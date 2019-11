KDY: neděle 17. listopadu od 15 hodin

KDE: Nová scéna Vlast ve Frýdku-Místku

ZA KOLIK: 70 korun

Hlavním protagonistou příběhu je nejlínější mládenec, jemuž sudička předpověděla, že to bude právě on, kdo zabije draka a dostane princeznu. Honzovi se ovšem z vyhřátého pelíšku na peci do světa nechce. Představení je protknuto interaktivní komunikací s dětským publikem, které pomáhá pohádku vypravovat. Jak je v pohádkách tohoto divadelního souboru zvykem, pracuje se znakovou scénou, aby vyprávění dotvářela především dětská fantazie. Vstupné na představení, které začíná ve tři hodiny odpoledne, vyjde na sedmdesát korun.