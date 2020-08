STAŘÍCI - MINIBIJÁK ŠPALEK

Kdy: 6. srpna 2020 od 20.45 hodin

Kde: Autokemp, Frenštát p. R.

Za kolik: 40 kč

Film Česko, Slovensko / 2019 /

Z amerického Oregonu přilétá na pražskou Ruzyň emigrant Vlastimil Reiner (Jiří Schmitzer), válečný veterán a bývalý politický vězeň. Je mu už hodně přes osmdesát, je připoutaný na invalidní vozík a do značné míry odkázaný na pomoc ostatních. Proto na něj už na letišti čeká Antonín (Ladislav Mrkvička), dávný kamarád z protikomunistického odboje. Záhy vyjde najevo, že Vlasta přijel do Česka uskutečnit poslední misi svého života. Chce vypátrat a zabít komunistického prokurátora Václava Mráze, kterého porevoluční soudy nedokázaly nebo nechtěly za jeho zločiny z 50. let potrestat. Vlastimil přemluví Antonína, aby mu s akcí pomohl. Tonda si vypůjčí od vnuka starou obytnou dodávku a upraví ji tak, aby se v ní mohl Vlasta pohybovat. Oba starci vyrážejí na pro ně velmi obtížnou cestu za odplatou.

Nevhodný do 12 let, délka 85 min., drama.





ROMAN HORKÝ A KAMELOT - koncert

Kdy: 7. srpna 2020 v 19.30 hodin

Kde: Amfiteátr na Horečkách, Frenštát p. R.

Za kolik: dospělí 120 Kč, děti 60 Kč

Kamelot je současná česká hudební skupina pocházející z Brna. Vznikla v roce 1982 a celou její historií ji provází zakladatel a frontman Roman Horký, který je až na výjimky autorem všech textů i hudby k písním skupiny. V anketě časopisu Folk & Country byl Kamelot v letech 1993 až 1999 pokaždé zvolen skupinou roku a šest jeho alb bylo oceněno jako deska roku. Ke známým písním kapely se mimo jiné řadí "Zachraňte koně", "Levnej hotel", "Čas rozchodů", "Pozor, tunel!", "Slib", "Honolulu" nebo "Island". Komerčně nejúspěšnějším se stalo debutové album Zachraňte koně vydané v roce 1990, které zaznamenalo více než 96 000 prodaných nosičů a získalo multiplatinovou desku. Titulní skladba "Zachraňte koně" získala ocenění Hit desetiletí ve folk a country hudbě.







LETNÍ KINO: ŠPUNTI NA VODĚ

Kdy: 8. srpna 2020 ve 20.45 hodin

Kde: Amfiteátr na Horečkách, Frenštát p. R.

Za kolik: 40 Kč

Film Česko / 2017 /

Rodiče bratrů Igora (Jiří Langmajer) a Davida (Hynek Čermák) chystají zlatou svatbu. Z Kanady přilétá jejich bratranec Ondra (Pavel Liška), povahou tak trochu dobrodruh. Bratry napadne, že nejlepší by bylo vyrazit za rodiči na kánoích po řece jen ve třech, tak, jako za starých časů. Jenže od dob společných spanilých jízd se leccos změnilo. Třeba to, že Igor a David jsou ženatí a mají děti. Uvítací večeře pro Ondru, který přijíždí se svou mladou přítelkyní Zlaticou, se nezadržitelně mění v katastrofu. Zlatica, která touží po dítěti, se dozvídá, že Ondra má dceru, o které se jí nezmínil. Igor své ženě Nele (Tatiana Vilhelmová) a jejich dcerám výměnou za pánskou jízdu slíbil rodinnou dovolenou, na kterou kvůli práci nemůže odjet. Davidova manželka Alice (Anna Polívková) si sice nemůže vynachválit manželovu péči o jejich čtyři děti, jenže jinak je její svérázný muž v domácnosti naprosto nepoužitelný…

Přístupný, délka 83 min., rodinná komedie, vstupné 40 Kč.