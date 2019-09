Oslavy regionálního dne železnice se uskuteční také v našem regionu. Lidé se mohou svézt historickými vlaky.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Ivan Pavelek

Kde: z Bohumína do Návsí

Kdy: sobota 28. září od 10.15 hodin

Za kolik: 150 korun dospělí, 75 korun děti od 6 do 15 let