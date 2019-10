Pořad připomene dobu undergroundu

Poslechovým pořadem s názvem Hudba undergroundu ožije ve čtvrtek 10. října Kulturní centrum ve Frýdlantu nad Ostravicí. Lidé, kteří si akci nenechají ujít, se můžou těšit na Pepu Janíčka, který byl u zrodu kultovní kapely The Plastic People of the Universe. Posluchače bude od 18 hodin provázet také Květa Princová, která v době komunistické totality pomáhala tvořit a přežívat prostředí undergroundu.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK