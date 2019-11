KDY: sobota 9. listopadu od 20 hodin

KDE: RnR Garage Martinov

ZA KOLIK: vstupenky na stání za 190 a 290 korun na VIP sezení

Koncert AC/CZ začíná ve 20 hodin. Jako předkapela vystoupí kapela Nevím. Vstupenky jsou v prodeji on-line na webu Garage Martinov. Lze je koupit také v recepci Retro hotelu Garage. A to od pondělka do pátku od 12 do 20 hodin. Prodej o víkendu bude probíhat pouze na objednávku, kterou můžete učinit během pracovního týdne od 12 do 20 hodin na telefonním čísle 725 524 700.