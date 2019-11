Snow Film Fest láká nejen na sportovní snímky

Snow Film Fest, který každý rok od října do prosince přináší do více než 200 českých a slovenských měst nejlepší zimní cestovatelské a sportovní filmy z celého světa i z domácí produkce, zavítá v pondělí 25. listopadu také do Kulturního centra ve Frýdlantu nad Ostravicí.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň