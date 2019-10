Kdy: od 24. října do 30. listopadu

Kde: Nová radnice, Prokešovo náměstí 8, Moravská Ostrava

Za kolik: zdarma

Ojedinělá výstava fotografií a historických dokumentů zachycuje na devíti panelech období let 1939 až 1989 perspektivou ostravských studentů.

„Výstava se věnuje období totality, která ovládala náš stát od roku 1939, a tomu, jak se tato neblahá léta 20. století promítla do ostravského školství,“ řekla Hana Šústková, ředitelka Archivu města Ostravy.

Výstava potrvá do konce listopadu a je přístupná veřejnosti v pracovní dny od 7 do 19 hodin v říjnu, v listopadu od 7 do 17 hodin. O víkendech od 9 do 19 hodin v říjnu, a v listopadu od 9 do 17 hodin.