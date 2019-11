Muzeum Beskyd ve Frýdku-Místku připravuje v prostorách frýdeckého zámku výstavu Listopad 1989, která připomene přelomové události tak, jak se odehrávaly v našem regionu.

Přednáška, ilustrační foto | Foto: archiv

KDY: čtvrtek 7. listopadu od 17 hodin

KDE: Muzeum Beskyd ve Frýdku-Místku

ZA KOLIK: 30 korun dospělí, 15 korun mládež od 6 do 18 let, děti do 6 let zdarma