V areálu ZŠ a MŠ v Ostravici stojí velké kluziště s mantinely. Obec Ostravice zajistila pro občany a veřejnost tuto ledovou plochu, kde je možné si zabruslit v rámci rozpisu pro veřejné bruslení.

Bruslení - ilustrační | Foto: Pixabay

Brusle se zde nepůjčují a děti do 12 let musí mít během bruslení na hlavě ochrannou přilbu. Dospělý zaplatí za bruslení 80 korun, 40 korun děti do 15 let.