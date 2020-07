Banda Del Caffe - Léto v zahradě

Kdy: 24. července ve 20:00

Kde: Kultura F-M, Palackého 134, Frýdek-Místek

Za kolik: předprodej 100 Kč, na místě 150 Kč

Pravidelný cyklus koncertů, ve Frýdku - Místku, pod názvem Léto v zahradě pokračuje! Tentokrát se vám představí kapela BANDA DEL CAFFE. Čekat vás bude hned několik hudebních žánrů a hlavně příjemná atmosféra. V případě nepříznivého počasí se koncert přesouvá do Kina Petra Bezruče.

Tři bratři - Slezskoostravské filmové pátky

Kdy: 24. července ve 21.15

Kde: Farní zahrada sv. Marka, Heřmanice

Za kolik: vstup zdarma

Páteční večer s krásnou českou pohádkou si budete moci vychutnat ve Farní zahradě sv. Marka v Hěřmanicích, pokud se vydáte na promítání filmu Tři bratři. Stačí si vzít svou deku, třeba něco dobrého na zub a pak už můžete jen koukat.

Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče jim mohli předat hospodářství. Sourozenci při svém putování jako kouzlem vstupují do slavných pohádek, ve kterých je čeká mnoho nástrah, nečekaných příhod a možná také láska. Filmová pohádka Tři bratři nabízí spoustu dobrodružství, překvapivých situací, ale také laskavého humoru. Děj filmu, včetně známých a oblíbených písniček, které ve filmu zazní, pochází z pera Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. (Zdroj: ČSFD)

JAREK NOHAVICA ZPÍVÁ VYSOCKÉHO - ŽIVĚ

Kdy: 25. července ve 21.00

Kde: www.nohavica.cz

Za kolik: zdarma

Jarek Nohavica Vás opět zve do svého ostravského podkroví na noční živé zpívání a povídání. Důvodem je tentokrát kulaté výročí - v sobotu 25. 7. 2020 uplyne již 40 let od smrti písničkáře Vladimíra Vysockého, jehož písničky se staly součástí Jarkova repertoáru již od jeho prvních koncertů. A právě tento večer od 21 hodin zazní nejen známé Vysockého písně s Jarkovými překlady, ale i původní ruské verze, nebo písně přebásněné do polštiny nebo slovenštiny. Sobotní živé vysílání si budete moci pustit zde.

Vlaštovské schody 2020

Kdy: 25. července v 17.00

Kde: Holos Centrum, Marie Dolanské 12, Opava

Za kolik: předprodej 200 Kč, na místě 250 Kč, VIP vstup 500 Kč

Už tuto sobotu se můžete těšit na Pátý ročník multižánrového open air hudebního festivalu Vlaštovské schody . Nenechte si ujít dobrou muziku pod širým nebem a skvělou atmosféru v krásném prostředí centra Holos. Vystupovat budou například Brigita Cmuntová, nebo uskupení Blue sonety, či kytarový virtuos Lukáš Sommer. Svou účastí zároveň podpoříte činnost Centra Holos, které pomáhá lidem s duševními potížemi a v krizových životních situacích.



Koncert: Blaf na Lidičkách

Kdy: 25. července v 19.00

Kde: Lodičky dokořán, Park Boženy Němcové, Karviná

Za kolik: 50 Kč

Startuje nová sérií sobotních koncertů v areálu Lodičky v Karviné, na které se organizátoři snaží podpořit místní kapely. Celý projekt odstartuje skvělá skupina BLAF, která vám zahraje ve stanu pro 100 osob. Akci pořádá Iniciativa Dokořán ve spolupráci se statutárním městem Karviná a Nadací OKD.

Letní modelářské setkání

Kdy: 25. a 26. července od 9.00 do 17.00

Kde: KŽM Ostrava, Na zálomu, Ostrava

O víkendu se mohou všichni milovníci modelů železnic těšit na letní setkání železničních modelářů. K vidění bude nově modulové kolejiště v měřítku H0, ale také drobná panelová kolejiště v různých modelových velikostech a modely podle československých předloh. Pro děti budou k dispozici velké modely v měřítku G, všichni zájemci si také budou moci prohlédnout ukázky našich modelářských prací a zakoupit tematické upomínkové předměty.

Ostrava v barvách noci

Kdy: 25. července od 19.00 do 23.00

Kde: Vyhlídková věž Nové radnice Ostrava

Za kolik: dospělí 60 Kč, děti od 7 let, studenti, senioři, ZTP 40 Kč, děti 4-6 let 20 Kč, rodina 2+3 160 Kč

Letos už druhá noční prázdninová akce na Vyhlídkově věži Nové radnice. Radniční věž bude mít otevřeno až do 23:00 a vy se můžete zajít podívat jak vypadá Ostrava z výšky i ve světle pouličních lamp a noční oblohy! Můžete si vychutat západ slunce a nebo nádhernou noční oblohu.

Richard Konkolski a jeho plavby po moři

Kdy: 25. července v 17.00

Kde: Kavárna Malého světa techniky U6, Ostrava Vítkovice

Za kolik: 199 Kč

Unikátní přednáška se známým mořeplavcem, který na své jachtě několikrát obeplul zeměkouli budete moc navštívit v sobotu v Dolních Vítkovicích v Kavárně Malého světa techniky U6. Poslechněte si vyprávění o tom, jak vlastníma rukama postavil svou loď, která místa navštívil, jak se s místními dorozumíval, co zažil a co ještě chystá. Součástí setkání je návštěva expozice lodi NIKÉ a možnost zakoupení knihy „Zápas o Atlantik“ za zvýhodněnou cenu a s věnováním od autora R. Konkolského.



Bo kultura jede: Tři vykřičníky v Trojhalí

Kdy: 26. července v 19.00

Kde: Trojhalí Karolina, Ostrava

Za kolik: 100 Kč

Na zastřešeném náměstí Trojhalí Karolina pro vás v neděli vystoupí kapela Tři vykřičníky. Tato mladá ostravská kapela působící na hudební scéně pět let se snaží prosadit svou vlastní tvorbou. Určitě vás potěší i svou interpretací písní ostravského barda Jarka Nohavici.

Recyklohraní

Kdy: 26. července v 16.00

Kde: Faunapark Frýdek-Místek, Na příkopě 1221, Frýdek-Místek

Za kolik: 50 Kč

Vezměte své děti v neděli do Faunaparku Frýdek-Místek, kde se společně s tetou Gábinou dozví, co vše z věcí které vyhazujeme se dá ještě použít. Zábava nejen pro děti na nedělní odpoledne.