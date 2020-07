Muzikantské žně 2020

Kdy: pátek 26. června a sobota 27. června 2020

Kde: Areál Sokolík, Frýdek-Místek

Za kolik: 150 Kč/den, 260 Kč oba dny. Děti do 14 let zdarma

Pořadatelé festivalu jsou optimističtí a věří, že si návštěvníci a posluchači tento víkend Muzikantské žně náležitě užijí. I v souvislosti na zlepšující se prognózu epidemiologické situace. Letošní 21. ročník je po 20 letech v novém termínu - už 26. a 27. června 2020, opět v areálu Sokolík, uprostřed města Frýdku-Místku, přitom v parku a kousek od řeky. Na příkaz ohledně povinných opatření se bude každému příchozímu měřit teplota, bude zajištěna desinfekce a také počet účastníků bude lehce omezen. Byť se letošní ročník musí obejít bez zahraničních hostů, posluchači nebudou ochuzeni.

Kdo zahraje? Hned v pátek v tomto pořadí uslyšíme kapely Hernajs, The McMillan´s Brothers, Dobráci od Kosti, Drops a Malina Brothers. V sobotu pak kapely Sasaband a Zdeněk Šponar, The Tired Horses, Pavlína Jíšová a Bababand, RANGERS – PLAVCI a F-M Band. Každý den začíná hudební program od 17 hodin.

V předprodeji je možné prodat pouze 440 vstupenek denně. Vstupenky jsou v předprodeji pouze v Sokolíku od 9. června 2020 a mimoměstští si je mohou objednat na telefonu 603571176.

Těsného kontaktu se lidé obávat nemusí. Areál Sokolík je dostatečně velký, aby se předešlo komplikacím.

Filip M. - koncert

Kdy: 26. června v 19.00

Kde: Trojhalí Karolina, Ostrava

Za kolik: 160 Kč

Vystoupení známé ostravské kapely Filip M. je pro vás připraveno v rámci projektu Bo kultura jede v Trojhalí Karolina v Ostravě. Na zastřešeném náměstí ostravského Trojhalí si užijete pořádnou porci muziky. Přesně před třemi lety právě na tomto místě skupina Filip M. odehrála svůj poslední koncert a tak si teď společně s ní můžete užít jejich návrat na koncertní pódia.



Trautenberk - koncert

Kdy: 26. června v 19.00

Kde: Slezskoostravský hrad, Ostrava

Za kolik: 400 Kč

TRAUTENBERK Tanz Metal je česká tanz metalová hudební skupina z Klatov, založená na konci roku 2010, která pro vás odehraje svůj koncert na Slezskoostravském hradě. Čeká vás pořádný hudební nářez. Jako předkapela na akci vystoupí Alia Tempora, unicornmetalová skupina z Brna.

Promítání filmu Milada

Kdy: 26. června v 15.30

Kde: kino, Frenštát pod Radhoštěm

Za kolik: zdarma

Město Frenštát pod Radhoštěm pro vás připravilo v rámci připomínky Dne památky obětí komunistického režimu projekci filmu Milada, která proběhne ve frenštátském kině. Film Milada vypráví příběh ženy, v jejíž osobnosti a životě byly morální principy zakořeněny tak silně, že se často ve svých rozhodnutích řídila více svým svědomím než srdcem, a to i za cenu ohrožení vlastní rodiny a sebe sama.

Noční rybářské závody

Kdy: 26. černa a 27. června v 17.00

Kde: Velké Kališovo jezero, Bohumín-Šunychl

Za kolik: 200 Kč

Tradiční noční rybářské závody "na kapra" se konají na Velkém Kališově jezeře. Jen pro vlastníky platné povolenky na tento rybářský revír. Závodníkům je po dobu konání závodů vnadění ryb povoleno. Na vítěze čekají finanční ceny v celkové výši 10.000 Kč.

SOS festival vol. V

Kdy: 26. června v 17.00

Kde: areál Moravolen/WooX, Jeseník

Za kolik: zdarma

Festivalová sezóna v Jeseníku začíná už v pátek pátým ročníkem SOS festivalu a na vás čeká pořádná porce kvalitního rock´n´rollu, hip-hopu, elektra a poprvé úplně zadarmo.

Ostrava v barvách noci

Kdy: 27. června do 23.00

Kde: Vyhlídková věž Nové radnice, Ostrava

Za kolik: 60 Kč dospělí, 40 Kč děti od 7 do 15 let, studenti, senioři, držitelé TP, ZTP a ZTP/P průkazů, 20 Kč děti od 4 do 6 let, 160 Kč rodinné vstupné (2 dospělí + 3 děti do 15 let), ZDARMA děti do 3 let včetně, doprovod ZTP/P, Na noční prohlídky Ostrava v barvách noci platí VIP karta 2020.

Chtěli byste vidět Ostravu při západu slunce z výšky, nebo vás zajímá jak vypadá naše metropole když padne tma? Máte jedinečnou příležitost to zjistit už v sobotu, kdy bude Vyhlídková věž Nové radnice v Ostravě otevřena až do 23.00 a vy si tak můžete problédnou Ostravu z ptačí perspektivy a ještě v barvách noci. Na noční vyhlídky není zapotřebí provádět rezervaci. Vstupenky můžete zakoupit při příchodu v infocentru pod věží v 6. patře Nové radnice.

Hlučínské Rovniny čeká pořádná veselice

Kdy: v sobotu 27. června od 15 hodin

Kde: Hlučín, Rovniny

Za kolik: vstup volný

U bývalého agitačního střediska na Rovninách v Hlučíně bude v sobotu 27. června o zábavu postaráno. Od 15 hodin se zde totiž koná tradiční veselice s bohatým programem pro děti i dospělé. Vystoupí rovninští Alzheimer Rock. Vstup je volný. (ber)

Festival Zemězvrat Slunovrat

Kdy: 27. června v 15.00

Kde: Slezský Grunt, Smolkov

Za kolik: v předprodeji 100 Kč, na místě 150 Kč

Hudební festival na navrácení kultury, si užijete, pokud se vydáte v sobotu na Slezský grunt v Háji ve Slezsku. Součásti festivalu budou hudební vystoupení, básnický přednes, divadlo malé formy a promítání tzv. Divného kina. Na hudebním pódiu se představí žánry od punku, přes psychobilly, ska až po underground. Součástí festivalu bude i Exhibice Slam Poetry. Bude připraveno i spoustu skvělého jídla a pití.

Up!Great - koncert

Kdy: 27. června v 19.00

Kde: Trojhalí Karolina, Ostrava

Za kolik: 160 Kč

Veronika Hurt a její chlapci to rozjedou ve velkém stylu na sobotním koncertu v Ostravě. Čeká vás HC/rock/nu-metalový mix s absolutní ženskou energií. Skupina vydala už 3 alba a milují míchání stylů nejen ve vlastní tvorbě, ale rádi spojují svá živá vystoupení s kapelami různých žánrů. V Trojhalí Karolina vám svůj hudební um předvedou v rámci projektu Bo kultura jede.



Wohnoout - koncert

Kdy: 27. června ve 20.00

Kde: Slezskoostravský hrad, Ostrava

Za kolik: 400 Kč

Wohnout je česká hudební skupina, kterou tvoří bratrská dvojice Jana a Matěje Homolových, kteří jsou také autory repertoáru skupiny, baskytarista Jiří Zemánek a bubeník Zdeněk (Fenek) Steiner. A právě Tito pánové vám rozproudí pořádně krevní oběh, pokud zamíříte v sobotu večer na Slezskoostravský hrad, kde vystoupí v rámci projektu Barrak music hrad.

Voříškiáda v Petřvaldě

Kdy: 27. června v 10.00

Kde: areálu TJ Hepo Petřvald¨

Za kolik: zdarma

V sobotu 27. června se v areálu TJ Hepo Petřvald koná výstava psů bez průkazu původu a zároveň proběhne 3. ročník Voříškiády Petřvaldský čumáček. Akce začíná v 10 hodin. Představí se také psi z útulku v Dětmarovicích. Zajděte se podívat na čtyřnohé mazlíčky, kteří i když nemají průkaz původu, tak svým majitelům rozhodně dělají život hezčí.

Přijede k nám pouť

Kdy: v neděli 28. června od 10.30 hodin

Kde: Hradec nad Moravicí

Za kolik: vstup volný

Nebude to pouť ledajaká, ale Hradecká a zabydlí se v neděli 28. června hned na několika místech města. V městské zahradě pobaví děti od 10.30 hodin loutkové představení Hysterické historické pověsti české se Strašruňákem a Funilkou. V Central parku u nádraží budou od 14 hodin k vidění řemeslní umělci, výstava s názvem 960 let Hradce v datech, pouťové atrakce, program pro děti i hudba a občerstvení. Multifunkční hřiště umožní zájemcům během dne individuální sportování. (jih)

2. Kunčický Oskar Maraton

Kdy: 28. června od 15 hodin

Kde: hřiště ZŠ, Kunčice pod Ondřejníkem

Za kolik: zdarma

Máte chuť si zasportovat a udělat dobrou věc, můžete zkusit štafetový maraton pro všechny generace, který se uskuteční v Kunčicích pod Ondřejníkem. Nebude se závodit, budete se prostě jen dobře bavit. Abyste oslavili vaše sportovní nasazení, můžete si po skončení sportovního klání užít ještě opékání špekáčku.

Míša Růžičková

Kdy: 28. června v 16.00

Kde: Trojhalí Karolina, Ostrava

Za kolik: 180 Kč

Vystoupení pro všechny malé i velké. Spoustu písniček a tanečků. Tak bude vypadat nedělní odpoledne společně s Míšou Růžičkovou v Trojhalí Karolina v Ostravě. Pokud nevíte jaký program připravit pro ty nejmenší, vezměte je na zastřešené náměstí v Trojhalí a užijte si s nimi krásné odpoledne.

Vandráci/Vagamundos - cestopis

Kdy: 28. června ve 21.00

Kde: Slezskoostravský hrad, Ostrava

Za kolik: 350 Kč

Říkají si Vandráci - Vagamundos. Herci Pavel Liška, Honza Révai a režisér Hynek Bernard – tři měsíce vandrovali po střední Americe. Nejdřív byli viděni v Panamě, pak mířili do džunglí Kostariky, vandrovali po velké Nikaragui, přes varování projeli Honduras, pak i zemi plnou vulkánů El Salvádor, nádhernou Guatemalu, maličké Belize a obrovské Mexiko. Vybavili se kamerami, foťáky a dronem. Chtěli poznat místní kulturu, indiánské legendy a zažít i nečekané. Cestopisný OPEN AIR večer s vandráky, kteří na své přednášce představí i to, co se nevešlo do jejich cestovatelsko zábavného pořadu na Prima COOL. Čas bude i na dotazy diváků a autogramiádu.

Za navrácení kultury!

Kdy: 27. června

Kde: Smolkov

Slezský Grunt v místní části Háje ve Slezku, Smolkově se v sobotu stane dějištěm festivalu „Za navrácení kultury“. Který hodlá po době čínské nákazy probudit a dostat zpět do normálu všechny lidi toužící po zábavě. „Na programu je muzika, básnický přednes, divadlo, kino,“ sdělil za organizátory Libor Bálek s tím, že areál se otevírá ve 14 a produkce začíná v 15 hodin. Vystoupí zde Rockin´ Jackals, Divadlo Grunt s hrou „Horníci“, 128 Posledních, Pomleté Kosti, Jim Čert, All Ska Pone´s. Filmy a básníci budou v mezičase. Závěr byl kvůli vládním nařízením naplánován na 22. hodinu.

Běhání přes Vítkovice

Kdy: 27. června

Kde: Ostrava

Pět kilometrů má trasa běhu průmyslovým ostravským obvodem, jenž naplánoval Maraton Klub Seitl na poslední sobotu v červnu. Registrace (v 9 hodin), start (v 10 hodin) i cíl Vítkovické pětky je zítra na Náměstí Jiřího z Poděbrad. Převlékárny zde sice nebudou k dispozici a poběží se za plného silničního provozu, ale zato je připraveno 150 originálních pamětních medailí pro ty, co se objeví v cíli.