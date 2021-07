Czech Music Crossroads 2021

KDY: čtvrtek 15. července – sobota 17. července

KDE: Důl Hlubina

ZA KOLIK: permanentka na tři dny (koncerty i diskuze) – 600 korun, více ZDE

V rámci termínu, kdy by oficiálně probíhaly letošní Colours of Ostrava, se pořadatelé rozhodli uspořádat alespoň showcase festival Czech Music Crossroads, který nebude pouze o hudbě, ale také o přednáškách a diskuzích, které se budou týkat především hudebních branží za časů koronaviru. Právě kvůli pandemii se probíraná témata ještě více otevřou odborné veřejnosti. Panelové diskuze se budou týkat jak témat, ke kterým mají co říct pořadatelé akcí a festivalů, tak i například hudební a kulturní publicisté. Hlavními lákadly se pak stanou dva nezkrácené večerní koncerty: ve čtvrtek 15. července představí naživo světově proslulý hráč na lesní roh a dirigent Radek Baborák se svým souborem Orquestrina poctu Ástoru Piazzollovi, nejslavnějšímu skladateli argentinského nuevo tanga, od jehož narození letos uplyne 100 let. Koncert je uváděn ve spolupráci se Svatováclavským hudebním festivalem. V sobotu 17. července se do Ostravy po třech letech vrátí Bratři Orffové. Dále vystoupí například Beata Hlavenková a Kapela Snů, Clarinet Factory, Tomáš Kočko & Orchestr, Hrubá hudba a Omnion, z Polska Orkiestra św. Mikołaja, Ciśnienie a Resina, ze Slovenska pak Barbora Botošová, Hrdza a Folk Band Pokošovci.

Beata Hlavenková.Zdroj: Petr Zikmund

Country čtvrtek: Kondoři

KDY: čtvrtek 15. července od 18 hodin

KDE: Akord Ostrava-Zábřeh

ZA KOLIK: zdarma



V rámci projektu Prázdniny v Akordu jsou přichystány čtyři country čtvrtky v zahradě Akordu – dva v červenci, dva v srpnu. Ve čtvrtek 15. července se jako první představí country & folk kapela z Kopřivnice KONDOŘI v sestavě: Jan Křístek (basová kytara, zpěv, kapelník), Eva Nedjalková (akustická kytara, zpěv), Radek Mrkvica (pětistrunné banjo, zpěv) a Hynek Gold (housle). V případě nepříznivého počasí sledujte web nebo facebook DK Akord, kde budou upřesněny informace ohledně konání koncertu a případné změny.

Kapitán Demo - Barrák music hrad 2021

KDY: pátek 16. července od 20 hodin

KDE: Slezskoostravský hrad

ZA KOLIK: 430 korun, VIP vstup 600 korun

Jeden z největších recesistů české hudební populární scény se ukáže v Ostravě. Kapitán Demo má za sebou nespočet hitů, pro příklad jen Trendsetter, Zlatíčka, Řekni mámě, ať ti koupí Bentley, Kouzlo, Man Power či ADHD. Jeho živá vystoupení neztrácí stejný nadhled a ironii jako jeho nahrávky, k tomu si přičtěte hlášky směrované nejen k posluchačům pod pódiem a pitoreskní kostýmy. Novinky a aktuality můžete sledovat na webu akce Barrák music hrad nebo na FB události.

Zdroj: Youtube

Bublanina na Slezské 2021

KDY: sobota 17. července od 14 hodin

KDE: Centrum Ostravy

ZA KOLIK: 250 korun



Po zimní četbě knih a povinného odpočinku se pomalu otevírá svět, a to znamená jediné – 2. ročník Bublaniny na Slezské. Akce přinese odpoledne plné house, minimal, techno a breakbeat hudby v podání ostravských djs, chybět nebude ani Dock stánek, ve kterém se budou podávat drinky a pivo. Více informací na FB stránkách akce.



Bublanina na Slezské. Ilustrační fotoZdroj: Facebook akce Bublanina na Slezské

Studio G ve stanu - Balada o Velkém kostlivci

KDY: sobota 17. července od 18 hodin, neděle 18. července od 18 hodin

KDE: Komenského sady

ZA KOLIK: 180 korun; student/senior/ZTP - 90 korun

Není nad letní divadlo pod širým nebem. Studio G přináší mrazivou i vtipnou frašku, ve které se přeneseme do fantastického světa Brueghellandu, kde se zjeví sama Smrt – Velký kostlivec – pověřený skoncovat se vším živým na světě. Nedobrovolnými průvodci se mu stanou dva nezdolní optimisté, kumpáni a opilci, pro něž je stálé hašení neuhasitelné žízně nade vše. Potkáme se také s intrikujícími politiky i s roztouženými milenci, a naši dva kumpáni budou mít co dělat, budou-li chtít dát vše zase do pořádku. Více informací ZDE.

Charitativní padelový turnaj se známými osobnostmi

KDY: sobota 17. července od 10 hodin

KDE: areál TJ Ostrava na Varenské ulici

ZA KOLIK:



V sobotu 17. července se koná Charitativní padelový turnaj se známými osobnostmi, kterými budou sportovci Kateřina Neumannová, Jakub Janda a další. Výtěžek z turnaje poputuje Nadačnímu fondu Kulíšek, který podporuje dříve narozené děti. Více ZDE.



Charitativní padelový turnaj se známými osobnostmi.Zdroj: Archiv akce

TIPY ZA KARVINSKO

Vítání slunce na Lodičkách

KDY: sobota 17. července od 9.00 hodin, neděle 18. července od 9.00 hodin

KDE: Lodičky Dokořán Karviná

ZA KOLIK: zdarma

Zavítejte na oblíbené Vítání slunce na karvinských lodičkách! Jedná se především o zajímavé ranní protažení s prvky jogy, dechového cvičení, mobilizačního cvičení i trochu meditace. V sobotu předcvičovat bude Marek Szweda a v neděli Tomáš Kozma. S sebou karimatky a nebo můžete cvičit na trávě, meze se nekladou. Cvičení se uskuteční za každého počasí. Vstupné je dobrovolné. Více na facebookové události akce.

Ilustrační foto.Zdroj: Pixabay

Hrátky s hraničáři

KDY: sobota 17. července od 14 hodin

KDE: Pěchotní srub MO-S4 Šedá vila, Bohumín

ZA KOLIK: zdarma



Přijďte si vyzkoušet, co všechno musel umět a poznat voják bránící naše hranice. Čeká vás několik hraničních zkoušek, expozice Klubu vojenské historie Bohumín, možnost projít částí bunkru za svitu petrolejky nebo návštěva u vojenského písaře. Podle aktuálního nařízení musejí při příchodu všichni diváci prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu: odkaz zde.

Stanley's Dixie Street Band

KDY: sobota 17. července od 16 hodin

KDE: Lodičky Dokořán Karviná

ZA KOLIK: zdarma

Sobotním odpolednem Vás bude provázet Stanley's Dixie Street Band na Lodičkách, který vám k poslechu zahraje pohodový jazz. Začíná se v 17 hodin. Návštěvník se zavazuje k dodržování všech epidemiologických opatření. Více na facebookové události.

TIPY ZA FRÝDECKO-MÍSTECKO

Obléhání nedobytné pevnosti

KDY: víkend 17. - 18. července

KDE: hrad Hukvaldy

Když už vůbec nic nemáte, můžete ještě něco ztratit? Peníze nejsou všechno, nebo ano? Nepřítel mého nepřítele je můj přítel? Pro hrst plnou zlata uděláte cokoli ? Věrný přítel je víc než kopa diamantů? Chcete vědět jestlije to pravda? Přijďte se podívat na bitvu, která vám to všechno potvrdí a nebo vyvrátí. Skončila válka, válka třicetiletá předlouhá a strašlivá. Konečně do doby si měli lidé oddechnout od hrůz a utrpení. Konečně si měla vydechnout celá Evropa. Když však ze srdce je led a v hlavě hněv se usadí, člověk vezme v ruku zbraň, co se stane pak náš příběh vám prozradí. Bitvas názvem ,,P R O Č „ vypukne o víkendu na hradě Hukvaldy. Těšit se můžete na bohatý dobový doprovodný program pro děti i dospělé.

Obléhání nedobytné pevnosti na HukvaldechZdroj: Deník / Jalůvková Andrea

Beskydské farmářské trhy

KDY: čtvrtek 15. července

KDE: náměstí Svobody ve Frýdku-Místku



Vyrazte na tradiční farmářský trh na náměstí Svobody ve Frýdku-Místku. Místní pěstitelé, chovatelé a řemeslníci zde nabídnou bohatý sortiment. K mání budou čerstvé regionální potraviny, výpěstky a rukodělné výrobky.

Další termíny v roce 2021: 29. 7., 12. 8., 26. 8., 9. 9., 23. 9., 7. 10., 21. 10., 4. 11. a v sobotu 20. 11. – v tento termín i se zabijačkou.

Poníci ve Faunaparku

KDY: neděle 18. července od 16 hodin

KDE: Faunapark ve Frýdku-Místku

ZA KOLIK: základní 70 korun, rodinné 210 korun (rodiče a 1-3 děti)

Čeká vás povídání s poníky o ponících, jejich vlastnostech, radostech i náladách. Ti co budou mít vlastní přilbu (alespoň na kolo) se budou moci na ponících povozit.

Víte, že …

- Poníci navštívili Faunapark poprvé 27. června 2015 na akci Cestou parkem do prázdnin, ze které je úvodní foto naší akce.

- Pony či poník je malý kůň do 145 centimetrů kohoutkové výšky.

- Nejmenší zaznamenaný minipony měřil pouhých 46 cm kohoutku.

- Většina poníků jsou nebo byla divoká plemena.

Ilustrační fotoZdroj: Deník / Hříbal Antonín

Helax Open Air 2021

KDY: pátek 16. července od 16 hodin

KDE: Sportovní Areál Vendryně

ZA KOLIK: v předprodeji 220 korun



Tradiční letní akce radia Helax proběhne v pátek 16. července v areálu Vendryňského Parku. Na návštěvníky čeká spoustu DJs, gogo tanečnic a soutěží po celý večer.

Program:

18:00 - 20:00 Marthy

20:00 - 22:00 Aleš Brůna

22:00 - 23:30 Lumír Mořkovský

23:30 - 01:00 Lowa

Frýdlant Fest 2021 s kapelou Buty

KDY: sobota 17. července od 17.30

KDE: koupaliště ve Frýdlantu nad Ostravicí

Užijte si večer s kapelou Buty. Během včera vystoupí také domácí začínající a talentovaní umělci. Chybět nebude DJ Jakub Fuciman Afterparty 80s & 90s hity & mix moderní hudby. Akce se koná pod širým nebem na místním koupališti.

Koncert skupiny Buty.Zdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová

TIPY ZA OPAVSKO

Nenechte si ujít Den obce Kružberk

KDY: sobota 17. července od 13 hodin

KDE: areál místního hřiště, Kružberk

ZA KOLIK: plné vstupné 70, nesoutěžící děti zdarma, soutěžící pak 30 korun

Neplánujete letos vyjíždět nikam za hranice republiky a raději zůstanete s rodinou doma? Lámete si však hlavu, jak strávit skvělý víkend plný zábavy a zážitků? Pak si ve druhé polovině července nenechte ujít tradiční špičkovou akci – Den obce Kružberk. Od sobotních 13 hodin se v areálu místního hřiště můžete těšit na bohatý program. Odpoledne až do 16 hodin program ocení hlavně děti, pro které pořadatelé připravili plno zábavy v podobě her. Od 16.30 se pak na řadu dostanou také klauni. Hudební program v sedm večer odstartuje skvělá kapela Michal David revival a následně skupina Mistrál, která bude hrát až do rána. Nebude chybět jízda na velbloudovi a oslících, focení s tyranosaurem Matyldou a dalšími zvířátky ze zoochovu pana Patery.

VelbloudZdroj: Anna Kostohryzová

Další branský minifestival

KDY: sobota 17. července od 16 hodin

KDE: u kulturního domu v Brance u Opavy

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Program zahájí opavská kapela Dobrý pokus a po ní pozdraví návštěvníky od 17.30 hodin šumperská kapela Elbe. Ostravský Places ovládne svou hudbou prostor od 19 hodin a hudební program Branského minifestivalu uzavře od 20.30 hodin kapela Helpness z Píště. (jih)

Festival Hadámku hobluj!

KDY: sobota 17. července od 15 hodin

KDE: areál továrny Hadámků, Litultovice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

V historickém areálu bývalé továrny na nábytek rodiny Hadámků vzniklo prostředí pro kulturní a nekomerční projekty. První kulturní akcí bude premiéra festivalu Hadámku hobluj! Program zahrnuje kromě prohlídky továrny ještě vernisáž výstavy Továrna umění 21 s díly více než padesáti výtvarných umělců z celé republiky. Od 17 hodin ji doplní hudební program kapel Rotující kedluben, Jarem být, Šera, Tajuplný Kolich, Jarda Nováček a Krokodýli. Výstava potrvá do konce prázdnin a bude přístupná od pondělí do pátku vždy od 9 do 14 hodin. (jih)

Letecký pohled na Litultovice.Zdroj: městys Litultovice

Kutské slavnosti s filmem

KDY: sobota 17. července od 15 hodin

KDE: areál Olšinky, Kravaře



Ještě před chystanou rekonstrukcí přivítí areál návštěvníky a nabídne jim zábavný odpolední program. Kromě posezení dospělých, které v něm bude na delší dobu poslední, mohou děti využít zábavné atrakce a připravené akce. Večer od 21.30 hodin bude promítnut film Přes prsty, odehrávající se na beach volejbalových hřištích, ale nejen na nich. Kamarádky Linda a Pavla obětují tomuto „pískovému“ sportu skoro všechno, Pavla však chce navzdory kvalifikaci obou na mistrovství Evropy otěhotnět, což se Lindě nelíbí a všechno se tak nějak zamotá. (jih)

Soutěž malých motocyklů s besedou

KDY: sobota 17. července od 10 hodin

KDE: letiště, Hať

Legendární soutěž malých motocyklů do padesáti kubických centimetrů s názvem Retro chrchel 2021 se uskuteční za každého počasí s účastní skupiny Tito dobrodruzi na Jawách, kteří v sedlech starých známých pionýrů a strojích značky Jawa projeli téměř celou Evropu. Vloni o tom vydali knihu a malá beseda s nimi se uskuteční hned po soutěži. (jih)

TIPY ZA NOVOJIČÍNSKO

Prázdninový novojičínský jarmark

KDY: sobotu 17. července od 8 do 15 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Nový Jičín

Čerstvé ovoce, zelenina, bylinky, květiny, těšit se můžete sýry a mléčné výrobky, masné produkty, pekařské a cukrářské výrobky, med a výrobky z medu, řemeslné zboží a další sortiment. To slibuje Novojičínský jarmark, tentokrát prázdninový.

Prázdninový jarmark na Masarykově náměstí v Novém Jičíně.Zdroj: Deník/Hana Vítková

Hradní planetarium

KDY: sobota 17. července od 21 hodin

KDE: hrad Starý Jičín

ZA KOLIK: dospělá osoba 50 korun, děti 40 korun



Jestliže bude v sobotu 17. července příznivé počasí, budou mít návštěvníci hradu Starý Jičín od 21 hodin jedinečnou možnost pozorovat hvězdy a planety hvězdářskými dalekohledy a to přímo na hradním nádvoří. Přátelé hradu z hvězdárny ve Valašském Meziříčí budou nejdříve u projektoru a obrázků na plátně poutavě vyprávět o hvězdné obloze. Jakmile se náležitě setmí, můžete se těšit na pozorování prvních planet a hvězd hvězdářskými dalekohledy a to přímo na hradním nádvoří. Dalekohledy budou pravděpodobně dva, aby se návštěvníci mohli v klidu vystřídat a pohled na planetu si náležitě užít. Na této akci připravili pořadatelé příjemnou novinku, v hradní hospůdce si budete moci mimo jiné občerstvení koupit i špekáček + chleba a buřtíka si opéct na ohýnku, který za tímto účelem připraví.



Hrad Starý Jičín. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Adam Knesl

Čert a Káča

KDY: sobotu 17. července od 15 hodin

KDE: amfiteátr pod Starou věží, Štramberk

ZA KOLIK: 20 korun

Můžete se těšit na po čertech pěknou pohádku Čert a Káča podle Boženy Němcové, a to v sobotu od 15 hodin v Amfiteátru pod Starou věží ve Štramberku. Hubaté Káči se každý raději vyhne, a ona by si tak chtěla zatancovat! A na truc vše m klidně i se samotným čertem! A to budete koukat, jak s ním Káča pěkně zatočí!

Procházka historickým Bílovcem s kastelánem

KDY: sobota 17. července od 16 hodin

KDE: zámek Bílovec

ZA KOLIK: 60 korun dospělí, 30 korun snížené



Zajímá vás historie Bílovce? K výročí 700 let od založení města se v sobotu uskuteční komentovaná procházka historickým jádrem Bílovce, kde se dozvíte mnoho zajímavého nejen o měšťanských domech, ale také o lidech, kteří zde žili a pracovali a jejichž příběhy k nám stále promlouvají. Průvodcem a poutavým vypravěčem je kastelán bíloveckého zámku pan Eduard Valeš. Maximální počet návštěvníků na jednu prohlídku je 20 osob. Nutná předchozí rezervace v Turistickém informačním centru Bílovec nebo na tel. čísle 556 412 266. Sraz účastníků je před bíloveckým zámkem s platnou vstupenkou.



Zámek Bílovec.Zdroj: Lenka Hatlapatková

TIPY ZA BRUNTÁLSKO

Šermířská akce na hradě Sovinci

KDY: víkend 17. – 18. července

KDE: hrad Sovinec

ZA KOLIK: plné vstupné 150, snížené 90, rodinné 400 korun, děti do 3 let zdarma

Hrad Sovinec se každý víkend stává dějištěm úžasných akcí, díky nimž se návštěvníci mohou přenést třeba do středověku a obdivovat nádherné kostýmy účinkujících i šermířský um. Pokud nemáte ještě program na nadcházející třetí červencový víkend, neváhejte a zavítejte na hrad Sovinec. Nebudete litovat. Čeká vás velkolepá šermířská akce a také komentované prohlídky s „hradní bestií“. Představí se šermířská skupina Bravo Team Libora Olšana, šermířská skupina Dragers či skupina Fratres in armes. Nebude chybět ani sokolník Ondra.

Akce na hradě Sovinci. Ilustrační foto Zdroj: se svolením Petra Šenkyříka

Tradiční volejbalový turnaj obcí Nature Match

KDY: sobota 17. července od 7.30

KDE: volejbalový areál, Nové Heřminovy



Nevíte, kam se vrtnout o víkendu? Milujete sport a sportovní akce? Pak dorazte v sobotu do obce Nové Heřminovy, které budou od božího rána od 7.30 hostit tradiční, v pořadí již 14. ročník, volejbalový turnaj obcí Nature Match. Těšit se můžete na den i večer plný atrakcí. Pro děti se spustí od 14 hodin. Večer od 20 hodin bude následovat afterparty. Tak dorazte a užijte si plnými doušky skvělý sobotní den spolu s celou rodinou.



Volejbalisté. Ilustrační foto.Zdroj: Jiří Gajdoš

Motorkářský sraz v Bruntále aneb Vítání jara (léta) po lockdownu

KDY: sobota 17. července od 10 hodin

KDE: náměstí Míru, Bruntál

ZA KOLIK: zdarma

Jste motorkáři tělem i duší anebo jen obdivujete krásu motorkářských mašin bez ohledu na jejich kubaturu? Pak si v sobotu od 10 hodin na bruntálském Náměstí míru nenechte ujít v pořadí již 12. ročník motorkářského srazu, který pořádají Motorafani z Bruntálu. Akce nazvaná Vítání jara se vzhledem k lockdownu mohla uskutečnit až nyní, takže spíše než jaro, bude se vítat léto. Určitě dorazte, bude to stát za to. Akci totiž hudebně po celý den okoření i pětice kapel. Na akci nebude chybět výborné jídlo a pití, které jistě potěší vaše chuťové pohárky.

Program je následující:

10.00 - 13.00 - vystoupí skupina Rotor

11.45 - požehnání

12.00 spanilá jízda motorkářů a motorkářek - přehlídka strojů

13.30 - 15.00 - vystoupí kapela The Hero

15.30 - 17.00 - vystoupí rýmařovská kapela Key Features

17.30 - 18.30 - vystoupí kapela Kabát revival

19.00 - 20.30 - vystoupí krnovská rocková kapela Contract

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ TIPY ZE SOUSEDNÍCH KRAJŮ

Olomoucký kraj

Rockový víkend na zámku Plumlov

KDY: pátek a sobota od 18 hodin

KDE: zámek Plumlov

ZA KOLIK: cena vstupenek se pohybuje od 160 do 290 korun

Jste rockeři každým coulem? Pak si nenechte ujít rockový víkend v malebných kulisách plumlovského zámku. V pátek od 18 hodin vás na nádvoří v rytmu rocku rozparádí kapely Dilated, UDG a Calibos. V sobotu se můžete těšit na Ivana Mládka & Banjo Band, České Srdce a Tomáše Kočka a orchestr. Cena vstupenek se pohybuje v rozmezí od 160 do 290 korun. Nádvoří zámku bude otevřeno už od 16 hodin.

Tomáš Kočko & Orchestr. Ilustrační foto.Zdroj: Archiv kapely

Hudební večer a Festival vojenské historie

KDY: v sobotu 17. a v neděli 18. července

KDE: hrad Helfštýn, Týn nad Bečvou

ZA KOLIK: plné 200 korun, děti do 15 let 100 korun, děti do 6 let ZDARMA



HUDEBNÍ VEČER pod širým nebem S KAPELAMI HAPPY TO MEET a TARA FUKI se chystá na sobotu 17. července od 19 hodin. Nutná rezervace míst na e-mail helfstyn.rezer-vace@email.cz. Vstupné: plné: 200 Kč, snížené 100 Kč, děti do 6 let zdarma. Již IX. ROČNÍK FESTIVALU VOJENSKÉ HISTORIE čeká na návštěvníky hradu v sobotu 17. a v neděli 18. července od 9 do 18 hodin. Přepestrá přehlídka skupin historického šermu z různých období válečných dějin. Show living-history, divadlo, tanečnice, kejklíři a úžasná atmosféra hradu proměněného ve vojenský tábor. Pořádá skupina historického šermu Adorea.

Zlínský kraj

Prázdninové čarování s Muzeem regionu Valašsko

KDY: čtvrtek 15. a pátek 16. července, od 9 do 15 hodin

KDE: zámek Vsetín

ZA KOLIK: vstupné 40 korun za osobu na den, pro děti do 3 let vstup zdarma

Rádi tvoříte, bádáte a pátráte? Pak dorazte v pátek či sobotu na vsetínský zámek. Užijete si tu po oba dny skvělé akce od výtvarné dílna, pátrání po pokladu, projekce filmů až po zábavné pokusy. To vše a mnohem víc na vás v rámci Prázdninového čarování.

Akce Muzea regionu Valašsko je primárně určena pro rodiny s dětmi, přijít ale může každý, kdo má rád tvoření, dobrodružství a zábavu. „Začínáme vždy v 9 hodin ráno a budeme pro vás k dispozici až do 15 hodin. Je pouze na vás, kdy dorazíte, kolik času u nás strávíte a čemu se budete věnovat. Hlavní je, abyste si to tady příjemně užili,“ vzkazuje kurátor akce Jan Husák. Návštěvníci si mimo jiné budou moct projít výstavy a muzejní expozice včetně vyhlídky na věžu. Podrobnější informace najdete zde.

Prázdninové čarováníZdroj: Muzeum regionu Valašsko, se souhlasem

Rožnovské parní léto je opět tady

KDY: v soboty 17. července, 7. srpna, 18. září

KDE: Valašské Meziříčí nebo Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: dospělý 80 korun, dítě od 6 do 15 let 40 korun



Pokud jste milovníci železnice, pak by vám rozhodně neměly uniknout jedinečné jízdy historickou parní lokomotivou. Stejně jako loni všechny čtyři jízdy Rožnovského parního léta obstará parní lokomotiva Velký Býček alias Tulák s označením 423.041. Jízdní řád je oproti minulým sezonám jen nepatrně pozměněn. Vlak z Valašského Meziříčí odjíždí v 9.50 a 13.10 hodin, zpět z Rožnova do Valašského Meziříčí pojede v 11.12 a v 15.34 hodin. Pokud se vám termín v červenci nehodí, nesmutněnte a pohlídejte si sobotu 7. srpna, kdy navíc pojede Zpívající vlak, ve kterém pasažérům zahrají na peróně i přímo ve vlaku muzikanti. Jízdenky s rezervací místa k sezení je možné zakoupit u všech pokladních přepážek Českých drah, a. s. Podrobné informace naleznete na webu města Rožnova.