KDY: sobota 11. září

KDE: Bělský les, Ostrava

ZA KOLIK: zdarma

Přijďte si s dětmi užít sobotní den do Bělského lesa a zažijte plno skvělé zábavy!! Akce Lesy pro život a Festival dřeva cílí nejen na fanoušky lesa, ale i na celé rodiny, které mají rády přírodu.

Během soboty 11. září 2021 si návštěvníci v Bělském lese užijí jarmark, ukázky historických řemesel, hudební vystoupení ACUSTRIA Václava Fajfra, Cimbálové muziky FOJT a mnoho dalšího.

Střední odborné školy zaměřené na zpracování dřeva budou v Bělském lese prezentovat lesnické a dřevařské obory. Městské lesy seznámí veřejnost s tím, jak pracovat v lese a jak o něj pečovat. Řezbáři na akci předvedou ukázky tvorby dřevěných soch. Lesy představí vzdělávací program lesní pedagogiky „Z domova do lesa“. Chráněná dílna a Centrum pracovní činnosti Čtyřlístek předvedou své rukodělné a řemeslné dovednosti.

Každý, kdo na akci navštíví Dřevěnou akademii a workshop středních odborných škol si může vyzkoušet práci se dřevem a rozvíjet tak svoji manuální zručnost, či základy práce s nářadím. Děti za pomocí rodičů si mohou vyrobit drobné dřevěné předměty, či sestavit ptačí budku.

Na sobotu 11. září budou v areálu Bělského lesa připraveny i zábavné atrakce, hry, soutěže, koňské taxi, ukázka dravců a lesní ateliér. To vše doplní praktické ukázky zahradní a lesní techniky. Pro všechny návštěvníky bude připraveno občerstvení U Lesa!

Vstup na akci Lesy pro život a Festival dřeva je ZDARMA!

Ilustrační fotoZdroj: Deník/Pavel Sonnek

Jazz Open Ostrava 2021

KDY: od čtvrtka 9. září

KDE: Ostrava

ZA KOLIK: informace o vstupenkách zde



Fanoušci jazzové hudby si v Ostravě přijdou na své. Chystá se totiž patnáctý ročník festivalu Jazz Open Ostrava, jenž se uskuteční ve čtvrtek 9. září v areálu Slezskoostravského hradu. Na programu jsou tři koncerty, během kterých se publiku představí několik významných osobností české i zahraniční hudební scény. Hlavní hvězdou večera bude americký trumpetista Philip Lassiter.



Program zahájí v šest hodin večer české jazzové kvarteto Point of Few, které sklízí úspěch v České republice i v zahraničí. Posluchačům představí hudbu se silnými melodiemi, dynamickými beaty a důrazem na improvizaci. Ke čtveřici umělců se výjimečně připojí také saxofonista Štěpán Flagar, který pochází z Moravskoslezského kraje, ale už několik let žije v Rakousku.



Dále zahraje legenda české jazzové i populární hudby, saxofonista a skladatel Rudolf Březina. „Momentálně vystupuje s Orchestrem Gustava Broma a ve skupině Vlasty Redla, nicméně účinkoval skoro na všech deskách Deža Ursinyho nebo v Ostravském rozhlasovém orchestru. Na evropském turné doprovázel hvězdy jako je Ray Charles, Liza Minnelli nebo Shirley Bassey,“ řekl hudebník a pořadatel Jazz Open Ostrava Boris Urbánek. On osobně na festivalu také vystoupí a se svou skupinou Boris Big Band Combination doprovodí právě Rudolfa Březinu.



Po osmé hodině večer bude podium patřit letošní hlavní hvězdě Philipu Lassiterovi. Do Ostravy přijede se svou šestičlennou skupinou a představí repertoár nového alba Live in Love. Tento americký trumpetista spolupracoval s velkými jmény jako je Beyoncé nebo Prince, pro jehož doprovodnou kapelu New Power Generation psal dechové sekce. Také se podílel na jedenácti albech, která získala ocenění Grammy.



Jazzové kvarteto Point of Few.Zdroj: Facebook Point of Few

BAMBIFEST Ostrava

KDY: sobota 11. září 2021 9.00 – 18.00 a neděle 12. září 2021 9.00 – 17.00

KDE: louky u Koliby v Bělském lese

ZA KOLIK: vstup zdarma

Již tento víkend se uskuteční tradiční přehlídka organizací a zájmových skupin, které pracují s dětmi a mládeží.

Druhý zářijový víkend bude v Bělském lese znít dětský smích, hudba, ale také hasičská houkačka. Po oba dny můžete BAMBIFEST navštívit od 9 hodin a zjistit, jaké možnosti mají děti na Ostravsku, a že je zde rozmanitý výběr! Ze sportu bude k vyzkoušení přes 10 různých druhů od tance po bojové sporty, a to u téměř 20 organizací, které se sportu s dětmi věnují. Celkem se za dva festivalové dny na BAMBIFESTu vystřídá přes 40 organizací naplňujících volný čas dětí a několik dalších partnerských organizací, které si také připravily pestrý program pro děti.

„Máme připraveny lákavé odměny pro děti, stačí si přijít na informační stánek pro hrací kartičku, tzv. BAMBIpas a zaplnit jej razítky, který je poté slosovatelný“, lákají organizátoři festivalu. Jak razítka získat se děti dozví, když přijdou na BAMBIFEST.

Přijďte, zeptejte se skutečných vedoucích a vyberte dětem aktivitu, která je opravdu baví.

Bližší informace o BAMBIFESTu naleznete na webových stránkách ostrava.BAMBIFEST.cz nebo na facebookové stránce BAMBIFEST.cz

KARVINSKO

Výstava kaktusů a sukulentů

KDY: 9. - 11. září od 9 do 18 hodin

KDE: KD Leoše Janáčka, Havířov

ZA KOLIK: 20 korun, děti 10 korun

Městské kulturní středisko Havířov vás zve k jedinečné výstavě kaktusů a sukulentů v Kulturním domě Leoše Janáčka. Výstava probíhá ve spolupráci s Klubem pěstitelů kaktusů a sukulentů Havířov. Nenechte si kaktusy a sukulenty ujít, alespoň coby pastvu pro oči, kterou tyto kouzelné rostlinky rozhodně jsou.

Ilustrační foto.Zdroj: kaktusarikladno.webnode.cz

Karvinské varhany - Tomáš Pindór a Karin Lednická

KDY: neděle 12. září od 16 hodin

KDE: kostel Povýšení sv. Kříže, Karviná-Fryštát

ZA KOLIK: 240 korun



Karvinský varhanní festival varhanistu Tomáše Pindóra inspiroval k přípravě nového, originálního projektu – zazní improvizace na témata spojená s naším regionem i městem. Skvělým doprovodem mu bude Karin Lednická - spisovatelka, kterou jistě karvinskému publiku není třeba představovat. Hudbou se budou prolínat úryvky z její knihy v autorském čtení. Jedná se nejen o českou, ale i světovou premiéru!



Spisovatelka Karin LednickáZdroj: Adolf Horsinka

Dobrovolní hasiči podniknou v Záblatí noční útok na terč

KDY: pátek 10. září od 20 hodin

KDE: Hřiště FK Slovan Záblatí, Bohumín

Požární útok za tmy prověří dobrovolné hasiče tak, jako málokterý závod. Originální soutěž má v Záblatí tradici od roku 2009. Letošní ročník proběhne v pátek 10. září od 20 hodin na hřišti FK Slovan Záblatí.

Klání „O pohár předsedy FK Slovan Záblatí“ nabídne jubilejní desátý ročník, v minulosti se závod třikrát zejména z důvodu špatného počasí nekonal. „Vypisujeme kategorii pro muže a ženy, startovné je 100 korun za družstvo,“ uvedl za pořádající SDH Záblatí Jiří Misioř. „Závod je specifický. Požární útok na terč probíhá za tmy, tedy za ztížených podmínek, a hasiči se musejí orientovat jen s pomocí základních světelných bodů,“ dodal Misioř. V případě krajně nepříznivého počasí se závod neuskuteční.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Pojďte s námi po Místku

KDY: pátek 10. září 2021 od 16.30 hodin

KDE: Sraz účastníků prohlídky proběhne v pátek 10. září v 16.30 hodin u brány parku Leoše Janáčka na Frýdlantské ulici v Místku.

Zúčastněte se i vy této komentované prohlídky a přijďte se dozvědět něco nového o Místku.

Programem prohlídky je sad Leoše Janáčka, zbořená Elzerova textilka, památník Pěvci Slezských písní, Čermákova vila, bývalé chlapecké gymnázium Matice místecké, Procházkovy domy, Národní dům, bývalá Národní záložna.

Frýdek-Místek. Ilustrační snímek.Zdroj: Deník/Pavel Netolička

Dfest 2021

KDY: sobota 11. září

KDE: areál Základní a mateřské školy v Bystřici



Hravý festival pro rodiny s dětmi i ostatní členy rodiny, který se uskuteční v sobotu 11. 9. 2021 v areálu Základní a mateřské školy v Bystřici.



Hlavním lákadlem je vystoupení Štístka a Poupěnky a jejich následná autogramiáda. Těšit se můžete také na gastro show Pochutnej si. Během celého odpoledne si můžete vyzkoušet zajímavé hry na IQ Play festivalu, bude zde několik desítek různě náročných a zajímavých her. Nechybí přednáška fyzioterapeutky Veroniky Kristkové, ukázkové lekce dětských center, stánky s dětským oblečením, hračky, občerstvení, apod.



Ve druhé polovině se můžete těšit na Večerníček naživo v podání knihovny Třinec a na závěr na dětskou diskotéku s překvapením. Bude to zajímavé a zábavné odpoledne jak pro vás, tak pro vaše děti.



Bezbariérový vstup zajištěn.

OPAVSKO

Verdi v Opavě!

KDY: čtvrtek 9. září od 20 hodin

KDE: Horní náměstí, Opava

Zahájení 216. divadelní sezony na Horním náměstí proběhne 9. září od 20 hodin! Výběrem z oper Nabucco, Attila, Macbeth, La Traviata, Rigoletto a Falstaff vás provede samotný autor, který si pozve slavného dramatika Shakespeara a úžasnou sopranistku Marii Callas. Účinkují domácí umělci opery i činohry, ale i hosté. Diriguje šéf opery Vojtěch Spurný. Sezení a občerstvení zajištěno. Vstup volný. V případě nepříznivého počasí se akce ruší.

Eliščiny pohádky

KDY: neděle 12. září v 10 a 16 hodin

KDE: Loukové divadlo Opava

ZA KOLIK: 60 korun



Pohádka bude dětem od tří let vyprávět o o princezně, princi, skřítcích, draku a neopodstatněném strachu. Divadelní scéna, vytvořená ze staré školní lavice a starých strojů, pomocí kterých lze vytvářet zvuky meluzíny, deště a ručně řezané loutky, každá z jiného druhu dřeva. To všechno proto, že jedním s cílů této pohádky je učit děti a možná i nás dospělé vnímat, poslouchat, cítit a dívat se na okolí nejen očima. (jih)



Loutkové divadlo v OpavěZdroj: DENÍK / Martin Kůs

Pivní slavnosti s hudbou

KDY: sobota 11. září od 15 hodin

KDE: Kulturní dům, Dolní Benešov

Kromě holdu vzdanému pivu, zahrnuje slavnost ještě vystoupení Městského orchestru mladých, který postupně vystřídají Khyr Brothers, Candle sauce, Dolbend a od 22. do 1. hodiny bude Fast Foot. Pro děti je na 16. hodinu připravené Tomino a od 18 hodin minidiskotéka. Samozřejmostí budou i venkovní zábavné aktrakce. (jih)

Víkend s Bezučovou Opavou

KDY: sobota 11. září a neděle 12. září

KDE: Opava



Na Dolním náměstí začíná v 9.30 hodin program mezinárodního folklorního festivalu Chodníčky k domovu. V neděli budou malí návštěvníci sledovat v Loutkovém divadle od 10 a 16 hodin Eliščiny pohádky. Kupe nabídne od 17 hodin film Ida a v 18.30 hodin následuje beseda s proděkankou Cyrilometodějské fakulty v Olomouci na téma Život v řádu. (jih)

Merenda u obchodního centra

KDY: sobota 11 a neděle 12. září od 10 do 17 hodin

KDE: u OC Globus, Opava

Zábavný program pro všechny generace s názvem Globusfest nabídne přítomným v sobotu taneční vystoupení, překážkovou dráhu, nafukovací bránu, soutěže, prohlídku plechových veteránů, basket a stánky s pitím i jídlem od lokálních a regionálních dodavatelů. V neděli bude od 10 hodin připravený Adrenalin park a od 15 hodin přijde čas na Globinek a zábavu pro děti. (jih)

Obci bude vládnout zelí

KDY: sobota 11. září od 11 hodin

KDE: Otice



S přítomností zástupů obce, města i kraje vypuknou od 11 hodin tradiční Otické slavnosti zelí. Kromě regionálního jarmarku je pro návštěvníky připravená zábava pro všechny generace a chybět nebudou ani výstavy zelí a zemědělských strojů. O hudební část slavnosti se od 16 hodin postará vystoupení dua Kamelie a ve 21 hodin začíná koncert skupiny Kabát revival. (jih)



Otické zelné slavnosti, sobota 19. září 2020.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Karmáš bude veselý

KDY: víkend 11. a 12. září

KDE: Sportovní areál Větřkovice

Karmášová sobota nabídne přítomným od 14 hodin vystoupení ApenDixi, Větřkovského příležitostného dechového orchestru, Unica, ohňostroj a od 21 hodin ještě hudební produkci skupiny The Basecel, na kterou se dá tančit. Nedělní karmášovou část otevře v 9 hodin bohoslužba v místním kostele a od 10 hodin následuje Karmášové posezení na faře. Po oba dny nebudou chybět atrakce ani občerstvení. (jih)

NOVOJIČÍNSKO

Noc na Karlštejně

KDY: pátek 10. září od 19 hodin

KDE: Amfiteátr pod Starou věží, Štramberk

ZA KOLIK: plné vstupné: 50 korun, snížené vstupné: 20 korun

Speciální představení hraje divadelní soubor Pod věží. Představení se uskuteční v rámci Dnů evropského dědictví. V případě nepříznivého počasí se přesouvá do kulturního domu.

Divadelní soubor Pod věží zahraje hru Noc na Karlštejně.Zdroj: www.stramberk.cz

Hasiči Stachovice - Grilovačka

KDY: sobota 11. září od 16 hodin

KDE: areál za hasičskou zbrojnicí, Stachovice



SDH Stachovice Vás srdečně zve na Grilovačku, která se uskuteční v sobotu 11. září 2021 od 16 hodin v areálu za hasičskou zbrojnicí. Můžete se těšit na vepřové, kuřecí steaky, makrely, alko i nealko. Pro děti bude připraven skákací hrad.

BRUNTÁLSKO

Mezinárodní výtvarný plenér a výstava v divadle

KDY: vernisáž výstavy v sobotu 11. září od 16 hodin

KDE: foyer Divadla Bruntál

Ze čtyř zemí dorazí do Bruntálu jedenáct výtvarníků, aby se zde zúčastnili druhého ročníku Mezinárodního výtvarného plenéru. Ten se uskuteční v rámci česko-polského projektu Společný kulturní rok podpořeného dotací EU. Výtvarníci budou čtyři dny tvořit obrazy s tématikou zákoutí města Bruntálu, poznají Bruntál a zažijí výlet do Prudniku, setkají se s nadanými žáky škol, kteří je budou moci sledovat při práci. Vyvrcholením akce bude výstava v divadle, kde může veřejnost vidět jejich díla, která při plenéru vzniknou. Současně bude vystavovat obrázky dvacítka dětí, které navštěvují základní uměleckou školu, stejný počet z Bruntálu a Prudniku a bude to pro ně možná první společná výstava s dospělými umělci. Na vernisáž je zvána široká veřejnost. Výstava potrvá měsíc.

Krnovské hudební slavnosti: Petr Spálený a Miluše Voborníková

KDY: neděle 12. září od 18 hodin

KDE: Zahrada Flemmichovy vily, Krnov

ZA KOLIK: 150 korun



Jako každý rok tak i letos se na podzim připravují Krnovské hudební slavnosti. Letos proběhnou ve dnech od 5. do 12. 9. Můžete se těšit na řadu známých zpěváků a hudebních skupin. V rámci posledního koncertu vystoupí legendární zpěváci Petr Spálený a Miluše Voborníková.



Petr Spálený s Miluškou Voborníkovou. Ilustrační fotoZdroj: Miloš Novák

