Noc divadel

KDY: sobota 20. listopadu od 18 hodin

KDE: Studio G, Ostrava

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Studio G nabídne v rámci letošního ročníku Noci divadel komentovanou prohlídku divadla s několika malými ochutnávkami inscenací. Noc otevřených divadel a výjimečných zážitků je součástí evropského projektu EuropeanTheatre Night, který prezentuje divadlo tvořivým způsobem v netradiční formě vždy třetí listopadovou sobotu. Institut umění – Divadelní ústav koordinuje Noc divadel v České republice již od roku 2013. Největší divadelní svátek každoročně nabízí noční prohlídky, divadelní dílny, diskuze s tvůrci, představení a performance.

Ostravské Faunatrhy

KDY: neděle 21. listopadu od 8 hodin

KDE: Výstaviště Černá louka, Ostrava

ZA KOLIK: dospělí 40 korun, děti 20 korun



Přijďte se podívat a případně i nakoupit na jednu z největších chovatelských a pěstitelských burz. Na burze naleznete v největším zastoupení akvaristiku, teraristiku, drobné savce, exotické ptactvo, holuby, drůbež, krmiva, terária, dekorace a další potřeby pro chovatele. Chybět nebudou ani pokojové rostliny, kaktusy, orchideje.



Vánoční tvoření Happines 2021

KDY: neděle 21. listopadu od 10 hodin

KDE: Dětský ráj, Ostrava

ZA KOLIK: 40 korun

Pro milovníky vánočních tradic je určeno tvořivé dopoledne. Zde si můžete vyrobit osobitou výzdobu, která podtrhne tuto nezaměnitelnou atmosféru. V nabídce budou živé korpusy na věnce, spousty ozdob ve znamení Vánoc, pro milovníky přírodních materiálu ozdoby ze dřeva a juty, adventní kalendář pro děti. Máte-li vlastní představu, přineste si věci na tvoření s sebou, avšak pro tuto akci byl připraven speciální Bleší trh, kde si za velmi příznivé ceny můžete veškeré věci na tvoření zakoupit.

KARVINSKO

Keramická dílna

KDY: sobota 20. listopadu od 9 hodin

KDE: Archeopark Chotěbuz-Podobora

Keramická dílnazájemce seznámí se základními technickými postupy používanými při výrobě keramických předmětů. Čeká na vás ruční tvorba keramiky a točení na hrnčířském kruhu.

Metal party pro Michaelu

KDY: sobota 20. listopadu od 19 hodin

KDE: Hard cafe, Karviná

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Už tradiční charitativní akce pro všechny milovníky metalu na podporu nemocného děvčete. Během večera zahrají Koupím si kulomet, Kiaora, Genom, Porta Inferi a Lázeňští šviháci.





Rockovárna vol. 13

KDY: sobota 20. listopadu od 20 hodin

KDE: Kovárna Na Terase, Havířov

Po více jak roční odmlce se do Kovárny na Terase opět vrací večer těch největších rockových a metalových hitů všech dekád. Přijďte si poslechnout ty nejlepší songy rockové hudby od 80. let po současnost.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Slam Poetry

KDY: sobota 20. listopadu od 18 hodin

KDE: Rybízák, Frýdlantská 770, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 100 korun

Zažijte exhibici špičkových slamerek a slamerů na vlastní kůži. Vystupující se těší, až se v této jedinečné umělecko-sportovní disciplíně poperou o vaši přízeň. Přijďte a rozhodněte svým potleskem a body o vítězi večera.Pravidla jsou jednoduchá. Autorský text a žádné rekvizity. Kdo si pomůže improvizací a kdo divadelním umem? Uslyšíme rap nebo zpěv? Budete se smát, brečet nebo budete uvedeni do rozpaků? A kolika body to oceníte? Je jen jeden způsob, jak se to dozvědět!

Hity ze záhrobí

KDY: sobota 20. listopadu od 20 hodin

KDE: Hudební klub Stoun, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 50 korun



Milovníci muziky druhé poloviny 20. století si užijí ty nejlepší hity z let 50., 60., 70., 80. a 90. let a těšit se mohou i na písničky na přání! K poslechu a tanci zahrají Djs Komár & Kamil.

Povídání o pejskovi a kočičce

KDY: neděle 21. listopadu od 15 hodin

KDE: Kino Vlast, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 70 korun

Veselá vyprávění o dvou nerozlučných kamarádech, která potěšila již několik generací čtenářů a diváků. Všechny příběhy pejska a kočičky se hrají s loutkami i bez loutek a vždy za přispění dětského diváka.

OPAVSKO

Zažijte divadlo jinak

KDY: sobota 20. listopadu od 15 do 19 hodin

KDE: Slezské divadlo Opava

ZA KOLIK: 20 korun

Chcete se osobně seznámit s Rostandem, Cyranem, Kristiánem a Roxanou? Chcete vstoupit i do jejich světa, tedy za oponu a na jeviště plné mámivého kouře i čarokrásných světel? Chcete si potěžkat jejich kordy, vyzkoušet mušketýrské klobouky a prohlédnout si zblízka Cyranův nos? Všechna tato i další přání vám vyplní tradiční Noc divadel, která je letos na téma Sen o Cyranovi. Slezské divadlo umožní zájemcům nahlédnout do svého zákulisí v maximálně třicetičlenných skupinkách od 15 hodin vždy každou celou hodinu a poslední divácká výprava se vydá na cestu po zákulisí v 19 hodin. Vstupenky budou k vyzvednutí v divadelním předprodeji. (jih)

Oblíbený Služovický jarmark

KDY: sobota 20. listopadu od 13 do 17 hodin

KDE: kulturní dům Služovice



Příznivce ručně vyráběných předmětů potěší jejich pestrá nabídka a na své si přijdou i milovníci dobrého jídla. Zkrátka nepřijdou ani děti, které se mohou s plnou fantazií výtvarně vyžít ve Tvořivé dílničce. (jih)

Já mám devět kanárů

KDY: víkend 20. a 21. listopadu od 8 do 17 hodin

KDE: Chovatelský areál Ludgeřovice

Na soutěžní výstavě barevných a postavových kanárů i exotů bude těch kanárů daleko víc než oněch devět, vzpomínaných ve známé písničce. Tito ptáčci však nepobývají v kleci, aby svým majitelům pro potěchu zpívali. Jsou chovaní a šlechtění právě pro výstavy nejrůznějších kategorií a pohled na ně bude rozhodně zajímavý. Výstavu zpestří i různí exotičtí ptáci. (jih)

Podzimní odpoledne s pěvkyní Olgou Procházkovou

KDY: neděle 21. listopadu od 15 hodin

KDE: kavárna Kupe, Opava

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Bývalá sólistka opery Slezského divadla nabídne přítomným odpoledne plné hudby, zpěvu a povídání o kultuře a o svém uměleckém životě. Hudební doprovod zajistí František Šmíd. Pěvkyně je absolventkou brněnské JAMU, dvě sezóny působila jako sólistka opery Moravskoslezského divadla v Ostravě a hlavní část její umělecké cesty je spojená s opavským Slezským divadlem. Hostovala ve Státní opeře Praha, v brněnském Janáčkově divadle a v olomouckém Moravském divadle. Koncertuje v Česku, ve Francii, Polsku, Slovensku, Rakousku, Švýcarsku a Chorvatsku, spolupracovala s orchestrem Slezského divadla, Gdaňskou filharmonií, Katovickým komorním orchestrem, Ratibořským komorním orchestrem a s Olomouckou filharmonií. Je držitelkou Ceny Petra Bezruče a natočila několik CD. Od roku 2014 pedagogicky působí jako učitelka zpěvu v ZUŠ Javorník a od roku 2017 v krnovské ZUŠ. Její žáci se úspěšně účastní okresních a krajských kol pěveckých soutěží a jsou také úspěšnými uchazeči při přijímacích zkouškách na střední školy pedagogického typu. (jih)





Adventní tvoření

KDY: neděle 21. listopadu od 9 hodin

KDE: TJ Smolkov

Návštěvníci si mohou vyrobit adventní věnec a koupit svíčky, mýdla nebo dětské oblečení. Dětem je kromě výtvarných aktivit v 16 hodin jako bonus určeno promítání animovaného filmu Trolové, světové turné. (jih)

NOVOJIČÍNSKO

CriminalNoise v Máji

KDY: pátek 19. listopadu od 21 hodin

KDE: Music club Máj, Nový Jičín

Všichni milovníci taneční hudby se mohou těšit na show celorepublikově populárního DJe CriminalNoise i DJe Mike. Kromě skvělé hudby v podání několika DJ's se můžete těšit na led projekci a našlapaný Sound&Light Systém.

Zdendalele

KDY: sobota 20. listopadu od 20 hodin

KDE: Pivnice Máj, Nový Jičín

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Písničkář se předvede ve folkovém stylu, pobaví na svém countryvečeru. Jeho veselé písně zvednou nejen náladu, ale třeba vyzvou i k tanci.

Co malí medvědi o podzimu nevědí

KDY: neděle 21. listopadu od 9 hodin

KDE: Rodinné centrum Provázek, Nový Jičín

ZA KOLIK: 80 korun

Pohádka pro podzimní nečas, kdy padá listí ze stromů, šípky dozrávají a příroda se chystá k zimnímu spánku pobaví děti i jejich rodiče. Ve veselém příběhu se všichni malí diváci dozví, že ani medvíďata nemůžou zůstat se zimními přípravami pozadu!

BRUNTÁLSKO

Noční pozorování - pavoučí

KDY: pátek 19. listopadu od 18 hodin

KDE: Středisko volného času, Bruntál

ZA KOLIK: 100 korun

Pojďte nahlédnout do nočního života zvířat na stanici a zahrát si spoustu nočních her a soutěží po tmě. Tentokrát na téma pavouci. Ale na živé pavouky sahat nebudete. Začátek akce je v pátek 19. listopadu v 18 hodin, ukončení je v sobotu 20. listopadu v 9 hodin. Na akci je třeba se přihlásit.

Robotárium aneb roboti v knihovně

KDY: sobota 20. listopadu od 8.30 hodin

KDE: Městská knihovna Krnov



Víte, že v knihovně najdete roboty? Robotárium v oddělení pro děti a mládež Městské knihovny v Krnově uvítá všechny, kteří si rádi hrají a chtějí se také něco nového dozvědět. Návštěvníci se mohou těšit na Ozoboty, Lego Boost, Sphero, základy programování Scottie Go nebo programovacího robota Woki.



Dymytry

KDY: sobota 20. listopadu od 20 hodin

KDE: Kofola Music club, Krnov

ZA KOLIK: 490 korun

Po velkolepém turné Monster Meeting si Dymytry naplánovali ještě pro letošní rok sérii menších koncertů, které cílí na blízký kontakt s fanoušky, bez obřích scén a dalších hostů. Tak, aby si každý mohl odnést trošku jiný zážitek, než se Dymytry vrátí s novým albem do hal a k velkolepým koncertním výpravám.

Koncert představí dvě úspěšné remasterované desky - Neonarcis a Homodlak. Důvodů je hned několik. Obě desky jsou už dávno vyprodané a fanoušci si je žádají do sbírek. Kapela navíc mohla zapracovat na zvuku a dodat písním moderní mastering a oslavit tak destileté výročí vydání.Přijďte si užít staré pecky i nové hity v prostředí, kam se už Dymytry tak často nevydávají.

