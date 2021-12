Workshop: Obrazy za sklem

KDY: v neděli 28. listopadu od 10 hodin

KDE: Plato Ostrava

ZA KOLIK: 30 korun

Jaké rysy jsme podědili po rodičích? Jaké možnosti nám nabízí obyčejná skleněná tabule? Workshop pro děti od 5 do 12 let s Alicí Sovadinovou a Ivetou Horákovou, galerijními pedagožkami nabídne ostravské Plato. Workshop se tentokrát inspiruje výstavou umělkyně Anny Daučíkové. Těšit se můžete na práci se sádrovým obvazem, kresbu, zkoumání skla jako materiálu pro tvoření a ukázku nejen z filmové tvorby Anny Daučíkové. Zaobírat se budeme rodovou vizuální příbuzností, věkovou odlišností i otázkou genderu. Citlivě a hravě. Počet míst na workshop je omezen, proto je nutná rezervace na info@plato-ostrava.cz

Plato nabídne workshop Obrazy za sklem.Zdroj: archiv pořadatele

Poetická stezka ve Vyhlídkové věži

KDY: sobota 27. a neděle 28. listopadu v 11, 13 a 15 hodin

KDE: Nová radnice, Ostrava

ZA KOLIK: dospělí 60 korun, děti do 15 let 40 korun, děti od 4 do 6 let 20 korun



Vnitřní prostor Vyhlídkové věže je plný poezie! Klub Fiducia, který má s pořádáním básnických procházek bohaté zkušenosti, pomohl vyzdobit horní ochoz a vnitřní prostor Věže pestrou směsí textů jak od místních tvůrců, tak od autorů, kteří o Ostravě psali ve svých dílech. Chcete se nechat okouzlit poetickými texty tvůrců, kterým učaroval ostravský genius loci? Přijďte si prohlédnout jedinečný interiér radniční věže a pokochat se sugestivními výhledy do všech světových stran – krajin reálných i imaginativních.



Poetická stezka ve Věži Nové radnice je přístupná každý víkend v 11, 13 a 15 hodin do konce listopadu.



Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

SMArt Gospel 2021

KDY: v sobotu 27. listopadu od 18 hodin

KDE: Modlitebna sboru církve adventistů sedmého dne, Kopaniny 13, Ostrava

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Benefiční gospelové bohoslužby a koncerty na pomoc dětem se spinální muskulární atrofií, které se budou tento víkend konat na celkem třech místech České republiky. V Ostravě v rámci Benefiční gospelové bohoslužby vystoupí Family Gospel Ostrava a T'n'T v modlitebně sboru Církve adventistů sedmého dne.

KARVINSKO

Mikulášské bruslení

KDY: v sobotu 27. listopadu od 15 hodin

KDE: zimní stadion Karviná

Přijďte si s dětmi zabruslit a užít příjemné, sportovně laděné odpoledne s mikulášskou tematikou.

Nebe - křest EP Než v tom zůstaneme sami

KDY: v sobotu 27. listopadu od 20.30 hodin

KDE: Jazz club, Havířov

ZA KOLIK: 240 korun



Kapela Nebe se vrací zpět do rodného Havířova a po čtyřech letech od posledního alba představíme naživo nejnovější písně vydané na EP s názvem Než v tom zůstaneme sami.



Zpěvák havířovské skupiny Nebe Petr Harazin.Zdroj: archiv P. Harazina

Ženský kruh: Návrat k sesterství

KDY: v sobotu 20. listopadu od 20 hodin

KDE: studio YoGaia, Havířov

ZA KOLIK: 350 korun

Studio YoGaia zve na další prožitkový workshop pro ženy, takzvaný Ženský kruh, tentokrát na téma Sesterství. Na workshopu můžete poznat, jak krásné je být ženou a jak krásné je být sestrou, a to nejen pokrevní. Budete mít možnost znovu obnovit důvěru v ženy a zakusit sílu sesterství.

Od mostu k mostu 2021

KDY: v neděli 28. listopadu od 10 hodin

KDE: start na mostu přes Olzu v Dětmarovicích



Již pošesté se koná běžecká akce Od mostu k mostu, která vede od dětmarovického mostu přes řeku Olši (Olzu) až k mostu v Karviné-Darkově. Délka trati je celkem 7,5 kilometrů a běží se po asfaltové cyklostezce. Nepovinné je po doběhnutí osvěžení v Karvinském moři. Přihlásit se můžete do pátku 26. listopadu.



Od mostu k mostu 2021Zdroj: archiv pořadatele

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Jak sbalit ženu 2.0

KDY: v sobotu 27. listopadu od 19 hodin

KDE: Kino Vlast, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 450 korun

Divadelní verze českého bestselleru o technologii milostného lovu. Jste nešťastně zamilovaní? Chcete se konečně seznámit s dívkou? Chcete získat ženu, která vás ignoruje?

Nová hra Studia Palm Off se tentokrát bude věnovat především milostným vztahům a stereotypům, které v nich panují. Autor knižní předlohy působil několik let jako vztahový poradce a posbíral řadu poznatků o mužských stereotypech a nejčastějších komunikačních chybách, které muži při navazování vztahů dělají. Jeho úspěšná knižní příručka je zároveň doplněná i řadou praktických cvičení, a tak si přímo říká o divadelní podobu.

Zdroj: Youtube

Čas zázraků

KDY: v neděli 28. listopadu od 15 hodin

KDE: Kino Vlast, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 70 korun



Autorská pohádka inspirovaná slavným příběhem Charlese Dickense - Vánoční koleda. Rozmazlená Majdalenka si k Vánocům přeje panenku, kterou by jí všechny holky záviděly. Zapomíná však na to, že jsou na světě důležitější věci než dárky. A proto se panenka Elenka rozhodne vstoupit Majdalence do snu a vzít jí na poučnou cestu světem. Ti, co věří na zázraky, si v této pohádce jistě přijdou na své.

Sobota s kuchtíkem

KDY: v sobotu 27. listopadu od 9 do 16 hodin

KDE: SVČ Klíč, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 360 korun

Během sobotního dne se z šikovných dětí mohou stát Kuchtíci, kteří si společně připraví veselé a barevné svačinky různých tvarů a barev. Vyzkouší si výrobu pečeného čaje a zdobení obložených chlebíčků. Dozví se zajímavosti o jednotlivých surovinách a přiblíží si historii jednotlivých čajů u nás i v zahraničí. Nebudou chybět ani zajímavé hry a pohybové aktivity.

Ilustrační foto.Zdroj: Jana Bartáková

OPAVSKO

Rozsvítí se vánoční stromy

KDY: sobota 27. a neděle 28. listopadu od 16 a 17 hodin

KDE: Hradec nad Moravicí, Kravaře

U kravařského městského úřadu se vánoční strom rozsvítí v sobotu od 17 hodin a kromě obyvatel města k sobě přivábí též anděly na chůdách. Zazpívají děti z pěveckého souboru Fialinka a dojde k vyhodnocení soutěže o nejkrásnější vánoční ozdobu. Pořadatelé dětem umožní poslat dopisy Ježíškovi. Pro návštěvníky Babince v Hradci nad Moravicí bude od 16 hodin připravený křest kalendáře 2022 s názvem Hradec – město šikovných rukou. Od 17 hodin přivítají na pěší zóně v Podolské ulici všichni přítomní advent, zúčastní se rozsvícení stromu a budou sledovat Trampoty s Ježíškem. (jih)

Vánoční trhy s programem

KDY: neděle 28. listopadu od 9 do 17 hodin

KDE: kulturní dům Bolatice



Na trzích, pořádaných obcí a dobrovolnými hasiči, si mohou zájemci koupit vánoční dárky a pochutnat si na dobrém jídle. K příjemné atmosféře přispěje od 10 a 11 hodin též místní folklorní soubor Burianky. V obci působí už několik desítek let a jejich vystoupení dávno překročilo hranice obce i republiky. Na děti pamatují organizátoři výrobou svíček, deskovými hrami a malováním obrázků. (jih)



Ilustrační foto.Zdroj: Archiv Deníku

Schůzka s princeznou Ladou

KDY: neděle 28. listopadu od 14 a 16.30 hodin

KDE: Slezské divadlo, Opava

V hledišti opavského divadla uvidí děti princeznu se zlatou hvězdou na čele tentokrát ne prostřednictvím televizní obrazovky, ale naživo. Princeznu Ladu a její nápadníky – hrubiána Kazisvěta a laskavého Radovana spolu s dalšími postavami oblíbené pohádky přiveze do Opavy pražská divadelní společnost Julie Jurištové. (jih)

Víkend ve znamení adventu

KDY: sobota 27. a neděle 28. listopadu

KDE: Neplachovice



Na návsi začíná v sobotu od 13 hodin Advent na návsi. K vidění i ke koupi bude škála výrobků, ručních prací i adventních dekorací. V 17.30 hodin vystoupí děti z mateřské školy, o čtvrt hodiny pozdějí zatroubí trubači a v 18 hodin se uskuteční slavnostní rozsvícení lípy. V neděli zazní od 15 hodin v místním kostele Adventní koncert v podání opavského Pěveckého sboru Křížkovský. (jih)

NOVOJIČÍNSKO

David Pomahač – (ne)folkový večer

KDY: v sobotu 27. listopadu od 20 hodin

KDE: Klub Galerka, Nový Jičín

ZA KOLIK: 130 korun

David Pomahač je křehký písničkář s duší rockera a něžný rocker v roli písničkáře. Skladatel, hudebník a oceňovaný textař, vystoupil počátkem roku 2020 ze stínu známého urban-folkového dua Kieslowski a u Indies Scope vydal své debutové sólové album Do tmy je daleko. Pokřtít jej stihl poslední den před začátkem lockdownu a dál už to všichni známe… Nicméně na to, že živě se celý rok moc hrát nedalo, deska rozhodně nezapadla a v obrovské konkurenci alb roku 2020 se umístila v první dvacítce celoroční hitparády Velká Sedma Radia 1, v žebříčku nejlepších desek roku 2020 časopisu Full Moon, v první desítce nejlepších alb roku Musicserver.cz i výběru nejlepších desek rádia Expres FM.

David Pomahač.Zdroj: Vitek Bedrna

Stezka zvířátek

KDY: od pátku 26. listopadu do neděle 28. listopadu

KDE: Kopřivnice

ZA KOLIK: zdarma



Pro děti i rodiče je připravena bezkontaktní Stezka zvířátek, která bude k dispozici celý víkend v Kopřivnici. Kartičku pro dítko na vytištění, mapku a podrobné informace získáte na e-mailu info@mcklokan.cz

Vixlaivant

KDY: v sobotu 27. listopadu od 22.30 hodin

KDE: Klub Daymoon, Kopřivnice

ZA KOLIK: 50 korun

Vystoupení kapely Vixlaivant proběhne v rámci Afterpárty akce Trekken 2021. Na Trekken 2021 bude premiérově promítnut nový videoklip kapely Vixlaivant ke skladbě Oběžná Dráha.

Zdroj: Youtube

První adventní koncert ve Fulneku

KDY: v neděli 28. listopadu od 15 hodin

KDE: barokní chrám Nejsvětější Trojice ve Fulneku

ZA KOLIK: 270, 300, na místě 330 korun



V neděli 28. listopadu v 15 hodin se v barokním chrámu Nejsvětější Trojice ve Fulneku uskuteční koncert houslisty Jaroslava Svěceného a cembalistky Jitky Navrátilové, který organizuje spolek Comenius Fulnek. Na prvním ze série letošních fulneckých adventních koncertů zaznějí italské, francouzské, německé a české barokní skladby.

BRUNTÁLSKO

Hrátky se zvířátky

KDY: v neděli 28. listopadu od 16 hodin

KDE: Středisko volného času, Bruntál

ZA KOLIK: 50 korun

Tak jako každou poslední neděli v měsíci si i tuto neděli můžete přijít užít povídání a hraní se zvířátky a na zvířátka. Součástí programu je tvoření, prohlídka stanice přírodovědců a malá odměna na konci.

Výstava výtvarných prací k výročí gymnázia

KDY: v pátek 26. listopadu od 8.30 do 16 hodin, v sobotu 27. Listopadu od 8 do 11 hodin

KDE: Městská knihovna Bruntál



Městská knihovna v Bruntále zve na výstavu. Všeobecné a sportovní gymnázium totiž slaví 75 let od založení českého gymnázia v Bruntále. Součástí oslav jsou i výtvarné práce současných žáků této instituce. Výstava je přístupná v oddělení naučné literatury během otevírací doby knihovny.



Městská knihovna Bruntál.Zdroj: archiv

Přijďte se ohřát

KDY: v sobotu 27. a v neděli 28. listopadu od 8.30 do 16.30 hodin

KDE: zámek Bruntál

ZA KOLIK: 30 korun

Přijďte si prohlédnout výstavu novověkých kachlů ze sbírek Muzea v Bruntále. Expozice je intalována ve výstavní části kaplu zámku v Bruntále.

