Vánoční hra aneb O tom slavném narození - tak se jmenuje nejnovější inscenace, kterou pro své diváky připravilo Divadlo loutek Ostrava. Ve Vánoční hře, navazující na tradice lidových barokních her ze 17. až 19. století, se herci spolu s loutkami stávají vypravěči i hlavními aktéry známého příběhu. Inscenace je určená pro rodiny s dětmi od 3 let a bude mít premiéru v pátek 10. prosince na Hlavní scéně.

Lexův vánoční kinematograf

KDY: neděle 12. prosince od 17 hodin

KDE: Jubilejní kolonie, Ostrava



Venkovní promítání historických fotografií s komentářem historika, kronikáře a staromilce Petra Lexy Přendíka přiblíží vánoční atmosféru v Ostravě. Sraz zájemců je u sousedského vánočního stromu v Jubilejní kolonii.



Lexův vánoční kinematograf přiblíží vánoční atmosféru v Ostravě.Zdroj: www.elegantspolek.cz

O klucích aneb Jsem kuchta

KDY: v sobotu 11. prosince od 19 hodin

KDE: Studio G, Ostrava

ZA KOLIK: 250 korun

Kurz vaření, na kterém se ovšem nepotkávají fanoušci gastronomie, ale nesourodá směs mladých násilníků. A tak se hned začne pořádně přiostřovat. Vzduchem létají nadávky, teče krev… a tajemný Alex stále nedorazil. Najdou na tuto skupinu recept uvědomělá kuchařka, starostlivý otec a spravedlivý státní zástupce? Současná německá komedie Davida Gieselmanna nahlíží pod pokličku chování dnešní mládeže a zamýšlí se nad tím, co u ní vede k rostoucímu násilí a hrubosti. To vše bez zjednodušujících soudů a škatulek, okořeněno ironickým humorem.

Z inscenace O klucích aneb Jsem kuchtaZdroj: www.studiog.cz

Pohádky na Vánoce

KDY: v neděli 12. prosince od 15 hodin

KDE: Dům kultury, Ostrava

ZA KOLIK: 130 korun



Děti i rodiče si užijí milé pohádky. Jako první zhlédnete pohádku Jak rozmařilá mlynářka lakotila Pohádku s písničkami, která vypráví o lidské dobrotě, lakotě a moudrosti. Na motivy klasického příběhu O poutníkovi. Inu, jak se říká, bylo nebylo, za dávných časů do jedné malé vesničky pod horami zavítal zvláštní poutník. Po té potěší kousek Půjdem spolu do Betléma. Kdo by neznal Vánoční příběh o narození Ježíška, tento je navíc doprovázený zpěvem známých koled a stavbou „dětského živého Betlému“. Děti se seznámí s postavami klasických jesliček a naladí na vánoční atmosféru.

KARVINSKO

Velké finále 20. ročníku soutěže LÍHEŇ

KDY: sobota 11. prosince

KDE: Stolárna, Havířov

I přes nepříznivé období pro lidstvo a kulturu zvláště se i letos podařilo uskutečnit všechny soutěžní koncerty jubilejního 20. ročníku největší středoevropské soutěže amatérských hudebníků LÍHEŇ a už tuto sobotu 11.12.21 odpoledne na všechny čeká v klubu Stolárna v Havířově její Velké finále! Uskuteční se za účasti pěti finalistů a hosta, kterým je kytarista skupiny Citron a neméně zdatný zpěvák PAVEL HANUS se svým sólovým projektem! Čeká Vás občerstvení a poslech toho nejlepšího, co se v Líhni v roce 2021 urodilo, a určitě setkání se spoustou zajímavých hostů.

Zdroj: Youtube

Vánoční sklenice

KDY: v neděli 12. prosince od 10 hodin

KDE: Múza, Karviná

ZA KOLIK: 240 korun



Adventní dopoledne je možné strávit i kreativně. Pro děti i dospělé je připraveno tvoření s vánoční tematikou - adventní kalendář, vánoční věnec, technika pískování vánočních dekorací, výroba dřevěných andílků a voňavých dárečku, k tomu koledy a něco dobrého na zub. NA akci je nutná rezervace.



Ilustrační fotoZdroj: Shutterstock

TrashHero

KDY: v neděli 12. prosince od 9.30 hodin

KDE: Demoliční, Karviná

ZA KOLIK: zdarma

Vytvořte si tak trochu jiný program na třetí adventní neděli a pomozte čistit lesík v okolí cesty 474 v blízkosti ulice Demoliční. Místo setkání bude označené žlutou vlajkou TrashHero. Pro ty, kteří přijedou autobusem, platí Horní Suchá. S sebou vemte rukavice a respirátor pro případ potřeby.

Adventní koncert v Doubravě

KDY: v sobotu 11. prosince od 18 hodin

KDE: Římskokatolický kostel Sv. Hedviky v Doubravě

ZA KOLIK: 200 korun



Spolek NAŠE DOUBRAVA, z.s. pořádá v sobotu 11. prosince 2021 od 18 hodin v Římskokatolickém kostele Sv. Hedviky v Doubravě adventní koncert. Vystoupí Eliška Rusková, Stříbrná Superstar 2018, za doprovodu Martina Pančochy a pod vedením sbormistryně Mgr. Petry Rašíkové Smíšený pěvecký sbor ARTEP gymnázia a obchodní akademie Orlová. Na místě lze zakoupit vstupenku 200 Kč/osoba. Vstup v souladu s nařízením vlády. Více informací na www.nasedoubrava.cz.



Adventní koncert v Doubravě.Zdroj: Archiv pořadatele

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Festival Souznění přivádí do Frýdku-Místku mistrovské Solamente naturali

KDY: čtvrtek 9. prosince od 18 hodin

KDE: Kostel sv. Jana a Pavla, Frýdek-Místek

Mezinárodního vícežánrový festival Souznění, který je už 23 let tradiční součástí adventního dění v Moravskoslezském kraji, přivede do frýdecko-místeckého farního kostela sv. Jana a Pavla 9. 12. od 18:00 hodin fenomenální soubor pro starou hudbu Solamente naturali ze Slovenska. Těleso, jehož zakladatelem a uměleckým vedoucím je houslista Miloš Valent, vzniklo v roce 1995 jako kombinace umělců různých odborností, kteří se chtěli věnovat interpretaci hudby 17. a 18. století na historických nástrojích. Odvaha souboru přinést nové pohledy na interpretaci staré hudby inspirovala mnohé skladatele, například Vladimíra Godára, Michala Palka či Petera Zagara, k napsání nových děl přímo pro toto uskupení. Soubor také založil a vede vlastní vzdělávací projekt pro studenty a mladé umělce „Academia Solamente naturali“. Záznam z unikátního koncertu z Frýdku-Místku odvysílá Český rozhlas na stanici Vltava na Štěpána, tedy 26. 12. po poledni pod názvem „Slovenské barokní Vánoce“.

Mezinárodní festival Souznění probíhá ve dnech 8. – 12. prosince v Ostravě, Frýdku-Místku, Kunčicích pod Ondřejníkem, Kozlovicích a na Hukvaldech. Koncerty on-line odvysílají YouTube kanály Koncerty Českého rozhlasu a Festival Souznění. Zahajovací koncert ve studiu I Českého rozhlasu v Ostravě bude 8. 12. patřit Lence Nové a Petru Maláskovi. Čtvrtek 9. 12. je rezervován právě pro Frýdek-Místek a vynikající Solamente naturali. Od pátku (10. 12.) do neděle (12. 12.) se pak festival žánrově prolne s folklórem a folkem. Kompletní program a programové aktuality jsou k dispozici na www.souzneni-festival.cz.

Solamente naturaliZdroj: Archiv pořadatele

Jarmark ve Frýdě

KDY: v neděli 12. prosince od 10 do 18 hodin

KDE: Na Příkopě 3727, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: vstup zdarma



Předvánoční rukodělný jarmark nabídne ručně tvořená mandalová trika a tílka, vybrat si můžete i z mnoha druhů lapačů snů, víl, vonných soli do koupele, difuzérů, rymovníkových masti, malovaných triček, pohádkových polštářů, pletených hraček.



Ilustrační fotoZdroj: Deník / Pavel Netolička

Čert a Káča

KDY: v neděli12. prosince od 15 hodin

KDE: Kino Vlast, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 70 korun

Utrápený Čert nemůže spát kvůli hrůzným vzpomínkám na strašlivou Káču. Kolega Anděl se rozhodne jej vyléčit a v rámci léčebné terapie s ním prožije znovu celý „děsivý“ příběh. Zpříjemněte svým dětem neděli Činoherním muzikálem.

Vánoční ozdoby z korálků

KDY: v sobotu 11. prosince od 9 do 16 hodin

KDE: SVČ Klíč, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 100 korun



Během dopoledne se dozvíte, jak si vlastnoručně vytvořit originální vánoční ozdoby. Budete používat různé druhy korálků a techniky, díky kterým vzniknou nádherné barevné ozdoby, nejen na stromeček.

OPAVSKO

Adventní koncert

KDY: neděle 12. prosince od 15 hodin

KDE: kostel sv. Mikuláše, Ludgeřovice

Kostelní lodí zazní hudební program, složený z tvorby Jana Zacha, Jakuba Kubiše, Františka Xavera Brixiho a Jiřího Laburdy. Jejich díla posluchačům přiblíží studenti pěveckého a varhanního oddělení Janáčkovy konzervatoře Ostrava, její pěvecký sbor i komorní orchestr. Sólo na varhany zahraje Karolina Blablová. (jih)

Koncert v kulturním domě

KDY: neděle 12. prosince od 18 hodin

KDE: kulturní dům Na Rybníčku, Opava



Sezonu abonentních koncertů pro milovníky krásné hudby v Opavě završí koncert Pražského kytarového kvarteta. Soubor, složený z laureátů světových soutěží, přiveze vlastní transkripce děl různých stylů i skladby, které přímo pro něj zkomponovali současní skladatelé. Pro opavské příznivce krásné hudby si připravil atraktivní program z tvorby Frederica Morena Torroby, Maurice Ravela, Karla Jenkinse a Edwarda Griega až po soudobé skladby Štěpána Raka nebo Lukáše Sommera. Koncert Pražského kytarového kvarteta je posledním abonentním koncertem sezony 2020/2021. Příští sezona už nebude od září do června, ale vždy v průběhu kalendářního roku. (jih)





Zdroj: Youtube

Opavany znovu potěší Mrazík

KDY: neděle 12. prosince od 16.30 hodin

KDE: Slezské divadlo Opava

Operní soubor opavského divadla nabídne dětem i dospělým obnovenou premiéru pohádkového muzikálu Mrazík. K původní filmové hudbě Nikolaje Budaškina přidali tvůrci muzikálu hudební skladatel Boris Urbánek a textař Jiří Sedláček řadu nových hudebních čísel. Každá z postav tak má svou vlastní píseň – kromě Nastěnky a Ivánka zpívá také baba Jaga, kocourek Mourek, loupežníci, dědeček Hříbeček, zvířátka v lese, Marfuša, macecha i slepá babka s roštím. Obnovená premiéra muzikálu je začleněna do Pohádkového předplatného. (jih)

Z pohádkového muzikálu MrazíkZdroj: Archiv Slezského divadla Opava

Sváteční koncert dvou sborů

KDY: neděle 12. prosince od 17 hodin

KDE: Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, Vítkov

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Po dvouleté covidové přestávce, znemožňující sborový zpěv, pořádá místní Smíšený pěvecký sbor Komenský ve sváteční adventní době koncert v kostele. Jako host vystoupí Dětský pěvecký sbor Skřivánek ze Suchdolu nad Odrou. (jih)

Putovní hudební festival v továrně

KDY: sobota 11. prosince od 16 do 22 hodin

KDE: Továrna, Litultovice

Pod hlavičkou Staré sítě na novou hudbu bude mít na Opavsku premiéru mezinárodní putovní festival experimentální hudby Hear Me! 2021. V programu vystoupí Kurws, eRikm & Petr Vrba, Frisk a V / A i sólistky Susanna Gartmayer s Mariou Komarovou. Wroclawská skupina Kurws unikátním způsobem kombinuje improvizaci s nazkoušeným repertoárem a v jejich hře se potkává výrazná koncentrace s prvkem náhody a humoru. Duo eRikm & Petr Vrba tvoří francouzský turntablista a elektronik s Petrem Vrbou, který je jednou z nejvýraznějších postav domácí experimentální hudby a neúnavným propagátorem volné improvizace. Nový audiovizuální kvintet V / A je setavený z z československých experimentátorů. Pulzující zvuk, tvořený hromadou elektroniky včetně těžkotonážního nástroje Поливокс, bude vyvažovat i rozvracet freejazzový saxofon a proteovský vokál. Frisk band nabídne freejazzové impro, jazzcorovou nakládačku se špetkou noisu a stopovými prvky ugrofinského folku. Vídeňská basklarinetistka Susanna Gartmayer se zajímá o polyfonní zvukové možnosti hlubokých klarinetů a.Maria Komarova je intermediální umělkyně běloruského původu, která se věnuje hlavně postdramatickému divadlu, scénografii, sound artu a výtvarnému umění. (jih)

Zdroj: Youtube

NOVOJIČÍNSKO

Adventní prohlídka

KDY: sobota 11. prosince od 10 hodin

KDE: sraz a start u TIC Příbor

ZA KOLIK: 50 korun

Město Příbor Vás zve na 3. adventní komentovanou prohlídku kostela sv. Valentina s povídáním o vánočních lidových tradicích, která se uskuteční v sobotu 11.12.2021 od 10:00. Sraz u TIC Příbor. Vstupné 50 Kč.

Adventní Příbor. Ilustrační fotoZdroj: redakce

Vánoční malování

KDY: v sobotu 11. prosince od 10 do 16 hodin

KDE: Muzeum fojtství, Kopřivnice

ZA KOLIK: 50 korun, děti do šesti let zdarma



Muzeum Fojtství v Kopřivnici opět pořádá pro rodiče a děti vánoční setkání s enkaustikou. Jestli rádi tvoříte, nebo si jen chcete zpříjemnit adventní čas, navštivte kopřivnické Fojtství. Vyzkoušíte si malování enkaustickou technikou na plastové baňky nebo dřevěné ozdoby s vánoční tématikou. Malování bude probíhat tradičně pod vedením akreditované lektorky enkaustiky Jany Povalové.



Enkaustika. Ilustrační fotoZdroj: youtube.com

To my chceme!

KDY: do 31. ledna, denně mimo pondělí od 9 do 16 hodin

KDE: Muzeum Tatra, Kopřivnice

ZA KOLIK: 200 korun

S továrnou slavné značky Tatra souvisel rozvoj města ve 20. století. Snad všechno, co se v Kopřivnici odehrálo, mělo něco společného s Tatrou. Stejně tomu bylo i koncem roku 1989, když se hroutil komunistický režim. „To my chceme,“ skandují tatrováci během generální stávky v záznamu uchovaném jedním za pamětníků Jiřím Novákem.

Výstava přináší portréty lidí, jejichž osudy jsou s Tatrou a Kopřivnicí spjaty. Výjimečný mezi nimi je příběh pamětníka Zdislava Zimy, který nejtěžší chvíle svého života prožíval v době, kdy ostatní ještě nebyli na světě, nebo byli malými dětmi.

Art Ami

KDY: v neděli 12. prosince od 13 hodin

KDE: Kavárna a galerie MonAmi, Bílovec

ZA KOLIK: vstup zdarma



Vánoční výstava na podporu regionálního umění organizovaná Galerií MonAmi ve spolupráci s výtvarníky, kurátory i autory, kteří se aktivně podílejí na vzrůstu kreativní duše regionu.

BRUNTÁLSKO

Vánoční tvoření

KDY: v neděli 12. prosince od 14 hodin

KDE: Středisko volného času, Bruntál

ZA KOLIK: 50 korun

Středisko volného času Bruntál zve všechny kreativní duše na výtvarné tvoření, kde budeme tvořit různé vánoční dekorace z různých materiálů.

Ilustrační foto.Zdroj: Deník/archiv

Advent v písních z oken

KDY: v neděli 12. prosince od 18 hodin

KDE: Pod Cvilínem, Krnov

ZA KOLIK: zdarma



Netradiční adventní koncerty si pro obyvatele Krnova v loňském roce připravily Ilona Rédlová a Marie Veliká. A nezapomínají na své příznivce ani letos. Ti se sejdou na plácku Sídliště pod Cvilínem mezi E, F a K. Svíčky, prskavky i jiná světýlka s sebou.

Mattioliho herbář

KDY: v sobotu 11. a v neděli 12. prosince od 9. 30 do 16.30 hodin

KDE: zámek Bruntál

ZA KOLIK: 30 korun

Přijďte si prohlédnout výstavu zaměřenou na příběh bylináře Mattioliho a jeho herbáře.

Mattioliho herbář. Ilustrační foto. Zdroj: DENÍK/ Václav Pancer

Máte tip na dobrou akci nebo jste dokonce jejím pořadatelem a rádi byste tuto událost zviditelnili? Pošlete krátký popis akce s ilustrační fotkou na e-mail: gabriela.stasova@denik.cz. Pozvánka se posléze objeví v našich tipech.

Za změnu programu neručíme. Pořádání akce bude závislé na aktuální epidemické situaci, sledujte web či sociální sítě pořadatelů.