Dramatizace jednoho z nejvýznamnějších románů o Ostravě, který originálním způsobem vypráví příběhy obyvatel tohoto národnostně smíšeného města na pozadí historie fotbalového klubu. Dějiny ostravského fotbalu totiž nezačínají na Bazalech, ale na slezském Kamenci, poblíž kterého Ota Filip vyrůstal. S hráči FC Slezská Ostrava (dnešní FC Baník Ostrava) prožijeme stěžejní okamžiky našich moderních dějin. První republika, nacismus, komunismus, pražské jaro, normalizace. Češi, Poláci, Němci, Prajzáci, Židé. A to vše viděno očima hlavního hrdiny, který umí létat a dokáže rozmlouvat s mrtvými. Velkolepé divadlo, které je stejně zábavné jako kruté. Stejně jako doba, o které vypráví.

Bílý Tesák a odhozené srdce

KDY: sobota 29. ledna od 15 hodin

KDE: Studio G, Ostrava



Bílý tesák je bezesporu nesmrtelný příběh z divočiny. Z divočiny se vším kouzlem, krásou přírody i její syrovostí a krutostí. Příběh malého vlčete, které zkoumá a objevuje svět a jeho pravidla. Pravidla bolesti, lásky, přežití, strachu, mateřství, tepla nory, kousanců, pravidlo býti štváčem-lovcem i štvanou kořistí. Vše prostupuje všudypřítomná smrt. Je zlá? Je přirozená. Zrození, smrt a další zrození jsou propojené body na spirále bytí všeho živého. Takový je zákon divočiny.

Když Svinovem proletí dvě staletí

KDY: neděle 30. ledna od 14 hodin

KDE: nádraží, Ostrava-Svinov

ZA KOLIK: 100 korun

Komentovaná vycházka Svinovem přibližuje dějiny jedné z nejstarších částí Ostravy, která náleží do území Slezska. Od první písemné zmínky v roce 1265 budeme sledovat dějiny skromné vesničky, která zažila zásadní převrat ve 40. letech 19. století. Právě tehdy zde vznikla nádražní stanice na Severní dráze Ferdinandově, která rozproudila život v dosud tiché obci. Nebyla to jen železnice, došlo zde k rozvoji průmyslu, dopravy, ke stavebnímu boomu, k rozmachu spolků i církevního života. Právě období let 1850–2020 bude hlavním tématem vycházky. Trasa má asi 4 kilometry, a procházka trvá asi 100 minut. Sraz je před prosklenou halou nádraží Ostrava-Svinov, u vodotrysků.

KARVINSKO

V hlavní roli kámen

KDY: sobota 29. ledna od 9 hodin

KDE: Archeopark Chotěbuz-Podobora

Zažijte na vlastní kůži, jak se žilo v době kamenné! Po celý den bude možné vyzkoušet si rozdělat oheň, vzít si do ruky kamenné nástroje, dozvědět se více o výrobě různých typů nástrojů a jejich využití a obléct se jako lovec.

MikeM Acoustic Live

KDY: sobota 30. ledna od 19 hodin

KDE: 777, Havířov



Oblíbený muzikant publiku zahraje evergreeny hity 80. a 90. let zahraniční i československé produkce.

Ženský kruh: Divoška

KDY: neděle 30. ledna od 10 do 13 hodin

KDE: Lehkost ženství, Havířov

Divoká žena je nespoutaná, spontální, odvážná. Bourá limity a omezující přesvědčení, razí si svou vlatní cestu. Nikdo a nic ji nemůže říkat, co má dělat nebo jaká má být. Je věrná sama sobě. Žije v souladu se svou pravdou a hlubokým napojením na říši rostlin a říši zvířat, neb cítí hlubokou sounáležitost s veškerým životem na Zemi. Tancuje bosá, raduje se ze svého těla a nahoty, prožívá život všemi svými smysly protože si to dovolí. Je to její esence, je to její přirozeností. Prožij si i ty, jaké by to bylo, kdyby jsi žila svou divokost - a to v bezpečném kruhu láskyplnych žen, sester.

Zpěvačka ze Superstar a Vlna Lubomír Vaňka

KDY: pátek 28. ledna od 19 hodin

KDE: foyer kina K3, Bohumín

ZA KOLIK: 100 korun



Vlna „Lubomír Vaňka“ z kapely Cofe@Vlna a Kateřina Chybová z Top 20 loňské SuperStar. Nevšední dvojkoncert pořádá K3 Bohumín už tento pátek 28. ledna na malé scéně ve foyer kina od 19 hodin. Vlna - Lubomír Vaňka je člen kapely Cofe@Vlna z Olomouce, který se představí jako sólista. Hraje písně z repertoáru kapely, které napsal Martin Kofe Neumann. Kateřina Chybová je mladá talentovaná zpěvačka, sama se doprovází na klavír.



FRÝDECKO-MÍSTECKO

Na Hromnice o hodinu více

KDY: neděle 30. ledna od 15 hodin

KDE: Faunapark, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 70 korun, rodinné vstupné 210 korun

Návštěvníci programu se hravou formou dozví, proč se vlastně Hromnice slaví a co znamenají. Proč se říká „na Hromnice o hodinu více“ a skutečně to znamená, že jaro už je za dveřmi?

O nenasytném vodníkovi

KDY: neděle 30. ledna od 15 hodin

KDE: Kino Vlast, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 70 korun



Premiéra pohádky o zlém vodníkovi, který se usmyslí, že si podmaní jednu vesnici. A k tomu mu pomáhá jeho přítelkyně - čarodějnice. Zrovna dostal zálusk i na mlýn, ovšem Dorotka se jen tak nedá, navíc se k mlýnu blíží z daleké cesty i jeden krajánek.



Improzápas

KDY: sobota 29. ledna od 19 hodin

KDE: Divadelní klub D.N.A., Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 120 korun

Zápas v divadelní improvizaci, ve kterém si to rozdají FrMol z Frýdku-Místku s ImJoy Liberce. Přijďte fandit, hlasovat a hlavně se od srdce zasmát!

OPAVSKO

Čtvrtý pokus pro Cyrana

KDY: neděle 30. ledna od 19 hodin

KDE: Slezské divadlo Opava

Premiéry Cyrana z Bergeracu se smůla držela nad očekávání pevně. Původní premiéru hry, plánovanou na 12. března, poslal covid uzavřením divadla pod kytky a loňskou srpnovou předpremiéru na nádvoří Červeného zámku zhatilo zase nepříznivé počasí. Další šanci dostal nosatý hrdina do třetice letos 16. ledna, ale osud v podobě nemoci hlavního představitele znovu prosadil svou. Další a snad už konečně poslední premiérový pokus bude tuto neděli a Cyrano snad už bude moci konečně odhodit svůj širák v dál. (jih)

Turnaj zabaví sportovce i fanoušky

KDY: sobota 29. ledna od 9 do 18 hodin

KDE: Sportovní hala Hlučín



Místní příznivci kolektivního halového sportu se zabaví na florbalovém turnaji pro děti a mládež, narozenou mezi lety 2007 až 2015. Program se třemi kategoriemi se uskuteční ve spolupráci s florbalovým oddílem FBC Hlučín a jeho pořadatelem je hlučínský Dům dětí a mládeže. (jih)

Výstava se bude loučit

KDY: víkend 29. a 30. ledna

KDE: Muzeum Hlučínska, Hlučín

Zájemci o retrospektivní výstavu tvorby hlučínského rodáka Johannese Bochenka by už rozhodně váhat neměli, protože skončí už 2. února. Talentovaný malíř vystudoval berlínskou Akademii umení a získal prestižní stipendium pro studium v Římě. V jeho životní tvorbě, která dalece přesáhla hranice regionu, hrála prim náboženská tematika a uvedená výstava je průřezem jeho tvorbou v dosud největším celku. (jih)

Tatínek umí různé věci

KDY: neděle 30. ledna od 10 a 16 hodin

KDE: Loutkové divadlo Opava



Rodinný soubor Rarášci nabídne dětem od tří let i jejich doprovodu veselé příběhy pro celou rodinu pod názvem Tatínek není k zahození. Inspiraci k nim našel v pohádkách Arnošta Goldflama a ústředním hrdinou je tatínek, který zvládne vyřešit každou šlamastiku. Goldflam své pohádky věnoval nejenom dětem, ale i jejich otcům tak, aby se i oni mohli doma pochlubit svými hrdinskými činy a vylepšit si tím svůj někdy trochu pošramocený domácí obraz. (jih)

Filmový klub: Zpráva

KDY: pondělí 31. ledna od 18 hodin

KDE: Kino Mír, Opava

Opavský filmový klub připomene dvě lednová výročí spojená s holokaustem uvedením slovenského snímku Zpráva. Před osmdesáti lety 20. ledna se konala konference ve Wannsee, která stanovila přesný postup při tzv. konečném řešení židovské otázky, a 27. ledna 1945 byl osvobozen koncentrační tábor v Osvětimi. Režisér Peter Bebjak natočil svůj film základě knihy Alfréda Wetzlera, který 7. dubna 1944 utekl společně s Rudolfem Vrbou právě z Osvětimi. Dva mladíci putovali sto kilometrů přes hory a nepřátelské hlídky do rodné země, tehdejšího Československa. Ten nejtěžší okamžik je však teprve čekal, totiž přesvědčit svět, aby uvěřil, co se v nacistickém pekle děje. Film se sugestivně snaží vystihnout hrůzostrašnou atmosféru tehdejšího dění v táboře a končí téměř divadelní konverzační scénou obou protagonistů se zástupcem mezinárodní organizace. Je škoda, že se film více nesoustředil na popis toho, co zpráva způsobila a jakých reakcí se dočkala než na mnohokrát viděné hrůzy koncentračního tábora. Ale bohužel i ty je nutné si stále připomínat. Snímek Zpráva uvádí kino Mír v pondělí 31. ledna od 18 hodin. (mal)

NOVOJIČÍNSKO

Michal Nesvadba

KDY: sobota 29. ledna od 16 hodin

KDE: Beskydské divadlo, Nový Jičín

ZA KOLIK: 150 až 190 korun

Michal umí běhat, umí stát, umí mluvit i tancovat. Kouzelný Michal je první hračkou na světě, která si může vybrat, kdo si s ní bude hrát! Michal naučí děti pořádku ve svých hračkách. Bez dětí to ale nejde a tak jsou od začátku až do konce aktivně zapojeny do magické hry s rekvizitami vyrobenými ze samolepicí pásky.

Mekki Martin

KDY: pátek 28. ledna od 22 hodin

KDE: Stage Bar, Nový Jičín



Mekki Martin, legendární brněnský DJ, který pravidelně vystupuje v nejlepších světových klubech vystoupí ve Stage baru! Jeho vytříbený vkus nenechá v klidu žádného milovníka taneční muziky. Spolu s ním vystoupí Novojičinský Dyrvex, večer tak bude jednoznačně zárukou vynikající párty.

Tradiční zabijačka s cimbálem

KDY: sobota 29. ledna od 10 do 17 hodin

KDE: Valašská hospoda u Janíka, Frenštát pod Radhoštěm

Mistr cechu řeznického bude přímo před návštěvníky vyrábět všechny tradiční zabijačkové speciality. Lidé mohou ochutnat řízky ze tří druhů masa, ovar, vařené maso, zabijačkovou polévku, prejt, jitrnice, jelita i tlačenku. Přijďte oslavit tradiční valašský fašank i s cimbálovou muzikou Aldamáš.

BRUNTÁLSKO

Meditace s křišťálovými mísami

KDY: neděle 30. ledna od 16 do 19.30 hodin

KDE: Antares, Krnov

Rozjímání s křišťálovými mísami, které zájemce povedou cestou neznámou, v nejčistších tónech a energiích. Bude představovat cestu duše a ducha do hlubin poznání a jedinečnosti s vibracemi světla tvých buněk. Provázet bude Jiřinka Solvana Vašinová.

Zimní výtvarné tvoření

KDY: pátek 28. ledna v 15 hodin

KDE: SVČ, Bruntál

ZA KOLIK: 50 korun



Nejen na Vánoce můžou být okna krásně vyzdobená. Přijďte za námi na SVČ Bruntál strávit krásný zimní čas při výrobě zimní ozdoby do okna a ledové svíčky.

Kurz pečení pro babičky a vnoučata

KDY: sobota 29. ledna od 10 do 12 hodin

KDE: SVČ Krnov

ZA KOLIK: 200 korun pro dvojici

Milé babičky, přijďte strávit sobotní dopoledne pečením se svými vnoučaty. Vaše zkušenosti a rady jsou totiž k nezaplacení. S sebou si nezapomeňte zástěru, přezůvky a krabičku na výrobky, protože co si upečete, to si také sníte. Veškeré suroviny a pomůcky na pečení budou zajištěny. Na akci je nutné se přihlásit e-mailové adrese: barbora.komarkova@svckrnov.cz nebo tel.: 775 055 214

