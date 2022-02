V době vydání prvního alba Malé písně do tmy působila kapela jako bratrské trio – Marek, Kryštof a David a byli na české hudební scéně svým přístupem zcela ojedinělí. Synové významného hudebního skladatele Petra Ebena dostali klasické hudební vzdělání, zároveň však vstřebávali vlivy moderní folkové, jazzové a rockové muziky. Svou schopností čerpat ze všech těchto zdrojů a umění používat různé neobvyklé hudební nástroje, vznikl absolutně netradiční, na české scéně nenapodobitelný ebenovský zvuk. Navíc ve spojení s výjimečnými texty Marka byli a doposud jsou Bratři Ebenové na české hudební scéně jedineční.

Z koncertu bratří Ebenů.

Šššš. Šššš. Hůůů. Haf!

KDY: neděle 13. února od 15.30 hodin

KDE: Dům kultury, Ostrava



Byl jednou jeden pejsek. A byla jednou jedna fenka. On celé dny hlídal svou zahradu, ona pobíhala na volno za jeho plotem, dokud ji její páníček hvízdnutím nezavolal domů. A jak už to chodí, v životech nejen psích, ti dva v sobě i přes vysoké plaňky plotu, který je setrvale odděloval, našli postupně zalíbení. Jenomže ona nechtěla vlézt do cizí zahrady a on zase nedokázal opustit svůj dvorek. Jak ji jenom nalákat dovnitř? Co kdyby… Ano! Tohle bude určitě fungovat! Předvede jí svou milovanou hračku: Maličký okruh staré zahradní železnice vykukující mezi trsy odrůstající trávy. Představení je téměř beze slov a pro velmi malý počet diváků. Na speciálně upraveném jevišti vzniká postupně velká železnice a na ní se odvíjí příběh pejska, který se pro nalezení své psí kamarádky rozhodne překonat strach z neznáma a vrhne se po hlavě vstříc velkému vlakovému dobrodružství.



Z inscenace Šššš. Šššš. Hůůů. Haf!Zdroj: Archiv pořadatele

Komentovaná procházka: Nádraží Ostrava-Vítkovice

KDY: neděle 13. února od 10 hodin

KDE: Náměstí gen. Svobody, Ostrava

ZA KOLIK: 100 korun

Komentovaná vycházka přibližuje jednu z nejvýznamnějších dopravních staveb 60. let minulého století v ČSSR – Polaneckou spojku, na níž bylo roku 1967 otevřeno nové moderní nádraží ovlivněné bruselským stylem. Během komentované vycházky se dozvíte, z jakého důvodu se začala stavět Polanecká spojka již v roce 1916. Poukážeme na důsledky této stavby pro čtvrť Zábřeh-Družstvo. Během vycházky je přiblížena samotná budova nádraží Ostrava-Vítkovice. Autor vycházky se zaměřuje na její architekturu, minulost i současnost.

KARVINSKO

Eva Konstantinidu: Kontinuum

KDY: do 16. února

KDE: Mánesova síň, MěDK Karviná

Až do 16. února můžete v Mánesově síni Městského domu kultury v Karviné zhlédnout výstavu tvorby umělkyně Evy Konstantinidu. Ta patří k nejmladší generaci výtvarných umělců. Studovala na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě v ateliéru Daniela Balabána. Již při studiích na Střední umělecké škole a posléze na Fakultě umění OU bylo zřejmé, že se jedná o vícestranně talentovanou a nekonformní osobnost.

Z tvorby Evy KonstantiniduZdroj: Web umělkyně

Světové umění: Labutí jezero

KDY: neděle 13. února od 18 hodin

KDE: Městský dům kultury, Karviná

ZA KOLIK: 250 korun



Ikonický balet v mistrovském provedení nejlepšího baletního souboru světa. Princ Siegfried se, přiváben ke břehu tajemného jezera svým alter-egem, zlým géniem, setkává s labutí Odette a přísahá jí svou lásku. Na zámku se potenciální nevěsty snaží pobavit roztržitého prince, ale je to okouzlující labuť Odile, která ohrožuje slib, který Siegfried dal Odette. Legenda o záhadné labutí ženě podle Čajkovského mistrovského partitury je nejoblíbenější inscenací baletu v klasickém kánonu. Labutí jezero Velkého baletu s primabalerínou Olgou Smirnovou v čele, je dokonalým příkladem dramatického napětí a srdcervoucí krásy pohybu.

Expozice, jak ji neznáte

KDY: neděle 13. února od 11 hodin

KDE: Archeopark Chotěbuz - Podobora

Komentovaná prohlídka expozic v budově Archeoparku se tentokrát zaměří na zvířata žijící v okolí hradiště.

Archeopark v Chotěbuzi. Ilustrační fotoZdroj: Dorota Havlíková

Z luk, lesů a hor

KDY: sobota 12. února od 8 do 12 hodin

KDE: Regionální knihovna, Karviná

ZA KOLIK: zdarma



Výstava Z luk, lesů a hor bude probíhat celý měsíc únor na oddělení Beletrie v Karviné-Mizerově. Své dílo představí karvinský amatérský fotograf Anton Svrček a jeho dcera Eva, držitelka 3. místa v Czech Nature Photography 2021 v kategorii Junior/starší žáci.



Plakát k výstavě Z luků, les a horZdroj: Facebook Regionální knihovny Karviná

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Bratři Ebenové

KDY: neděle 13. února od 19 hodin

KDE: Kino P. Bezruče, Frýdek-Místek

Kapela tří bratří Ebenových (Marek, Kryštof, David) a dalších předních českých hudebníků (Pavel Skála, Jaromír Honzák a Jiří Zelenka). Koncertně hrají průřez tvorbou od prvního alba Malé písně do tmy (1984) až po poslední Čas holin (2014), které je svým obsahem čím dál tím aktuálnější. Koncert kultovního hudebního uskupení si můžete užít v neděli 13. února od 19 hodin v Kině P. Bezruče ve Frýdku-Místku.

Bratři EbenovéZdroj: Archiv kapely

Člověče nezlob se

KDY: sobota 12. února od 13.30 do 18 hodin

KDE: SVČ Klíč, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 50 korun



Všichni malí i velcí hráči si mohou příjít do SVČ Klíč zahrát tradiční deskovou hru Člověče, nezlob se a pokusit se vyhrát pohár či nějakou deskovou hru.



Ilustrační foto

O hloupém Honzovi

KDY: neděle 13. února od 15 hodin

KDE: Kino Vlast, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 70 korun

Mlynář s mlynářkou se mohou uzoufat, jejich syn už má roky, ale nemá se k ničemu. Neustále se váli na peci a nepřiloží ruku k dílu, ale naštěstí do mlýna zabloudí princezna, a to se začnou s Honzou dít věci. Při pohádce budou děti zapojeny do příběhu.

Ohýbaný nábytek

KDY: sobota 12. a neděle 13. února od 13 do 17 hodin

KDE: Muzeum Beskyd, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 30 korun



Výstava přiblíží historii a výrobu jedinečného druhu nábytku, který je pro svou funkčnost, trvanlivost a nadčasovost oblíbený přes sto padesát let.



Z výstavy Ohýbaný nábytekZdroj: Archiv Muzea Beskyd

OPAVSKO

Zábavná návštěva školy

KDY: sobota 12. února od 9 do 12 hodin

KDE: ZŠ Boženy Němcové, Opava

Malí návštěvníci se svými rodiči si mohou prohlédnout budovu školy, ať vědí, kam půjdou. Čeká je spousta zážitků i zábavy, která je přenese do světa pohádek. Navíc objeví kouzla přírody, vyzkoušejí si svou zručnost a dostanou rady, jak se připravit na školu a nebát se jí. (jih)

Kulturní dům ožije tancem

KDY: sobota 12. února od 20.20 hodin

KDE: kulturní dům Hlučín



Spolek rodičů pořádá Ples gymnázia Josefa Kainara pod titulem S nádechem lásky. Tanečníky pozvou na parket skupiny Blankyt a Metamorfóza, které budou pro účastníky hrát jak k tanci, tak i k poslechu. Součástí plesové zábavy bude i oblíbená tombola. (jih)



Ilustrační foto

Tučňák jede na výlet

KDY: neděle 13. února od 10 a 16 hodin

KDE: Loutkové divadlo Opava

K opavským dětem přiveze pražské Divadlo Krab pohádku Tučňákův výlet. Roztomilá pohádka o tučňácích a o tom, co se malý tučňák Tučík naučí, když se na utržené kře dostane do teplých krajin a koho všeho tam potká. Na své nedobrovolné cestě pozná další ptáky a učí se od nich novým dovednostem. Díky jim se pak šťastně vrátí domů. (jih)

Komedie nabitá gagy

KDY: neděle 13. února od 17 hodin

KDE: Kulturní dům Štěpánkovice



Místní ochotnický soubor ŠOS rozesměje diváky zdařilou komedií Miláčku, vydrž, původně ohlášenou na 14. a 15. ledna. Oč v ní půjde? Dva spolumajitelé vyhlášeného kožešnického salonu v ní zažívají trapnosti nejenom s dámami, ale i s jejich žárlivými milenci a manžely. Děj, střídající gag za gagem, bude zábavným vstupem do nového roku. Vstupenky ze zrušeného lednového představení zůstávají v platnosti. (jih)

Africké trhy v Hlučíně

KDY: neděle 13. února od 10 hodin

KDE: Mírové náměstí Hlučín

Návštěvníci poznají atraktivní ovoce a další věci z černé Afriky. Na místě najdou čerstvé i sušené ovoce, voňavé koření a další africké produkty. Trhy pořádí česko – ugandský projekt Virunga.cz , podporující ugandské lokální farmáře a pěstitele. (jih)

Africké trhy v Hlučíně nabídnou atraktivní ovoce a africké artefakty.Zdroj: Archiv pořadatele

Filmový klub: Utéct

KDY: pondělí 14. února od 18 hodin

KDE: Kino Mír, Opava



Opavský filmový klub opět přichází se zajímavým žánrem, animovaným dokumentem Utéct. Bylo by škoda tento snímek minout s tím, že téma emigrantů už nikoho nezajímá a nebaví. Dán Jonas Poher Rasmussen nemá v úmyslu někoho přesvědčovat či poučovat, nabízí prostě osobní příběh jednoho z mnoha afghánských uprchlíků, kteří opustili domov kvůli občanské válce (ale s aktivní účasti Spojených států a Sovětského svazu), v níž v 80. letech zemřelo zhruba 1,5 milionu lidí, hlavně civilistů. Protože Amin Nawabi chce zůstat v anonymitě, zvolil Rasmunssen zvláštní kombinaci animace s autentickými archivními záběry, které doplňují historický kontext vyprávění. Animace také film zbavuje často nesprávně vnímaného pocitu, že dokument zobrazuje objektivní pravdu, a lépe vystihuje, že jde vždy o subjektivní pohled na skutečnost i na vlastní minulost. Snímek Utéct uvádí kino Mír v pondělí 14. února od 18 hodin. (mal)

NOVOJIČÍNSKO

Židé v Gulagu

KDY: do 28. února

KDE: čítárna knihovny v kulturním domě, Kopřivnice

Na začátku Druhé světové války hledaly statisíce uprchlíků z nacisty okupovaných zemí Evropy útočiště v mnoha státech světa a setkávali se s rozličnou mírou pochopení a otevřenosti ze strany místních vlád. Výstava ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů se věnuje osudům československých Židů v sovětských pracovních táborech v období Druhé světové války. Autory výstavy jsou historici Jan Dvořák a Adam Hradilek. Výstavu můžete zhlédnout v čítárně knihovny v kulturním domě v Kopřivnici až do 28. února.

Židé v Gulagu - výstavaZdroj: Archiv pořadatele

Tatra na cestách kolem světa

KDY: sobota 12. února od 9 hodin

KDE: Kulturní dům, Příbor

ZA KOLIK: 50 korun



Město Příbor zve na přednášku Radima Zátopka, kurátora Muzea nákladních automobilů Tatra, s názvem Tatra … na cestách kolem světa. Ta se uskuteční v sobotu 12. února 9 hodin v Kulturním domě v Příboře.



Ilustrační foto.

Valentýnská dílna

KDY: sobota 12. ledna od 14 hodin

KDE: Dílna U Beránka, Bludovice

ZA KOLIK: 500 korun

Setkání u Valašských oveček si mohou užít všechny dívky a ženy, které rády tvoří. Uvidíte základní zpracování vlny z Valašek od ostříhání až po finální produkt, který bude tématicky láskyplný. Výrobek si účastníci mohou odnést domů. Kapacita workshopu je však pouze 8 míst, informoujte se proto na dilnauberanka@seznam.cz.

Ilustrační foto.

Valentýnská pouť

KDY: sobota 12. ledna od 16 hodin

KDE: Kostel sv. Valentina, Příbor



Římskokatolická farnost Příbor zve na mši, koncert a přednášku u příležitosti svátku sv. Valentýna. Mše bude sloužena od 16 hodin v kostele sv. Valentina v Příboře. Od 16.45 hodin se uskuteční koncert Pavla Helana a od 18 hodin se můžete těšit na přednášku Marie Varechové Když láska není jen sladká v piaristickém klášteře v Příboře.

BRUNTÁLSKO

Nordic walking sobota

KDY: sobota 12. února od 13.30 hodin

KDE: Osram, Bruntál

ZA KOLIK: 150 korun

Pro všechny ty, kteří se chtějí protáhnout na čerstvém vyduchu je určena sobotní hodinovka v tempu. Nebude chybět nezbytné rozcvičení na úvod a protažení na závěr. Start vycházky je od Osramu směrem na Skrbovice a cílem je Vlčí vrch. Půjčení holí je možné a je zdarma.

Ilustrační foto.

Smrt na Nilu

KDY: čtvrtek 10. února od 18 hodin

KDE: Kino Centrum, Bruntál



Podle románu Agathy Christie z roku 1937 je Smrt na Nilu odvážným tajemným thrillerem režiséra Kennetha Branagha o emocionálním chaosu a smrtících následcích vyvolaných milostnou posedlostí. Dovolená belgického detektiva Hercule Poirota na palubě okouzlujícího říčního parníku v Egyptě se změní v děsivý hon na vraha, ve chvíli, kdy idylické líbánky dokonalého páru postihne tragédie. Příběh nespoutané vášně a paralyzující žárlivosti, zasazený do prostředí impozantní pouštní scenérie, dech beroucích výhledů a majestátních pyramid v Gíze, sleduje osudy skupiny kosmopolitních cestujících, přičemž nečekané zvraty a zápletky udržují diváka v napínavé nejistotě až do konečného rozuzlení. Smrt na Nilu je dílem hvězdného filmového týmu, jenž stojí za zrodem celosvětového hitu Vražda v Orient Expressu z roku 2017, s pětinásobným kandidátem na Oscara Kennethem Branaghem v roli ikonického detektiva Hercule Poirota. V kině na film narazíte například 10. února od 18 hodin v Kině Centrum v Bruntále.

Pusťte mě ven!

KDY: pátek 11. února od 19 hodin

KDE: Městské divadlo, Bruntál

ZA KOLIK: 350 korun

Herecká legenda Iva Janžurová se představí ve výtečné francouzské komedii, která nabízí opravdu mimořádnou hereckou příležitost v podobě postavy velké hvězdy pařížského divadla a filmu Joce de Guérande. Hru si herečka vybrala ke svému životnímu jubileu, které oslavila letos na jaře.

Krysáci a ztracený Ludvík

KDY: neděle 13. února od 16 hodin

KDE: Městské divadlo, Bruntál

ZA KOLIK: 90 korun



Jsou různá pohádková království a po celém světě lze nalézt místa, kde se odehrávají neuvěřitelné příběhy plné fantazie, nadsázky a dobrodružství. Divadlo Za2 zavítá do Bruntálu tentokrát s příběhem zve do moravských Vizovic, kde se v odlehlém koutě „téměř zapomenuté“ skládky odehrávají epizody krysích kamarádů Huberta, Hodana, Edy – laboratorní myšky a přítele z Prahy a jejich nerozlučitelného kamaráda sádrového trpaslíka Ludvíčka. Příběhy Krysáků jsou známé především z večerníčku České televize, nebo knížek.



Z inscenace Krysáci a ztracený Ludvík.Zdroj: Archiv pořadatele

