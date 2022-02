Bílý tesák je bezesporu nesmrtelný příběh z divočiny. Z divočiny se vším kouzlem, krásou přírody i její syrovostí a krutostí. Příběh malého vlčete, které zkoumá a objevuje svět a jeho pravidla. Pravidla bolesti, lásky, přežití, strachu, mateřství, tepla nory, kousanců, pravidlo býti štváčem-lovcem i štvanou kořistí. Vše prostupuje všudypřítomná smrt. Je zlá? Je přirozená. Zrození, smrt a další zrození jsou propojené body na spirále bytí všeho živého. Takový je zákon divočiny. Představení je určeno pro děti od pěti let.

Ilustrační fotoZdroj: Archiv Studia G

Letem filmovým světem

KDY: sobota 19. února od9 do 18 hodin

KDE: Atlantik, Ostrava

ZA KOLIK: 50 korun



Pohyblivé obrázky na cestě časem aneb Ať žije kinematograf! Prohlédnete si to co na plátně neuvidíte. Čím se promítalo? Jak funguje kinematograf? Proč loutky ožívají? To a spoustu dalších zajímavostí uvidíte a budete si moct vyzkoušetv Atlantiku.

Komentovaná procházka: Starý Zábřeh

KDY: neděle 20. února od 10 hodin

KDE: kostel Navštívení Panny Marie, Zábřeh

ZA KOLIK: 100 korun

Komentovaná vycházka Zábřehem nad Odrou seznamuje zájemce s unikátním kompletně dochovaným jádrem bývalé samostatné obce, která se roku 1924 stala součástí města Ostravy. Během procházky se seznámíte s dějinami místního kostela Navštívení Panny Marie a dalšími sakrálními památkami, s historií barokně vyhlížejícího zámku, s budovou neobarokní radnice, fojtství, školních budov aj. Pozornost je věnována též založení osady, dobovým ukázkám z kronik z poslední třetiny 19. století či spolkové činnosti. Součástí vycházky je ukázka dobových fotografií.

Budova obecné školy v Zábřehu na Dolní ulici, 70. léta.Zdroj: www.historie.ovajih.cz

KARVINSKO

Hýčkej sebe i svůj hlas

KDY: sobota 19. února od 16 do 18 hodin

KDE: Studio Yogaia, Havířov

ZA KOLIK: 111 korun

Máte rády svůj hlas? Zkoušely jste se na něj někdy zaměřit? Dýchá se vám dobře? Umíte projevovat své emoce? Přijďte si odpočinout, nabrat nové síly a propojit se se svým dechem, hlasem a tělem. Uvolníme své tělo i mysl, pořádně ze sebe vydechneme všechno napětí v těle a napojíme se na sebe právě skrz svůj hlas. Zkusíte si úplně vypnout hlavu, pořádně od srdce se zasmějete a na konci si i společně zatančíte.

Ilustrační foto.Zdroj: Deník/archiv

V hlavní roli: hlína

KDY: sobota 19. února od 9 do 15 hodin

KDE: Archeopark Chotěbuz - Podobora



Hlína byla odjakživa výjimečným materiálem – v podstatě totiž byla vždy při ruce. Po celý den bude v archeoparku možné podle hmatu určit nádobu, v ruce nebo na hrnčířském kruhu vyrábět keramiku, vymodelovat si venuši, dozvědět se o výrobě nádob a jejich vypalování.



Ilustrační fotoZdroj: Deník / VLP Externista

Strašfuňákovo léčení

KDY: neděle 20. února od 16 hodin

KDE: Dům kultury, Karviná

ZA KOLIK: 70 korun

Veselé příhody Strašfuňáka a Funilky bude vyprávět pohádkový příběh pro všechny diváky od 3 let, který přiveze Divadlo Loutkový svět Ostrava.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Masopust

KDY: sobota 19. února od 8 hodin

KDE: Náměstí Svobody, Frýdek-Místek

Svátek plný bujarého veselí, zábavy a hodování, který oživí místecké náměstí Svobody v sobotu 19. února. Nebude chybět trh plný zabíjačkových specialit, tradiční průvod masek, představení kejklířů, komediantů a kouzelníků. Přijeďte si jej užít do Frýdku≈Místku!

Od 8.00 prodej tradičních farmářských, zabijačkových produktů a mnoho dalšího

Od 9.00 masopustní průvody, vyprávění řezníka Krkovičky, kejklíři, pohádky, kapela, soutěže a hry

Masopust na náměstí Svobody v Místku, 15. února 2020 ve Frýdku-Místku.Zdroj: Deník / Pavel Netolička

Prago Union

KDY: sobota 19. února od 20 hodin

KDE: Stoun, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 300 korun



Básník Kato a celý live band zarecitují v oblíbeném klubu Stoun. O warm up i afterpartz se postará DJ Fliptyck.



Prago Union.Zdroj: Archiv

Malá čarodějnice

KDY: neděle 20. února od 15 hodin

KDE: Kino Vlast, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 70 korun

Stihne se malá čarodějka naučit všechna kouzla, aby mohla na slavnosti tančit s ostatními čarodějnicemi? A co na to její teta Bimbula? Přijďte držet čarodějce palce. Komorní muzikál pro spoustu loutek a jednu herečku na motivy knihy Otfrieda Preußlera.

Zahrada mého srdce

KDY: sobota 19. a neděle 20. února od 13 do 17 hodin

KDE: Muzeum Beskyd, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 30 korun



Autorská výstava k 70. narozeninám řezbáře z Ostravy - Nové Bělé Jiřího Vyviala představí náhled do autorovy celoživotní tvorby.



Jiří Vyvial. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Tomáš Machálek

OPAVSKO

Když se ztratí dáreček

KDY: neděle 20. února od 10 a 16 hodin

KDE: Loutkové divadlo Opava

Rodinné divadlo Rarášci nabídnou svým malým divákům narozeninový příběh malé Aničky v pohádce Ztracený dárek. Holčička má narozeniny a radostně si rozbaluje dárky. V papírech z obalů se jí však jeden dárek ztratí a Anička ho marně hledá. Děti jí v tom mohou společně se strýčkem Dlouhánem pomoci. (jih)

Do Opavy se vrací Rigoletto

KDY: neděle 20. února od 19 hodin

KDE: Slezské divadlo Opava



Zoufalý otec se brání kletbě i vévodovi a jeho zhýralému okolí, kteří ve své zábavě neznají hranic, život své dcery ale neochrání. To je obsahem známé Verdiho opery na scéně Slezského divadla. Námětem byla divadelní hra Victora Huga Král se baví z roku 1832. Pokud to nevyzpytatelný covid dovolí, bude jeho premiéra v neděli 20. února od 19 hodin. Postavu dívky Gildy diváky ztvární sopranistka Lucie Kaňková/ Barbora Čechová a v titulní roli potěší diváky držitel Ceny Jantar, barytonista Pavel Klečka, jim už dobře známý z La traviatty nebo z Lišky Bystroušky v alternaci s Alexandrem Vovkem. Vévodou budou Juraj Nociar a Viktor Bezkorovainyi. Režii inscenace i scénu má Jana Andělová Pletichová., kostýmy navrhla Michaela Savovová a divadelní orchestr povedou Vojtěch Spurný s Alenou Jelínkovou. (jih)



Pavel Klečka (Rigoletto) a Barbora Čechová (Gilda)Zdroj: Tomáš Ruta

Výstava o kněžích jako odpůrcích nacismu

KDY: neděle 20. února

KDE: konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie, Opava

Výstava Svědkové lidskosti – odpůrci nacismu z řad sudetoněmeckých křesťanů v letech 1938–1945 mapuje osudy deseti osobností, které se v křesťanském přesvědčení postavily nacismu a zaplatily za to životem. Výstavu premiérově doplní portréty tří kněží z Opavska. P. Alois Šebela působil jako kaplan v Kateřinkách a jako farář v Jaktaři. Zahynul 9. února 1942 v koncentračním táboře Osvětim. Novolublický farář P. Johann Smolik zemřel 26. srpna 1942 v koncentračním táboře Dachau a dolnoživotický rodák P. Anselm Leo Polak byl zavražděn 17. října 1942 v koncentračním táboře Jasenovac. Každý měl naprosto odlišný životní příběh, ale všichni tři dosvědčili věrnost svému kněžskému povolání mučednickou smrtí. Výstavu během všech tří dopoledních bohoslužeb slavnostně otevře prezident Diecézní charity ostravsko-opavské a autor řady monografií kněží P. Jan Larisch. Veřejnosti bude přístupná během bohoslužeb až do 8. května. (jih)

Tři stateční faráři z OpavskaZdroj: Archiv pořadatele

Filmový klub: Francouzská depeše Liberty, Kansas Evening Sun

KDY: pondělí 21. února od 18 hodin

KDE: Kino Mír, Opava



Wes Anderson je jedním z nejoriginálnějších a nejžádanějších režisérů současnosti a Opavský filmový klub promítne jeho nejnovější film Francouzská depeše Liberty, Kansas Evening Sun. Jak fanoušci tohoto excentrického a svérázného režiséra vědí, půjde o kouzelnou a podivnou podívanou, sbírku barvitých a neobvyklých postav i příběhů, rozkouskované a povídkově pojaté vyprávění, silně vizuální dílo, zkrátka komplexní zážitek útočící na všechny smysly. Na začátku všeho je smrt šéfredaktora místního plátu ve fiktivním francouzském městečku Ennui-sur-Blasé a poté film ukazuje, co všechno způsobila. Jak je u Andersona zvykem, ve větších i menších rolích se objeví celá řada hollywoodských hvězd, namátkou Adrien Brody, Benicio del Toro, Timothée Chalamet, Bill Murray, Tilda Swintonová, Frances McDormandová, Owen Wilson či humorně využitý Christoph Waltz v překvapivé úplně vedlejší úloze. Snímek Francouzská depeše Liberty, Kansas Evening Sun uvádí kino Mír v pondělí 21. února od 18 hodin. (mal)

NOVOJIČÍNSKO

Pohádkování

KDY: sobota 19. ledna od 9 hodin

KDE: Bookafe, Nový Jičín

ZA KOLIK: 90 korun

Pro všechny děti, které mají rády pohádky a ještě radši je poslouchají je připraven dopolední čtenářský workshop se známými večerníčkovými postavami. Na něm se bude nejen číst, ale také povídat, kreslit a hlavně se bavit.

Ilustrační foto.Zdroj: DENÍK/Michal Fanta

Nezbedná čarodějka

KDY: neděle 20. února od 16 hodin

KDE: Kulturní dům, Příbor

ZA KOLIK: 70 korun



V lesní chaloupce žije už 320 let nezbedná čarodějnice Střapatice se svým moudrým přítelem netopýrem Lumírem. Ten přísně dohlíží na to, aby se nezbednice řádně učila kouzlit a čarovat. Ta ale dělá vše pro to, aby se jen bavila, a učení se vyhýbá. Lumírovi vyvádí drobné neplechy a lumpárničky. Vrcholem je, když si vymyslí, že místo učení uspořádá ve svém domku velký lesní karneval a pozve na něj děti z celého okolí. Jak celá oslava dopadne, zda ji při tom načapá její přísná teta Babice Krákořice a jestli bude za své četné nezbednosti potrestána? To se vše teprve uvidí.

Štramberský Masopust

KDY: sobota 19. ledna od 13 hodin

KDE: Tělocvična, Štramberk

Tento víkend si užijí všichni, kteří mají v oblibě tradiční oslavy Masopustu, průvod maškar a zábavu v celém městě Štramberku. Masopust zahájí ve 13 hodin průvodem, pamflety, taškařicí a veselicí. Na náměstí pak bude čekat masopustní jarmark, o muziku se postará kapela Příkop a v 16 hodin vše ukončí pochování basy.

Smetanovo trio

KDY: čtvrtek 17. února od 19 hodin

KDE: Beskydské divadlo, Nový Jičín



Smetanovo trio tvoří tři silné individuality. Specialistka na českou hudbu Jitka Čechová, která natočila mimo jiné kompletní klavírní dílo Bedřicha Smetany a klavírní koncerty Josefa Páleníčka. Dále syn zakladatele souboru Jan Páleníček, který natočil přes dvě desítky nahrávek, je úspěšným hudebním manažerem a taktéž dramaturgem cyklu festivalů České kulturní slavnosti. A třetím je houslista Jan Talich, který ve své bohaté kariéře dokáže spojovat na nejvyšší úrovni zkušenosti z několika povolání. Působí jako sólista, komorní hráč, dirigent a pedagog po celém světě. Koncert jedinečného tělesa si můžete užít v novojičínském Beskydském divadle 17. února od 19 hodin.



Smetanovo trioZdroj: Archiv ansámblu

BRUNTÁLSKO

Pexesiáda

KDY: sobota 19. února od 9 do 12 hodin

KDE: TZ Železná, Bruntál

ZA KOLIK: zdarma

Středisko volného času Bruntál zve všechny malé i velké kamarády na akci plnou pexesa. Děti si to užijí a dospělí omládnou.

Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Michal Burda

Ke kupci pro pohádku

KDY: sobota 19. a neděle 20. Února od 9.30 do 16.30 hodin

KDE: Muzeum, Bruntál



Výstava představuje jeden z jevů obchodního a reklamního světa meziválečného období – reklamní pohádku. Tyto drobné tisky, určené pro děti a jejich rodiče, nabízeli obchodníci jako pozornost podniku a lákali malé zákazníky k příští návštěvě své prodejny. Na zadních stranách sešitků byly umístěny pestré reklamy na roztodivné zboží, od různých druhů cikorky a pracích prášků, až po krémy na boty a kancelářské zboží. Vystavené tisky jsou doplněny ukázkami dobového zboží, drobnými kuchařkami, účtenkami a originály ilustrací.



Plakát k výstavě Ke kupci pro pohádkuZdroj: Archiv pořadatele

Lichtenštejnské lovecké chaty

KDY: pátek 18. Února od 8 do 15 hodin

KDE: Kulturní centrum Střecha, Vrbno pod Pradědem

Zdenka Jordanová se při túrách a výletech do přírody pustila do fotografování loveckých chat. Jako dcera lesníka měla k lesu vždy blízko. Zprvu rodinné snímky a fotografie pro radost daly vzniknout jedinečnému projektu, který podrobně obrazově dokumentuje lovecké chaty v Jeseníkách a rozrostl se i do širšího okolí. Svou první výstavu fotografií loveckých chat měla Zdenka Jordanová na podzim 2014 ve Vrbně pod Pradědem. Po osmi letech se sem vrací, aby posluchačům povyprávěla, co se za tu dobu v oblasti loveckých chat změnilo. A také aby zde představila a zahájila výstavu Lichtenštejnské lovecké chaty. K vidění budou její snímky lichtenštejnských chat z okolí Branné z někdejšího panství Lichtenštejnů.

