Čokoládový festival 2022 KDY: pátek 1. dubna - neděle 3. dubna (pátek: 14 - 18 hodin; sobota: 10 - 18 hodin, neděle: 10 - 17 hodin) KDE: Černá louka, Ostrava ZA KOLIK: 70 korun (50 korun pro seniory/ 50 korun pro studenty, děti do 6 let mají na akci vstup zdarma)

Od pátku 1. do neděle 3. dubna 2022 se ve Výstaviště Černa Louka uskuteční Čokoládový Festival s výstavou obalů čokolád z celého světa, kulinářskou přehlídkou a prodejními stánky s čokoládovými delikatesami. Čokoládový Festival 2022 pořádaný agenturou ChrisEvents je jedinečnou událostí pro všechny milovníky čokolády a cukrovinek, kteří mají chuť se pobavit, pochutnat si a případně se i přiučit vaření s čokoládou.

Letos se festival bude konat ve stejné budově jako Centrum pro pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Může se zdát zvláštní pořádat festival na stejném místě, odkud lidé utíkají před válkou, ale organizátoři chtěli akci udržet. Hlavní organizátor má totiž svou přítelkyni uvězněnou na Ukrajině a mezi organizátory jsou Ukrajinci. To může být dobrý způsob, jak pomoci sousednímu Centru.

Mezi rozhodnutími:

- dobrovolníci s červeným křížem budou pozváni zdarma

- část zisku festivalu bude předána manažerovi Centra

Pro lidi, kteří chtějí Ukrajině pomoci zábavou, je Čokoládový festival dobrou cestou.

Čokoládový festival 2022Zdroj: Archiv pořadatele

31. rokenrolový ples v Martinově: tentokrát v pyžamu!

KDY: sobota 2. dubna od 20 hodin

KDE: R'n'R Garage Martinov, Ostrava



V sobotu 2. dubna 2022 hlásí Woodmani návrat na místo činu. Aby ten přechod po koronavirové pauze z domácího prostředí do reje rokenrolového plesu nebyl pro návštěvníky tak prudký, koná se 31. ročník jako Ples v pyžamu. Návštěvníci tak mohou strávit večer tak, jak jsou poslední dva roky zvyklí – v pyžamu a v papučích. Ale aby nedošlo k mýlce: nebude to žádný streamovaný inetrnetový online přenos, dorazit musíte na místo osobně, jako v normálních časech. Odměnou vám bude CD Rock and Roll Bandu M. Woodmana ke každé zakoupené vstupence zdarma.



Rock and Roll Band Marcela Woodmana. Ilustrační fotoZdroj: Deník a Rock and Roll Garage Club Ostrava

Svoboda není samozřejmost – moderovaná diskuse

KDY: sobota 2. dubna od 15 hodin

KDE: Církev Bratrská, Ostrava

Pozvání přijal Hadis Medenčevič - utečenec z Bosny a Hercegoviny, který svůj příběh knižně zpracoval loni pod názvem Krev, med a chmel. Druhým hostem bude Jan Urban - český novinář, který před 30 lety válku v Jugoslávii a genocidu balkánských muslimů prožíval na vlastní kůži a problematice migrantů se věnuje dlouhá léta. Diskusi s názvem Svoboda není samozřejmost povede Fedor Gál, slovenský politik, sociolog, prognostik a podnikatel židovského původu žijící v Praze. Rozumět světu uprchlíků není tak snadné. Plánovaná diskuze nám v tom může hodně pomoct.

Hesy lesy

KDY: sobota 2. dubna od 19 hodin

KDE: Hudební klub Acoustica, Ostrava



Kapela Hesy Lesy je hlavně dobrá parta, kamarádů a skvěle sehraných muzikantů, kteří celý život hráli muziku pro široké vrstvy posluchačů. Doba ale rychle plyne a tak i kapela Hesy Lesy se dostala do důchodového věku. Hudba, kterou nyní hraje, je pro všechny, kteří si rádi poslechnou Jižanské Buggy. Hlavní náplní kapely je skládání vlastních písní s důrazem na veselý text.



Skupina Hesy LesyZdroj: Facebook kapely

Bělský les – komentovaná procházka

KDY: neděle 3. dubna od 15 hodin

KDE: Bělský les, parkoviště u Dakoty, Ostrava

ZA KOLIK: 100 korun

Oblíbená komentovaná vycházka Bělským lesem připomíná historii největšího městského lesa v ČR od středověku po současnost. Nejprve se návštěvníci seznámí s nejstaršími písemnými zmínkami o Bělském lese, který se původně nazýval Studna, poté připomeneme původní skladbu lesního porostu a její proměny napříč staletími. Zájemci se dozví také základní informace z historie oblíbených výletních restaurací (Dakota, Helbich, Koliba). Neopomeneme ani druhou světovou válku, osudy německých kasáren, tramvajovou trať z roku 1929, zaniklé rybníky, současné prameny a studánky a zaměříme se také na minulost i současnost Starobělských Lurd, které by nevznikly nebýt blízkého Rekonvalescentu Vítkovických železáren. Zajímavostí vycházky je návštěva nejstaršího stromu Bělského lesa, který zde roste přibližně od roku 1860. Trasa návštěvníky provádí také křížovou cestou z roku 2019, jež je jedinou svého typu ve veřejném prostoru na území města.

Ilustrační fotoZdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Velikonoční dílnička

KDY: neděle 3. dubna od 9.30 hodin

KDE: Komorní klub, Ostrava-Hrabůvka



Další dílnička je tady! A tentokrát se děti vrhnou na výrobky s velikonoční tématikou. Zajíčci, kuřátka i velikonoční vajíčka na to vše se můžete těšit. Děti si vyrobí roztomilé výrobky, které si pak odnesou sebou domů. Akce bude probíhat v Komorním klubu, poté se děti mohou těšit na zábavné překvapení v podobě hledání vajíček. Akce se uskuteční v neděli 3. dubna od 9.30 hodin v Komorním klub v Hrabůvce.

Salamandra, Rimortis, Dorien

KDY: pátek 1. dubna od 19 hodin

KDE: Barrák klub, Ostrava

Ta pravá akce pro všechny pravověrné rockery! Své nové album pokřtí Salamandra přímo v ostravském klubu Barrák. Zazní songy nejen z nové desky, ale i ty starší. Navíc se představí s novým frontmanem Tomášem Hradilem. Hosty večera budou kapely Rimortis a Dorien. Koncert proběhne v pátek 1. dubna od 19 hodin v Barráku.

Kapela Rimortis z Poděbrad. Ilustrační fotoZdroj: archiv kapely

KARVINSKO

Cocoman

KDY: pátek 1. března od 20 hodin

KDE: Stolárna club, Havířov

Cocoman, snad nejznámější a nejaktivnější český reggae zpěvák, autor hitů Tak Už To Bal, Jedna Láska a nebo Stopaři vystoupí po dlouhé době v Havířově a to konkrétně v klubu Stolárna. Kromě něj se můžete těšit na kvalitní doprovod v podání jamajského rodáka Puppa Yharno a dlouholetého raggae DJ Seclectora Boldrika, uvidíte a uslyšíte i Pirate Rude Soundsystem a DJ Chosee.

Český zpěvák, producent a písničkář Cocoman (Adam Lanči) Zdroj: Archiv zpěváka

Hrabě Monte Christo

KDY: sobota 2. dubna od 10 hodin

KDE: zámek Fryštát, Karviná

ZA KOLIK: 100 korun



Zahájení sezony letos doprovodí slavný příběh o lásce, zradě a pomstě na motivy románu A. Dumase. Závist slaví vítězství, však jen do času. Zprvu jako mladý Edmont Dantes, posléze jako tajemný hrabě Monte Christo, kráčí s maskou pomsty, hledajíc znovu svou ztracenou lásku a štěstí. Tento klasický příběh v podání souboru Exulis zahřeje srdce každého romantika.

Harmless Youth

KDY: sobota 2. dubna od 20 hodin

KDE: Jazz Club, Havířov

ZA KOLIK: 330 korun

Harmless Youth je pražský label, který založili Kuba'93 a WZ. Doposud se na labelu objevila například jména jako Vision Of 1994, Formally Unknown, Sayah, Horsepower Productions a další. Jejich hudební rozsah je široký, a tak si přijde většina posluchačů na své. Kuba'93 je DJská stálice pražské hudební scény, jedním z rezidentů v klubu Fuchs2 nebo rádia Laude. WZ je DJ a producent z Havířova, který se zaměřuje především na polámané polohy britských hudebních žánrů jako dubstep, uk garage, grime a jiné.

Otevření venkovního areálu Archeoparku Chotěbuz-Podobora

KDY: pátek 1. dubna

KDE: Archeopark Chotěbuz-Podobora



V pátek 1. dubna bude zahájena v Archeoparku Chotěbuz-Podobora „letní“ sezona, veřejnosti bude zpřístupněn venkovní areál. Dosavadní otevírací doba bude upravena, od úterý do neděle můžete Archeopark navštívit od 8 do 16 h, o víkendech od 9 do 17 h.



Venkovní areál Archeoparku Chotěbuz-Podobora se otevírá v pátek 1. dubna.Zdroj: Archeopark Chotěbuz-Podobora

Pětka otevírá, sezóna v prvorepublikovém bunkru začíná 2. dubna

KDY: od soboty 2. dubna

KDE: MO-S 5 Na trati, Starý Bohumín

Na „Pětce“ začíná nová sezona, návštěvníky tam poprvé uvítají v sobotu 2. dubna. Muzeum připravilo několik novinek. Uvidíme například zrekonstruovaný sklad pohonných hmot, uložiště proviantních zásob, prostor toalet a ubikaci mužstva. Prvorepublikový srub MO-S5 je z 30. let minulého století. Čechoslováci opevnění navrhli tak, aby zastavilo nepřítele na nezbytně nutnou dobu a vojáci v něm dokázali bránit republiku 14 dní.

Památkově chráněný objekt, který je jedním ze zastávek Technotrasy Moravskoslezského kraje, můžete navštívit každý víkend a během státních svátků od 14 do 18 hodin, a to do konce září. Poslední prohlídka začíná vždy v 17 hodin. Letos naposledy se bunkr otevře 28. října. Starší 15 let zaplatí za vstup 100 korun, děti od 6 do 15 let platí 50 korun, děti do 6 let mají vstup zdarma.

Bunkr 'Pětka' ve Starém Bohumíně.Zdroj: Archiv města Bohumín

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Aprílové prohlídky expozice Beskydy

KDY: pátek 1. dubna od 9 do 17 hodin, sobota a neděle od 10 do 17 hodin

KDE: Muzeum Beskyd, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 100 korun, senioři a studenti 70 korun, děti 50 korun

Nejen aprílové počasí má často smysl pro humor a umí nás pěkně překvapit. Také v expozici Beskydy – příroda a lidé úřadoval Leopold a vymyslel řadu žertů, které je potřeba odhalit. Schválně, najdete je všechny?

Beskydy. Ilustrační foto.Zdroj: Jiří Baran

Ukliďme Frýdek-Místek

KDY: sobota 2. dubna od 9 hodin

KDE: ulice ČSA mezi domy 1943 a 1944, Frýdek-Místek



Jaro klepe na dveře, sluníčko svítí až do půl šesté a sezóna procházek je opět tady. Nejsou to však první sněženky a petrklíče, na které člověk venku narazí. Je tam také spoustu papírků, sáčků, a jiného haraburdí. Proto je čas na další ročník úspěšné úklidové akce Ukliďme Česko ve Frýdku-Místku, tentokrát na sídlišti ČSA. Cílem úklidové akce je úklid sídliště ČSA, aby Vám při jarní procházce nekazil pohled tam pohozený sáček ve křoví nebo tam kabely v sasankách. Všichni ti, kteří se chtějí zúčastnit této výzvy, nebo prostě jen přispět k zvelebení města, jsou srdečně vítaní! Pytle a rukavice dostanete na místě zdarma!

Jarní Handmade market

KDY: sobota 2. dubna od 9.30 hodin

KDE: Národní dům, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 50 korun

Jarní Handmade market zve všechny milovníky nakupování do Národního domu. Pokud si pamatujete ten poslední, určitě jste nezapomněli tu přehlídku neskutečných věcí a nejrůznější autorských výrobků! Stavte se nakoupit lokálně, podpořit české prodejce a zabavit se u velikonočních workshopů. Ochutnat můžete také nějaké dobroty včetně výborné kávy.

Festival Cyklocestování

KDY: pátek 1. dubna

KDE: Nová Scéna Vlast, Frýdek-Místek



Patnáctý ročník tradičního a originálního cestovatelského festivalu. Prostřednictvím besed, promítání, filmů a workshopů se můžete vydat s cestovateli na kolech do různých koutů světa. Speciální host: Pavel Sabela. Více informací naleznete na: www.cyklocestovani.cz nebo na FB: Cyklocestování. Akce proběhne v pátek 1. dubna na Nové Scéně Vlast ve Frýdku-Místku.



Ilustrační fotoZdroj: Deník / Redakce

OPAVSKO

Až rolnička zacinká

KDY: 2. a 3. dubna

KDE: Loutkové divadlo Opava

ZA KOLIK: 50 korun

Opavská rolnička aneb Víkend plný pohádek je tradiční přehlídka amatérských loutkářských souborů. Začíná v sobotu od 10 hodin sérií Z pohádky do pohádky v podání opavského souboru Štěkátko a pokračuje ve 14 hodin hororovou pohádkou Princezna Zombi, kterou z Orlové přiveze Galimortovo divadlo Marionet. Opavský soubor Opal představí v 16.30 hodin mládeži i dospělým hru Poslušně hlásím. Nedělní část přehlídky začíná v 10 hodin inscenací Tatínek není k zahození, jak tvrdí opavský soubor Rarášci a v 15 hodin následuje představení Do smrti smrťoucí a dál v podání šumperského divadelního studia My dvě. Závěr bude od 17 hodin patřit předání ocenění a vyhlášení postupu na Loutkářskou Chrudim 2022. (jih)

Soubor Opal – Poslušně hlásímZdroj: Archiv souboru

Víkend s Velikonočními trhy

KDY: sobota 2. a neděle 3. dubna

KDE: Dolní náměstí, Opava



Sobotní část programu zajistí od 15 hodin koncert žáků ZUŠ a v 17.30 hodin začíná Piknik jako vzpomínka na Michala Tučného. Neděle přinese v 10 hodin dětem pohádku v podání Divadla Plejáda. V Myší díře se ve 14 hodin sejdou zájemci o tvořivé dílny a vyrobí si tam malé Mařenky. V 15 hodin začíná na Dolním náměstí doprovodný program s folklorními soubory a v 16.15 hodin vyjdou účastníci v Mařenou k řece Opavě, kde ji hodí do vody. (jih)

Hudební benefice pro Ukrajinu

KDY: neděle 3. dubna

KDE: obecní sál Hněvošice, kostel sv. Mikuláše Ludgeřovice

V Hněvošicích se od 16 hodin uskuteční čtvrtý ročník Hněvošické benefice, tentokrát určené na humanitární pomoc civilním obyvatelům Ukrajiny. Organizátorem bude opět prajzský písničkář a bluesman Luboš Bužma Khýr. Přítomným představí své písně a zejména ty v prajzském nářečí, které se těšívají velkému ohlasu na pódiích celé republiky. Součástí benefice bude i prodej loňského alba Bužmy s názvem Holčovice. Výtěžek z prodeje a dobrovolného vstupného bude poukázán na humanitární pomoc Ukrajincům. V Ludgeřovicích zazní od 18.30 hodin v kostele sv. Mikuláše benefiční koncert písničkáře Pavla Helana pro Ukrajince, kteří v obci našli náhradní domov na faře, v hasičárně, ve škole a v domově sv. Eufrazie. K nim poputuje i výtěžek z dobrovolného vstupného. (jih)

Písničkář Luboš Bužma KhýrZdroj: Archiv umělce

Mažoretky budou soutěžit

KDY: víkend 2. a 3. dubna

KDE: Sportovní hala, Hlučín



Po dvouleté, covidovem vynucené přestávce, ožije hala českými a slovenskými mažoretkami v soutěži Estrella Ball cup 2022. V souboji o medaile i ceny představí návštěvníkům během dvou dnů své pohybové umění stovky krásných dívek. V sobotu bude hala od 8 hodin patřit nejmladším účastnicím a v neděli budou od 9 hodin na programu atraktivní vystoupení starších mažoretek hlavně z oblasti gymnastiky. Soutěž pořádá domácí klub Ballerisimo ve spolupráci s organizací Sport a kultura. (jih)



Mažoretky hlučínského klubu Ballerisimo. Ilustrační fotoZdroj: Karin Wronková

Velikonoční farmářské trhy

KDY: sobota 2. dubna od 14 hodin

KDE: Obecní dům Ludgeřovice

S jarem přicházejí ke slovu i farmářské trhy, které v obci uvedou ty velikonoční. Kromě různého zboží jsou pro návštěvníky pro zpestření připraveny i některé další aktivity. Přítomným zahraje cimbálová muzika, zájemci si mohou vlastnoručně omalovat kraslice a šikovné děti najdou svou zábavu v rukodělných dílničkách. (jih)

Vítání jara - Vynášení Moreny v Raduni

KDY: neděle 3. dubna od 15 hodin

KDE: fotbalové hřiště, Raduň



Přijďte přivítat nejkrásnější roční období do Raduně, kde se bude na místní Základní škole vynášet Morena, čili folklórní tradice především Moravy a Slezska. Přivítat jaro takto můžete v neděli 3. dubna od 15 hodin na fotbalovém hřišti, kde bude připraveno i malé pohoštění.



Ilustrační fotoZdroj: Archiv MŠ A.B. Svojsíka Strakonice

Filmový klub: Ocelové dámy

KDY: pondělí 4. dubna od 18 hodin

KDE: Kino Mír, Opava

Severské komedie mají své osobité kouzlo a ta, kterou uvádí Opavský filmový klub a která se jmenuje Ocelové dámy, nebude výjimkou. Už nápad vytvořit hlavní hrdinky ze tří sester značně pokročilého věku není obvyklé. A když se, víceméně nedobrovolně, vydávají na dlouhou společnou cestu za svobodou a za svými vzpomínkami, máme tady vpravdě netradiční road movie. Jednačtyřicetiletá režisérka Pamela Tolaová, donedávna známá spíše jako herečka, si dala záležet na výběru ústředních postav. Jde sice, jak bylo řečeno, o sestry, ale každá má jinou povahu, a hlavně odlišné zkušenosti z dlouhého života, který už mají za sebou, a jiné představy o několika dalších letech, které mají ještě před sebou. Naštěstí žádné z nich nechybí nadhled stejně jako smysl pro humor – pravda, nezřídka poněkud černější. Snímek Ocelové dámy uvádí kino Mír v pondělí 4. dubna od 18 hodin. (mal)

NOVOJIČÍNSKO

Hudební událost

KDY: sobota 2. dubna od 20 hodin

KDE: Klub Galerka, Nový Jičín

ZA KOLIK: 100 korun

Nové seskupení zkušených ostravských muzikantů, které vzniklo v klidném covidovém období, představí svoji hudební tvorbu. Oskar Kraina začal zhudebňovat básně Vlaďky Kudrnové, přizval pár přátel muzikantů a kapela byla na světě. Hudba je ovlivněna všemi žánry, písně jsou melodické a barevné.

Velikonoční jarmark

KDY: sobota 2. dubna od 8 do 12 hodin

KDE: Náměstí Sigmuda Freuda, Příbor



Město Příbor Vás zve na tradiční Velikonoční jarmark na náměstí Sigmunda Freuda. Kromě řemeslných výroků, tradičních i netradičních jarních dekorací a pochutin se mohou návštěvníci od 9.30 hodin těšit na doprovodný program před radnicí.



Velikonoční jarmark. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Pavel Karban

Vernisáž výstavy Až na měsíc

KDY: neděle 3. dubna od 17 hodin

KDE: Bookafe, Nový Jičín

Vernisáž výstavy výtvarnice Leony Hlavinkové potěší i autorským čtení z knihy “Pejsek a cesta na Měsíc", která je již v předprodeji a je možné přispět na její vydání.

Momentky s Cikne Čhave

KDY: 1. dubna - 31. května

KDE: Městská knihovna, Nový Jičín



Výstava fotografií z několikaletého působení romského, pěveckého a tanečního souboru Cikne Čhave a Veroniky Kačo z Nového Jičína, který odstartoval svou dráhu v roce 1999. Výstava se koná u příležitosti Mezinárodního dne Romů (8. dubna). Výstava je k vidění v provozních hodinách určených veřejnosti.



Z výstavy Momentky s Cikne ČhaveZdroj: Archiv pořadatele

BRUNTÁLSKO

David Koller

KDY: sobota 2. dubna od 20 hodin

KDE: Kofola klub, Krnov

Davidu Kollerovi zřejmě chyběla atmosféra klubů, a proto se do nich po 14 letech vrátí a přiveze i nové písničky. Naposledy hrál v klubech v roce 1996 ještě s kapelou Pusa a Lenkou Dusilovou. Od té doby se jeden z nejúspěšnějších českých hudebníků do klubů v rámci turné nevrátil. Letos se to mění. Po 14 letech strávených v největších tuzemských halách, na festivalech nebo v divadlech, vyrazí frontman Lucie na turné do klubových prostor. Kromě písniček z průřezu celé své kariéry představí i nové skladby.

David KollerZdroj: Jirka Sloupenský

Slavnostní výšlap

KDY: sobota 2. dubna od 13 hodin

KDE: vlakové nádraží, Bruntál



Už v sobotu se mohou všichni turisté a milovníci vycházek přírodou připojit ke slavnostnímu výšlapu na Uhlířský vrch. Cestu zpříjemní paní Mezerová povídáním o historii Bruntálu, před lipovou alejí bude připravena ukázka štípání břidlice a na konci trasy bude zasloužený odpočinek v otevřeném kostele na Uhlířském vrchu.

Obecní vepřové hody

KDY: sobota 2. dubna od 10 hodin

KDE: náves, Moravskoslezský Kočov

Obec Moravskoslezský Kočov zve na oblíbené vepřové hody. Ty slibují nejen tradiční zabijačkové pochoutky, ale i setkání s přáteli a sousedy.

Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Pavel Sonnek

