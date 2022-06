MichalFest KDY: od pátku 10. června 16 hodin do neděle 12. června KDE: důl Michal, Ostrava ZA KOLIK: pátek 270 korun, sobota 300 korun, děti za 60 korun, do sedmi let zdarma

MichaFest zve na pestrý dvoudenní koktejl skvělé muziky různých žánrů v nádherném areálu Dolu Michal v Ostravě-Michálkovicích. Kromě kvalitního hudebního programu je připraven také tradičně pestrý program pro ty, kteří přijdou se svými dětmi. Opět bude bohatý doprovodný program ve volnočasové zóně, zahrnující kromě skákacích atrakcí také pestrou nabídku herních, sportovních a výtvarných aktivit.

MichalFest 2022Zdroj: Archiv pořadatele

Kde budeme bydlet?

KDY: neděle 12. června od 14 hodin

KDE: Dům kultury, Ostrava

ZA KOLIK: 160 korun



Hrdina této pohádky medvěd je sice hodný, ale kvůli své hamižnosti se dostane do potíží. Letos nashromáždil tolik medu, že se s ním nevejde do domečku. Nezbývá mu nic jiného než hledat domeček nový. Cestou si rád nechá poradit od ostatních obyvatel lesa, ale rychle zjistí, že ne všichni to s ním myslí dobře. Nejdůležitější je pro něho ovšem jen jedno a to včas se uložit k zimnímu spánku.



Představení předvede spolek Vi.Tvor - volné uskupení tvůrců, které hledá možnosti vyjádření skrze výtvarné divadlo.Zdroj: Archiv pořadatele

Vlez v les

KDY: pátek 10. června od 17.30 hodin a sobota 11. Června od 14 hodin

KDE: Slezskoostravský hrad

ZA KOLIK: 230 korun, děti 160 korun

Poetická novocirkusová bajka o lese, zvířatech a živlech ve své tajemnosti i kráse bude ke zhlédnutí v areálu Slezskoostravského hradu. Každý z nás občas touží být jen tak někde v lese, procházet se po vlhkých mechových polštářích, vdechovat mlhu a sledovat zvířecí říši. Třeba tam zůstat tak dlouho, že by lesním stvořením mohli rozumět, nebo se jedním z nich stát. Vydat se na cestu fantazie, kde jako v bajkách zvířata promlouvají k lidem nebo mají dokonce lidskou duši. Nový cirkus, zvířecí masky a akrobacie inspirovaná charakterem zvířat. Přirozenost a síla přírodních živlů ve své tajemnosti i kráse. Další představení mladé skupiny Feel The Universe inspirované poetikou bajky, okořeněné řemeslností cirkusových technik, výtvarného umění a živé hudby. Procházka lesem pro celou rodinu a živočichy všeho druhu.

Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Slezská lilie 2022

KDY: pátek 10. června - neděle 12. června

KDE: Ostrava - různá místa



Mezinárodní křesťanský festival Slezská lilie se uskuteční 10.-12.6. v Ostravě. Čekají vás tři dny plné muziky, přednášek, modlitby a dobré zábavy. V pátek večer proběhne Noc nadějí, kdy před katedrálou Božského Spasitele v Ostravě vystoupí skupina Rytmig a také legendární gospelový soubor TGD. Proběhne také soutěž autorů křesťanských písní. Následující den odpoledne se můžete těšit na kapelu Tykráso anebo přednášku otce Bonaventury Štivara v kostele svatého Václava a večerní program Noci Naděje před katedrálou bude patřit slovenskému rapu kapely Tow Meot a poté muzikálovému oratoriu Ludmila v podání hvězd Národního divadla moravskoslezského. V neděli Vás zveme do Ostravy-Kunčiček ke slavení mše svaté, na přednášku otce Petra Kranického o Ukrajině a také vystoupí kapely My Dva Trio, Mercedes Band či Učedníci.



Kapela My Dva Trio.Zdroj: Web pořadatele

KARVINSKO

Čert a Káča

KDY: sobota 11. června od 11 a 14 hodin

KDE: Archeopark Chotěbuz-Podobora

Známá lidová pohádka o Káče, která se chtěla vdát. Ale kde najít ženicha? To by v tom byl čert, aby se jí to nepovedlo. Divadelní představení divadla SemTamFór plné překvapivých scén a písniček s humornou nadsázkou, při kterém se pobaví nejen malí diváci. Tradiční pohádka pro děti od 3 let v netradičním kabátu.

K představení Čert a Káča.Zdroj: Archiv pořadatele

The best of Hollywood

KDY: sobota 11. června od 13 hodin

KDE: Letní kino, Karviná



Nejen pro filmové fanoušky je připraven koncert pod názvem The Best Of Hollywood. Zazní známé melodie z filmů Harry Potter, Mission Impossible, Hook, Avengers, Terminal, The Mask of Zorro, Armageddon a Rocky. Jako sólista se představí Ondřej Janča a Vladyslav Hrytsun. Orchestr Májovák Karviná řídí šéfdirigent Ondřej Packan. Koncert uvádějí Petr Kubala a Martin Šmíd.



Harry Potter - ilustrační fotografie.Zdroj: archiv kina Radnice

Z muzejní truhličky

KDY: sobota 11. června od 9 hodin

KDE: Kotulova dřevěnka, Havířov

U příležitosti 74. výročí založení Muzea Těšínska si mohou milovníci místopisu a tradic užít dopoledne v Kotulově dřevěnce, kde bude připraven řezbář, muzejní puzzle i zábavný kvíz.

Kotvald, Xindl X, Olympic i Májovák. Karviná o víkendu ožije hudbou

KDY: pátek 10. června až neděle 12. června

KDE: Karviná - různá místa



Hudbu a zábavu pro děti i dospělé slibují Dny města Karviné, které se konají od pátku do neděle. Hudební produkce a představení pro děti se bude odehrávat na třech scénách – na Masarykově náměstí, v areálu letního a na Lodičkách. V sobotu odpoledne ještě přibude alternativní scéna, kde proběhne finále 25. ročníku soutěžní přehlídky folk, country a trampských kapel Moravský vrabec. Vystoupí také kapela Sluníčko, Janko Kulich&Kolegium a Grupa Furmana.

Program letošních slavností začíná v pátek v 16 hodin, kdy se na Masarykově náměstí představí Malá černá hudba a po ní karvinský Pěvecký sbor Permoník. Večer zakončí ohňová show.

Hudební fanoušci se mohou těšit na kapelu The People, Petra Kotvalda, Xindla X, kapely Slza, Argema nebo Škwor.

Sobotní brzké odpoledne bude patřit dětem. Na Masarykově náměstí na ně bude čekat Klaun Chytrolín, V letním kině symfonický orchestr Májovák zahraje filmové hity. Na Lodičkách se představí Dedbbi, Jakub Děkan a Mikolas Josef, v letní kině zahraje kapela Nedivoč a legendární Olympic.

V neděli odpoledne se areál letního kina promění v místo plné šlágrů. Postupně se představí Šlágr kluci, Marta Vančová, Franta Uher, Gábi Goldová, Pavel Novák, Vlasta Mudriková, Petr Šiška a Veselá trojka.



Dny města Karviná 2022.Zdroj: Archiv pořadatele

Letní putovní festival Energie pro kulturu míří do Havířova

KDY: čtvrtek 9. a pátek 10. června

KDE: Havířov

ZA KOLIK: zdarma

Právě Havířov je první z devíti letošních zastávek hudebně-divadelního festivalu Energie pro kulturu. Festival i letos pokračuje ve své hlavní myšlence podporovat živou kulturu, umělce a umělecké vzdělávací instituce v regionech. V Havířově si letos diváci užijí vystoupení ZUŠ Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů, kapely Pískomil se vrací, ostravských Fredy a Krasty nebo pop-funkových Monkey Business. O divadelní program se postará Cirk La Putyka nebo stand-up Tom a Jeff, festival doprovodí show Pevnosti poznání nebo workshop malování pohybem. Akce se v Havířově uskuteční u haly Slavia a vstup na festival je pro všechny zdarma.

Festival Energie pro kulturu míří do Havířova.Zdroj: Archiv pořadatele

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Večer s relaxační hudbou

KDY: neděle 12. června od 17 hodin

KDE: Faunapark, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné, doporučené 80 korun půjde na další rozvoj Faunaparku

Odreagování od každodenního shonu nabídne koncert relaxační hudby skupiny Gor-Hari v příjemném prostředí amfiteátru Faunaparku pod širým nebem. V případě nepříznivého počasí ve stodole.

Entomologická exkurze na Hukvaldech

KDY: sobota 11. června od 9 hodin

KDE: vstupní brána do obory, hrad Hukvaldy

ZA KOLIK: zdarma



Další připravovanou exkurzí na Hukvaldech je entomologická vycházka pro veřejnost, která bude zaměřena na hmyz a případně na jiné bezobratlé, kteří se vyskytují nebo se mohou vyskytovat na území Hukvald. Na úvod exkurze budou účastníci seznámeni s různými metodami lovu hmyzu a entomologickými pomůckami. Během exkurze navštíví lokality v blízkosti obory Hukvaldy a v rámci obory exkurze povede po naučné stezce. V průběhu exkurze se budou dělat krátké zastávky s přednáškou o nejen uloveném hmyzu.



Hukvaldy. Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Lukáš Morys

Den otevřených dveří na dálnici D48

KDY: sobota 11. června od 10 do 17 hodin

KDE: dálnice, Frýdek-Místek

Využijte neopakovatelnou šanci jako jedni z prvních navštívit část dokončovaného úseku dálnice D48 Frýdek-Místek, obchvat - I. etapa. Pro veřejnost budou k dispozici téměř 3 kilometry z celkové trasy ještě před stavebním dokončením a tím i zprovozněním pro motoristický provoz, pak již podle zákona na dálnici chodec nesmí. Bude možné na dálnici přijet a zaparkovat vlastním vozem, projít se, projet na kole, koloběžce, nebo se projet po dálnici s kočárkem. Těšit se můžete na ukázku silniční a stavební techniky, hudbu i občerstvení a mnoho dalšího.

Den otevřených dveří na dálnici D48.Zdroj: Archiv pořadatele

Městský folklorní festival Frýdek-Místek

KDY: pátek 10. a sobota 11. června

KDE: Frýdek-Místek



Jste srdečně zváni na další ročník Městského folklórního festivalu, který se uskuteční 10. až 11. června ve Frýdku-Místku. Můžete počítat s účastí místních souborů a muzikantů, souborů z blízkého i vzdálenějšího okolí a také několik souborů ze zahraničí.



Městský folklórní festival Frýdek-Místek.Zdroj: Archiv pořadatele

30letá válka na Velké šanci

KDY: sobota 11. června od 10 hodin

KDE: Velká šance, Mosty u Jablunkova

V sobotu 11. června 2022 bude v historickém opevnění Velká šance v Mostech u Jablunkova živo! Na akci „30letá válka na Velké šanci“ budou k vidění vojáci – mušketýři, kteří v 1.pol. 17.st. Velkou šanci bránili, ale také uherští hajduci, proti nimž byla Velká šance budována. Ukázky ze života vojáků na Velké šanci za 30leté války zde budou prezentovány od 10:00 do 15:00.

Plakát k akci 30letá válka na Velké šanci.Zdroj: Archiv pořadatele

Bike Valachy Bílá

KDY: sobota 11. června a neděle 12. června

KDE: Ski areál Bílá, Beskydy



Beskydský Ski areál Bílá bude o víkendu patřit milovníkům horských kol. V sobotu 11. června se tu chystá tradiční závod Bike Valachy Bílá, v neděli 12. června na něj naváže zábavný Bike festival Bílá pro celou rodinu. „Předpověď slibuje na oba dny příjemné slunečné počasí a na sobotu jsou ještě volná místa ve startovní listině. Všechny milovníky cyklistiky srdečně zveme, užijí si to dospělí i děti,“ láká hlavní organizátor Bohuslav Komín z pořádajícího Resortu Valachy.

Závod Bike Valachy, který je součástí seriálu DATART Valachy tour, se dříve tradičně konal ve Velkých Karlovicích u hotelu Galik. Letos mění dějiště, u Bílé sportovcům nabídne zpestření v podobě nového prostředí a nových výzev. „Trasa je o něco méně náročná, než bývala ve Velkých Karlovicích. Zajímavostí je, že v závěru povede i po místním lehčím trailu,“ doplňuje Bohuslav Komín.

Start je v sobotu 11. června v poledne, pro dospělé jsou připraveny dvě trasy v délce 20 a 48 km. Děti se mohou od 9:30 zúčastnit dětských závodů v sedmi věkových kategoriích na kratších trasách od 100 metrů až po 8 kilometrů. Připraven bude i doprovodný program s DATART chill out zónou a živý live stream v místě konání i na facebookové stránce seriálu. Registrace probíhají na www.valachytour.cz. Pro absolutní vítěze jsou vypsány prize money v celkové výši 19 000 Kč. Hodnotnými cenami jsou odměněna i první tři místa v jednotlivých kategoriích na obou tratích.

OPAVSKO

Taneční soubor uzavírá sezónu

KDY: neděle 12. června od 17 hodin

KDE: Slezské divadlo Opava

Vystoupení souboru PULS Střediska volného času pod názvem Taneční setkání bude závěrem letošní taneční sezóny. Soubor vznikl v Opavě roku 1979 a věnoval se plesovým choreografiím, tanečním kompozicím a dětskému nefolklórnímu tanci a od roku 1983 přibral ještě techniku stepu. Je účastníkem všech ročníků mistrovských soutěží ve stepu od prvního celostátního setkání stepařů v Brně v roce 1986 až po současná Mistrovství ČR. Je také nejdéle existujícím stepařským souborem v České republice. Nyní se zaměřuje především na scénický tanec a pohybové divadlo a v těchto disciplínách získává řadu ocenění s postupy na prestižní amatérské tanečně-divadelní celostátní přehlídky a festivaly v Česku i v zahraničí. (jih)

Z vystoupení tanečního souboru Puls.Zdroj: Web umělce

„Štěkací“ loutková neděle

KDY: neděle 12. června od 9 hodin

KDE: Loutkové divadlo Opava

ZA KOLIK:



Přehlídka dětských „štěkáčských“ souborů začíná od 9 hodin a diváky Z pohádky do pohádky povede soubor Štěkátko. Nabídne jim pohádky Otesánek, Červená Karkulka, O velké řepě, Hrnečku vař a O koblížkovi. V 10.30 hodin pozve soubor Štěk na jevišťátko Ferdu, který není nikým jiným než dobrým známým kutilem Ferdou Mravencem. O kohoutkovi a slepičce bude od 11.30 hodin vyprávět soubor Štěkáček. (jih)



Štěkáček povede diváky Z pohádky do pohádky.Zdroj: Archiv pořadatele

Markvartovický odpust

KDY: víkend 11. a 12.června

KDE: Obecní prostranství, Markvartovice

ZA KOLIK: zdarma

Sobotní část odpustového programu zahájí v 15.30 hodin Tereza Mašková, kterou vystřídá Prague Queen revital a nabídka zahrnuje i typicky odpustovou zábavu pro děti. Ve 20 hodin účastníky pozdraví Lenka Filipová a po ní nastoupí Elán Revival Morava. Program uzavře od 23 hodin Banda del Caffe. V neděli potvrdí představení od 15 hodin, že Máme rádi pohádky a v 16.30 hodin vystoupí Pepa Vojtek s houslistkami. Posledními vystupujícími budou od 18 hodin Hana a Petr Ulrichovi s Javory beat. (jih)

K tahákům programu patří Lenka Filipová.Zdroj: Archiv pořadatele

Noc kostelů Opavsko

KDY: pátek 10. června od 15 hodin

KDE: Opavsko



Novogotický farní kostel Nanebevzetí Panny Marie Vítkov Kostel sv. Ondřeje a hrobka šlechtického rodu pánů z Badenfeldu v Klokočově, Modlitebna Českobratrské církve evangelické ve Vítkově se otevřou v rámci Noci kostelů a to v pátek 10. června od 15 hodin.

NOVOJIČÍNSKO

Návraty ke kořenům Lašska

KDY: sobota 11. června

KDE: Kopřivnice

Rotary klub Frýdek-Místek a Kopřivnice zve na víkendové setkání členů Rotary klubů, jejich rodinných příslušníků a přátel Rotary, spojené s prohlídkou měst Lašské brány Beskyd – Kopřivnice, Příboru, Štramberku a Hukvald. V rámci této akce si návštěvníci budou moci mimo jiné prohlédnout nové Muzeum nákladních automobilů Tatra i zrenovovanou Slovenskou strelu. Podívat se do nové galerie pravnučky Sigmunda Freuda, Jane McAdam Freud, která opustila Londýn, aby mohla žít a tvořit na místě narození svého slavného předka. Fanoušci sportu budou mít možnost navštívit expozici nejlepšího atleta minulého stolení Emila Zátopka, a to v roce, ve kterém slavíme 100 let od jeho narození. V průběhu sobotního společenského večera vystoupí cimbálová muzika Pramínky, na harfu zahraje světoznámá harfenistka Ivana Švestková a zazpívá Niké Vopalecká, kterou náš Rotary klub podporuje při studiu zpěvu na Berklee College of Music v americkém Bostonu. Součástí doprovodného víkendového programu bude i golfový turnaj o housle Leoše Janáčka.

Akce Návraty ke kořenům nabízí pestrý program.Zdroj: Archiv pořadatele

Hudební bazar

KDY: sobota 11. června od 8 hodin

KDE: Katolická beseda, Kopřivnice

ZA KOLIK: zdarma



Oblíbený hudební bazar pro milovníky muziky opět láká k prodeji nebo k nákupu všech možných hudebních nosičů (CD, LP, SP, MC). K dispozici budou ale také hudební nástroje, noty a zpěvníky, futrály a stojany, audio elektronika či audio technika.



Ilustrační fotoZdroj: Deník/Vladimír Pryček

Skrytý středověk

KDY: sobota 12. června od 16 hodin

KDE: zámek Bílovec

ZA KOLIK: 80 korun, děti 40 korun, do šesti let zdarma

Expozice v suterénu zámku s názvem Skrytý středověk představí návštěvníkům nejstarší dějiny hradu a zámku prostřednictvím modelů, graficky zpracovaných textových a obrazových informací a scénického osvětlení. Průvodcem této komentované prohlídky bude kastelán zámku Eduard Valeš.

Jičínfest 2022 XV. ročník

KDY: sobota 11. června od 18 hodin

KDE: Amfiteátr Skalky, Nový Jičín



Po několika letech se vrací zpět do amfiteátru Skalky v Novém Jičíně festival místních rockových kapel! Tento rok využijeme horní část amfiteátru a spolu s Vámi vytvoříme pohodový večer plný skvělé muziky! Vystoupí Be Fading Fast, Dark Gamballe, Hard Balls a Hobití Noha. Akce proběhne v sobotu 11. června od 18 hodin. Připravte se na pořádnou dávku poctivé tvrdě-rockové muziky, která dává sílu a odvahu!



Z koncertu Dark Gamballe. Ilustrační fotoZdroj: archiv Dark Gamballe

Víkend otevřených zahrad

KDY: neděle 12. června od 15 hodin

KDE: piaristická zahrada, Příbor

ZA KOLIK: vstup volný

Město Příbor pořádá u příležitosti Víkendu otevřených zahrad odpolední program. Těšit se můžete na módní přehlídky a vystoupení folkové skupiny Ruky na dudy. Akce se uskuteční v neděli 12. června 2022 od 15:00 v piaristické zahradě v Příboře. Vstup volný.

Plakát ke koncertu v rámci Víkendu otevřených zahrad.Zdroj: Archiv pořadatele

Tři v háji

KDY: pátek 10. června od 20 hodin

KDE: městký park v Příboře

ZA KOLIK: 200 korun



Město Příbor zve na divadelní představení Tři v háji, které se uskuteční v pátek 10. června 2022 od 20:00 v městském parku v Příboře. Vstupné 200 Kč lze zakoupit on-line, v TIC Příbor nebo na místě.



Město Příbor zve na divadelní představení Tři v háji.Zdroj: Archiv pořadatele

BRUNTÁLSKO

Víkend otevřených zahrad

KDY: neděle 12. Června od 12 do 18 hodin

KDE: zámek, Bruntál

Zámek Bruntál se tento rok poprvé zapojí do celorepublikové akce "Víkend otevřených zahrad", jejímž cílem je zvýšit informovanost a povědomí lidí o zahradním umění, zahradní architektuře, parcích, zahradách a veřejných prostorech. Na neděli 12. června jsme připravili komentované prohlídky parku, které proběhnou v 13, 15 a 17 hodin. Těšit se můžete i na zajímavé workshopy.

Zámek Bruntál se zapojí do akce Víkend otevřených zahrad.Zdroj: Archiv zámku

Myslivecké letní slavnosti

KDY: sobota 11. a neděle 12. června

KDE: hrad Sovinec



Akce je zaměřena na myslivost, mysliveckou kynologii, sokolnictví a ochranu přírody. Program návštěvníkům nabídne i myslivecké trubače a různé tematické soutěže.



Ilustrační foto.Zdroj: DENÍK/Zdeněk Koza

Noc kostelů

KDY: pátek 10. června od 17.30 hodin

KDE: Evangelický kostel, Krnov

Tradiční noc kostelů letos nabídne vystoupení dětského pěveckého sboru Brumendo, varhanní hudbu i hudební soubor Tramínek, hudební skupinu Pastoři a faráři nebo Praise jam session, ke které se mohou připojit všechny muzikanstké duše. Po celou dobu bude k dispozici dobrokavárna, hry pro děti a prohlídky kostelní věže.

Kurz pečení pro babičky a jejich vnoučata

KDY: sobota 11. června od 10 hodin

KDE: SVČ Krnov



Milé babičky, přijďte strávit poslední sobotní dopoledne v tomto školním roce pečením se svými vnoučaty. Vaše zkušenosti a rady jsou totiž k nezaplacení. S sebou si nezapomeňte zástěru, přezůvky a větší krabičku na výrobky, protože co si u nás upečete, to si také sníte. Veškeré suroviny a pomůcky na pečení budou zajištěny. Na akci je nutné se přihlásit do 9. června 2022 na tel. +420 775 055 214 nebo e-mailu: barbora.komarkova@svckrnov.cz. Akce proběhne v sobotu 11. června od 10 hodin v SVČ Krnov.



Ilustrační snímek.Zdroj: DENÍK/ Petr Šimr

Máte tip na dobrou akci nebo jste dokonce jejím pořadatelem a rádi byste tuto událost zviditelnili? Pošlete krátký popis akce s ilustrační fotkou na e-mail: tipy.morava@denik.cz. Pozvánka se posléze objeví v našich tipech.