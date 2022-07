Ve čtvrtek 23. června 2022 v 17:00 hod. se můžete těšit na setkání se spisovatelkou Karin Lednickou, beseda s autorkou se uskuteční v KNIHCENTRUM.cz v Ostravě. Karin Lednická se narodila v Karviné, vyrostla v Havířově a nyní žije v Ostravě. Dá se tedy říct, že celý život strávila v regionu, jehož historii zpracovává v trilogii Šikmý kostel. Za své knihy získala několik ocenění. Součástí besedy bude i křest knihy Životice: obraz (po)zapomenuté tragédie. Na závěr bude prostor také na dotazy z publika.

Spisovatelka Karin Lednická bude mít besedu v ostravském Knihcentru.Zdroj: Archiv pořadatele

Festival v ulicích

KDY: pátek 24. června - neděle 26. června

KDE: Ostrava-Poruba



Zažijte ulice plné hudebníků, tanečníků a živé kultury - letos poprvé v Porubě! Tři dny plné zábavy, smíchu a dobré nálady oživí Ostravu. Festivalovou atmosféru podpoří design zóna českých tvůrců, dětský jarmark, workshopy i sportovní aktivity. Samozřejmě nebude chybět ani dobré jídlo a chilloutové odpočívárny. Přesvědčte se na vlastní oči a uši, že busking není jen o kytaristech na nárožích. Festival v ulicích vám letos nabídne to nejlepší z českých i zahraničních mistrů pouliční hudby, ale i akrobacie, pantomimy či komedie.



Festival v ulicích 2022Zdroj: Archiv pořadatele

Velká zebra aneb Jak se to jmenuje

KDY: sobota 25. června od 19 hodin

KDE: DK Poklad, Ostrava

ZA KOLIK: 360 - 450 korun

Dílo z pera Jean-Jacques Bricaira a Maurice Lassayquese s názvem Velká zebra aneb Jak že se to jmenujete? přiveze Divadlo Palace Praha. V komedii o tom, proč před problémy (ne)utíkat se představí Ondřej Vetchý, Kaira K. Hrachová, Jaromír Dulava, Dana Černá, Martina Hudečková a další.

Stará Poruba: od 13. století po osvobození v roce 1945

KDY: neděle 26. června od 18 hodin

KDE: tramvajová točna Všesinská, Ostrava-Poruba



Komentovaná vycházka přibližuje poutavou formou dějiny Poruby, jejíž počátky klademe do 13. století. Během trasy si přiblížíme nejen dějiny jednotlivých staletí, ale také památky, které se nám zde zachovaly dodnes. Povídat si budeme např. o bludném balvanu z doby pravěké, o bývalé návsi, obecním domě, barokním kostele sv. Mikuláše, o poměrech zdejšího školství, neopomeneme připomenout ani osudy porubského barokního zámku či historii tramvajové trati Svinov – Poruba – Kyjovice. Vycházku ukončíme u rybníka, na jehož břehu stojí bývalý vodní mlýn a také největší továrna staré Poruby – výrobna nábytku Ignáce Blažeje.



Stará Poruba: od 13. století po osvobození v roce 1945 (archivní foto)Zdroj: Archiv pořadatele

KARVINSKO

Den pro všechny

KDY: sobota 25. a neděle 26. června

KDE: Náměstí Republiky, Havířov

V sobotu 25. a v neděli 26. června se na Náměstí Republiky v Havířově uskuteční Den pro všechny den to však bude především pro děti, den historie i den barev! Těšte se na historickou zbrojnici, rekvizity ze známých filmů jako Letopisy Narnie, Troja nebo Bathory, na dobové interaktivní hry, ukázky dravců, projížďky na ponících a mnoho dalšího. Každý si zkrátka přijde na své!

Den pro všechny. Plakát k akciZdroj: Archiv pořadatele

Hornický příběh Karviné na elektrokole

KDY: sobota 25. června od 13.30 hodin

KDE: kostel sv. Petra z Alkantary, Karviná

ZA KOLIK: 550 korun



Spojte pohyb, zábavu i relax do jednoho a poznejte Karvinou ze sedel elektrokol! Karvinou jsme projeli křížem krážem. Objevili jsme spoustu míst, kam se běžně na procházky nechodí a vytvořili prohlídku, která vám přiblíží historii. Navštívíte zapadlé klenoty a zjistíte jak se černé uhlí promítlo do života několika generací. Doprovázet Vás na prohlídce bude hornický příběh i zkušený průvodce se spoustou historických fotografií a zajímavostí. Díky elektrokolům navštívíte co nejvíce míst s co nejmeněší námahou. Přesná trasa zůstává tajemstvím a postupně ji budete odhalovat až na samotné akci. Projížďku je nutné předem rezervovat ZDE.



Ilustrační foto.Zdroj: Deník / VLP Externista

Swingové odpoledne

KDY: sobota 25. června od 16 hodin

KDE: Club Pavilon-Radost, Havířov

ZA KOLIK: 100 korun

Milovníkům hudby, je určena událost, která přináší jen radost, pohodu a dobrou náladu. Přijďte se bavit, poslouchat nebo si zatancovat v rytmu swingu, jazzu, oblíbených melodií a krásných evergreenů. Hrát bude Sunday swing orchestra. Pro tanečníky bude připraven taneční parket a pro posluchače židle u stolu, otočené směrem k pódiu.

Ilustrační fotoZdroj: Archiv Deníku

Postav si polozemnici

KDY: neděle 26. června od 9 hodin

KDE: Archeopark Chotěbuz-Podobora



Pro všechny, kteří si někdy toužili pořídit vlastní staroslovanskou podzemnici je určeno odpoledne v archeoparku. Odborníci, vysvětlí technologii stavby a návštěvníci si mohou zkusit vyrobit alespoň její zmenšenou verzi.

30. Święto Trzech Braci 2022 // 30. Svátek Tří Bratří 2022

KDY: pátek 24. června - neděle 26. června

KDE: Český Těšín, Cieszyn

Po třech letech se naše dvě krásná města stanou znovu jedním. Po dlouhé odmlce, zapříčiněné koronavirovou pandemií, se můžete opět těšit na tři dny úžasného hudebního programu, který pro Vás připravilo KaSS „Střelnice“ a COK Dom Narodowy. Ještě před slavnostním zahájením Svátku tří bratří se na náměstí v Českém Těšíně představí žáci Základní umělecké školy Pavla Kalety. Chybět nebudou ani zájmové kroužky Kulturního a společenského střediska „Střelnice“. Následovat bude slavnostní průvod a společné setkání představitelů měst Českého Těšína a Cieszyna nad řekou Olší na mostě Družby, kde bude připraven tradiční těšínský štrúdl. Odtud se průvod vydá na náměstí v Českém Těšíně. Zde si připomeneme legendu o založení obou měst, na pódiu bude předán klíč od pomyslných bran města do rukou ředitelů kulturních institucí a pak už se bude na obou stranách jen hrát, zpívat a veselit se. Kompletní program naleznete na facebookové události.

30. Święto Trzech Braci 2022 // 30. Svátek Tří Bratří 2022. Plakát k akciZdroj: Archiv pořadatele

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Svět z kostek

KDY: sobota 25. a neděle 26. června od 10 do 17 hodin

KDE: Muzeum Beskyd, Frýdek-Místek

Výstava je věnovaná legendární stavebnici Lego, kterou znají všechny děti i dospělí. Návštěvníkům budou představeny známé i zcela nové modely této stavebnice, která je tvořena barevnými kostičkami. Výstava vzniká ve spolupráci s československým fórem Kostky.org.

FM City Fest

KDY: pátek 24. a v sobota 25. června

KDE: stadion TJ Slezan, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 799 korun



To nejlepší z různých žánrů české a slovenské hudební scény nabídne už čtvrtý ročník festivalu FM City Fest. Nebude chybět ani propracovaný doprovodný program pro děti i dospělé a na podiích se objeví No Name, Chinaski, Anna K., Prago Union, Wohnout, Pokáč, Iné kafe nebo Majk Spirit.



Z akce FM City FestZdroj: Archiv pořadatele

Karpatské roubenky

KDY: sobota 24. a neděle 25. června od 10 do 17 hodin

KDE: zámek, Frýdek-Místek

Tématem výstavy je tradiční architektura dřevěných staveb k obývání či zemědělské činnosti. Díky přírodním a hospodářským podmínkám obdobným v celém horském oblouku Karpat včetně Moravskoslezských Beskyd vznikl v rámci České republiky charakteristický architektonický styl, který se stal jedním ze symbolů regionu. Výstava prezentuje přírodní materiály používané ke stavbě, stavební techniky, obyčeje spojené se stavbou i bydlením, vnitřní dispozice domu, zdobení roubenek či rozmístění usedlostí v krajině. Kromě množství historických fotografií jsou ve výstavě k vidění také modely dřevostaveb, nástroje na opracování dřeva či dochované historické součásti domů z muzejních sbírek. Výstava je přátelská i k nejmenším návštěvníkům, kteří si mohou vyzkoušet postavit vlastní dřevěnici, navrhnout dům nebo třeba vyzdobit štít roubenky.

Třinecké farmářské trhy

KDY: pátek 24. června od 9 hodin

KDE: prostranství před Trisia, Třinec



Také letos se prostranství před Trisia v pravidelných intervalech proměňuje na farmářské tržiště plné tradičních voňavých produktů a rukodělných výrobků s regionálním označením kvality. Na trhy se můžete těšit v pátek 24. června od 9 hodin!



Farmářské trhy. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Veronika Bernardová

OPAVSKO

Varhanní koncert v kostele

KDY: sobota 25. června od 16 hodin

KDE: kostel sv. Vojtěcha, Opava

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Chrámovou loď rozezní královský nástroj přičiněním Miroslava Misára a Martina Uhlíka, které na příčnou flétnu doprovodí Kamila Kramná a na housle Lenka Honková. Výtěžek koncertu připadne na podporu rekonstrukce kostela sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty. Obnovu zajišťují dobrovolníci ze sdružení Spolek na opravu kostela sv. Jánů. (jih)

Ilustrační fotoZdroj: Deník/Michal Fanta

Hurá na country prázdniny

KDY: neděle 26. června od 15 hodin

KDE: sportovně rekreační areál, Hlučín



Děti přivítají prázdniny ve velkém stylu. Na programu budou ukázky práskání bičem, show s kovbojským lasem, házení tomahawkem i lasem, indiánské teepee, střelba z luku a samozřejmě i projížďky na koních. Přítomným zahraje kapela Maxíci a připravená je řada zábavných atrakcí. Kdo přijde oblečený za kovboje nebo indiána, má vstup zdarma. (jih)

Přijede k nám pouť

KDY: neděle 26. června od 13 hodin

KDE: Central park. Hradec nad Moravicí

Pouťový program u vlakového nádraží má připraveno pro každého něco. Děti se pobaví při loutkovém představení a vydovádějí se na pouťových atrakcích. Jejich rodiče a další dospělí návštěvníci poznají regionální produkty a svými výtvory se jim pochlubí řemeslníci. K dobré odpolední náladě svým vystoupením přispějí i hudebníci. (jih)

Pouť, atrakce. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Jitka Vepřovská

Plnou parou do prázdnin

KDY: sobota 25. června od 15 hodin

KDE: Sportovní areál, Vítkov



Prázdninový čas se blíží a příchod léta, prázdnin a vysvědčení je nutné oslavit. Děti si v programu Hurá prázdniny dosyta užijí zábavu na atrakcích, ve výtvarných dílničkách, na minigolfu, při lukostřelbě, pétanque, malování na obličej i při hře Hledání letních bylin, za kterou budou všechny zapojené děti po zásluze odměněny. (jih)

Benátská noc s Žádným ostychem

KDY: sobota 25. června od 20 hodin

KDE: Hasičská zbrojnice Neplachovice

ZA KOLIK: 100 korun

Sbor místních dobrovolných hasičů připravil oblíbenou taneční merendu, při které bude návštěvníkům vyhrávat k tanci i k poslechu mladá rocková kapela Žádný ostych. Pro hladové a žíznivé účastníky bude připraveno občerstvení. Od 24 hodin vystřídá kapelu DJ After Party, která bude udržovat tanečníky v pohybu až do druhé hodiny nad ránem. (jih)

Kapela Žádný ostychZdroj: Facebook kapely

Poutní slavnost s odhalením desky

KDY: víkend 25. a 26. června

KDE: Opava - Jaktař



Místní farnost sv. Petra a Pavla si tento víkend připomene poutní slavností památku svého faráře Aloise Šebely, který byl v únoru 1942 umučený v koncentračním táboře Osvětim. Slavnost začíná sobotním mezifarním fotbalovým utkáním na orelském hřišti. V neděli zahájí v místním kostele oslavy v 9.30 hodin mše svatá a po ní dojde k odhalení pamětní desky fařáře Sebely u příležitosti výročí osmdesáti let jeho mučednické smrti. Autorem desky, která bude umístěna na budově fary, je opavský sochař Daniel Klose. Slavnost bude od 14.30 hodin pokračovat pobožností a farním dnem na zahradě. (jih)

Slunovrat poprvé v Opavě

KDY: čtvrtek 23. až sobota 25. června

KDE: Opava

Z festivalu Hradecký Slunovrat je pouze Slunovrat a letos se prvním rokem přesouvá do Opavy, a to v termínu 23. - 25. června! Hudba, kterou na Slunovratu můžete slyšet, se nedá zaškatulkovat. Představuje zajímavé jednotlivce i kapely napříč žánry od kytarového rocku přes moderní písničkářství, elektroniku i world music. A to nejen z Česka, ale i ze zahraničí.

Festival Slunovrat Opava 2022Zdroj: Archiv pořadatele

NOVOJIČÍNSKO

Pivobraní

KDY: sobota 25. června od 11 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Nový Jičín

ZA KOLIK: zdarma

Sto druhů piva a pivních speciálů z českých i zahraničních minipivovarů, bohatý program a neotřelé zážitky – to vše nabídne 8. ročník Pivobraní. Návštěvníci se budou moci svézt historickým autobusem značky Tatra z roku 1929, který je provede po bývalých pivovarech sídlících v Novém Jičíně. Další novinkou bude parní vlak, který připomene předloňské 140. výročí železničního spojení Nový Jičín – Suchdol. Festival zlatavého moku zaujme i nabítým hudebním programem. Těšit se můžete na kapely Stromboli, Monkey Business, Support Lesbiens, Kiss Forever Band z Maďarska a mnoho dalších.

Pivobraní 2022. Plakát k akciZdroj: Archiv pořadatele

100 let Národního sadu

KDY: sobota 25. a neděle 26. června od 9 do 17 hodin

KDE: Muzeum Zdeňka Buriana, Štramberk

ZA KOLIK: 50 korun, děti do šesti let zdarma



Výstava přibližuje události vedoucí ke vzniku této jedinečné a velmi oblíbené lokality a ukazuje proměny Národního sadu od jeho založení 6. srpna 1922 až do současnosti.

Run tour Kopřivnice

KDY: sobota 25. června od 8 hodin

KDE: Polygon, Kopřivnice

ZA KOLIK: děti zdarma, dospělí 50 korun

Všechny fanoušky sportu a běžecké legendy Emila Zátopka nadchnou oslavy spojené s oslavou stého výročí narození totohoto sportovce. Zájemci se proběhnou v rodišti Emila Zátopka, na jeho zlatých distancích - 5 a 10 kilometrů, v úžasném areálu Tatra Kopřivnice, ve kterém se dostanou i na slavný polygon, kde se tatrovky testují! Novinkou na tomto závodě bude také koloběh, který si mohou vyzkoušet ve dvoučlenném týmu.

Polygon Tatry. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Vladimír Pryček

Bílovecké děti i kapely to rozjedou na bíloveckém náměstí v rámci oslav Dne města

KDY: sobota 25. června od 14 hodin

KDE: náměstí v Bílovci



Po dvouleté pauze se do Bílovce vracejí i tradiční oslavy Dne města v podobě, na jakou jsou občané zvyklí. V loňském roce, se tyto oslavy, které se mimo jiné nesly v duchu 700 let založení města, protáhly na několik týdnů. Letos se všichni sejdou na náměstí již tuto sobotu 25. června, kde celá akce s bohatým hudebním i doprovodným programem ve 14 hodin vypukne.

BRUNTÁLSKO

Fajné léto po židovsku

KDY: pátek 24., v sobota 25. a neděle 26. června

KDE: Krnovská synagoga

Příznivci Krnovské synagogy a židovské kultury jsou zváni na letošní 2. Ročník festivalu Fajné léto po židovsku, který bude tentokrát benefičním. Výtěžek z festivalu bude použit na podporu uprchlíků z Ukrajiny, z nich někteří dlouhodobě zakotvili i v prostorách Spolkového domu u synagogy. Obsazení letošního festivalu je opět pestré. Návštěvníci si užijí vernisáž výstavy fotografií Jindřicha Buxbauma, Židé na Ukrajině, vyslechnou přednášku Karla Hrdličky - Význam hebrejského písma. V rámci festivalu budou položeny Kameny zmizelých – Felice a Irma Westreichovy a program zakončí benefiční koncert Lucien Zell z USA.

Fajné léto po židovsku. Plakát k akciZdroj: Archiv pořadatele

Bruntálský hudební večer

KDY: pátek 24. června od 19 hodin

KDE: park Bruntál

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Začněte pohodový letní víkend pátečním koncertem. Kapela blues-rockových veteránů Generace 75 přiveze 90 minut pecek ze 70 - 90tých let. Do koncertního bloku zařadila kapela i vzpomínkové kultovní písničky, které si zpívaly stovky fanoušků kapely před téměř 40 lety.

Hasičský den

KDY: sobota 25. června od 9 hodin

KDE: park Osoblaha

V sobotu se koná v areálu osoblažského parku hasičský den spojený s oslavami 75. let založení sboru. Těšit se můžete na soutěž mladých hasičů, slavnostní ceremoniál a oceňování starých a zasloužilých hasičů, přivítání hasičů z Polska, ukázky zásahů a hasičské techniky HZS Bruntál a okolních jednotek. Děti se mohou na místě zúčastnit soutěže kresbou obrázku s hasičskou tématikou nebo si zaskákat na skákacích atrakcích. Chybět nebude ani tradiční hasičská pěna. Odpoledne Vám zahraje k tanci a poslechu country kapela Wagon a následně kapela Mistral.

Ilustrační foto.Zdroj: DENÍK/Michal Fanta

