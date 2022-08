Jedna z nejuznávanějších Queen tribute kapel na světě a suverénně nejúspěšnější Queen tribute kapela v České republice, která se svou show Queen Relived v září 2021 vyprodala třikrát po sobě pražskou 02 arenu, vystoupila na oficiální narozeninové oslavě královny Alžběty ll., zavitá v průběhu letní open air tour i do Ostravy. Můžete se těšit na písně legendární skupiny Queen v precizním provedení. Queenie v čele s Michaelem Kluchem si zakládají na přesném a autentickém pojetí skladeb v původních aranžích a tóninách, které doplňují autentickými kostýmy a vizuální show. V neposlední řadě vás čeká ta nejlepší atmosféra, jakou zažijete pouze na živém koncertě.

Queenie Universum Tour 2022Zdroj: Archiv pořadatele

Kinder Fest 2022

KDY: sobota 13. srpna od 9 hodin

KDE: Dolní Vítkovice

ZA KOLIK: 490 korun, rodinné vstupné (2+2) za 1590 korun



Dorazte s dětmi na 2. ročník nejzábavnějšího dětského festivalu široko daleko. Čekají na vás 3 pódia, ti nejzábavnější interpreti, skákací hrady, malování na obličej a spousta další zábavy. Vystoupí: Čiperkové, Paci Pac, Zlobidla s.r.o., Fíha Tralala, Míša Růžičková, Míro Jaroš a spousta dalších.

Koncert DebbiLove

KDY: sobota 13. srpna od 20:30

KDE: pěší zóna Malá Kodaň, Ostrava

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Improvizátorka Máša Černíková (alias Bio Masha) a hudební všeuměl Luděk Kazda tvoří žánrově nepolapitelné duo DebbiLove. Jejich hutné beaty a přímočaré hity nemilosrdně trefují hřebíček na hlavičku, ať už je číkoliv. Autorská dvojice má na kontě jedno EP a tři alba, z nichž zatím poslední je nahrávka Šlápla na hrábě (o vypjatém individualismu). Skladby pracují s nezaměnitelnou jazykovou estetikou a schopností kritizovat, ale nedělat se přitom lepším.

Improvizátorka Máša Černíková (alias Bio Masha) a hudební všeuměl Luděk Kazda tvoří žánrově nepolapitelné duo DebbiLove.Zdroj: Facebook kapely

Barrák Music Hrad 2022 II.

KDY: od 12. srpna do 26. srpna

KDE: Slezskoostravský hrad, Ostrava

ZA KOLIK: vstupné se liší v rámci jednotlivých akcí



Projekt Barrák music hrad je multižánrový a nabídne koncerty jak milovníkům kytarových riffů, tak hip hopu nebo metalu. Jeho druhé letošní pokračování bude probíhat ve dnech 12. - 26. srpna 2022 na Slezskoostravském hradě. Aktuality můžete sledovat na jednotlivých FB událostech, které najdete na oficiálním profilu Barrák music hradu.



Barrák Music Hrad 2022 - logoZdroj: Archiv pořadatele

KARVINSKO

Pivní slavnosti Bohumín

KDY: sobota 13. srpna od 14 hodin

KDE: Hobbypark Bohumín

ZA KOLIK: 100 korun, děti do 15 let zdarma

Můžete se těšit zhruba na 70 druhů piv z malých i velkých pivovarů. Zastoupeny zde budou i mini-pivovary z našeho kraje. Ochutnat můžete z řady ležáků, svrchně kvašených piv, zlatavých moků typu IPA, APA, tmavých speciálů, vysokostupňovitého piva, ovocných či aromatizovaných nebo klasických českých stálic. Dále nebude chybět dobré jídlo, výroba odznaků a magnetů, elektrická autíčka, dětské skákací atrakce, kolotoče, fotokoutek, zábavné hry na podiu pro veřejnost s pivní tematikou.

Hudební program:

14:00 Lord Bishop Rocks (USA)

15:30 AC/CZ

17:00 Eufory

18:30 Grog

20:00 Premier

21:30 Inflagranti

Bohumínská kapela Grog.Zdroj: Archiv kapely

Rockování nad Olzou

KDY: sobota 13. srpna od 14 do 23 hodin

KDE: Park Adama Sikory, Český Těšín

ZA KOLIK: 250 korun



Fanoušci pořádné muziky už netrpělivě vyhlíží žhavé datum 13. 8. 2022, kdy se park Adama Sikory opět zatřese v základech. Na pódiu se vystřídá 6 hudebních seskupení, celým dnem bude provázet ostřílená moderátorka rádia Čas Rock Hanka Outratová a na svých značkách budou připraveni i zdatní stánkaři. Vystoupí třinecká kapela O.S.G., rocková dračice Tanja s kapelou, metalová legenda Aleš Brichta, polská revivalová kapela Alcoholica, originální show skupiny Panoptiko a hardrockový nářez v podání hudební skupiny Doga.



Kapela Doga v akci. Ilustrační fotoZdroj: Deník / Zdeněk Hejduk

Silesian Dixie Band

KDY: neděle 14. srpna od 17 do 19 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Karviná-Frenštát

ZA KOLIK: zdarma

V rámci Karvinského kulturního léta vystoupí o víkendu Silesian Dixie Band – muzikanti z Českého Těšína a jeho širokého okolí hrající jazz od dixielandu po modernu.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Hukvaldský hukot

KDY: sobota 13. srpna od 9:30

KDE: Hrad Hukvaldy

ZA KOLIK: 200 korun

Líbezné tóny dobové hudby zaznějí hradem Hukvaldy. Hlavním hřebem večera bude vystoupení skupiny Revival Lucie Morava od 19 hodin. Těšit se můžete na našlapaný program a večerní koncert pod širým nebem v prostředí třetí největší hradní zříceniny v České republice.

Hukvaldy. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Jan Smekal

Historické slavnosti

KDY: sobota 13. srpna od 20 do 22 hodin a neděle 14. srpna od 10:30 do 18 hodin

KDE: Frýdek-Místek

ZA KOLIK: zdarma



Frýdecké historické slavnosti nabídnou tematický kulturní program ve formě pouličního divadla, šermu, historického jarmarku, šermířských a komediantských představení.

Pozorování perseid

KDY: sobota 13. srpna od 18:30

KDE: Chata Prašivá, Vyšní Lhoty

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Co jde vidět na opravdu kvalitní noční obloze? Věděli jste, že vzduch může zářit? Co je zvířetníkové světlo? Viděli jste někdy světélkovat moře kolem Vás? Které zvířata a rostliny světélkuji? Na to a mnohé další odpoví přednáška v čase 18:30-19:30 o tom, o co přicházáme kvůli světělnému zněčištění. Od 21 hodin bude následovat komentované pozorování noční oblohy.

Pozorování létajících Perseid. Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Roman Dušek

OPAVSKO

Obec slaví svůj odpust

KDY: víkend 13. a 14. srpna

KDE: Areál TJ Sokol, Kobeřice

Odpustový program zahájí už dnes od 21 hodin koncert zpěvačky Anety Langerové s kapelou Drive. V sobotu vystoupí od 18 hodin štěpánkovické mažoretky a od 20 hodin vypukne bujarý karneval. Neděle nabídne od 15.30 hodin koncerty dechovky Kobeřanka a po ní vystoupí ještě skupina Fešáci.

Den obce je nutné znovu oslavit

KDY: víkend 13. a 14. srpna

KDE: Areál Lipjo, Chlebičov



Den obce může být vyvrcholením velmi zdařilé společenské sezóny v Chlebičově. Atrakce se k radosti dětí rozjedou v sobotu od 15 hodin, v podobě malování na obličej, skákacích hradů a minidiskotéky. Dospělí ocení kulinářskou show Markéty Hrubešové, po které vystoupí bývalý finalista SuperStar Petr Bende se svým Bandem. Ve 22 hodin se rozzáří ohňostroj a program zakončí DJ Baluu. V neděli si od 14.30 hodin přijdou na své příznivci pěveckého dua Kamélie a od 16 hodin potěší milovníky cimbálové muziky opavská skupina Vedrovci.



Cimbálová skupina Vedrovci. Ilustrační fotoZdroj: Archiv umělce

Za plotem čekají dobré informace

KDY: sobota 13. srpna od 14 hodin

KDE: Geopark, Vítkov

Tradiční letní akce s bohatým programem a vyhodnocením prázdninových soutěží nabídne zájemcům mimo jiné ukázku pěstitelských produktů, poradnu zahradního designu, bylinkový koutek, ochutnávku marmelád, Bořka Stavitele, představí jim kružberský Zoochov, koncert kapely BT NOVA a řadu dalších akcí.

Na zámku budou dožínky

KDY: sobota 13. srpna od 10 hodin

KDE: zámek Raduň

ZA KOLIK: 60 korun



Dožínky jsou tady a neminou ani oblíbený zámek, který měl k zemědělství odjakživa blízko. Dožínková slavnost se bude konat už po třetí a znovu připraví návštěvníkům příjemný celodenní program. Až do 18 hodin budou na vlastní oči sledovat lokální tradice a život na venkově takový, jaký býval běžný v letech dávno minulých. Chbět v něm nebudou ani tematicky laděné aktivity pro děti, ukázky historické zemědělské techniky i řemesel a prezentace regionálních výrobků.



Jak šel obcí dožínkový čas.Zdroj: Archiv pořadatele

NOVOJIČÍNSKO

Oslavy 130 let založení SDH Výškovice

KDY: sobota 13. srpna a neděle 14. srpna

KDE: Výškovice

ZA KOLIK: zdarma

V srpnu uplyne již 130 let, kdy byl založen Sbor dobrovolných hasičů ve Výškovicích. Oslavy pro širokou veřejnost začínají již v sobotu 13. 8. 2022 od 17 hodin na místním hřišti, a to koncertem Dechové hudby Slatina. Poté je připraven Letní karneval s tříhodinovým koncertem kapely Syrup Kabát Revival – a nebude chybět ani velký slavnostní ohňostroj. V neděli pokračujeme opět na stejném místě. Celé odpoledne bude hrát kapela "Poker Dixieland Jazz Band Jistebník", představí se nám jedinečný kejklíř Křup Ala Hop ze Slatiny, nebude chybět vystoupení fakíra Bena Ghana alias Zdeňka Zahrádky, který je zapsán v Guinnessově knize rekordů. Pro děti bude připravena obří nafukovací skluzavka, airbrush a malování na obličej, střelba ze vzduchovky a soutěže. Samozřejmě se pořádné hasičské oslavy nemohou obejít bez ukázek staré a nové hasičské techniky, dynamických ukázek a mnoho dalšího.

Den města s Rallysprint Fulnek

KDY: čtvrtek 11. srpna až sobota 13. srpna

KDE: Fulnek

ZA KOLIK: zdarma



Program závodu zahájí ve čtvrtek 11. srpna prezentace posádek, v pátek 12. srpna proběhnou seznamovací jízdy, technická přejímka a předstartovní část vyvrcholí od 17 hodin slavnostním startem na náměstí ve Fulneku. Do sobotního závodu vyrazí posádky ze servisu ve Fulneku v 9 hodin. Harmonogram obsahuje šest rychlostních zkoušek na třech úsecích, celkem 71,04 ostrých kilometrů. První posádky lze očekávat v cíli po 16. hodině. Můžete se ale těšit i na hudební program v čele s vystoupením kapely Horýže slíže v sobotu od 15 hodin.



Horkýže slíže. Ilustrační fotoZdroj: facebook

Pouť k obnovenému poutnímu místu „U dubu“

KDY: sobota 13. srpna

KDE: Památník padlých v Jerlochovicích, Fulnek

ZA KOLIK: zdarma

V neděli se ve Fulneku koná pouť k obnovenému poutnímu místu „U dubu“, sraz je u památníku padlých v Jerlochovicích ve 13:45, odchod na místo je ve 14 hodin. Na programu je požehnání a modlitba za místní obec, posvěcení zrenovovaného Gedrichova kříže a výklad historie poutního místa.

Novojičínská pouť II. ročník

KDY: čtvrtek 11. srpna - neděle 14. srpna

KDE: Nový Jičín



Od 11. do 14. srpna si můžete užít v Novém Jičíně pouťové aktivity se vším všudy! Kromě atrakcí proběhnou vystoupení zábavných interpretů a v neděli vše završí od 7.30 hodin Poutní mše svatá.



Ilustrační fotoZdroj: Hana Jandová

BRUNTÁLSKO

Pojez fest Karlova Studánka

KDY: sobota 13. srpna od 10 hodin

KDE: Karlova Studánka

ZA KOLIK: zdarma

Parádně se nadlábnout, nebo jen decentně degustovat? Sledovat přípravu laskomin přímo na pódiu? Právě tohle zažijete na Pojez festu v Karlově Studánce! Skvělé jídlo bude proloženo koncertem a zábavou – Vystoupí Buty, Rock&Roll Band Marcela Woodmana a stand-up komici z Na stojáka. Jedinečnou show zažijete s Chillimanem. Kulinářské show předvedou kuchaři i barmani z našeho kraje.

Buty. Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Vojtěch Podušel

Bruntálské šedesátky „O zubatou žábu“

KDY: sobota 13. srpna od 8:30 do 15:30

KDE: sportovní areál ZŠ Bruntál Jesenická

ZA KOLIK: zdarma



Závodu se tradičně účastní nejlepší závodnici z ČR a SR. Bruntálské šedesátky jsou finálový závod Slezského poháru 2021/2022, který se skládá ze závodu v Borové, Kravařích, Opavě a právě Bruntále. V průběhu závodu proběhne exhibice přípravky (dětí mladších 5 let), dále budou oceněny jednotlivé sbory dobrovolných hasičů a hasiči z okresu Bruntál za pomoc při mimořádných událostech (COVID-19, tornádo na jižní Moravě a humanitární pomoc Ukrajině). Je zajištěn doprovodný program, občerstvení.



Bruntálské šedesátky „O zubatou žábu“Zdroj: Archiv pořadatele

Hodokvas rytíře Kobylky

KDY: sobota 13. srpna a neděle 14. srpna

KDE: Hrad Sovinec

ZA KOLIK: dospělí od 15 let – 150 korun, děti do 14 let – 90 korun, rodinné – 420 korun

Je tady polovina srpna, a to je pravidelný čas pro letošní třetí vrcholnou a zároveň nejstarší akci, která se na hradě Sovinec připravuje. O tomto víkendu proběhne na nádvořích úžasná akce Hodokvas rytíře Kobylky, aneb historicko-řemeslný jarmark, která bude v sobotu navíc doplněna o večerní program s ohněm. O vaši přízeň se budou ucházet Těžkooděnci v plné zbroji Artus Thor se svými ukázkami šermířského umění. Šermířská a divadelní společnost Grál opět roztočí kolotoč Turnaje o ruku princezny Brunhildy. Kejklířské a žonglérské umění bude předvádět Vojta Vrtek, který patří mezi nejžádanější kejklíře nejen u nás. Skupina scénického šermu Allegros dětem zahraje své oblíbené šermířské pohádky a grotesky. Nemohou chybět ani draví ptáci, kteří se načepýří v sokolnickém dvorci na čtvrtém nádvoří. V sobotu navíc všichni účinkující vystoupí i od 17:30 do 22:30 na večerní ohňové show „Ďábel přichází“. Tak jako vždy se na nádvořích budete moci setkat se stánky a trhovci s různým sortimentem předmětů okrasných, užitkových, uměleckých, kovových, dřevěných, voskových, zvučných i hlučných, voňavých i sladkých, chutných a všelijakých dalších. Nemohou chybět ani ukázky historických řemesel, které si budete moci třeba i vyzkoušet.

Máte tip na dobrou akci nebo jste dokonce jejím pořadatelem a rádi byste tuto událost zviditelnili? Pošlete krátký popis akce s ilustrační fotkou na e-mail: tipy.morava@denik.cz. Pozvánka se posléze objeví v našich tipech.