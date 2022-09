Mladá cimbálová muzika z Opavy vystupovala na Slovensku, v Německu, Dánsku, Slovinsku, Polsku, Řecku a dokonce na Filipínách. Vedle lidových písní z Moravy, Slovenska, Maďarska či Rumunska hraje i pop music, světové evergreeny a klasiku.

Den ostravských dopraváků

KDY: sobota 3. září od 10 hodin

KDE: Dílny dopravních podniků, Ostrava



Návštěvníci Dne ostravských dopraváků se můžou těšit na tradiční jízdy historickými vozidly v areálu i okolí, na vozidla DPO, stánky i dynamické ukázky hasičů, městské policie nebo želez-ničních modelářů. Nebude chybět ani fun zóna s aktivitami pro děti, vystoupení Poppy a Adélky nebo žongléra Jana Hlavsy. Potkat můžete i Klauny z balónkova. Samozřejmostí bude také hudební vystoupení. Tentokrát nás svou návštěvou poctí Jan Krhut.

Nádraží Ostrava-Vítkovice: perla bruselského stylu

KDY: sobota 3. září od 15 hodin

KDE: Nádraží, Ostrava-Vítkovice

ZA KOLIK: zdarma

Komentovaná vycházka přibližuje jednu z nejvýznamnějších dopravních staveb 60. let minulého století v ČSSR – Polaneckou spojku, na níž bylo roku 1967 otevřeno nové moderní nádraží ovlivněné bruselským stylem.

Během komentované vycházky se dozvíte, z jakého důvodu se začala stavět Polanecká spojka již v roce 1916. Zjistíte, že moderní historie této železniční trati se začala psát v roce 1960, kdy byla zahájena příprava pro stavbu železniční spojky mezi Svinovem, Polankou a Kunčicemi. Pouká-žeme na důsledky této stavby pro čtvrť Zábřeh-Družstvo.

Během vycházky je přiblížena zejména samotná budova nádraží Ostrava-Vítkovice. Autor vy-cházky se zaměřuje na její architekturu, minulost i současnost. Součástí prohlídky je ukázka uni-kátních historických fotografií z dob největší slávy této nádražní budovy. Pozornost je věnována také blízkému panelovému domu určenému pro zaměstnance Československých státních drah, dále o návaznosti stanice na městskou hromadnou dopravu a o budoucím využití nádraží, které bylo v roce 2020 po mnoha letech sporů prohlášeno za kulturní památku.

Zdraví a Duše

KDY: 2. a 3. září

KDE: Černá louka, Ostrava



Představení nových možností, jak zlepšit své zdraví, jak se vydat v životě jinou cestou nebo třeba jen změnit úhel pohledu. Součástí festivalu budou přednášky, workshopy, meditace a různé techniky pro mentální i fyzické tělo. Jsou zvané zajímavé osobnosti, které se věnují alternativě, duchovnímu i duševnímu rozvoji, celostní medicíně a dalším aktuálním tématům. Můžete se těšit na dárečky a soutěže o zajímavé ceny. Již 2. a 3. září na Černé louce v Ostravě!



KARVINSKO

Prolínání kultur

KDY: sobota 3. Září od 12 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Karviná

ZA KOLIK: zdarma

Festival národnostních menšin je již na počátku září v Karviné tradicí. V sobotu 3. září můžete na Masarykově náměstí v Karviné-Fryštátě zhlédnout vystoupení českých, polských, vietnamských, romských, maďarských, židovských a řeckých souborů. Festival bude doplněn prodejem typických národních gastronomických specialit. Projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje a vstupné na akci je zdarma.

Dny rodin

KDY: neděle 4. září od 13 hodin

KDE: Archeopark Chotěbuz-Podobora

ZA KOLIK: zdarma



V Archeoparku je na něděli připravený zábavný program pro celou rodinu a také informace o náhradní rodinné péči. Akce se koná v rámci kampaně Dejme dětem rodinu, která informuje o pěstounství a motivuje k němu další ochotné lidi. Na programu bude různé kreativní tvoření, zá-bavné hry pro děti, malování na kamínky, airbrush tetování, výroba lapačů snů, výrobky ze slizu, výroba magnetů, atrakce pro děti, klaunské skeče, zábava s bublinami, tvarování balónků pro děti, kouzla klaunů, deskové hry, volné vstupy do archeoparku a dokonce i možnost vyzkoušet lukostřelbu.



Latino party

KDY: sobota 3. září od 16.30 hodin

KDE: Lodičky Dokořán, Karviná

Opět po roce se mohou milovníci tance a jihoamerických rytmů těšit na již 3. ročník Latino párty v malebném prostředí na Lodičkách v Karviné. Nebudou chybět workshopy, dobrá hudba, drinky a sousta skvělých tanečníku z Čech, Polska a Slovenska. Letos program doplní i koncert kapely Los Del Barrio dB s frontmanem a skvělým jazzmanam Tomasem Jochmanem. Můžete se těšit také na taneční lekce se špičkovými lektory. Ti budou učit salsu a kizombu.

Těšínem bude znít hluk motorů závodních aut

KDY: sobota 3. září

KDE: Frýdecká ulice, Český Těšín



Frýdecká ulice se v sobotu promění v jednu velkou závodní arénu. Přímo v centru města se bude konat Mezinárodní driftuningový závod, kterého se zúčastní 20 jezdců z Česka a Polska. Akce má ale i benefiční přesah,tentokrát se vybírají peníze pro dvouletou Terezku, která trpí v Česku unikátní Alexandrovu chorobou, která ji ohrožuje na životě.



Jak slibují organizátoři, prostranství uprostřed města promění na závodní trať obklopenou městem a zabezpečenou betonovými bloky, která nabídne technické i rychlostní pasáže. Doplněna bude o speciální efekty a při večerním finále bude celá osvícená battle arena.



„Máme připravenu jedinečnou diváckou zónu, ze které bude 360stupňový výhled na celou trať. Závodní vozy budou všude kolem vás. Závod bude komentovaný i s doprovodným programem, „ slibují organizátoři ze Zapal to Crew.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Cirkus bez Šapitó

KDY: neděle 3. září od 14 hodin

KDE: Faunapark, Frýdek-Místek

Cirkus bez šapitó ve faunaparku lákána workshopy, představení, ukázky a zábavu. V programu bude k vidění Prostě cirkus Valašské Meziříčí, Cirkus Xobě, Aire de La Plata, Aerial Cabaret - vzdušná akrobacie Frýdek-Místek, Dogdancing Fany Frýdek-Místek, Studio Bosky Pole dance & Jóga Frýdek-Místek, Treibball, Akrojóga, Klauni z Party Time Frýdek-Místek a další.

Na křídlech fantazie

KDY: sobota 3. září od 10 hodin

KDE: hrad Hukvaldy



Všichni milovníci historického šermu si přijdou na své na šermířském představení v podání Divadla bez střechy. Pro diváky jsou připraveny celkem čtyři výstupy. Jako první bude možné vidět v 10.30 hodin představení Židle. Je to tragikomický akční příběh o lidské podlosti a nenažranosti aneb co vše se může stát najdou-li dva potulní žoldnéři něco, co může zásadně změnit jejich bídný život. Od 12. 30 hodin se odehraje Commedia dell´morte. Výpravná tragikomedie o tom, že i mistr popravčí může mít rád svou práci a spravedlnost je pojem velice relativní. Ve 14. 30 hodin modou diváci zhlédnout Dědictví, tentokráte akční tragikomedie o tom, co vše se může stát je-li touha po majetku silnější než zdravý rozum. V 16 se podruhé odehraje Commedia dell´morte.



Paříž, Paříž

KDY: pátek 2. září od 17 hodin

KDE: kino Vlast, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: zdarma, projekce 50 korun

Vernisáž výstavy fotografií polské výtvarnice Agnieszky Cyranka-Pytlik a Dalibora Bednáře nabídne dva různé pohledy na Paříž. Oba autoři nezávisle na sobě, v různých časových obdobích a rozdílnými technikami zpracování zachycují svůj pohled na Paříž, okouzleni městem na Seině. Vernisáž doprovodí Barbora Garzinová harfou a zpěvem, Anežka Tkáčová pak na cimbál. Součástí vernisáže bude následná filmová projekce filmu Federica Felliniho Aamrcord.

GulášFest 2022 Baška

KDY: sobota 3. září

KDE: areál přehrady Baška



Již 12. ročník GulášFestu o putovní pohár proběhne v sobotu 3. září 2022 v areálu přehrady Baška. Mezi pravidly pro soutěž je např. podmínka vařit kotlíkový guláš, veškerá příprava na místě a minimální množství 5 litrů. Mňam! Začátek vaření záleží na vás, ale odběr pro porotu bude nejdříve v 15 hodin je tak na vás, abyste přípravu načasovali.

OPAVSKO

Hlučínský krmáš bere za kliku

KDY: víkend 3. a 4. září

KDE: Mírové náměstí a Hlučínské jezero, Hlučín

Na Mírovém náměstí zahájí krmášový program jízda veteránů a pokračování bude v režii kapel Stanley´S Dixie Street Band, Lunetic a Drive. Nedělní dopolední část obstará od 10 hodin bohoslužba a koncert kapely Hlučíňanka . Odpoledne bude na Mírovém náměstí od 15 hodin rovněž živo. Vystoupí tam studenti místního gymnázia, skupiny Saltatores, The People a možná přijde i kouzelník. Tradiční náplň bude u Hlučínského jezera a nabídne návštěvníkům zábavné atrakce, stánky a další zábavné akce, které ke každému krmáši nedílně patří. (jih)

Víkend v režii Slezského divadla

KDY: sobota a neděle 3. a 4. srpna

KDE: zámek Hradec nad Moravicí



Pokud se počasí zachová solidárně, uskuteční se u Bílé věže na speciálně postaveném hledišti každý den jiné divadelní představení. V sobotu přijde dospělé diváky od 20 hodin pozdravit sám Cyrano z Bergeracu v podobě Martina Valoucha. V pověstném širáku, který odhodí v dál, bude nosatý dobrodruh z vůle svého stvořitele Edmonda Rostanda provokovat přátele i nepřátele a sužovat se marnou láskou ke krásné Roxaně. V neděli přivítají děti i jejich doprovod v 17 hodin na stejném místě oblíbenou Popelku, oblečenou do muzikálového hávu. Prostřednictvím těchto inscenací navazuje Slezské divadlo na své na zámku už úspěšně uvedené inscenace Noc na Karlštejně, Prodaná nevěsta nebo Sluha dvou pánů. (jih)



Výtvarný plenér v přírodě

KDY: víkend 3. a 4. září

KDE: zřícenina hradu Vikštejn, Radkov

ZA KOLIK: 900 korun

Galerie U Jakoba uskuteční pod vedením profesionální lektory Mimozy Bocin jednodenní plenér. Účastníci si mohou sami zvolit techniku, kterou budou při své tvorbě používat nebo si ji mohou nechat poradit. V sobotu i v neděli plenér začíná od 9.30 hodin a končí v 16 hodin. (jih)

NOVOJIČÍNSKO

Ponožkové odpoledne

KDY: pátek 2. září od 16 do 18 hodin

KDE: Sokol, Štramberk

ZA KOLIK: zdarma

Pro všechny malé i velké tvořivce je v areálu štramberského Sokola připraveno Ponožkové odpoledne. Návštěvníci se mohou připojit a pomoci vyrobit barevné, hravé a zábavné ponožky pro dětské onkologické pacienty. K dispozici bude hřiště a pro pobavení i pískování a třpytivé tetování.

30. výročí založení skupiny Allegros

KDY: sobota 3. září od 11 hodin

KDE: Štramberk

ZA KOLIK: zdarma



Oslavy výročí zahájí v 11 hodin dobový průvod z náměstí do Národního sadu. Lidé si pak užijí vystoupení skupin historického šermu, dobových hudebních skupin, kejklíře, dobové tance a pro děti budou připraveny i různé soutěže.



Hudební večer

KDY: pátek 2. září od 18 hodin

KDE: Nové Slunce, Nový Jičín

K tanci a poslechu zazpívají Karla Michalíková a Zuzana Segeťová, které spolu už pět let působí jako svatební zpěvačky ve skupině Zazpívejmi, což je vokální dámské duo a DJ v jednom.

BRUNTÁLSKO

Bruntálské indiánské léto

KDY: sobota 3. září od 13 hodin

KDE: Náměstí Míru, Bruntál

ZA KOLIK: zdarma

Již 19. ročník multižánrového hudebního festivalu přinese celkem devět koncertů, kde si svoje želízko v ohni najdou vyznavači folku, country, blues, bluegrassu či folkrocku.

Kočovský kotlík

KDY: sobota 3. Září od 10 hodin

KDE: obecní úřad, Moravskoslezský Kočov

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Desátý ročník kotlíkových gulášů se soutěží o nejlepší kotlíkový guláš pobaví děti atrakcemi a dospělé country koncertem kapely Wagon.

Chantal Poullain a Trio Štěpána Markoviče

KDY: neděle 4. září od 19 hodin

KDE: Koncertní síň sv. Ducha, Krnov

ZA KOLIK: 250 korun

Zahajovací koncert 21. ročníku Krnovských hudebních slavností nabídne koncert Chantal Poullain. To je nezaměnitelný hluboko posazený hlas, lahodná francouzština, jazzově laděná kapela pod vedením Štěpána Markoviče a atmosféra sladké Francie.

