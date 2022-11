Když Tomáš Etzler vystupoval v říjnu roku 2006 v Pekingu z letadla, Čínu prakticky neznal. V následujících sedmi letech však procestoval všechny její provincie, v nichž potkal stovky nezapomenutelných lidí a prožil řadu silných příběhů. S čím se v totalitním režimu potýkají běžní lidé a co hrozí novinářům, kteří zpracovávají události, jež se komunistická vláda snaží před světem skrýt? Proč si autor nemyslí, že se Čína stane velmocí 21. století nebo o čem vlastně byl nedávný sjezd komunistické strany Číny? Pronikavý vhled do čínské reality ukazuje Říši středu v nepřikrášlených barvách osobních zážitků jako ambiciózní země, jež si nárokuje životy svých občanů.

Tomáš Etzler. Ilustrační fotoZdroj: archiv

Lakomá Barka

KDY: sobota 19. listopadu od 16 hodin

KDE: Stará Aréna, Ostrava

ZA KOLIK: 100 korun



Ve vesničce u Prahy jménem Dejvice lidé vůbec nerozdávali, ale naopak škudlili a hamounili, jeden víc než druhý. Ze všech nejlakotnější byla ale farářova kuchařka Barka. Nebyla by to pohádka, kdyby se obyvatelé nakonec nenapravili, anebo ne? Po představení si malí diváci můžou užít připravený doprovodný program. Děti si v „Lakomém“ workshopu něco nakreslí, vymalují nebo zazpívají.

Vesmíření

KDY: sobota 19. listopadu od 20 hodin

KDE: Planetárium, Ostrava

ZA KOLIK: 250 korun

Pro milovníky vesmíru jsou v planetáriu připraveny dechberoucí záběry kosmu, z kterého je všechno stvořeno. V atomech našeho těla je totiž uchována celá historie vesmíru. A díky živé hudbě, která bude v podání muzikanta Patrika Kee vznikat přímo na místě, je tato kombinace audiovizuálního zážitku jedinečná. Celým tělem je možné vnímat vesmírné tóny, hudební vlny a ozvěny, které Patrik tvoří improvizovaně díky Loopstation a také naladěním se na publikum.

Vesmír. Ilustrační snímekZdroj: Shutterstock

KARVINSKO

Dance night

KDY: sobota 19. listopadu od 21 hodin

KDE: Stolárna Club, Havířov

ZA KOLIK: zdarma

Do Stolárny se opět vrací hudební Gulage, a to pod taktovkou známého havířovského matadora. Za mixem bude bavit posluchače DJ Slimák, který bude hrát od Oldies hitů až po součastnost.

Igor Jelínek

KDY: sobota 19. listopadu od 19 hodin

KDE: Dziupla, Český Těšín



Milovníky hudby i básní potěší zpívaná poezie v podání ostravského hudebníka Igora Jelínka. Večerem zazní česká, ruská a polská poezie a také autorské texty Igora Jelínka.

Těšínský jazzový festival

KDY: pátek 18., sobota 19. a neděle 20. listopadu

KDE: Kass, Český Těšín

ZA KOLIK: 350 korun

Na obou stranách řeky Olše bude opět znít jazz! Už 49. ročník tohoto podzimního jazzového svátku nabídne kapelu Ziemia, Silesian Dixie Band, Kahoma Trio, Formaci Jazz Q, Ochepovsky Project nebo třeba Beatu Hlavenkovou s kapelou snů.

Hudebnice Beata HlavenkováZdroj: Pavel Horák

Příběh Morávka

KDY: sobota 19. listopadu od 19 hodin

KDE: Kulturní dům Petra Bezruče, Havířov



Morávka je skutečný příběh Jana Koloničného z Morávky, který se na konci 19. století dokázal postavit za svoje práva a neváhal se vypravit až na dvůr samotného císaře. Představení je unikátní kombinací folklorních tanců, muziky a divadla. Folklorní soubor Jagár doplní herci divadla Sputnik a jako host vystoupí Marian Friedl a folklorní soubor Vonička z Havířova. Již 19. listopadu od 19 hodin v Kulturním domě Petra Bezruče v Havířově.



Příběh Morávka. Plakát k akciZdroj: Archiv pořadatele

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Dan Vertígo

KDY: pátek 18. listopadu od 18.30 hodin

KDE: Rybízák, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: zdarma

Dan Vertígo je na Smíchov naplavený mezižánrový písničkář. Vydal dvě desky, točí klipy, kon-certy jezdí sólo i s kapelou, která písničky posouvá až do taneční podoby. Začínal na punkrocku, časem se žánrově posunul ke kapelám typu Traband, Mňága, ZNC, Psí vojáci. Na koncertě můžou návštěvníci čekat dunivý kopák i bezbřehou improvizaci.

Písničkář Dan Vertígo. Ilustrační fotoZdroj: Facebook umělce

CI3 a Šamanovo zboží

KDY: sobota 19. listopadu od 20 hodin

KDE: U Arnošta, Frýdek-Místek



Zvukové hlubiny, labyrinty slov, odlety za hranice. Dvě samorostlé kapely se představí v hudební hospůdce U Arnošta. Kapela CI3 pracuje s promyšleně vystavěnou gradací skladeb, interakcí mezi hráči i mezi kapelou a publikem - to vše znásobuje krásně mrazivou atmosféru jejich koncertů. Snivost se drží za ramena se zneklidněním a jdou spolu jak milenci skrz kalové pole, aby našli čistou vodu. Šamanovo zboží je pak čtyřčlenným hudebním uskupením bilancujícím na hraně jímavé rockové lyriky a sonického experimentu. Kapela vychází z klasického progrocku 70. let, který modernizuje digitálním thereminem.



Kapela Šamanovo zboží. Ilustrační fotoZdroj: Facebook kapely

Dům tety Agáty

KDY: sobota 19. Listopadu od 19 hodin

KDE: Divadlo Čtyřlístek, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 120

V derniéře komediální detektivky diváky soukromý detektiv Evžen Mýdlo zavede do vykřičeného domu v 30. letech 20. století, kde bude řešit záhadu ztraceného prstenu se vzácným diamantem samotné bordelmamá Agáty.

Vendryňské vánoční dílny

KDY: pátek 18. a sobota 19. listopadu

KDE: Kulturní dům Czytelnia, Vendryně



Prezentace lidových umělců z Vendryně a okolních obcí se uskuteční 18. a 19. listopadu v Kulturním domě Czytelnia ve Vendryni. Těšte se na home made vánoční ozdoby, mýdla, keramiku, proutěné výrobky, přání, patchwork, zdobení perníčků, adventní věnce a mnoho dalšího.



Vendryňské vánoční dílny. Plakát k akciZdroj: Archiv pořadatele

OPAVSKO

Vyprávění starého vlka

KDY: neděle 20. listopadu od 10 a 16 hodin

KDE: Loutkové divadlo Opava

ZA KOLIK: 80 korun

Pod názvem se ukrývá známá pohádka o Červené karkulce, kterou ve své podobě uvede pro děti od čtyř let Divadlo Koňmo. Takže bylo – nebylo jedno venkovské děvčátko, kterému maminka ušila červený čepeček , podle kterého jí všichni říkali Červená karkulka. Poslala ji k babičce a jak to bylo dál, už ze svých vzpomínek dětem prozradí starý vlk. (jih)

Loutkové divadlo Opava uvede inscenaci Vyprávění starého vlka.Zdroj: Archiv pořadatele

Víkend se Slezským divadlem

KDY: sobota 19. a neděle 20. listopadu

KDE: Slezské divadlo Opava



V sobotu otevře divadlo od 17 hodin své dveře zájemcům, kteří chtějí nakouknout pod jeho uměleckou pokličku. V rámci Noci divadel je od 17, 18 a 19 hodin pustí do svého zázemí, kam se jinak běžně nedostanou. Nabídne jim prohlídku kostymérny, vlásenkárny, představí ji zkušebny, osvětlovací kabinu a další prostory, bez kterých se nedá zajistit žádné představení. V neděli zajistí v rámci cyklu abonentních koncertů města Opavy zcela unikátní Galavečer slavných árií a předeher s výhradně domácími účinkujícími. Ti se představí i v postavách, ve kterých je Opavané ještě neviděli a neslyšeli. Poprvé se například objeví Katarína Jorda-Kramolišová jako Emília Marty v Janáčkově Věci Makropulos, Tereza Kavecká jako Čajkovského Jolanta, nebo Dalibor Hrda jako Kmet v Braniborech. Ke kolegům se připojí Juraj Nociár, Alexander Vovk a Zdeněk Kapl. Velký prostor dostanou také samostatná orchestrální čísla v podání orchestru Slezského divadla. Program z děl B. Smetany, A. Dvořáka, L. Janáčka, P.I. Čajkovského, G. Bizeta a dalších skladatelů doplní sbor a balet divadla. Jako jednu z hlavních hvězd tohoto večera se podařilo získat debutanta letošního Pražského jara – dirigenta Marka Prášila. (jih)



Dirigent Marek PrášilZdroj: Archiv pořadatele

Galavečer slavných árií a předeher

KDY: neděle 20. listopadu od 19 hodin

KDE: Slezské divadlo Opava

V rámci cyklu abonentních koncertů města Opavy zazní ve Slezském divadle unikátní koncert, ve kterém se představí pouze domácí sólisté a navíc často v rolích, v jakých jsme je ještě neslyšeli. Návštěvníci poprvé poznají Katarínu Jordu Kramolišovou jako Emílii Marty ve finále z Janáčkovy opery Věc Makropulos, Terezka Kavecká rozezpívá Čajkovského Jolantu, Dalibor Hrda bude Kmetem v Braniborech a k nim se připojí i kolegové Juraj Nociár, Alexander Vovk a Zdeněk Kapl. Velký prostor dostanou též samostatná orchestrální čísla v podání orchestru Slezského divadla. Bezesporu zajímavý program se sólisty opery a orchestrem doplní divadelní sbor a balet. Program čerpá z české i světové operní tvorby. Zazní v něm výběr z děl Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka, Petra Iljiče Čajkovského, George Bizeta a dalších skladatelů. A ještě bonus navíc. Jako jednu z hlavních hvězd tohoto večera se Slezskému divadlu podařilo získat debutanta letošního Pražského jara – dirigenta Marka Prášila. (jih)

Manuál zralé ženy

KDY: neděle 20. listopadu od 19 hodin

KDE: kulturní dům Hlučín



Smích se v dnešní době dá vyvažovat zlatem. Nabídne ho spisovatelka, scénáristka i skvělá vypravěčka Halina Pawlowská, jejíž pořady bývají humorem doslova nabité. Její talk show Manuál zralé ženy je určená nejenom ženám od dvanácti do sta let, ale i mužům, protože právě díky tomuto manuálu budou lépe rozumět svým partnerkám a možná i sami sobě. „Chcete být obletovaná, krásná a věčně mladá? Poslechněte si milostné příběhy, které vás inspirují, zasmějte se erotickým zkušenostem ostatních, samy se zeptejte na všechno, co vás zajímá a nechte si poradit. A hlavně se přijďte zasmát! Není nic špatného na tom být zralá žena, i když slovo "zralá" mi připomíná sýr, u kterého je nejvyšší čas ho zkonzumovat,“ říká protagonistka. (jih)



Manuál zralé ženy představí Halina Pawlowská.Zdroj: Archiv pořadatele

Filmový klub: Podezřelá

KDY: pondělí 21. listopadu od 18 hodin

KDE: kino Mír, Opava

Opavský filmový klub se po čase vrací k jihokorejské kinematografii, a sice melancholickou detektivní romancí Podezřelá. Režisérem je Park Chan-wook, který naposled zaujal svým erotickým thrillerem Komorná. Uváděný film je jeho osobitou asijskou variací na Verhoevenův slavný Základní instinkt. I zde nesourodou dvojici, která by se za normálních okolností asi ani nepotkala, tvoří spořádaný, schopný detektiv a tajemná krásná potenciální vražedkyně. Jejich vztah je nejen mixem protichůdných pocitů a tužeb, ale také žánrovým mixem romance, detektivky a thrilleru s komediálními prvky, to vše ještě doplněno mixem časových rovin a osobních perspektiv, o mixu reality a imaginace nemluvě. Není divu, že si z festivalu v Cannes odnesl Park Chan-wook, tento estét filmového plátna, cenu za režii. Snímek Podezřelá uvádí kino Mír v pondělí 21. listopadu od 18 hodin. (mal)

NOVOJIČÍNSKO

Film Kafe

KDY: sobota 19. listopadu od 16 hodin

KDE: Bookafe, Nový Jičín

Milovníci filmů jsou zváni na promítání nejkrásnějších animáků pod uvedením Elišky Děcké z neziskovky AntiPromítačka. Eliška Děcká je teoretičkou a historičkou animovaného filmu, která v minulosti přednášela na řadě českých i zahraničních univerzit a mezinárodních konferencích. Spolupracuje také jako kurátorka s mnoha festivaly animovaného filmu a dalšími kulturními institucemi jako třeba Národní filmový archiv. V roce 2015 spoluzaložila neziskovou organizaci AniPromítačka, jejímž cílem je podporovat nezávislou uměleckou animaci a organizovat promítání krátkých animovaných filmů mimo tradiční prostředí kinosálu. Projekce AniPromítačky se tak už konaly například v kadeřnictví, protiválečném bunkru, na hotelové lodi nebo v opravně kol.

Žamboši

KDY: pátek 18. listopadu od 20 hodin

KDE: Klub Galerka Nový Jičín

ZA KOLIK: 130 korun



Žamboši hrají v sestavě kytara, akordeon, bicí a samply. S použitím minimálních prostředků je zvuk kapely plný a doslova hýbe vnitřnostmi. Je to současná, progresivní, akusticko-folkrocková skupina. Její písně kladou důraz na text a emocionalitu při živých koncertních provedeních. Za svých pět dosud vydaných titulů byli vždy nominováni na cenu Anděl v kategorii folk. Třikrát se jim podařilo nominaci proměnit, což je v žánru velká věc.



Kapela Žamboši. Ilustrační fotoZdroj: Facebook kapely

Hudební výlety: Bach, Händel, Zelenka – Duše baroka

KDY: neděle 20. listopadu od 17 hodin

KDE: kostel sv. Bartoloměje, Kopřivnice

ZA KOLIK: 200 korun

Trojlístek opravdových mistrů barokní hudby se zde snoubí s trojicí výjimečných moravskoslezských interpretů. Představí se prvotřídní ostravská sopranistka Eva Dřízgová-Jirušová, uznávaný klarinetista Igor Františák a mladičký klavírní virtuos a varhaník Marek Kozák (rodák z Brušperku), který čeří vody současné české scény. Má za sebou řadu oslnivých výsledků v celé plejádě soutěží, včetně těch nejprestižnějších jako je Mezinárodní klavírní soutěž Fryderyka Chopina ve Varšavě, Pražské jaro či Evropská klavírní soutěž v Brémách a Busoniho soutěž v Bolzanu.

Ostravská sopranistka Eva Dřízgová-Jirušová, uznávaný klarinetista Igor Františák a mladičký klavírní virtuos a varhaník Marek Kozák.Zdroj: Archiv pořadatele

BRUNTÁLSKO

You too

KDY: sobota 19. listopadu od 20 hodin

KDE: Kofola Music Club, Krnov

Fanoušky slavné irské skupiny U2 potěší koncert vynikající revivalové kapely You Too, se kterou si publikum vychutná ty nejznámější písně jedné z nejprodávanějších rockových skupin na světě.

Duo Jamaha

KDY: sobota 19. listopadu od 17 hodin

KDE: Společenský dům, Bruntál



Společenský dům v Bruntále zve fanoušky muziky na koncert hudební skupiny Duo Jamaha. Koncert nabídne program plný melodických šlágr hitů, a pravý záhorácký humor.



Ilustrační foto.Zdroj: Archiv Duo Jamaha

Michael Kocáb – rocker versus politik

KDY: pátek 18.. listopadu od 19 hodin

KDE: kino, Rýmařov

ZA KOLIK: 130 korun

Životní etapy Michaela Kocába postupují od klíčových momentů dětství, mládí, dospělosti až ke zralému věku, jehož perspektivou na sebe a svůj dosavadní život nahlíží. Hlavního hrdinu režisérka Sommerová nachází v jakémsi stavu životní harmonie, a to ve vztahu k minulosti, přítomnosti a proklamativně i k budoucnosti, což pozitivně potvrzují členové jeho rodiny v intimním rodinném prostředí. Závažnější vrstvu dokumentu představuje rozkrývání zdánlivě nesmiřitelných osobních poloh rockového hudebníka a umělce, který stále intenzivně tvoří a žije, a politika, který nekompromisně prosazuje svobodu, lidská práva a demokracii, ale který se tak paradoxně stává součástí establishmentu.

Michael Kocáb.Zdroj: Post Bellum/Paměť národa

Kurz řeckých tanců (listopad 2022)

KDY: sobota 19. listopadu od 16 do 18 hodin

KDE: SVČ Krnov

ZA KOLIK: 200 korun/osoba



Přijďte si procvičit kroky řeckých tanců z minulé lekce a naučit se další. Rádi také přivítáme nováčky, kteří ještě na kurzu nebyly. Na všechny se těší Irini. Lekce se uskuteční v sobotu 19. listopadu od 16 do 18 hodin v SVČ Krnov. Cena za osobu je 200 korun.

