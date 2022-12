Proskovice, Stará bělá, Výškovice a Bělský les – trasa silvestrovské vycházky účastníky seznámí s pěšinami na jihu Ostravy, z nichž zhlédnou celou řadu památek, zajímavostí i příběhů. Start je v Proskovicích, kde se program bude věnovat zejména historii církevních objektů. Následně přes Starou Bělou skupina vystoupá k jednomu z nejvyšších vrcholů Ostravy – k Majerovci. Připomene si minulost tohoto vrcholu a také důvod, proč na něm generál Laudón vybudoval opevnění, tzv. šance. Trasa bude pokračovat přes okraj sídliště Nové Výškovice ke křížové cestě v Bělském lese, která turisty dovede až do Starobělských Lurd. Od nich vyrazí k nejstaršímu stromu Bělského lesa a dále půjdou severním směrem k bývalým německým kasárnám. Následovat bude zastavení u Helbichova hostince a vycházku pak skončí u radnice Ostrava-Jih. Trasa je dlouhá 8,6 km. Nutná je rezervace místa na emailu ostravskepesiny@gmail.com s ohledem na plánované překvapení.

Bělský les. Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Pavel Netolička

Novoroční ohňostroj

KDY: neděle 1. ledna od 18 hodin

KDE: Rondel, Ostrava-Hrabůvka



Po dvouleté odmlce se uskuteční nejoblíbenější akce na Jihu s přesahem do širokého okolí – Novoroční ohňostroj. Tradičně se koná u kruhového objezdu v Hrabůvce 1. ledna od 18 hodin, a to už popatnácté. Již od 15 hodin budou pro zpříjemnění čekání a novoroční setkání otevřeny na blízkém Náměstí Ostrava-Jih stánky s nabídkou pochutin na přípitek či zahřátí. Ohňostroj opět nabídne podmanivou patnáctiminutovou show. Díky třem základním a šesti pomocným odpalištím vyniknou ve výšce 80 až 100 metrů působivé scénické obrazce, u nichž navíc budou hrát prim atraktivní barvy. Finále pak doplní takzvané kulové pumy, které se dokážou na nebi rozprsknout i do vzdálenosti 150 metrů.



Novoroční ohňostroj v Ostravě-Hrabůvce. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Lukáš Ston

Silvestr se Starou

KDY: sobota 31. prosince od 18 hodin

KDE: Stará Aréna, Ostrava

ZA KOLIK: od 180 do 380 korun

Rozloučení s rokem starým a přivítání toho nového nabídne Stará Aréna, a to komponovaným silvestrovským večerem plným hudby, tance, scének, jídla, pití, představení V dobrém i ve zlém a kapela Jiří Foltýn & his Variable Band.

Silvestr v Garage

KDY: sobota 31. prosince od 20 hodin

KDE: Garage Club, Ostrava-Martinov



Po velmi vydařených Silvestrech 2009-19 je pro Vás připraven další, již 12. Silvestr v Garage. Opět proběhne ve všech prostorách areálu Rock and Roll Garage v Ostravě-Martinově. Hudbu obstarají naši DJové Marcel Woodman Woodmanotéka, Tom Hanzl Pártyklip . V sále i restauraci budou videodiskotéky na nové LED obrazovce 5x3 metry i na TV. Součástí vstupenky je samozřejmě bohatý raut a malý šampus pro každého hosta. Akce startuje 31. prosince ve 20 hodin.



Rokenrolový Garage Club v Martinově. Ilustrační foto z koncertuZdroj: Deník/Pavel Netolička

KARVINSKO

Silvestrovský běh

KDY: sobota 31. prosince od 10 hodin

KDE: Městský stadion, Karviná

ZA KOLIK: 300 korun

Atletický oddíl TJ Jäkl Karviná pořádá Silvestrovský běh. Ten se koná na Městském stadionu a v přilehlém lesoparku v Karviné – Ráji. Prvních 50 účastníků hlavního běhu obdrží zimní čepici, první tři v kategorii diplom, pohár a peněžitou odměnu. Pro dětské závodníky jsou připraveny věcné ceny a medaile.

Ilustrační fotoZdroj: shutterstock.com

Silvestrovsko-novoroční ohňostroj

KDY: neděle 1. ledna od 00.15 hodin

KDE: Centrální park, Havířov



Silvestrovsko-novoroční ohňostroj v Havířově odstartuje 1. ledna 15 minut po půlnoci za hudebního doprovodu v Centrálním parku.



Ohňostroj v Havířově. Ilustrační fotoZdroj: Deník / Libor Běčák

Silvestr Party

KDY: sobota 31. prosince od 19 hodin

KDE: Jazz Club, Havířov

Silvestr party v Jazz Clubu je zpět, a to v úplně novém kabátku. Letošní Silvestr se totiž bude sla-vit ve velkém stylu a sice ve stylu The Great Gatsby. O muziku se postará DJ Necroz, který potěší všechny milovníku jazzu.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Novoroční prohlídka Faunaparku

KDY: neděle 1. ledna od 15 hodin

KDE: Faunapark, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Tradiční novoroční komentovaná krmící prohlídka Faunaparku nabídne nejen povídání o historii i budoucnosti Faunaparku. Návštěvníci nakrmí všechna chovaná zvířata a naplní i všechna krmítka pro ptáčky a veverky. Dobrovolné vstupné bude použito na rozvoj Faunaparku. Králíci budou moc rádi za dárky v podobě mrkve, jablek a salátu, kočičky se těší na případné kapsičky a konzervy.

Novoroční prohlídka Faunaparku láká spoustu jeho pravidelných návštěvníků.Zdroj: Archiv pořadatele

Komentovaná prohlídka Frýdku

KDY: neděle 1. ledna od 13 hodin

KDE: Zámecké náměstí, Frýdek-Místek



Pro všechny milovníky místopisu je určena novoroční komentovaná prohlídka historického centra. Dozví se zajímavosti ohledně historického novoročního vinšování, jak se slavily Vánoce a Nový rok na zámku, či jaké existují novoroční pranostiky. V programu prohlídky se dozví i něco málo o historii pozoruhodných objektů ve Frýdku.

Předsilvestrovské swingování

KDY: pátek 30. prosince od 19 hodin

KDE: Národní dům, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 200 korun

Předsilvestrovský večírek potěší všechny milovníky tance a společenské zábavy. Nejen swingové hity totiž k poslechu a tanci zahrají hudební legendy, kapela Akuma.

Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Petra Lejtnarová

Silvestr s Whitney Houston v kině Kosmos

KDY: sobota 31. prosince od 16 hodin

KDE: kino Kosmos, Třinec



Už máte program na silvestrovské odpoledne? Co takhle hudební zážitek v podobě velkolepého vystoupení a soundtracku nejoblíbenějších hitů hudební ikony Whitney Houston? Snímek Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody je oslavou jedinečné a nezapomenutelné Whitney a v třineckém Kině Kosmos bude promítáno právě na Silvestra v 16 hodin. Po projekci si můžete připít a posedět v kinoKAVÁRNĚ.



Silvestr s Whitney Houston v kině Kosmos. Plakát k akciZdroj: Archiv pořadatele

OPAVSKO

Rozdováděný Silvestr v divadle

KDY: sobota 31. prosince od 17 hodin

KDE: Slezské divadlo Opava

Bujarou silvestrovskou noc bude v divadle předcházet skvělá zábava, která diváky navnadí na pozdější veselí. Komedie Můj nejlepší kamarád přesně vystihuje smysl rčení: Bůh mě chraň před přáteli, s nepřáteli si poradím sám. Postavená je na brilantním textu a ztvárnění příběhu dvou kamarádů, kteří se dostanou do hodně zamotaných situací, souvisejících s věrností a nevěrou. Děj se točí kolem dvou dvojic - Daniel Volný ( prolhaný fanfarón Bernard) a Sabina Muchová (manželka Nelly), Jakub Stránský (jeho solidní kamarád Phillippe) a Soňa Křepelová (přítelkyně Alice). Situací pořádně zamíchá Andrea Zatloukalová (Bernardova milenka Soraya). Pětice aktérů rozehraje herecký koncert, při kterém budou diváci přecházet ze smíchu do smíchu přesně tak, jak to na Silvestra být má. (jih)

Foto z inscenace Můj nejlepší kamarád.Zdroj: Archiv pořadatele

Silvestrovská laser show s ohňovými prvky

KDY: sobota 31. prosince od 17 hodin

KDE: náměstí Vítkov



Radní se letos rozhodli zvolit netradiční podobu oslav posledního dne v roce. Silvestrovský rozjezd zahájí ve 14.30 hodin na náměstí Jana Zajíce hudba DJ Thomase a v 17 hodin rozsvítí nebe místo klasického ohňostroje barevná laser show s mlhovým systémem. Celý světelný efekt doplní během patnáctiminutové produkce ohňové i pyrotechnické prvky a chybět nebude ani hudební dokreslení celé atraktivní podívané. V kostele Nanebevzetí Panny Marie bude po oba víkendové dny instalovaný betlém. (jih)



Betlém v kostele.Zdroj: Archiv pořadatele

NOVOJIČÍNSKO

Návrat do devadesátek

KDY: pátek 30. prosince od 22 hodin

KDE: Stage Bar, Nový Jičín

Poslední pátek v tomto roce bude patřit milovníkům hitů minulých let. Ti se totiž vrátí do devadesátek a milénia. Za mixem čeká vynikající DJ Fourcase.

Ilustrační foto.Zdroj: Shutterstock

Vánoční benefiční koncert

KDY: pátek 30. prosince od 17 hodin

KDE: kostel Sv. Jana Nepomuckého, Štramberk

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Koncert v podání štramberských zpěváků a hudebníků nabídne Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby. Výtěžek z tohoto koncertu je určen pro čtrnáctiletého Martina Chvostka ze Závišic, který trpí Duchennovou svalovou dystrofií.

Nohejbalový turnaj dvojic a trojic

KDY: pátek 30. prosince od 9 hodin

KDE: hala ABC, Nový Jičín

ZA KOLIK: zdarma

Povánoční nohejbalový turnaj trojic a dvojic se i letos uskuteční v hale ABC a na palubovce haly se objeví kromě rekreačních hráčů také extraligoví a ligoví borci. Hrát se bude opět ve dvou kategoriích. Ráno od 9 hodin nastoupí neregistrovaní hráči, kdy je turnaj otevřen všem amatérským hobby hráčům, kteří se stále mohou přihlásit do turnaje trojic, který bude vrcholit v 15 hodin finálovým utkáním této kategorie. Od 15.30 hodin si o putovní pohár zahrají soutěžní borci a to v turnaji dvojic. Boje o nejvyšší umístění v turnaji dvojic začnou okolo 20. hodiny. Jako každý rok budou v obou kategoriích k vidění velmi zajímavé výkony. Pořadatelé připravili pro diváky a fanoušky sportu také doprovodnou soutěž – cornhole, což je hra založena na házení látkového sáčku na speciální desku s dírou. Tato soutěž bude probíhat pod tribunou v hale.

Nohejbalisté v akci - ilustrační foto.Zdroj: Deník/Daniel Seifert

BRUNTÁLSKO

Vánoční Sovinec

KDY: pátek 30. prosince od 10 hodin

KDE: hrad Sovinec

Netradiční prohlídky hradu s vůní svařeného vína a kávy jsou připraveny na zpříjemnění konce roku. Během prohlídek se návštěvníci dozvědí mnohé zajímavosti z historie hradu, o vánočních, silvestrovských a novoročních zvycích. Během netradičních prohlídek hradu se seznámí i s histo-rií knihtisku a provozem mincovní dílny v podání Studia bez kliky. Těšit se hosté mohou i na ko-váře a ukázky dalších řemesel.

Hrad Sovinec - Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Dalibor Otáhal

Novoroční výstup na Uhlířský vrch

KDY: neděle 1. ledna od 10 hodin

KDE: Kobylí rybník, Bruntál



Členové klubu Za starý Bruntál pořádají další ze série novoročních výstupů na Uhlířský vrch. Účastníci v cíli obdrží v pořadí již osmou vydanou pamětní pohlednici z cyklu Uhlířský vrch s kostelem Panny Marie Pomocné.



Uhlířský vrch u Bruntálu.Zdroj: Jiří Baran

Faith No More a Propolice

KDY: pátek 30. prosince od 19 hodin

KDE: Kofola Music Club, Krnov

ZA KOLIK: 250 korun

Na předsilvestrovský večer Kofola připravila program plný muziky legendárních Faith No More a The Police v podání dvou revivalových kapel. Jako host vystoupí Proxima.

