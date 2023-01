Premiérová komentovaná vycházka představuje zájemcům méně známou část Ostravy prostřednictvím vyprávění o všeobecných dějinách Heřmanic v kombinaci se zastaveními u nejvýraznějších dominant někdejší samostatné zemědělské obce, která byla roku 1941 připojena k městu Ostrava. Kromě památek v podobě kostela sv. Marka a Husova sboru se zájemci dozví také o velkém výbuchu dynamitového skladiště v roce 1924, o vzniku zdejší věznice, v níž si trest odseděl i Václav Havel, ale také o vlivu průmyslu na Heřmanice na přelomu 19. a 20. století. Závěr vycházky je věnován heřmanickým rybníkům, významné ptačí oblasti, jež díky lávkám a rybářským domkům připomíná prostředí východní Asie.

Pohled na kostel sv. Marka se starým hřbitovem.Zdroj: Archiv pořadatele

Trojkoncert v Barráku

KDY: sobota 14. ledna od 18 hodin

KDE: Barrák music club, Ostrava

ZA KOLIK: 150 korun



Pop - rockový koncert 3 spřátelených kapel v ostravském klubu Barrák nabídne Chleba s máslem - big-beat-pop z Nového Jičína, ty pak vystřídají zlínští R'S'R a večer zakončí domácí Harry Boyle.



Kapela Harry Boyle z Ostravy.Zdroj: Facebook kapely

Věrně nevěrní

KDY: sobota 14. ledna od 19 hodin

KDE: Stará Arena, Ostrava

ZA KOLIK: 200 korun

Milovníky divadla potěší představení, kde vystoupí dva herci, kteří ztvární dvanáct postav a dvanáct dialogů mezi mužem a ženou v režii Natálie Gregor. V rolích se pak objeví Natálie Janyšková a Jiří Krupica.

Po stopách Marie Stony

KDY: čtvrtek 12. ledna od 18 hodin

KDE: Třebovický park, Ostrava



Terénní přednáška a křest zimního čísla bulletinu Krásná Ostrava se uskuteční 12. ledna od 18 hodin v ostravském Třebovickém parku. Seznámíte se s bohatou historií tohoto místa a s osudem spisovatelky Marie Stony, jež v dnes již bohužel zaniklém zámku hostila za první republiky osobnosti z řad evropských i českých myslitelů a spisovatelů. Podíváte se také do sochařského ateliéru její dcery, Heleny Scholzové-Železné.

KARVINSKO

Reprezentační ples města Karviné

KDY: pátek 13. ledna od 19 hodin

KDE: Obecní dům Družba, Karviná

ZA KOLIK: od 850 korun

Statutární město Karviná a Městský dům kultury Karviná zvou na Reprezentační ples města Karviné, kde k tanci a poslechu zahraje Joker Band Ivana Muchy. Hostem bude Jiří Korn a večerem provede Jiří Jekl.

Ilustrační foto.Zdroj: Attila Racek

O zaniklé Karvinné 2

KDY: sobota 14. ledna od 15 hodin

KDE: Kino Centrum, Karviná

ZA KOLIK: 80 korun



Příznivci historie, pamětníci, ale i mladí lidé, kteří se zajímají o život svých předků v Karviné, se mohou těšit na pokračování dokumentárního filmu Zaniklá Karvinná, který vznikl pod vedením režisérky Moniky Vodákové.



O zaniklé Karvinné 2. Plakát k akciZdroj: Archiv pořadatele

Krása v kovu zakletá

KDY: pátek 13., sobota 14. a neděle 15. ledna od 9 do 16 hodin

KDE: Muzeum Těšínska, Český Těšín

Touha po zdobení těla a oděvu je lidstvu vlastní od nepaměti. Šperk měl v historii mnoho podob. Nosili jej příslušníci šlechtických rodů, měšťané i venkovský lid. Právě šperky používané k tradičnímu lidovému oděvu jsou fenoménem, který odlišuje kroje Těšínského Slezska od ostatních regionů. Nikde jinde v českých zemích ani v sousedním Polsku se nedochovaly tak rozsáhlé kolekce krojových šperků jako právě zde. Šperky a jejich motivy nesou znaky renesanční a barokní zdobnosti. V průběhu 18. století se rozšířily do venkovského prostředí, kde zlidověly. Výstava Krása v kovu zakletá nahlíží do muzejních sbírek na šperky, které se používaly převážně k těšínským a jablunkovským krojům. Představuje stříbrné krojové pásy, háčky a spony, knoflíky a gombíky, filigránové perly nebo ozdobné girlandové náhrdelníky. Umožnuje nahlédnout do zlatnické dílny a seznámit s významnými zlatnickými rody a dílnami. Seznamuje se šperkařskými výrobními postupy, jako je odlévání stříbra, lisování pomocí kovových raznic nebo filigránová technika kroucených stříbrných drátků.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Playstation – turnaj dvojic

KDY: sobota 14. ledna od 20 hodin

KDE: SVČ Klíč, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 60 korun

Fanoušci zábavy na herních konzolích si mohou přijít zahrát na Playstationu hry ve dvojicích, které budou náhodně vylosovány. Proběhne turnaj dvojic ve FIFA, NHL, Formule. Na akci je třeba se registrovat do čtvrtka 12. ledna.

Ilustrační foto.Zdroj: ČTK/PA/Tim Ireland

Ples Discopříběh

KDY: sobota 14. ledna od 20 hodin

KDE: Národní dům, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: od 200 korun



Milovníci tance i retra ocení ples v rytmu 80. a 90. let. K tanci a poslechu zahraje známa kapela Sagar. Nachystán je pestrý program a bohatá tombola, výtěžek z ní půjde na nadaci, která se stará o nemocné děti.

Workshop mandaly

KDY: neděle 15. ledna od 13 hodin

KDE: Lidická ulice, Třinec

ZA KOLIK: 888 korun

Malování mandal pomocí techniky zvané tečkování. Technikou provede zkušená lektorka, která garantuje, že ji zvládne opravdu každý, je tedy vhodná i pro úplné začátečníky. Vždyť přece každý z nás umí udělat tečku. No a tečkovaná mandala se skládá z mnoha teček. Pracovat se bude v malé skupince a je třeba předchozí přihlášení na adrese https://ivanadurstinova.cz/

Malování mandal. Ilustrační fotoZdroj: Jakub Volný

Narozeninový ples klubu Stoun

KDY: pátek 13. ledna od 20 hodin

KDE: klub Stoun, Frýdek-Místek



Těšte se na 28. narozeninový ples Stounu! Letos proběhne v duchu Rock´n´Rollu, čemuž je přizpůsoben i povinný dresscode! Živě zahraje kapela Neo Chess Sunny Band a poté DJové. Ples se koná 13. ledna od 20 hodin, jak jinak než v klubu Stoun ve Frýdku-Místku. Rezervace stolů je možná na info@stoun.cz. Mimo jiné vás čeká také bohatá tombola!

OPAVSKO

Maškarní karneval vždycky potěší

KDY: neděle 15. ledna od 15 hodin

KDE: kulturní dům Na Rybníčku, Opava

ZA KOLIK: 150 korun

Prostory kulturního domu zaplní účastníci karnevalu, dychtiví tance, zábavy a her pro malé i větší naskované děti a jejich civilně vyhlížející doprovod dospělých. Programem bude přítomné provázet Divadlo Emillion, karneval pořádá Středisko volného času. (jih)

Ilustrační foto.Zdroj: DENÍK/Pavel Bohun

Tatínkům budiž sláva

KDY: neděle 15. ledna od 10 a 16 hodin

KDE: Loutkové divadlo Opava

ZA KOLIK: 60 korun



Soubor Rarášci svým představením pro děti od tří let, nazvaným Tatínek není k zahození, dokáže opodstatněnost toho, že je souborem rodinným. Návštěvníky pobaví Veselými příběhy pro celou rodinu, inspirovanými pohádkami Arnošta Goldflama. Tři pohádky podle stejnojmenné knížky Arnošta Goldflama. První vypráví o tom, jak se tatínek a maminka seznámili. Bylo to prostřednictvím draka, který chtěl maminku sežrat a tatínek ji zachránil. Druhá je o strašidlech v domě, se kterými tatínek opat udatně bojuje a ve třetí tatínek pro změnu bojuje s bacily, trápícími dítě. (jih)



Tatínkům budiž sláva. Foto z loutkové inscenaceZdroj: Archiv pořadatele

První premiéra Slezského divadla

KDY: neděle 15 ledna od 19 hodin

KDE: Slezské divadlo Opava

Novou divadelní půlsezónu zahájí činoherní inscenace Jiřího a Ivana Hubačových s názvem Hraběnka. Děj diváky vrátí zpátky do roku 1958, kdy se bývalá majitelka zámku, hraběnka Elizabeth Anna Marie z Lansdorfu a ze Scheinbergu, nyní jako domácí dělnice Lansdorfová, vrací na zámek, ze kterého ji komunisté před deseti lety vyhnali. Chce v něm oslavit své sedmdesáté narozeniny tak, jak tehdy slíbila. Oslavu chystá se stejnou samozřejmostí a osobním odhodláním jako tenkrát, protože ona se na rozdíl od dění kolem ní nezměnila. V plánu jí pomáhá hlavně její bývalý komorník Alois, nyní životní ztroskotanec alkoholik, živořící až na společenském dně v šatně u fotbalového hřiště. Obě hlavní postavy ztvární Hana Vaňková a Michal Stalmach. (jih)

Konečně zase plesáme!

KDY: sobota 14. ledna od 20 hodin

KDE: kulturní domy ve Vřesině a v Chlebičově



Obec Vřesina pořádá v místním kulturním domě svůj Obecní ples, slibující dobrou náladu a skvělou zábavu, kterou jim covid nelítostně zatrhl. Kulturní dům v Chlebičově zaplní účastníci Černobílého obecného plesu, laděného do dvou barev. S hudebním doprovodem skupiny Tango je navíc čeká taneční zábava přes celou černou noc až do bílého rána. (jih)



Obecní ples v Chlebičově. Ilustrační fotoZdroj: Archiv obce

Filmový klub: Osm hor

KDY: pondělí 16. ledna od 18 hodin

KDE: kino Mír, Opava

Opavský filmový klub nabídne filmový přepis italského literárního bestselleru Osm hor. Jeho autor Paolo Cognetti je známý i českým čtenářům, jeho knihy vycházejí samozřejmě nejen u nás, konkrétně román Osm hor byl přeložen do více než čtyřiceti jazyků. Jeho filmového zpracování se ujali Felix van Groeningen a Charlotte Vandermeerschová a získali za ně Cenu poroty na festivalu v Cannes. V příběhu chlapce z města, jehož dospívání výrazně poznamená pobyt v horách a setkání s jejich obyvateli, lze vysledovat mnoho autobiografických prvků. Cognetti je rodák z Milána, který dnes tráví důsledně polovinu roku na horách, které nejen změnily jeho pohled na život, ale také mu přinesly postavení prestižního a úspěšného spisovatele. Snímek Osm hor uvádí kino Mír v pondělí 16. ledna od 18 hodin. (mal)

NOVOJIČÍNSKO

Září

KDY: sobota 14. ledna od 19 hodin

KDE: Všesmír, Nový Jičín

Fanoušci se mohou těšit na dvouhodinový koncert alternativně pop-rockové kapely s vlastní kytarovou muzikou s českými texty. Hráli například před zpěvačkou Lenny nebo s Davidem Kollerem na jeho koncertním turné. V současné době skupina intenzivně pracuje na nových singlech, které mixoval Dušan Neuwerth z Tata Bojs.

Z koncertu kapely Září.Zdroj: Facebook kapely

BG Cwrkot

KDY: sobota 14. ledna od 15 hodin

KDE: Klub Galerka, Nový Jičín



Celých 33 let hrající bluegrassová kapela vystoupí se svým tradičním zvukem a repertoárem doplněným o vlastní skladby. BG Cwrkot pravidelně vystupuje na mnoha českých festivalech a hrál v mnoha evropských zemích. V současné sestavě hraje na housle mladý talent Jirka Loun, na kytaru Slávek Podhráský, na mandolínu Marek Macák a na banjo a kontrabas zakladatelé skupiny Petr a Pavel Brandejsovi. Skupina natočila sedm CD a jejich vlastní i převzaté skladby v duchu tradičního bluegrassu uslyší příznivci v angličtině. Jako speciální host s kapelou zahraje novojičínský rodák, kytarista a banjista Michal Škoda.

Divadlo Tety Chechtalíny: O zdravých zoubkách aneb kazoury jsme vyhnali

KDY: neděle 15. ledna od 10 hodin

KDE: Kino, Kopřivnice

ZA KOLIK: 90 korun

Doktorka Zorka Kazomorka naučí obra Zlobra pečovat o zuby a děti jsou vtaženy do děje a naučí se pečovat o zuby také a pochopí proč je nutná prevence, správná hygiena, zdravá výživa, vyzkoušejí si práci zubního lékaře a ztratí strach ze zubního ošetření. Je to již ověřeno na praktických případech dětí našich divadelních přátel.

Ta Hakuna - křest debutového alba

KDY: pátek 13. ledna od 20 hodin

KDE: Klub Galerka, Nový Jičín



Soulová banda z beskydských končin zahraje u příležitosti vydání svého prvorozeného alba Tangled connection v novojičínském Klubu Galerka, a to 13. ledna ve 20 hodin. Těšit se můžete na skladby v novém outfitu a čerstvě vylisovaná CD. Skladby svým nezvykle černošským vokálem doplní zpěvačka Daniela Dina Sedláčková, která pokřtí desku společně s mistrem mixu v kategorii těžká váha Tomášem Neuwerthem. těšte se na nevšední hudební zážitek a večer plný zábavy.



Kapela Ta Hakuna. Ilustrační fotoZdroj: Archiv pořadatele

Ledové sochy: Návrat dinosaurů do Beskyd

KDY: od 14. ledna do 5. února

KDE: Pustevny

ZA KOLIK: 100 korun nebo jízdenka na lanovku, děti do 10 let zdarma, ZTP - 50 korun

Ledové sochy i letos zdobí Pustevny! Návštěvníci ze všech koutů naší země, Slovenska i Polska se mohou těšit na křišťálově ledovou výstavu na téma Návrat dinosaurů do Beskyd. Ledové sochy na Pustevnách mají dlouholetou tradici. Letos budou k vidění od od 14. ledna do 5. února 2023.

Ledové sochy na Pustevnách 2022.Zdroj: Deník/Petr Jiříček

BRUNTÁLSKO

Daniel Hůlka, recitál

KDY: sobota 14. ledna od 18 hodin

KDE: Městské divadlo, Bruntál

ZA KOLIK: 390 korun

Daniel Hůlka rozezní svůj basbaryton v největších hitech své kariéry i v téměř zapomenutých písních. S doprovodem klavíru zavzpomíná také na své muzikálové role, a to jak v sólových skladbách, tak i v duetech.

Daniel Hůlka. Ilustrační fotoZdroj: KVArt Production

Mikulášovy patálie: Jak to celé začalo

KDY: neděle 15. ledna od 15 hodin

KDE: Kino Mír, Krnov

ZA KOLIK: 100 korun



Patálie malého Mikuláše, od rvaček na školním dvoře až po dobrodružství na letním táboře, si v průběhu let zamilovaly více než čtyři generace dětí i dospělých po celém světě. Oblíbená postavička nyní poprvé ožívá v původní ilustraci Sempého v animovaném filmu pro celou rodinu. Vzniká tak svěží a zábavný snímek, citlivě kombinující příhody rozpustilého školáka s osudy jeho dvou tvůrců, spisovatele Reného Goscinnyho a ilustrátora Jeana-Jacquese Sempého, kterým v českém znění propůjčili hlasy Ondřej G. Brzobohatý a Ondřej Brousek.

Nevidět neznamená nevnímat

KDY: sobota 14. a neděle 15. ledna od 9.30 do 16.30 hodin

KDE: zámecká kaple, Bruntál

Muzeum v Bruntále a SONS ČR zvou na výstavu fotografií prakticky nevidomého fotografa Lubomíra Pavelčáka, který si s humorem přezdívá "Lichoočko".

Výstava Nevidět neznamená nevnímat. Plakát k akciZdroj: Archiv pořadatele

