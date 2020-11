Červené vítkovické stavby jsou jedním z charakteristických prvků staré Ostravy. Mezi významné památky Vítkovic patří zámek a místní noblesní radnice. Obě památky jsou navíc blízko od sebe. Vítkovický zámek je vůbec nejstarší dochovanou budovou ve Vítkovicích. Byl postavený bohatými Rothschildy v letech 1846 až 1847 a bydleli v něm majitelé železáren a jeho ředitelé. Zámek nyní vlastní firma Vítkovice Holding, a. s., která se snaží zámek udržovat v dobré kondici. Radnice je oproti zámku v empírovém stylu ryze neogotická – na svědomí to má vídeňský architekt Max von Ferstel. Celá stavba je postavená z cihel a dobře zapadá k ostatním budovám, které jsou ze stejného materiálu. V nedávné době byl upraven radniční dvůr, ze kterého můžete vidět velké množství komínů, komínků a věžiček, které z ulice prostě neuvidíte. Pokud vás zajímají sakrální památky z červených cihel, tak určitě dojděte i ke kostelu sv. Pavla v Ostravě Vítkovicích. Jedná se o krásný, opět novogotický kostel, který byl postaven v letech 1880 až 1886. Architektem kostela byl August Kirstein, který rovněž navrhl samostatně stojící zvonici, která byla navržena zároveň jako vodárenská věž. Stavbu iniciovaly a financovaly Vítkovické železárny.

Galerie výtvarného umění láká na zážitky on-line

KDE: Web Galerie výtvarného umění Ostrava



Dům umění je sice pro veřejnost uzavřen, ale kontakt s návštěvníky a fanoušky udržuje prostřednictvím webových stránek a sociálních sítí i nadále. Galerie od jarního nouzového stavu rozšířila archiv vybraných výstav až do roku 2007 a připravila také virtuální prohlídky výstav Josefa Bolfa, Pavla Nešlehy a aktuálního projektu Dělník je smrtelný, práce je živá, ke kterému se nyní dokončuje i komentovaná videoprohlídka. Zároveň kurátoři připravují nové výstavní projekty na rok 2021 a zpracovávají Ex libris ze sbírky GVUO. Více na www.gvuo.cz.

TIPY ZA OPAVSKO

Vyhlídka Žimrovická skála

KDE: Žimrovice, Hradec nad Moravicí



V Hradci nad Moravicí jižně od Opavy se kousek pod vrcholem kopce známého jako Žimrovická skála nachází panoramatická vyhlídka. Vyhlídka Žimrovická skála v rámci zámeckého parku vznikla už na počátku 19. století, později však nebyla udržována a zarůstala. Nakonec byla obnovena a dnes se z jejích dvou teras otevírají výhledy na část Žimrova. Přímo na vyhlídce jsou k dispozici kamenné lavičky a také altán, kde je možné si odpočinout nebo se schovat před deštěm. Vyhlídka leží nedaleko žimrovického splavu a vede k ní značená cesta od rozcestníku na benkovické stezce nádhernou přírodou plnou zajímavých druhů rostlin. Do Hradce nad Moravicí se lze dostat vlakem a z železniční stanice je to pěšky asi jen kilometr. Výlet lze zvládnout i s malými dětmi.

Rozhledna Šance

KDE: Jakubčovice



Rozhledna Šance se nachází v Jakubčovicích u Hradce nad Moravicí asi 15 kilometrů od Opavy. Z šestnáctimetrové dřevěné konstrukce s kamennou základnou lze spatřit za příznivého počasí výhledy na Opavu, Jeseníky, Beskydy, Slezskou Hartu, Kružberk, Fulnek i Ostravu. Rozhledna stojí asi 100 metrů od silnice a je k ní možné dojet i autem. Z návsi v Jakubčovicích vede k rozhledně 300 metrů dlouhá modře značená trasa.

TIPY ZA FRÝDECKO-MÍSTECKO

Naučná stezka Leoš Janáček očima dětí

KDE: Hukvaldy



Poznejte Hukvaldy prostřednictvím naučné stezky Leoš Janáček očima dětí. Stezka měří 8,2 kilometru a její součástí je třináct zastavení s informačními tabulemi, dva akustické interaktivní herní prvky a čtyři rozhledové tabule. Mapa a popis trasy je k dispozici ve výdejním místě informačního centra v Hukvaldech, které je v listopadu otevřeno každý den kromě pondělí v čase od 10 do 16 hodin. Součástí mapy jsou také kolonky pro zaznamenání luštění kvízu na třinácti zastávkách trasy. Po absolvování naučné stezky čeká na úspěšné luštitele odměna v podobě drobných dárků a speciálního upomínkového razítka.

Výšlap na chatu Prašivá

KDE: Vyšní Lhoty



Horská chata Prašivá ležící v chráněné krajinné oblasti Beskydy je ideálním výchozím místem pro turistiku a další sportovní aktivity. K vrcholu Prašivé vede několik turistických stezek. Turisté se mohou vydat po červené značce po 5,5 kilometru dlouhé trase od vlakové zastávky Dobratice pod Prašivou kolem hospod Harenda a Kohutka. Další trasa vede po žluté od legendární sauny v Komorní Lhotce. Šestikilometrová trasa vede po červené od Ropičky přes Kotař a na 5,5 kilometrový výšlap lze vyrazit z Pražma po modré. Nejkratší tři a půl kilometrová trasa vede po žluté z Vyšních Lhot po zpevněné cestě a je sjízdná i s kočárkem. Chataři z Prašivé mají pro veřejnost otevřeno výdejní okénko s občerstvením, které funguje od středy do neděle od 10 do 16 hodin.

TIPY ZA NOVOJIČÍNSKO

Naučná stezka Novojičínská kopretina

KDE: Nový Jičín



Naučná stezka Novojičínská kopretina seznámí s přírodou v okolí Nového Jičína. Dostanete se na zajímavá místa a můžete tak strávit příjemný den. Je to vcelku dlouhá trasa širokým okolím Nového Jičína. Celkem měří cca 80 km. Je vhodné ji rozdělit na několik kratších úseků. Svou severní částí zasahuje do regionu Poodří a prochází obcemi Šenov u Nového Jičína, Kunín, Suchdol nad Odrou a Bernartice nad Odrou. Pokud se rozhodnete navštívit Poodří a svou cestu zahájíte u nádraží v Novém Jičíně, můžete se vydat přes náměstí směrem k obci Kunín. Naučná stezka zde lemuje břeh říčky Jičínky a od informačního centra v obci pokračuje právě do regionu Poodří do Suchdolu nad Odrou. Odtud jde naučná stezka souběžně se žlutou t.z. částečně kolem meandrující řeky Odry. Poté se přes Bernartice nad Odrou dostanete pod Starojičínský hrad a pak zpět do Nového Jičína.

Volská stezka

KDE: Příbor



Volská stezka je prastará dobytčí cesta, která před staletími spojovala Krakovsko s Vídní. Obnovená stezka má již čtyři zastavení. Všechna zastavení spojuje originální infotabule ve tvaru vola, která se vždy na přední straně věnuje místním zajímavostem, na druhé straně pak jednotně informacím o Volské stezce jako takové. Na bývalé "dobytčí dálnici" se zachovaly unikátní úvozy, části pastevního lesa, dokonce se ví, kde byla napajedla. Koridor, kterým se stáda dobytka hnala, je znám zhruba od Skotnice u Příbora po Bělotín u Hranic.

TIPY ZA BRUNTÁLSKO

Na výlet k tisícileté lípě do Janova

KDE: Janov u Krnova



Vyrazte k legendární lípě rostoucí naproti domu číslo 122 v obci Janov u Krnova. Jedná se o mohutnější památný strom okresu Bruntál. V letošním roce lípa také reprezentovala Moravskoslezský kraj ve finále ankety Strom roku, kde se umístila na skvělém devátém místě.

Objevte Švédskou zeď

KDE: Krnov



Součástí krnovského opevnění byl zámek i tzv. Švédská zeď, která se dochovala dodnes. Jedná se o krátký úsek někdejší hradby nadstavený renesanční nástavbou v podobě lunetového cimbuří, zároveň pozůstatek knížecí chodby ze zámku do farního kostela svatého Martina, vybudované v letech 1523-43. Tato architektonická zajímavost určitě stojí za návštěvu.

TIPY ZA KARVINSKO

Bohumínské stezky pro in-line bruslaře

KDE: Bohumín



V Bohumíně fungují tři stezky pro in-line bruslaře. Jako první vznikla 3,6 kilometru dlouhá stezka v polích mezi Pudlovem a Starým Bohumínem. Další okruh pro in-line bruslaře začátečníky je také v parku Petra Bezruče v centru Bohumína. Část parku, dlouhá asi 800 metrů, dostala nový povrch a slouží bruslařům. Jako poslední přibyla třetí in-line stezka i cyklostezka na nové protipovodňové hrázi v Bohumíně-Vrbici. Jeden a půl kilometru dlouhý úsek začíná u Vrbického jezera a končí u zdejšího domu s pečovatelskou službou. Všechny stezky jsou upraveny pro maximální pohodlí a bezpečné bruslení. Využijte posledních pěkných dní, které mají nastat, a vyrazte na in-line brusle!

Botanická zahrada Otakar Potyka

KDE: Orlová-Lutyně



V Orlové u Ostravy si na své přijdou hlavně milovníci rostlin. Čeká tady na ně soukromá botanická zahrada, zaměřená na kaktusy a sukulenty. Na ploše 450 metrů čtverečních se nachází okolo 5 500 druhů rostlin z Bolívie, Brazílie, Argentiny, Mexika, Chile a Spojených států. Celá řada z nich je přísně chráněných, nechybí ani více než 100 let staré exempláře překrásných kaktusů a sukulentů. Návštěvníci se mohou těšit na záplavu různobarevných květů a rozmanitých vůní, kdo má zájem, může si domluvit soukromou prohlídku, nebo dokonce prohlídku s průvodcem, za příznivého stavu zde v budoucnu rádi přivítají také školní skupiny. Zahrada se nachází v blízkosti zastávky Orlová-Lutyně, odkud je to už jen necelých 200 metrů pěšky.

TIPY NA DALŠÍ ZAJÍMAVÉ AKCE

Šifrovačky pro celou rodinu



Šifrovací hry na doma jsou napínavá dobrodružství poskládaná z šifer a logických úkolů. Můžete je prožít kdykoliv a kdekoliv, kde se připojíte k internetu. Každá z her nabízí několik hodin intenzivní zábavy plných objevování skrytých principů, důmyslných souvislostí i spolupráce s ostatními členy týmu (buď společně doma nebo na dálku každý u svého počítače). Zábava zaručena pro celou rodinu, stačí mrknout na stránky https://trails.cryptomania.cz/hry-na-doma/ a vybrat si.

Prozkoumejte virtuálně Národní muzeum



Zapněte si počítač a společně s kurátory prozkoumejte aktuální i již ukončené výstavy. Online výstavy nelze prohlížet na mobilních platformách, kvůli vysokému rozlišení jsou optimalizovány pouze pro stolní počítač a notebook. Co vás čeká? V nabídce je k dispozici patnáct výstav - Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, Hudební zvěřinec, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografii, Století trampingu a Import/Export/Rock´n roll. Navštivte www.nm.cz.

Web zooparku vítá i nyní



Brány Zooparku Zájezd na Kladensku, který se může pyšnit největší veřejně přístupnou kolekcí chameleonů na světě, zůstanou na nějakou dobu zavřené. Veřejnost se však může do zooparku vydat online. Navštivte webové stránky zoopark-zajezd.cz, na kterých vás čeká spousta zajímavých věcí. Můžete si prohlédnout krásné fotografie zvířat chovaných v Zájezdu, zároveň si přečíst o různých akcích a programech zooparku. Chod tohoto zařízení pak můžete podpořit v rámci adopce některého ze zvířat, a to od strašilky až po velblouda, nebo zakoupením některého ze zážitků. „Nebo můžete přispět libovolným darem na náš transparentní účet 123-1632310247/0100. Za všechny formy podpory vám z celého srdce děkujeme,“ uvedl Zoopark Zájezd.

Napětí od začátku až do konce

KDY: pátek 6. a sobota 7. listopadu



Mistrovství v řešení hádanek. Honba za pokladem pro dospělé. Týmová detektivní práce. Úniková místnost v nočním lese. To vše vás čeká v rámci šifrovací hry nazvané TMOU, kterou projdou jen ti nejbystřejší a nejodolnější. Jedná se o noční, týmovou, brněnskou šifrovací hru, výzvu pro pětičlenné týmy, které se chtějí poprat s chladnou listopadovou nocí, dobrodružstvím a zašifrovanými zprávami, které po prolomení prozrazují další cestu. Registraci i pravidla naleznete na https://www.tmou.cz/101/page/index. Tak vzhůru vstříc dobrodružství!