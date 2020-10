Heřmanický rybník, který byl v roce 2013 vyhlášen přírodní památkou, zahrnuje soustavu vodních nádrží v katastrálním území Heřmanic, Rychvaldu a Záblatí u Bohumína. Jedná se o soustavu čtyř rybníků (Heřmanický rybník, rybník Nový stav, rybník Lesník a Záblatský rybník) s rozsáhlými porosty rákosin eutrofních stojatých vod. Kolem vede naučná stezka v délce 3 kilometrů, která nabízí nenáročnou trasu začínající v blízkosti autobusové zastávky MHD "U Dvora" s pěti informačními tabulemi, odpočívadlem a ptačí pozorovatelnou s otevřeným výhledem na rybník a jeho okolí. Neobvyklá blízká kulisa je na dohled stojící halda bývalého Heřmanického dolu, který asi po 150 letech činnosti ukončil těžbu v roce 1993.

Za historií Přívozu

Kde: Ostrava-Přívoz

Přívoz, nyní městská část Ostravy, byl poprvé jako vesnice zmiňován v roce 1377, do městské podoby se začal utvářet až v návaznosti na výstavbu ostravského hlavního nádraží ve 2. polovině 19. století. Velký podíl na městské výstavbě měl Camill Sitte, který navrhoval i některé objekty - kostel a radnici. Kompoziční princip této části vychází z uzavřených bloků, umístěných kolem hlavní komunikace k nádraží, v centrální části je velké obdélníkové náměstí s dominujícím dvouvěžím farního kostela. Tato zástavba byla vytvořena především v období na přelomu 19. a 20. století ve velmi krátkém časovém úseku. V roce 1900 byl Přívoz povýšen na město a roku 1924 připojen k Moravské Ostravě a patří mezi nejhodnotnější urbanistické lokality na území Ostravy.

TIPY ZA KARVINSKO



Za historií Lázní Darkov

Kde: Karviná-Darkov



Lázně Darkov v místní části Karviná-Darkov jsou místem, kde dýchá historie. Může za to především zachovalá budova společenského domu v secesním stylu nebo železobetonový most přes řeku Olši. Odjakživa se zde léčili pacienti s defekty pohybového ústrojí, neurologickými problémy a v poúrazových a pooperačních stavech. Od 19. století se u pacientů začala notně využívat koupel zvaná solanka, kterou zde zavedl fryštátský lékař Dr. Anton Fiedler. Kromě zmíněného Společenského domu Lázní Darkov, kde se dodnes provozuje restaurace, je architektonickým skvostem a významnou památkou také Most Sokolovských hrdinů z roku 1925. Ten bude také vystupovat ve druhém díle aktuálně úspěšného románu Šikmý kostel spisovatelky Karin Lednické, kde Lázně Darkov sehrávají svou důležitou roli.

Dražba fotografií Fotoklubu Karviná

Kde: Karviná



Milovníci fotografie mají poslední šanci získat fotku v charitativní dražbě Fotoklubu Karviná. Jeho členové připravili pro veřejnost od 17. září do 29. října 2020 zajímavou charitativní aukci dvaceti vybraných fotografií. Finanční částka získaná v charitativní aukci poputuje na aktivity dětí růžového domečku Happy Hearts House Zuzany Kolebačové a Ivany Reisové. Aukce probíhá na facebookové stránce Karviná - oficiální stránka města a přihodit svou částku může úplně každá fyzická osoba starší osmnácti let. Každá fotografie má počáteční vyvolávací cenu 100,- korun a slavnostní ukončení aukce proběhne v pátek 6. listopadu 2020 v 17 hodin v literárním salónku regionální knihovny v Karviné-Mizerově.



Vyrazte za sorelou do Havířova

Kde: Havířov



Nejmladší město nejen Slezska, ale i republiky, můžete pojmout jako výlet za poznáním unikátního urbanismu a architektury. Část Havířova, postavená v 50. letech ve stylu socialistického realismu, byla v roce 1992 vyhlášena chráněnou zónou s názvem Sorela. Na jedné straně začíná lesoparkem Stromovka, na straně druhé meandrami Lučiny. Oblast Sorely je velice cenná svým nadčasovým urbanistickým řešením - širokými bulváry a vedle toho uzavřenými dvory, vystavěnými s důrazem na symetrii, s bohatou výzdobou a s velkým množstvím zeleně. Kromě Havířova je tímto architektonickým stylem významná také Ostrava-Poruba, částečně Karviná nebo Třinec.

TIPY ZA OPAVSKO

Podél Weisshuhnova kanálu

Kde: Hradec nad Moravicí



Krásná procházka či projížďka čeká všechny, kteří se vydají podél kanálu, který prochází překrásnou krajinou nad říčkou Moravicí. Jsou na něm tři vodní tunely, dva akvadukty a celá řada přepadů. Ideálním způsobem, jak si kanál prohlédnout, je projet se podél něj na kole. Začít je možné třeba v Žimrovicích, odkud vede červená turistická značka. Trasa se dá samozřejmě projít i pěšky: je nenáročná a hravě ji zvládnou i rodiny s dětmi. Nejbližší železniční stanice je v Hradci nad Moravicí, odkud jsou to ke kanálu asi čtyři kilometry.

Po naučné břidlicové stezce pěšky i na kole

Kde: Budišov nad Budišovkou



Stezka je rozšířenou přírodní expozicí veřejně přístupného Muzea břidlice v Budišově nad Budišovkou, které dokumentuje historii fotografiemi, nářadím, vzorky, výrobky a dalšími reáliemi z období těžby. Vede po upravovaných i neupravovaných cestách - lesními cestami i dopravními komunikacemi. Stezka je vhodná pro pěší i cykloturisty - pouze radíme zvolit optimální trasu pro jednu či druhou skupinu. Přímo v terénu se seznámíte s historií těžby jílovité břidlice - nejtypičtější nerostné suroviny Nízkého Jeseníku se specifickými přírodními podmínkami a místopisem obcí, kterými trasa prochází. Cestou objevíte několik zaniklých důlních děl, malebné břidlicové haldy, jezírka v zatopených těžebních jámách a možná i zkameněliny živočichů a rostlin. Nástup na trasu je vyznačen od železniční stanice Budišov nad Budišovkou, Svatoňovice a Čermná ve Slezsku nebo také Muzea břidlice. Celková délka trasy cca 50 km, ale můžete si ji zkrátit i po několika značených spojkách.

Naučná stezka Bolatice seznámí se stromy

Kde: Bolatice



Tato naučně přírodovědecká stezka začíná i končí v obci Bolatice, v osadě Borová a tvoří jeden ucelený okruh ve Velkém lese. Šestikilometrová trasa je označena ukazateli směru a označením kilometráže. Je vedena tak, aby procházející turisté mohli poznat ta nejkrásnější a nejzajímavější místa v celém rajónu Chuchelnického lesa. Tím, že stezka je zároveň naučná, jsou na tabulkách uvedeny popisy s názvy jednotlivých stromů. Popsáno a označeno je více než 30 zástupců specifické fauny a flóry.

TIPY ZA NOVOJIČÍNSKO

Kolem Boroveckých rybníků

Kde: Příbor

Naučná stezka vznikla v okolí rybníku Borovec, kolem kterého je instalováno šest informačních panelů. Každý z nich obsahuje zajímavé poučné povídání o fauně a flóře, které se v této zóně vyskytují či někdy vyskytovaly, charakteristiku krajiny či historii území a mapu s vyznačením trasy naučné stezky. Oblast Boroveckých rybníků zahrnuje několik zásadně odlišných biotopů, které stručně charakterizují tuto oblast.

Ke Stříbrnému jezírku

Kde: Fulnek, Odry



Jezírko vzniklo zatopením šachty dolu na těžbu galenitu někdy v 17. století. Dvě třetiny tvoří mělčiny s hloubkou 1,5 m a třetinu tvoří vlastní důlní šachta. Nachází se na zalesněném kopci poblíž Jestřábí u Fulneku. Dojdete k němu z Oder i z Fulneku po červené turistické značce, směřující na Pohořský kopec. Jezírko je bohaté na vodní a bahenní rostliny.

Krajinou povodní

Kde: Suchdol nad Odrou, Jeseník nad Odrou



Stezka návštěvníky provede skutečnou krajinou povodní - nivou řeky Odry mezi Jeseníkem, Bernarticemi a Suchdolem nad Odrou. Hravým, komiksovým zpracováním je stezka zaměřena především na děti a školní mládež. Zastavení naučné stezky představují přírodní procesy v záplavové krajině, zajímavé živočichy, ale i geologii Poodří. Na každém zastavení pak najdete nějaký interaktivní prvek či praktickou ukázku - horniny z Poodří, bobří okusy, zvonkohru. Zajímavostí jsou stojany naučných tabulí vyrobené z neopracovaného akátového dřeva. Na stezce krajinou povodní se nudit nebudete! Délka trasy je šest kilometrů. Zaparkovat auto je možné na nádraží ČD Suchdol nad Odrou a Jeseník nad Odrou.

TIPY ZA FRÝDECKOMÍSTECKO

Satinské vodopády

Kde: Malenovice



Milovníci přírody jistě ocení procházku kolem nádherné horské říčky, pramenící pod Lysou horou, a na ní hezké vodopády, které byly už v 19. století vyhledávaným turistickým cílem. Satinské vodopády sice nepatří mezi největší, ani co se týče výšky, ani průtoku, nachází se však v překrásné skalní soutěsce, která určitě stojí za návštěvu. Nejkratší cesta je od U Korýtka, odkud je to po kamenných schodech necelý kilometr a hravě to zvládnou i rodiny z malými dětmi. Kdo by se chtěl projít trochu víc, může vyrazit třeba od rekreačního střediska Sepetná - po oranžové medvědí stezce a následně žluté turistické značce je to odsud asi 4,5 kilometru. Nejbližší železniční stanice je ve Frýdlantě nad Ostravicí - Nová Dědina, odkud je to pěšky asi 5 kilometrů.

Na rozhlednu Okrouhlá

Kde: Staříč



U Staříče asi 8 kilometrů od Frýdku-Místku stojí na kopci Okrouhlá telekomunikační vysílač s rozhlednou stejného jména. Těšit se můžete na výhledy na celé Beskydy a Lysou horou, Frýdek-Místek, Havířov, Ostravu a na Moravskou Bránu. K rozhledně dojedete autem. Zaparkujte přímo pod vrchem Okrouhlá nebo u fotbalového hřiště ve Staříči, odkud je to pěšky asi už jen 200 metrů.

Do Vendryně za poznáním

Kde: Vendryně



Naučná stezka seznámí návštěvníky s krásami a zajímavostmi pestré přírody a krajiny území Vendryně. Stezka se skládá ze dvou samostatných okruhů. Trasa I vede severním územím ve Slezských Beskydách, má 7 poznávacích zastávek a délku 10 kilometrů. Trasa II vede v počáteční fázi územím Jablunkovského průsmyku nivou řeky Olše a podél přítoku Kopytná přechází do Moravskoslezských Beskyd v jižní části Vendryně. Počet zastávek je rovněž 7 a délka trasy 22 km.

TIPY ZA BRUNTÁLSKO A KRNOVSKO

Naučná stezka na Kábatově kopci

Kde: Krnov



Krásnou přírodu si můžete užít v rámci procházky po Naučné stezce na Kabátově kopci. Ta byla otevřena teprve před několika málo lety na místě, kde až do poloviny 20. století stávala hospoda známá jako Macnerka. Stezka je dlouhá jen 3,5 kilometru, přesto se na ni vešlo hned 9 zastavení a 5 akátových laviček. Návštěvníky provede hezkou krajinou kopce, nazývaného také Horky, který dříve sloužil jako vojenské cvičiště. Dnes jsou na něm louky, remízky a křoviny, kde našla svůj domov celá řada teplomilných rostlin a květin, ale také více než 40 druhů motýlů.





Ke zřícenině hradu Fulštejn

Kde: Bohušov

Zřícenina hradu Fulštejn ze 13. století se nachází u obce Bohušov. Během česko-uherských válek dobyla v 15. století hrad vojska Matyáše Korvína. V probíhajících bojích byl hrad natolik poškozen, že musel být téměř zcela přestavěn. V 17. století si hrad vybrala jako svoji základnu švédská vojska, která jej při odchodu vyhodila do povětří. Ačkoliv byl hrad po odchodu švédských vojsk v menším rozsahu opraven, začal pustnout.

Za výhledy na Rolandův kámen

Kde: Karlova Studánka, start od lázeňského domu Libuše



Nevíte, kam vyrazit na nenáročný výlet? Objevte s rodinou rulovou skálu, nazývanou Rolandův kámen nabízející úžasné výhledy do krajiny. Svou túru začněte od lázeňského domu Libuše v Karlově Studánce, kde můžete zaparkovat. Odtud vede 4 kilometry dlouhý modře značený lázeňský vycházkový okruh, kterým se ke skále dostanete. Skalní útvar Rolandův kámen se nachází v nadmořské výšce bezmála 950 metrů a nabízí výhledy na Praděd, Medvědskou hornatinu i Karlovu Studánku. Podobně jako na další vyvýšených turisticky oblíbených místech, i zde najdete kříž, ale dřevěný.