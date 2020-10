Dream Factory Ostrava 2020

Kdy: 9. - 11. říjen 2020

Kde: Ostrava

Za kolik: Online rezervace je možná přímo na webu festivalu v sekci program. Vstupenky lze rezervovat také prostřednictvím e-mailu vstupenky@bezruci.cz.

Letošní největší přehlídka činoherního divadla na severní Moravě se ponese v duchu protivirové edice celého festivalu. I přes zákaz některých umělecký fragmentů, jako je zpěv, které jsou součástí některých představení, se Dream Factory konat bude. Dva připravené koncerty se v rámci programu musely zrušit, avšak budou nahrazeny besedy s herci.

Program letošní speciální protivirové edice festivalu slibuje tři dny plné divadla. Do Ostravy zavítá pražské A studio Rubín či oceňovaný soubor Spitfire Company nebo letošní držitelka Ceny Thálie Lucie Trmíková se Sašou Rašilovem. „Letošní verze festivalu se ponese v komornějším duchu, ale o to intenzivnější divadelní podívaná to bude,“ zmiňuje ředitel festivalu Tomáš Suchánek.

Mezi tahouny letošního ročníku lze zařadit hru Maryša (mlčí) v režii Jakuba Čermáka, který obdržel Cenu české divadelní DNA 2020 za mimořádný počin na poli nového divadla a čerstvý držite Pocty festivalu.

Na aktuální palčivé problémy v Bělorusku naráží téma hry Konec člověka?!? Reportáže psané z kuchyně, která čerpá z reportážních knih nositelky Nobelovy ceny za literaturu Světlany Alexijevičové.

Raritou bude jistě také jedna z nejskandálnějších her divadelní historie Král Ubu, která mapuje nezadržitelný společenský vzestup jednoho zbabělého negramotného primitiva. Uvedena bude v režii Jakuba Šmída. „Jedná se o nejoceňovanější inscenaci tohoto mladého režiséra a uměleckého šéfa D21,“ popisuje dramaturgyně festivalu Sylvie Vůjtková.

Protivirová edice festivalu Dream Factory Ostrava se bude konat od pátku 9. do neděle 11. října 2020. Předprodej vstupenek zajišťuje pokladna Divadla Petra Bezruče. Kompletní program festivalu najdou diváci na oficiálním webu festivalu www.dfov.cz.

Zdroj: Michaela Škvrňáková