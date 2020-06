Kultura se opět rozjíždí a na víkend je tu pro vás na výběr hned několik zajímavých akcí, které si můžete užít. Ať už půjdete potěšit oko, ucho a nebo žaludek, určitě se nebudete nudit.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Adolf Horsinka

Colours of Straka

Kdy: 5. června v 18.00

Kde: Společenský dům s restaurací U Máně, Mírová 49, 739 31 Řepiště

Za kolik: 50 Kč

Pokud si budete chtít připomenout letní hudební festivaly a jejich atmosféru, můžete si tohle všechno připomenout na komentovaném promítání fotografa časopisu reflex Martina Straky. Tématem bude proslulý festival Colours of Ostrava, který se letos bohužel nebude konat. Ale v Máni Vám Martin Straka promítne fotografie "Barvy", které zároveň okomentuje. Povypráví vám, jaké to je fotit světové hvězdy, jaké to je být s nimi v zákulisí.