Live Session: Ondřej Veselý

Kdy: pátek 23. dubna od 20 hodin

Kde: on-line na Facebooku Telegraphu

Live Sessions jsou koncerty známých i neznámých interpretů živě z olomouckého kulturního centra Telegraph. Ondřej Veselý je hudebník z Brna. V roce 2018 natočil se svými přáteli debutové album You. Autorem písní je sám Ondřej, texty ovšem stojí na příbězích, které ze skupiny hudebníků udělaly kamarády. Muzika je prostě baví a taky proto spolu tak rádi hrají. Těší se na vás Ondřej, Fanek, Pája a Mýša.

Náměstíčko

Kdy: pátek 23. dubna od 19 hodin

Kde: on-line ZDE

Štramberské divadelní, stejně jako každý pátek, zvou na záznam představení z roku 2010. Diváci si budou moci vychutnat hru Carla Goldoniho s názvem Náměstíčko v podání Divadelního souboru Kotouč. Internetový záznam představení můžete sledovat přes odkaz na webových stránkách města Štramberk v kalendáři akcí nebo přes facebookový profil města, kde budou jednotlivá představení zveřejněna.

Duchovní obnova

Kdy: pátek 23. dubna od 19.30 hodin

Kde: on-line na YouTube

Všem, kteří potřebují, je určen online prostor k duchovnímu občerstvení a setkání se s živým, milujícím Bohem, který se prostřednictvím slova mluveného i zpívaného nabízí jak rodinám, tak jednotlivcům. Program začne v pátek večer od 19.30 hodin prezentací poetického díla Vzpomínky sv. Jana autorem Vladimírem Švarcem. V sobotu pak přivítáte P. Vojtěcha Kodeta, který vám bude průvodcem časem obnovy, jenž budete moci prožít prostřednictvím online přenosu na youtube kanálu farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně. Začátek duchovní obnovy je plánován na 9 hodin a předběžný závěr na 17 hodin.

Adobre

Kdy: pátek 23. dubna od 19 hodin

Kde: Facebook Live Hudební bazar

Hudební fanoušci si páteční večer mohou rezervovat pro poslech živého vysílání koncertu známe art rockové formace z klubu Hudební Bazar. Ostravská kapela Adobre vznikla počátkem roku 2007. Kapela tvoří především skladby s filosoficko – duchovními, výhradně českými texty a žánrově ji lze zařadit mezi kapely produkující avantgardní rock.

Dopis do Smyrny

Kdy: neděle 25. dubna od 9.30 hodin

Kde: on- line na metroolomouc.cz

Poslední knihou Bible je Zjevení. Většinou je ve spojení s bájnými obrazy, šelmami, bitvami a drahokamy. Na začátku této knihy je ale zaznamenaných sedm dopisů církvím v sedmi vlivných městech tehdejší doby, na které se podrobněji podíváte v této sérii. Druhý dopis je adresovaný církvi ve městě Smyrna.

ZÁBAVA PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

On-line úniková hra – Hledání šneka

Kdy: do 24. dubna

Kde: on-line ZDE

Zahrajte si únikovou hru Hledání šneka. Poznejte spolu s Robůtkem Základní uměleckou školu Opava a pomozte mu najít ztraceného kamaráda. Užijete si spolu zábavu při plnění úkolů, dozvíte se něco o škole a oborech, které nabízí, a na konci vás čeká příjemná odměna.

Klaun z Balónkova

Kdy: sobota 24. dubna od 18 hodin

Kde: on-line ZDE

On-line tvořivé divadlo pro děti vykouzlí v sobotu nejeden úsměv. Živý stream z Klubu Art si budete moci se svými ratolestmi užít bez vstupného. Dozvíte se, jak to chodí v klaunském městečku Balónkově. Jak tam klauni žijí, a co všechno tam dělají. Naučíte se motat žížaly, určitě se rozhýbete a možná se naučíte i něco vykouzlit.

Rákosníček a jeho rybník

Kdy: neděle 25. dubna od 9 hodin

Kde: on-line goout.net

Za mlhou hustou tak, že by se dala krájet je rybníček Brčálník. Na první pohled vám může připadat docela obyčejný, ale už na ten druhý zjistíte, že se v něm dějí podivuhodné věci. Bydlí tam totiž Rákosníček. Roztomilý zelený skřítek sršící nápady. Vyrazte s námi do jeho světa, plného hravosti, humoru a písniček, vyrazte s námi za Rákosníčkem. Pohádku online budete moci sledovat v neděli kdykoli od 9 do 21 hodin Vstupenku na online pohádku můžete zakoupit ZDE. Navštivte Rákosníčkovu podvodní říši, zelenáč a jeho kamarádi se na vás těší online.

Pan Panpán

Kdy: neděle 25. dubna od 17 hodin

Kde: on-line www.dlo-ostrava.cz

Pan Panpán je docela obyčejný pán. Ve svém bytě žije sám a žije docela obyčejný život. Ráno vstane, pustí si televizní rozcvičku, obleče se podle předpovědi počasí, vypije si kávu a jde do práce. Přijde z práce, nákup dá do ledničky, převleče se, umyje se a jde spát. A tak pořád dokola. Až jednoho rána vstane, pustí si televizi… a místo slečny od předpovědi počasí nějaký Hlavoun oznamuje, že nikdo nesmí vycházet ven! Pan Panpán zůstane doma. Zůstane sám. Sám se svými sny, které se nikdy neodvážil naplnit. Nastává zvláštní a výjimečný čas. Každodenní předměty ožívají, šedivý svět se stává barevným a fantazie prolamuje stěny uzavřeného bytu. Pan Panpán se vydává na cestu, na jejímž konci na něho čeká princezna.

Fotosoutěž Slezská Ostrava

Kdy: do 30. dubna

Kde: Ostrava, info na technickesluzby.cz

Využijte svých toulek s fotoaparátem a zkuste si zasoutěžit o zajímavou cenu. Vyfoťte se na svém oblíbeném místě ve Slezské Ostravě, do popisku vložte název místa, text, ve kterém vysvětlíte, proč je pro vás oblíbené a pak už jen čekejte, jestli se na vás usměje štěstí. Fotografie zasílejte na mail soutez@technickesluzby.cz. Více informací najdete na stránkách technickesluzby.cz.

VÝSTAVY

Memento Culturae

Kdy: do 3. května

Kde: online ZDE.

Kultura F≈M očima fotografa Radka Jurička. Výstavu dvaceti fotografií z pořadů a akcí organizace Kultura F≈M fotografa Radka Jurička najdete na přenoskách rozmístěných ve veřejném prostoru města Frýdek-Místek. K zhlédnutí ji naleznete také ve virtuální galerii a v prostoru města na náměstí Svobody, před kulturním domem Frýdek, na riviéře u Hrušky v Místku, naproti polikliniky, na autobusové zastávce u nemocnice, na Zámeckém náměstí, před obchodním domem Ještěr, na Kostíkově náměstí, na sídlišti Slezská u Invy a na vlakovém nádraží. Při vzniku těchto snímků, ve kterých se fotograf snaží v několika sekundách zaznamenat sílu přítomného okamžiku, je důležitá schopnost, slovy autora Radka Jurička: „Na chvíli se zastavit, procítit vnímaný obraz a užít si tu jedinečnou chvíli, která se už nebude opakovat. Pak se jen stačí snažit jej ve správný okamžik zachytit.“

Opava v Olomouci

Kdy: do 30. května

Kde: ulice Olomouce, mapa ZDE

Procházka výstavami XY je společný projekt olomouckých nezávislých galerií, která letos v Olomouci proběhne již po šesté. Událost se soustředí na propojení široké olomoucké veřejnosti s místními galeriemi a uměleckou scénou vybraného města. V minulosti byli prezentováni umělci z Brna, Ostravy, Ústí nad Labem, Zlína nebo Bratislavy. V letošním roce, kdy je nutné brát na zřetel bezpečnostní opatření, a kolektivní průvod tak nahradí individuální procházky po vlastní ose, město oživí umění spjaté s Opavou. Všechny výstavy budou instalovány ve veřejném prostoru Olomouce tak, aby je bylo možné navštívit i v omezených podmínkách (vitríny, výlohy obchodů, obrazovky, reklamní CLV plochy). Pro jednoduchou orientaci můžete využít přehlednou mapu všech galerií a výstavních míst a můžete si podle ní sestavit svou vlastní trasu procházky.

Beskydy jsou více než fenomén Lysá hora

Kdy: do 25. dubna

Kde: nádvoří hradu Štramberk

Putovní výstava Beskydy jsou více než fenomén Lysá hora představuje vítězné fotografie návštěvníků Beskyd. Momentky, příběhy, postřehy, tipy ze zajímavých míst a výletů mají poukázat i na jiná zajímavá místa v Beskydech, než je Lysá hora a podpořit aktivní trávení volného času.Část výstavy je umístěna na dolním nádvoří hradu Štramberk a bude k vidění do neděle 25. dubna.

Josef Svoboda – Ostravská stopa slavného scénografa

Kdy: do 24. dubna

Kde: On-line na ndm.cz

Nedávno uplynulo 19 let od smrti věhlasného světového scénografa Josefa Svobody. Narodil se v roce 1920 a po druhé světové válce působil 15 let také v Národním divadle moravskoslezském. Vytvořil zde 17 scénografií především pro. Svoboda byl velmi inovativní, jeho scény se zcela vymykaly obvyklým postupům, jako první použil na scéně laser a jedno z jeho světelných řešení se ve světě stále používá pod jeho jménem. Po ostravském angažmá odešel do pražského Národního divadla, je zakladatelem fenoménu Laterny magiky. Ke spolupráci ho přizvali skladatel a dirigent Leonard Bernstein, herec Laurence Olivier anebo Metropolitní opera v New Yorku. Ostravskou stopu Josefa Svobody mapuje online výstava na webu Národního divadla moravskoslezského.

Na Jeseníky!

Kde: On-line ZDE

Vydejte se s námi na cestu za historií turistiky v Jeseníkách od jejích počátků do roku 1945. Poznáte tak první průkopníky turismu v Jeseníkách, rozmach turistického ruchu ve 2. polovině 19. století a jeho vliv na podobu krajiny Jeseníků nebo se seznámíte s dobrými dušemi hor, které se na horských chatách neúnavně staraly o unavené poutníky. Putování se v tehdejších dobách neobešlo bez mapy a obvykle ani kapesního průvodce. Právě vydávání těchto tiskovin je věnována část výstavy. Po jejím zhlédnutí tak budete třeba vědět, kdo a kdy zhotovil první turistickou mapu Jeseníků nebo kdo byli autoři oblíbených a opakovaně vydávaných průvodců. A některé z popisovaných nezbytných společníků turistových si také budete moci prohlédnout – společně s dalšími doklady vývoje turistiky. Zatím můžete tuto výstavu vidět jen on-line, ale snad již brzy budete moci podniknout výpravu k nám do muzea a vše si prohlédnout v pěkném prostředí Rytířského sálu Šumperského muzea.

Design z vaší kuchyně

Kdy: do 29. dubna

Kde: on-line ZDE

První virtuální výstava Design Kantýny ve spolupráci se Zlin Design Weekem je připravena pro všechny milovníky neotřelého designu. Na online výstavě Design z vaší kuchyně se můžete těšit na práce těch nejšikovnějších designérských pekařů a kuchařů z Design Kantýny, kteří se s vámi chtěli podělit o své kulinářské umění. Virtuální Kantýna je otevřena všem hladovým krkům a servíruje design po celé čtyři týdny. Tak se postav do řady, vem si tácek, podáváme design. Výstavu si můžeš vychutnat až do 29. dubna.

ZÁBAVNÉ STEZKY, VÝLETY A POBYT VENKU

Za beskydskými zbojníky

Kde: Hrčava

Užijte si jednu z nejhezčích hřebenových túr v Beskydech. Má nespornou výhodu. Nemusí se moc šlapat do kopců, protože vás autobus odveze do vysoko položené obce Hrčava. Nedaleko je unikátní místo Trojmezí, kde se setkávají hranice tří států. Zajít tam můžete, ale nemusíte. Stojí tu jen mramorový památník. Ovšem na vrchol Gírové a Grúň se vydejte, nebudete litovat, protože je tam opravdu krásně. Čekají vás úžasné výhledy, krásná příroda a klid. Procházka je to celkem nenáročná, jen trochu dlouhá. Cesta z Hrčavy do Mostů u Jablunkova (bez zastávky v Trojmezí) vám potrvá dvě až tři hodiny. Výlet nelze absolvovat s kočárkem, na kole však jet můžete a pejskům se bude výlet také líbit.

Kolem začarované Bílé Opavy

Kde: Karlova Studánka, trasa ZDE

Výlet je určen spíše pro starší děti a zdatnější turisty. Naučná stezka Bílá Opava totiž prochází po mnoha mostcích, schodištích a lávkách po březích Bílé Opavy, která je právem označována jako nejkrásnější horská bystřina Jeseníků. Pokud ovšem výlet zvládnete, odmění vás pohádkovým pohledem na několik vodopádů, četné kaskády a peřeje, skalní útvary a romantická zákoutí smrkového pralesa. A pokud vám budou na výletu chybět výhledy, pak si vyrazte na Petrovy kameny. Doplňovačka a doplňkové úkoly budou spíše okrajovou záležitostí vzhledem k obtížnosti terénu.

KINO

Corpus Christi| Moje kino LIVE

Kdy: čtvrtek 22. dubna od 20.30 hodin

Dvacetiletý Daniel projde v nápravném zařízení pro mladistvé duchovní proměnou. Chtěl by se stát knězem, s jeho trestním rejstříkem na to ovšem nemůže ani pomyslet. Když je propuštěn a má začít pracovat v truhlárně na malém městě, převlékne se po příjezdu do kněžského a díky náhodě se ujímá péče o místní farnost. Příchod mladého charismatického pastýře rozčeří stojaté vody a místní komunita, krutě zasažená tragédií, k níž tu došlo, může s jeho pomocí začít pomalu léčit své rány. Uspěje Daniel ve svém poslání? A za jakou cenu? Odkaz a přístupové údaje ke streamu projekce jsou uvedeny na PDF vstupence, kterou najdete v příloze emailu po dokončení nákupu ZDE.

Až vyjde měsíc | Moje kino LIVE

Kdy: pátek 23. dubna od 20.30

Příběh roztomile svérázné komedie Až vyjde měsíc se odehrává v 60. letech 20. století na romantickém pobřeží Nové Anglie. Samovi a Suzy je dvanáct let. Oba spojuje stejný problém: se svým okolím si nerozumí, ale myslí si, že o světě dospělých vědí vše. Na první pohled se do sebe zamilují. Uzavřou tajnou dohodu a připravují velkolepý plán. Po roce od jejich prvního setkání společně utečou do divočiny. Jejich zmizení obrátí život poklidného městečka vzhůru nohama. Pod vedením místního šerifa zahajují obyvatelé rozsáhlé pátrání po dvojici malých uprchlíků. Kromě rodičů mladé dívky, se po jejich stopách vydávají i místní skautský vedoucí s celým oddílem nadšených skautů, sociální pracovnice a další výstřední dobrovolníci. Odkaz a přístupové údaje ke streamu projekce jsou uvedeny na PDF vstupence, kterou najdete v příloze emailu po dokončení nákupu ZDE.

Šarlatán | Moje kino LIVE

Kdy: sobota 24. dubna od 20.30

Strhující životopisné drama výjimečného muže obdařeného léčitelskými schopnostmi na pozadí dobových událostí. Příběh je inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, na kterého se v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o pomoc tisíce lidí ze všech společenských vrstev včetně nejvýznamnějších osobností politického i kulturního života. Mikolášek je člověk bez odborného lékařského vzdělání, ale s nevšedním a nevysvětlitelným nadáním diagnostikovat a pomocí bylinek léčit nemoci, se kterými si ani doktoři nevědí rady. Jeho mimořádné schopnosti jsou však vykoupeny bojem s vlastními démony. Léčitelství je jeho vnitřní spásou a ochranou před sebou samým. Odkaz a přístupové údaje ke streamu projekce jsou uvedeny na PDF vstupence, kterou najdete v příloze emailu po dokončení nákupu ZDE.

Westwood: Punk, Icon, Activist | Moje kino LIVE

Kdy: neděle 25. dubna od 20.30

Od doby, kdy společně se svým bývalým partnerem a manažerem skupiny Sex Pistols Malcolmem McLarenem stála u zrodu punkového hnutí, redefinuje Vivienne Westwoodová už 40 let britskou módu a stojí za celou řadou těch nejvýraznějších modelů naší doby. Film mísí archivní záběry, překrásně rekonstruované sekvence a všeodhalující rozhovory s fascinující sítí spolupracovníků Vivenne Westwoodové. Provede nás tak jejím životem od doby, kdy vyrůstala v poválečném Derbyshiru, až na přehlídková mola v Paříži a Miláně. Tato důvěrná a pronikavá pocta jedné z největších ikon naší doby sleduje Westwoodovou a boj o záchranu integrity její značky, jejích zásad a jejího odkazu v byznysu poháněném konzumem, ziskem a globální expanzí. Odkaz a přístupové údaje ke streamu projekce jsou uvedeny na PDF vstupence, kterou najdete v příloze emailu po dokončení nákupu ZDE.

