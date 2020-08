Cofesťák: Bandaband a Krackhouse Family

Kdy: 28. srpna v 19:00

Kde: CO KAFE Dolní Vítkovice

Hned dva koncerty si můžete užít, pokud se vydáte v pátek večer do Dolních Vítkovic. Kavárna CO KAFE a kino Etáž pro vás nachystali příjemný hudební večer. Těšit se můžete na kapely Bandaband a Krackhouse Family. A tenhle mini hudební festival bude mít i svou aferparty o tu se před barem Etáž postará skvělý DJ Soulphonique.

Kunderovský čajový dýchánek na náměstí Beneše

Kdy: 28. srpna v 18:00

Kde: náměstí Dr. Edvarda Beneše, 702 00 Ostrava

Za kolik: zdarma

U příležitosti výročí 100 let od narození básníka, překladatele a čajomila Ludvíka Kundery si můžete užít čajový kunderovský dýchánek v centru Ostravy. Večerem na náměstí Edvarda Beneše vás provedou literární kritici Pavel Hruška a Petr Stach. Sraz na náměstí Edvarda Beneše. Deky na sezení a hrnečky na čaj si určitě můžete vzít s sebou.

Bo kultura jede: Buty v Trojhalí

Kdy: 28. srpna v 19:00

Kde: Trojhalí Karolina, Ostrava

Za kolik: 365 Kč

Legendární ostravská kapela Buty vás pobaví na svém jedinečném koncertu, který se uskuteční v pátek 28. srpna v Trojhalí Karolina v Ostravě. V rámci projektu Bo kultura jede! Vám Buty naservírují své nejlepší pecky a rozproudí krev. Zatančit a zazpívat si s nimi budete moci na zastřešeném náměstí v Trojhalí.

Bezruči v 60 minutách

Kdy: 28. srpna v 19:30

Kde: Vila Na Landeku, Ostrava

Za kolik: 350 Kč

Divadlo Petra Bezruče na Landeku !Tak tahle povedená věc se na vás chystá v pátek 28. srpna ve venkovním amfiteátru u Vily na Landeku. Nenechte si ujít speciální komponovaný večer toho nejlepšího od Bezručů. Co všechno jste chtěli vědět o Bezručích, ale báli jste se zeptat…Pětice herců vás s humorem sobě vlastním provede kultovními inscenacemi z let minulých, současných a možná i budoucích. Bezruči v 60 minutách přímo pod širým nebem na Landeku. Podívejte se na oblíbené hry, situace a postavy tak trochu z jiného úhlu! Bavte se, nechte se překvapovat a zažijte něco nového.

Mamma Mia v letním kině

Kdy: 28. srpna ve 20.30

Kde: Areál TJ Sokol Koblov

Za kolik: zdarma

Nezapomenutelné hity kapely Abba v originálním muzikálu Mamma Mia! Můžete vidět pod širým nebem, když se v pátek vydáte na hřiště TJ Sokol Koblov ba Antošovické ulici v Ostravě. Vezměte si deku na posezení a dobrou a zajděte se kouknout.

Kaleidoscope / Cirk La Putyka

Kdy: 28. srpna v 16.00

Kde: Faunapark Frýdek-Místek, Na příkopě 1221, Frýdek- Místek

Za kolik: 150 Kč

V rámci divadelního festivalu Spoutaná scéna vám své umění předvede Cirk la Putyka v pátek ve Faunaparku Frýdek-Místek. Šílené skoky na obřím teeterboardu, skupinové taneční choreografie, závěsná akrobacie i lety na trampolíně. Gag střídá trik a rytmická hudba smích, hypnotické obrazy kontrastují s letní party pod širým nebem. Tradiční se potkává s moderním, ostřílení putykáři se mísí s mladou cirkusovou krví. Celkem osm akrobatů, herců a tanečníků v představení probleskuje podobně jako barevné střípky v krasohledu. Nemyslete. Otevřete oči, nastražte uši a nechte se pohltit křiklavou koláží umu a radosti.

Zámek se vrátí zpátky časem

Kdy: sobota 29. srpna od 14 do 23 hodin

Kde: zámek Raduň

Na pozvání knížete Klemense von Metternicha se před dvěma sty lety se v Opavě jako hlavním městě rakouského Slezska setkaly hlavy států a diplomaté na historickém Opavském kongresu. Konal se s cílem utlumit nepokoje v Neapoli. Kromě vlastních kongresových jednání se účastníci též bavili a jejich zábavu přiblíží akce v raduňském zámku v sobotu 29. srpna. Na zámek se ve 14 hodin sjedou tehdejší účastnické „hlavy pomazané“ – pruský král Bedřich Vilém IV, ,rakouský císař František I. a ruský car Alexandr I. s anglickými a francouzskými diplomaty. V oranžérii začíná v podvečer empírové soirée, tedy slavnost s dobovou hudbou, tancem a ukázkami módy. Ve spolupráci se Slezskou univerzitou nebude chybět ani ochutnávka podzimních jídel z první poloviny 19. století v rámci cyklu Čtvero ročních období. Empírová slavnost potrvá na raduňském zámku do 23 hodin. (jih)

Zájemci o koncert nepřijdou

Kdy: v sobotu 29. srpna od 18 hodin

Kde: areál TJ Spartak, Chuchelná

Za kolik: 450 Kč

Původně přeložený koncert české metalové hard rockové skupiny Škwor se nyní k radosti fanoušků, kteří se svých oblíbenců dočkají, uskuteční v náhradním termínu. Jako předkapely v programu vystoupí skupiny D-Rock a Green Day revival z Prahy. (jih)

Hradozámecká noc

Kdy: v sobotu 29. srpna od 18 hodin

Kde: zámek Hradec nad Moravicí

Za kolik:160 Kč

Návštěvníci si od 18 do 23 hodin prohlédnou interiéry Bílého zámku a dozvědí se hodně zajímavého o orientálních sbírkách v majetku hradeckého zámku. Navštívit mohou od 19 do 23 hodin i spodní konírny Červeného zámku, kde je v programu čeká mimo jiné ukázka čínského čajového obřadu. (jih)

Výlet na kolech

Kdy: v sobotu 29. srpna od 9 do 16 hodin

Kde: koupaliště a rybník

Tradiční cyklovýlet pro rodiny s dětmi pod názvem Do Opavy na Fidorku a do Krnova na Kofolu bude odstartovaný od 9 hodin u opavského koupaliště a u Petrova rybníka v Krnově. Trasa povede v obou směrech po cyklostezce 55 a na jednotlivých stanovištích dostanou účastníci za splněné úkoly razítko. V cíli na ně čeká odměna. (jih)

Ostrava v barvách noci

Kdy: 29. srpna od 19.00 do 23.00

Kde: Vyhlídková věž Nové radnice, Ostrava

Za kolik: dospělí 60 Kč, děti od 7 let, studenti, senioři, ZTP 40 Kč, děti 4-6 let 20 Kč, rodina 2+3 160 Kč

Už potřetí v letošním létě se můžete zajít podívat na ostravskou metropoli z výšky Radniční věže i po setmění. Zjistěte, jak vypadá západ slunce nad Ostravou, nebo jaké krásy skýtá toto město pod hvězdami. Vyhlídková věž Nové radnice pro vás bude v sobotu otevřena až do 23.00.

Karvinské Zvony a Varhany

Kdy: 30. srpna v 16.00

Kde: kostel Povýšení sv. Kříže, Karviná-Fryštát

Za kolik: 80 Kč

Marta Wierzgoń a Tomáš Hejda představí skvostné nástroje fryštátského kostela a vy můžete být u toho. Jak nádherně zní varhany a zvony v tamním kostele si vychutnáte v neděli 30. srpna odpoledne. Nenechte si ujít vzácnou příležitost nahlédnout do historie těchto nádherných a vzácných součástí kostela.

Bílovecký zámek obsadí vojáci německého Wehrmachtu

Kdy: sobota 29. srpna od 13 hodin

Kde: zámek Bílovec

V sobotu 29. srpna 2020 obsadí bílovecký zámek vojáci německého Wehrmachtu! Život na zámku se pak na celé odpoledne, a dokonce i na část noci ze soboty na neděli, vrátí do doby Protektorátu. Netradiční program, který bude zahájen ve 13 hodin se uskuteční v rámci Hradozámecké noci. Návštěvníky nočních prohlídek přivítají stylově odění průvodci a atmosféru dokreslí dobová hudba. Pro návštěvníky organizátoři připravili ve spolupráci s Klubem vojenské historie Fenix z Nového Jičína výstavu vojenské techniky na nádvoří. Přítomní se mohou těšit i na bojové ukázky, které se historicky vztahují přímo k Bílovci. Ty jsou plánovány na 14, 16 a 20 hodinu. Od 18 hodin vystoupí hudební soubor Evergreen Boys. Přesně ve 20 hodin začne na zámku také první noční kostýmovaná prohlídka, další prohlídky zámku budou následovat ve 21 a 22 hodin.

Šipka slaví

Kdy: sobota 29. srpna 2020

Kde: Štramberk

Ve středu 26. srpna 2020 uplynulo 140 let od objevu čelisti neandrtálského dítěte v jeskyni Šipka ve Štramberku na Novojičínsku. V sobotu 29. srpna 2020 si toto výročí ve Štramberku připomenou zajímavým programem, který začne v 11 hodin právě v místě nálezu – tedy před jeskyní Šipka. Vystoupí zde Divadlo Pod věží. Ve 13.30 a v 16 hodin se uskuteční v prostorách Muzea Novojičínska přednáška a beseda o životě a práci muzejníka Karla Jaroslava Maška. Součástí programu budou ukázky výroby pravěkých nástrojů a komentovaná prohlídka muzea.

Zámecké slavnosti

Kdy: 30. srpna v 18.00

Kde: Zámek Poruba, Ostrava

Za kolik: dospělí předprodej 250 Kč, na místě 350 Kč

Rozloučit se s prázdninami a užít si příjemný nedělní večer na zámku nejen s muzikou, můžete, pokud se 30. srpna zastavíte na Zámek Poruba. Nachystáni tady budou členové skupiny historického šermu Barbaři. Také rožmberská kapela Z Čech až na konec světa. Můžete se podívat na tance s ohni v podání Zazi a Zahiri, a zahrát a zazpívat vám přijde i Iva Bittová.