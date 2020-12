Letos se na většině místech budou muset občané měst spokojit s vánočními jarmarky bez doprovodného programu. Ne jinak na tom bude i Moravskoslezská metropole. Vánoční trhy na Masarykově náměstí se v roce 2020 uskuteční bez doprovodného programu, slavnostního rozsvícení stromku a ledového kluziště. Budete si však moci nakoupit v prodejních stáncích, kterých bude celkem 23. I přesto stojí za to vánočně nazdobenou Ostravu navštívit a projít se někdy jinak plnými místy, které vyniknou i bez mas lidí. O to více si uvědomíme, že Vánoce jsou především svátky klidu a míru.

Virtuální prohlídky v Zoo Ostrava

KDE: On-line



Přestože je zima, nouzový stav a znemožněný přístup do všech atrakcí, milovníci zvířat a přírody si mohou užít prostory svému srdci blízké i on-line. Zoo Ostrava tyto prohlídky umožňuje v několika místech a pavilonech – Malé Amazonii, Cestě stínu, Čitvánu Pavilonu indických zvířat, Pandách, Papue, Pavilonu slonů, Na statku a v Tanganice. Ostravská zoo se v posledních letech zařadila mezi nejkrásnější zoologické a botanické zahrady v celém Česku. Kromě toho můžete na webu zoo nalézt všechna přítomná zvířata a poučit se z pravidelných článků a zpráv, týkajících se zoologických zajímavostí. Více ZDE.

Křížová cesta v Bělském lese

KDE: Ostrava-Bělský les



S blížícími se Vánocemi možná budete chtít podniknout pouť po jakékoli křížové cestě. Nemusíte jezdit daleko, jedna taková se nachází i v ostravském Bělském lese, a to od roku 2019. Je o délce 450 metrů a výstavba čtrnácti zastavení stála 280 tisíc korun. Výsledkem je originální, jedinečné a neopakovatelné dílo - součástí křížové cesty se čtrnácti zastaveními je monumentální kříž ze smrkového dřeva, který je postaven u Kapličky na konci křížové cesty. Zobrazení jednotlivých zastavení má pak na svědomí umělecký kovář David Sekula, který je známý mimo jiné svou činností v hradní kovárně Slezkoostravského hradu, kde vytvořil mnohá díla pro hrad.

TIPY ZA KARVINSKO

Vánoční trhy v Karviné

KDY: od neděle 29. listopadu

KDE: Karviná



Na Masarykově náměstí by měly proběhnout vánoční trhy, ovšem bez doprovodného programu. Město s pořádáním trhů počítá, stánkaři mají zájem. Vánoční trhy na náměstí začnou v neděli 29. listopadu. Tradičně budou přítomni trhovci všeho druhu, od adventních ozdob a rukodělných výrobků, až po umělecké předměty nebo čepice a šály. Město je připraveno operativně reagovat na případná další nařízení. Do Karviné navíc již dorazily vánoční stromy, bez kterých se předvánoční atmosféra neobejde. Tradičně budou zdobit náměstí, prostranství u kina Centrum nebo u kostela svatého Marka.

TIPY ZA FRÝDECKO-MÍSTECKO

Frýdek-Místek ve vánočním hávu

KDE: Frýdek-Místek



Letošní Vánoce budou komornější. Ale to neznamená, že bychom si nemohli užít vánoční atmosféru i tak. V pondělí byly na obě hlavní náměstí ve Frýdku-Místku přivezeny vánoční stromy. Místeckému náměstí bude až do Tří králů dominovat 12 metrů vysoká jedle, která vyrostla na soukromé zahradě a kterou městu věnovali její majitelé. Frýdecké náměstí ozdobí o dva metry nižší jedle, která po několik let rostla v městské zeleni v lokalitě K Hájku. Oba stromy a s nimi i vánoční výzdoba celého města se rozzáří už v pátek tentokrát však bez doprovodného programu. Spolu se stromy budou nazdobeny zdejší kašny, místecké náměstí ozvláštní stromečky, sněhuláci a betlém, ulice 8. pěšího pluku a Třída T. G. Masaryka rozzáří místní stromy bíle svítící girlandy s efektem třpytícího se sněhu. Po velkém úspěchu se na vybraná místa vrátí i osvětlení andělé.

Ostravici zdobí vyřezávaný Betlém

KDE: Ostravice



Ostravici ozdobil před první adventní nedělí vánoční strom a dřevěný betlém místního řezbáře Luďka Vančury. Adventní doba a vánoční čas v této malebné obci v srdci Beskyd mohou začít. Luděk Vančura je autorem dřevěných soch v Biskupské zahradě. Jedná se o galerii soch pod širým nebem, která se průběžně rozšiřuje a neustále přibývají nové postavy ze světa zvířat či pohádek. V roce 2020 překonal ostravický řezbář magickou metu a vytvořil přes 100 dřevěných soch. Expozice pod širým nebem bývá doplňována také o živá zvířata. Galerie v přírodě je proto vyhledávaným cílem zejména pro rodiny s dětmi.

Rozhledna Panorama nabízí Frýdek-Místek z ptačí perspektivy

KDE: Chlebovice, rozhledna Panorama



Do Chlebovic se dostanou zdatnější turisté z Frýdku-Místku i pěšky nebo mohou využít MHD, kolo, či auto. Z Chlebovic je třeba vystoupat na úbočí hory Kabátice a poté je čeká ještě 93 schodů na rozhlednu Panorama, kde uvidí Frýdek-Místek jako na dlani. K rozhledně navádí turistické značení z obce Chlebovice, přístup na rozhlednu je volný. Výlet je možno ještě kousek protáhnout a vydat se až na Kubánkov, což je nejvyšší vrchol Palkovických hůrek.

TIPY ZA OPAVSKO

První adventní neděli začínají vánoční trhy v Opavě

KDE: Opava



První adventní neděli rozzáří Opavu vánoční osvětlení jako symbol blížících se svátků. Jejich příchodu tradičně předchází období setkávání na vánočních trzích. V letošním roce musí návštěvníci počítat, že jejich konání je ovlivněno současnou pandemickou situací. Kulturní program sice neproběhne, ale prodej ve stáncích bude zachován. Na Dolním náměstí půjde nakoupit malé dárečky pod stromeček v podobě mýdel, svíček, dřevěných výrobků, domácích marmelád, sýrů, oříšků či ochutnat klobásky, trdelníky nebo třeba punč. Prodej by měl probíhat každý den od neděle 29. listopadu do úterý 22. prosince, vždy v čase od 10 do 18 hodin. Atmosféru trhů doplní dva dětské kolotoče, jeden na Horním a jeden na Dolním náměstí. Tradiční rozsvícení vánočních stromečků s kulturním programem bohužel neproběhne, nicméně i ony se první adventní neděli rozsvítí. Přestože se vánoční trhy nekonají v podobě, na jakou jsou lidé zvyklí, snahou organizátora je navodit příjemnou náladu. Případné změny v rámci prodeje či organizace vánočních trhů budou zveřejněny na facebooku Vánoční trhy Opava.

Seznamte se s Opavou virtuálně

KDE: On-line



Atraktivity Opavy je možné od listopadu shlédnout i z pohodlí domova. Nové aplikace nabízí Opavu z různých úhlů pohledu a lze s nimi nahlédnout i do minulosti prostřednictvím srovnávacích fotografií, kterými se můžeme přenést zpátky v čase do předválečné Opavy a města těsně po válečných vřavách. Srovnávací aplikace reflektuje, jak se opavská prostranství v průběhu let měnila a ukazuje, kudy vedla tramvajová trať či jaký vliv měl zub času na nejvýznamnější opavské památky. Například si projdete Ostrožnou ulicí v období první republiky nebo předválečné Horní náměstí. Předlohou byly staré pohlednice, podle kterých se srovnávací snímky vytvářely. Aplikaci naleznete zde.

Druhou aplikací je virtuální prohlídka, kdy za pomocí technologie 360° záběru, lze navštívit 23 nejznámějších oblastí Opavy. Architektonické skvosty navíc doplňují interiérové záběry. Nahlédnout lze do kostela sv. Ducha, můžete se pokochat výhledem z Ptačího vrchu nebo navštívit klášter Marianum. Díky rozšířené perspektivě má uživatel pocit, jako by na daném místě skutečně stál. Z pohodlí domova se tak do Opavy mohou dostat i lidé z jiného města či zahraničí. Aplikaci doplňují popisky, další fotografie, přehledná mapa a prokliky na sociální sítě. Aplikaci lze spustit také na chytrých mobilních telefonech s operačním systémem Android a iOS. Virtuální prohlídka je ke stažení zde.

TIPY ZA NOVOJIČÍNSKO

Na rozhlednu ve tvaru strážní věže

KDE: Odry-Pohoř



U Pohoře, místní části Oder u Nového Jičína stojí pěkná rozhledna ve tvaru strážní věže, kterou má obec ve svém znaku. Rozhledna Olšová je vysoká 17 metrů, kdo vystoupá po jejích 64 schodech až na vyhlídkovou plošinu ve výšce 13 metrů, uvidí celé široké okolí - Moravskou bránu a Moravskoslezské Beskydy, Hrubý a Nízký Jeseník, a pokud podmínky přejí, je možné zahlédnout také Praděd nebo Lysou horu. Aby každý věděl, na co se dívá, byly tady umístěny panoramatické fotografie s popisy. Kdo by se při výstupu unavil, může ztracenou energii nabrat v krytém odpočivadle přímo pod rozhlednou, kde je možné schovat se také před nepřízní počasí. Olšová je volně přístupná po celý rok a dojít se k ní dá jak od překrady v osadě Kletné u Suchdola nad Odrou, tak také po naučné stezce Stříbrný chodník. Stezka je okružní, začíná a končí u koupaliště v Odrách a na její 9kilometrovou trasu se vešlo hned 16 zastavení s informačními tabulemi. Cyklisté sem mohou dojet na kole, u rozhledny je jim k dispozici stojan. Do Oder jezdí vlak, a tak se sem snadno dostanou i ti, kteří nemají vlastní dopravu.

Poutní místo Skála Panny Marie

KDE: Klokočůvek



Poutní místo Panny Marie ve skále leží v překrásném, hlubokém a lesními stráněmi obklopeném údolí, v severní části území městečka Spálov, v místní části Klokočůvek, v těsné blízkosti řeky Odry, která zde tvoří starou zemskou hranici mezi Moravou a Slezskem. K prameni vody, která tryská přímo ze skály, se pojí pověst o Panně Marii, která zde za třicetileté války zachránila švédského vojáka před smrtí žízní.

TIPY ZA BRUNTÁLSKO

Ke krnovské synagoze

KDE: Krnov



Naplánujte si nedělní procházku městem Krnov. Pozornost můžete věnovat například zdejší synagoze, která byla postavena v letech 1871-1872 stavitelem Ernestem Latzelem v novorománském slohu, s interiéry v maurském stylu, inspirovaném stavbami sefardských Židů. Nachází se na nárožní ulici Soukenické a Barvířské za budovou České pošty. Synagoga se krok za krokem stává nedílnou součástí kulturního a duchovního dění města Krnova. Společně s krnovským židovským hřbitovem připomíná historii židovské obce na území města.

Do přírody po naučné stezce Kabátův kopec



Stezku Kabátův kopec vybudovala základní organizace Českého svazu ochránců přírody Levrekův ostrov, která na 3,5 km trase rozmístila pět akátových laviček a devět infopanelů, z nichž část bude interaktivních – s pexesem, skrývačkami nebo hádankami. Na některých jsou nainstalovány také hmyzí domky. Naučná stezka začíná u autobusové zastávky MHD Pod Ježníkem (u rybníků). Kabátův kopec, nazývaný také Horky, tvoří komplex luk, remízků a křovin a jde o jeden z ostrůvků teplomilné květeny na Krnovsku. Území bylo v minulosti využíváno jako vojenské cvičiště a v současné době není cíleně obhospodařováno, kromě tří hektarů, které udržuje Levrekův ostrov.

KNIŽNÍ TIPY

Dekameron 2020

AUTOR: Kolektiv autorů



Obec spisovatelů České republiky vydala v posledních dnech pod svou hlavičkou mimořádný počin. Dekameron 2020, jak je kniha nazvaná, navazuje na Dekameron Giovanniho Boccaccia, který soubor milostných povídek psal v reakci na probíhající morovou epidemii, jíž byl sám autor svědkem. „Nejen Raffael, Rubens, Goya nebo Géricault malovali svá díla inspirovaná epidemií moru a cholery. I jiní slavní umělci se rádi nechávali inspirovat lítostí nad umíráním a smrtí, a že i nás potká zkušenost podobná, tomu bychom ještě před nedávnem jen těžko uvěřili,“ píše se úvodu „nového“ Dekameronu. Ano, kniha vznikala v období, kdy Covid-19 zcela narušil plynulý chod celého světa. Celkem 100 nových povídek vybrala a uspořádala Lydie Romanská, ostravská spisovatelka, která pracuje ve vedení Obce spisovatelů ČR a zároveň je členkou české části mezinárodního Pen klubu a Spolku slovenských spisovatelů. Tento krásný a originální počin zajisté zpříjemní chvíle nastávajících delších večerů, které ještě více prodlužuje nouzový stav.

Daisy Jones & The Six

AUTOR: Taylor Jenkins Reid



Knižní hit tohoto roku je již na světě a překvapivě se dotýká světa populární rockové hudby a jeho temnějšího pozadí. Navzdory tomu, že kniha celá je mystifikací a děj je vymyšlený, již nyní je také obestřena mnohými kladnými a pochvalnými recenzemi. Spisovatelka Taylor Jenkins Reid pochází z USA a v posledních letech na sebe upozornila řadou úspěšných románů. Jakýmsi leitmotivem jejích knih a to, co je propojuje, jsou ženské charismatické hrdinky a také opravdovost, se kterou jsou popisovány lidské city a emoce. „Kdyby kapela The Six opravdu existovala, byla by největší kapelou rockové historie.“ Začtěte se a přesvědčte se o tom sami.

TIP REDAKCE: Povídky z jedné a druhé kapsy

AUTOR: Karel Čapek



Souběžné vydání dvou sbírek kriminálních povídek, v nichž se autor zamýšlí nad otázkami práva a spravedlnosti, dobra a zla a zločinu a trestu, jsou tím pravým čtením pro čím dál delší večery. Povídky Karla Čapka patří k tomu nejlepšími, co v české literatuře vzniklo a mnozí čtenáři je čtou pravidelně. Snad proto, že netypické zápletky a nádherně popsané charaktery postav se zkrátka neomrzí. Povídky původně vycházely časopisecky na konci dvacátých let minulého století. Dnes je seženeme v téměř každém knihkupectví i knihovnách.

Moje sváteční pečení

AUTOR: Josef Maršálek



Zdroj: Josef MaršálekRodák z Kyžlířova na Hranicku Josef Maršálek, je jeden z nejznámějších českých cukrářů. Ve známost vešel především jako porotce soutěže Peče celá země. Dlouhá léta působil ve Velké Británii, kde dosáhl významného postavení ve slavném obchodním domě Harrods a vypracoval se na jednoho z nejrenomovanějších odborníků svého oboru. Pomáhal také zakládat cukrářský podnik v Indii, cestoval a inspiraci hledal po celém světě. Jeho v pořadí již třetí kniha Moje sváteční pečení vypráví v autobiografii doplněné mnoha fotografiemi i recepty o tom, jak se naučil péct u svých babiček, jak začínal v Bathu, jak žil jako velký šéf neobyčejného provozu či jak narazil po návratu do Čech.

TIPY NA SPOLEČENSKÉ HRY

Černé historky



Je vás na zábavě v kolektivu více a chtěli byste se trochu zamyslet? Na to je skvělá společenská hra jménem Černé historky, která od doby svého vydání v Česku rozrostla o několik dalších pokračujících dílů a také tematických souborů historek, například ze Středověku. 50 černých historek, 31 zločinů, 49 mrtvých těl, 11 vrahů, 12 sebevražd a 1 smrtící jídlo, stojí na zadní straně prvního svazku. Jak se to všechno mohlo stát? Právě na to musí každý hádající hráč přijít naprosto sám, pouze s pomocí odpovědí „Ano“ nebo „Ne“. Příjemnou, i když možná trochu morbidní zábavu!

Sagrada



Překrásná barevná hra s kostkami. Staňte se umělci soutěžícími o to, kdo vytvoří nejkrásnější barevnou vitráž kostela Sagrada Família. Okenní sklíčka jsou ve hře představována barevnými kostkami, jejichž hodnoty vyjadřují odstín (čím vyšší hodnota, tím tmavší barva). Každé kolo si budete vybírat kostky z nabídky a pokládat je do svého okenního rámu. Přitom bude nutné dodržovat podmínky karet vzorů. Zároveň nesmějí mít dvě sousedící kostky stejnou barvu ani hodnotu. Hra se hraje na 10 kol. Poté si podle karet úkolů sečtete vítězné body a kdo jich nasbírá nejvíce, stane se mistrem sklenářem!

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ TIPY NA ON-LINE PROGRAM

Klasika o čtvrté

KDY: Každý čtvrtek v 16.00 hodin

KDE: On-line



Virtuózní český pianista Ivo Kahánek připravil sérii koncertů, které se vzhledem k opatřením okolo pandemie Covid-19 přesouvají do online prostoru. Vysílání ze Sukovy síně Rudolfina tak může sledovat každý, kdo miluje klasiku a ctí české umělce, kteří ji intepretují. Klasika o čtvrté je koncertní cyklus, který nabízí prvotřídní komorní hudbu v podobě, která je připravena na míru staršímu publiku, svým obsahem přitom osloví návštěvníky bez omezení věku. Každý koncert je koncipován a průvodním slovem a představením daného autora, jehož hudba zazní. Vedle klavíristy Ivo Kahánka, houslisty Václava Hudečka, violoncellisty Tomáše Jamníka a sopranistky Olgy Jelínkové vystoupí také Smetanovo trio nebo České filharmonické kvarteto ve skladbách W. A. Mozarta, L. van Beethovena, F. Chopina, A. Dvořáka, L. Janáčka a B. Martinů. Více ZDE.

Výstava 1620. Cesta na horu

KDE: Web muzea

ZA KOLIK: zdarma



Národní muzeum nabízí řadu výstav online. Výstava 1620. Cesta na horu připomíná 400. výročí bitvy na Bílé hoře a ilustruje tehdejší situaci v zemích Koruny české – náboženskou realitu, velmocenské ambice, situaci v habsburském rodě. Velká pozornost je věnována samotné bitvě. Ta je vůbec poprvé v historii multimediálně zpracována. Bitva je rovněž zasazena do kontextu přesunu vojsk mezi Rakovníkem a Prahou v listopadu 1620, který byl dosud do značné míry opomíjen, přestože měl na výsledek nezanedbatelný vliv. Součástí výstavy jsou ukázky dobových zbraní, vojenské taktiky, charakteru armád. Autorem je Michal Stehlík a k výstavě si můžete poslechnou i text, který namluvil Petr Horký.

Vyrobte betlém a zapojte se do soutěže

KDY: Kdykoliv

KDE: ZDE

ZA KOLIK: Zdarma



Pro letošní předvánoční čas pro vás Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou připravilo originální hru. Během ní si zkusíte vytvořit tradiční papírový betlém, který může ozdobit váš domov. Základ pro vytvoření betlému s návodem naleznete již nyní na stránkách muzea ZDE. Díky těmto podkladům a návodu si můžete vyrobit základní stavbu s chlévem. Pokud byste v návodu něčemu nerozuměli, nebojte se napsat na mail marxova@moh.cz. Na stránkách MGOH naleznete také již známé figurky označené čísly, které si můžete už teď do betlému vystavět (ZDE). Řiďte se vždy jejich čísly. Ty naleznete i na spodním díle stavby betlému. Avšak umístění hlavních postav musíte uhodnout (ZDE). Každý týden muzeum zveřejní jednu hádanku, pomocí které musíte uhodnout dvojici postav. Hádanky budou různého charakteru. Těšit se můžete na spojovačku, křížovku či fotokvíz.

Adventní neděle v podání Františka Kinského a Matyáše Nováka

KDY: Každou adventní neděli

KDE: www.zamekkostelecno.cz

ZA KOLIK: Zdarma



František Kinský a Matyáš Novák se poprvé představí ve společném pořadu s názvem Adventní neděle v Novém zámku. Z rodového sídla kostelecké větve Kinských vás provedou komponovaným pořadem s vyprávěním o adventu, Vánocích a zvycích nejen u nás, ale i v Evropě. „Letošní rok byl složitý. Řada koncertů v Novém zámku i mnoho koncertů Matyáše, které se měly uskutečnit po celé republice, je přeloženo, nebo zrušeno. Stejně tak se poprvé neuskuteční tradiční a velmi oblíbené vánoční koncerty v našem zámku. On-line pořady chceme společně s Matyášem a všemi zaměstnanci mojí agentury a zámku potěšit naše věrné posluchače, návštěvníky a příznivce,“ upřesňuje k programu František Kinský. Matyáš Novák zahraje výběr českých i světových vánočních koled, melodií a písní různých žánrů ve svém vlastním aranžmá. Hostem programu, který připravuje agentura KINSKÝ Art Media ve spolupráci s Novým zámkem a společností D2 Media Jana Duška, bude trojnásobná držitelka Ceny Thálie, sopranistka Jana Šrejma Kačírková. Vánočně laděný program, který v on-line přenosu spojí výrazné osobnosti dvou generací, má oslovit co nejširší publikum. Sledovat jej můžete každou adventní neděli od 14.00 hodin na facebookových stránkách agentury KINSKÝ Art Media, Nového zámku a na Facebooku a YouTube kanálu Matyáše Nováka.

Bitva u Slavkova

KDY: pátek 27. až neděle 29. listopadu

KDE: www.tenkratveslavkove.cz



Do online prostředí museli pořadatelé přesunout o víkendu i připomínku 215 let od legendární bitvy tří císařů u Slavkova. „Letos si výročí připomene prostřednictvím videí a živých vstupů na facebooku a youtube kanálu. Od pátku do neděle nabídnou pohled na samotné bojiště a jednotlivé fáze bitvy, ale připomenou i zajímavosti ze života osobností, vojáků a obyvatel regionu. Chybět nebude modlitba za padlé ze zámecké kaple a pieta u Mohyly míru,“ uvedli pořadatelé.