Jak si užít aktuální víkend? Deník přináší souhrn tipů na ty nejzajímavější akce v Moravskoslezském kraji. Na Frýdecko-Místecku vás čeká pořádná diskotéka party i SWAP, tedy akce, kde můžete přinést věci, které už vám neslouží a výměnou si odnést jiné.

Diskotéka. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Michal Bílek

FRÝDECKO-MÍSTECKO

SWAP aneb pošli to dál

KDY: sobota 11. března od 10 do 15 hodin

KDE: Nad Úvozem 195, Třinec-Kanada (aut. zastávka Kanada-střed)

ZA KOLIK: 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: Swap je výměna. Přineste věci, které už nevyužíváte a odneste si jiné, která využijete a udělají vám radost. Na výměnu můžete přinést oblečení, obuv, hračky, knížky, hry, sportovní i domácí potřeby. Na místě bude k dispozici také hernička pro děti.

Frýdecko-Místecký Discopříběh volume 2

KDY: sobota 11. března od 20 hodin

KDE: Národní dům Frýdek-Místek

ZA KOLIK: v předprodeji 200 Kč

PROČ PŘIJÍT: Speciální osvětlení, kvalitní zvuk s efekty a dvě stage, které návštěvníka vtáhnou do světa té nejlepší tanenční disco muziky. V Dolním sále pojedou hity 80. a 90. let, hraje DJ Honza Olomouc. V Horním sále roztočí návštěvníky hity od roku 2000 po současnost, hraje DJ Jakub Fuciman. Vstup na akci je povolen jen starším 15 let, na místě fotokoutek i bohatě zásobené bary a občerstvení.

OSTRAVA

Včelařský jarní veletrh v Ostravě

KDY: pátek 10. a sobota 11. března, od 9 do 17

KDE: Černá louka, Ostrava

ZA KOLIK: od 90 Kč (zvýhodněné od 50 Kč)

PROČ PŘIJÍT: V České republice je evidováno na 50 000 včelařů, kteří se starají o včelky a připravují s jejich vydatnou pomocí zdravé dobroty. A právě s některými z nich se můžete setkat osobně na jarním veletrhu Včela!!! v pátek a v sobotu na výstavišti Černá louka v Ostravě. Návštěvníci se zde seznámí také s novinkami, důležitými informacemi. Na co se můžete těšit? V nabídce bude med, medovina, medová kosmetika, vybavení pro včelaře, výrobky pro včelaře, léčivé přípravky z včelích produktů, potravinové látky pro včelí produkty. Součástí veletrhu jsou také odborné přednášky a doprovodný program v podobě soutěží a ochutnávek.

Beseda s Vladimírem Remkem

KDY: sobota 11. března od 17 hodin

KDE: Planetárium Ostrava, Krásné Pole

ZA KOLIK: 150 Kč

PROČ PŘIJÍT: V letošním roce si Česko připomíná 45 let od startu prvního československého kosmonauta Vladimíra Remka. Jeho cesta do vesmíru začala 2. března 1978, a na palubě stanice Saljut 6 strávil téměř 8 dnů. Je 87. kosmonautem světa a zároveň prvním z jiné země než Sovětského svazu nebo USA. V moderované besedě v ostravském planetáriu Vladimír Remek zavzpomíná na to, jak probíhal výběr a výcvik kosmonautů, a jak probíhal samotný let do vesmíru. Během diskuze budou moci posluchači položit i své dotazy.

KARVINSKO

Buty ve Stolárně

KDY: sobota 11. března od 21 hodin

KDE: Stolárně club Havířov

ZA KOLIK: Přeprodej: stání/ 400 Kč, sezení 450 Kč, na místě 450 Kč. ZTP na místě 150 Kč

PROČ PŘIJÍT: Legendární ostravská skupina Buty se představí v Havířově v klubu Stolárna po dlouhých devíti letech. Těšit se můžete na současnou koncertní sestavu, nestárnoucí hity a stále svěží muzikantskou energii a umění.

Ventolin

KDY: sobota 11. března

KDE: Jazz Club Havířov

ZA KOLIK: 200 Kč

PROČ PŘIJÍT: Český DJ, performer, producent, mistr synťáků a univerzitní profesor - to a mnohem víc je David Doubek alias Ventolin. Nenechte si ujít prvotřídní párty s jeho nejznámějšími hity. Zažijte Disco Science na vlastní kůži.

NOVOJIČÍNSKO

Ty Syčáci – 20 let na scéně!

KDY: pátek 10. března, od 20.00 hodin

KDE: Nový Jičín, Stará pošta

ZA KOLIK: 150 Kč na místě

PROČ PŘIJÍT: Ty Syčáci v čele s legendárním Petrem Vášou nedávno oslavili dvacet dva let své existence. K této příležitosti sestavili speciální výroční program, ve kterém posluchače provedou postupně všemi svými alby. Zejména díky svému nasazení na pódiu a strhující atmosféře, kterou dokáží během hraní vytvořit, oslovují Ty Syčáci široké spektrum posluchačů.

Štramberská divadelní přehlídka amatérských souborů

KDY: pátek 10. března, od 19.30 hodin

KDE: Štramberk, kulturní dům

ZA KOLIK: 120 Kč/snížené 60 Kč, permanentka na sedm představení 600 Kč

PROČ PŘIJÍT: Jedná se o jubilejní XXV. ročník přehlídky amatérských divadel. Téměř každý víkend, s výjmkou velikonočního, se v sobotu představí jeden amatérský divadelní soubor z bližšího i vzdálenějšího okolí. Tentokrát se představí Divadelní soubor Lojza z Oder s hrou 1+1=3, jejímž autorem je R. G. A. Cooney.

1. ročník Hokejového plesu pořádaný k příležitosti 90. výročí založení HC Kopřivnice

KDY: sobota 11. března, od 19.00 hodin

KDE: Kopřivnice, prostory kulturního domu

ZA KOLIK: 290 Kč – vstupenka s místenkou je slosovatelná

PROČ PŘIJÍT: Organizátoři plesu nabádají hráče, fanoušky, nadšence a přátele hokeje, aby vyměnili dresy a teplákovky za oblek či šaty a pobavili se jako jeden velký hokejový tým.

V programu zahrají k tanci a poslechu KOPROCK, Cimbálová muzika Pramínky, DJ Stoupa, k vidění budou taneční vystoupení, chybět nebudou soutěže o ceny, tombola a bohaté občerstvení.

Dětský pohádkový karneval

KDY: neděle 12. března, 15 až 18 hodin

KDE: Frenštát pod Radhoštěm, kulturní dům

ZA KOLIK: 100 K4/ s místenkou 150 Kč

PROČ PŘIJÍT: Karneval organizovaný Centrem volného času Astra jistě přinese dobré pobavení dětským účastníkům i jejich dospělému doprovodu. Ty, co přijdou, čeká hudba DJ Noxed, bufet Radima Pavlicy a možná přijde i kouzelník.

OPAVSKO

Co obnáší šoubyznys

KDY: sobota 11. března od 17.30 hodin

KDE: kulturní dům Štěpánkovice

ZA KOLIK: 100 kČ

PROČ PŘIJÍT: Nejproslulejší český imitátor, bavič a herec Petr Jablonský nabídne přítomným zbrusu novou zábavnou show, plnou převleků scének i písniček. Jeho přičiněním se v ní postupně objeví plejáda známých osobností a celebrit. Parťačku a současně i kolegyni mu bude dělat začínající zpěvačka Nikola Votrubová, která vstupuje po úspěšném umístění mezi nejzářivějšími pěveckými talenty v Superstar do šoubyznysu.

Matiné k poctě žen

KDY: neděle 12. března

KDE: Slezské divadlo Opava

ZA KOLIK: 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: V neděli se návštěvníci tradičního matiné v opavském divadle sejdou v 10 hodin s Libuší Vondráčkovou a Evženem Truparem. V programu zazní k poctě žen díla Franze Dopplera, Johannese Brahmse nebo Karla Husy v podání členů opavského divadelního orchestru. Ne snad proto, že by slavily svůj svátek. Matiné jim poděkuje za to, že svou návštěvností drží divadlo při životě. „ Stačí jen mrknout do hlediště a vidíme tu Vaši naprostou většinu. Pokud tam sedí pánové, pak byli jistě z devětadevadesáti procent přivedeni vámi,“ vzkazuje divačkám Evžen Trupar.

Koncert Veselé trojky

KDY: neděle 12. března od 17 hodin

KDE: kulturní dům Hlučín

ZA KOLIK: 250 Kč na místě

PROČ PŘIJÍT: Skupina Veselá trojka patří mezi nejpopulárnější umělce nejen na TV Šlágr. Na kontě má tři alba svých vlastních písniček, u kterých hudbu i text složil Pavel Krška. Tvoří ji dlouholetí kamarádi se smyslem pro humor, kteří hudbě věnovali celý dosavadní život. Dohromady je svedl věk i pohled na život kolem nich a především láska k lidové písničce s cílem přinášet posluchačům radost a pohodu, která se v dnešní době poněkud vytrácí. Náměty čerpají Pavel Krška (heligonka/zpěv), Miroslav Hrdlička (klávesy/zpěv) a Jaromír Kozelek (akordeon/zpěv) ze života tak, jaký skutečně je. Jejich písničky jsou smutné i veselé a každý si v nich najde kousek svého příběhu.

Sněhurka a sedm trpaslíků

KDY: neděle 12. března od 10 a 16 hodin

KDE: Loutkové divadlo Opava

ZA KOLIK: 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Divadlo Víti Marčíka přiveze opavským dětem od čtyř let věku na komediantském voze loutkovou pohádku o krásné Sněhurce, jejích malých kamarádech a krásném princi. Vůz se rak postupně stane královskou komnatou, hustým černým lesem a nakonec i chaloupkou se sedmi malými postýlkami, stolem a lavicí pro trpaslíky. Děj oživí rytmické písničky, jejichž snadno zapamatovatelný refrén zpívají děti společně s herci. Nechybí ani humor a hlavně láska, která i smrt překoná.

BRUNTÁLSKO

S čerty nejsou žádné žerty

KDY: neděle 12. března od 15 hodin

KDE: Městské divadlo Krnov

ZA KOLIK: 110 Kč

PROČ PŘIJÍT: Metropolitní divadlo Praha přiveze do Krnova dětský muzikál na motivy slavné filmové pohádky. Čertovská pohádka vypráví o mladém mlynáři Petrovi, kterého zlá chamtivá macecha Dorota připraví o mlýn a všechen majetek po mamince a tatínkovi. Petr se proto vydává hledat své štěstí do světa. Cestou narazí v lese na dcery knížete; protivnou a sobeckou Angelinu a hodnou a skromnou Adélku. Mezitím se Petrova macecha spikne s místním vychytralým správcem, který se stará jen o to, jak naplnit vlastní měšec na úkor knížecí pokladny. Společně proti Petrovi kují pikle. Podaří se jim ho dostat do vězení a poté i na vojnu. Petrovi se však povede utéct, a když už neví, kudy kam, nabídne mu svoji pomoc samotné Peklo. To pečlivě sleduje špatné skutky, protože nikdy nedělá dobře, když si někdo může myslet, že zlo zůstane nepotrestáno.

Vyřeš zločin! Stopa!

KDY: do 19. března denně mimo pondělí, od 9:30 do 16:30

KDE: Zámek Bruntál

ZA KOLIK: vstupné do zámku 150 Kč

PROČ PŘIJÍT: Staňte se detektivem a vyřešte zločin! Už jen do konce března je k vidění v bruntálském zámku unikátní interaktivní výstava věnovaná vědeckým metodám v kriminalistice. Na návštěvníky čeká fiktivní kriminální případ, který budou moci sami vyřešit a odhalit pachatele. Během řešení se neotřelou a zábavnou formou seznámí s moderními metodami vyšetřování. Nechybí ani překvapivé informace z oblasti dějin kriminalistiky. Výstava vznikla v kooperaci s Ústavem soudního lékařství v Brně, Policií ČR a Muzeem policie ČR.