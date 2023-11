Jak si užít nastávající víkend? Na Frýdeckomístecku můžete vyrazit na svatomartinské husí hody do Mostů u Jablunkova, přehlídku folkových skupin v Hukvaldech či frýdecko-místeckého klubu Stoun. Hodně se toho ale děje i jinde po celém kraji, více v Tipech Deníku.

Příprava husích hodů v restauraci U Chmelů v Prostějově | Video: Archiv Lukáše Chmely

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Svatomartinské husí hody na Skalce

KDY: sobota 11. a neděle 12. listopadu

KDE: Mosty u Jablunkova, chata Skalka

PROČ PŘIJÍT: Husí hody v kouzelném prostředí Beskyd.

Zdroj: město Frýdek-Místek

Hukvaldský potlach

KDY: sobota 11. listopadu, 14-23 hodin

KDE: spolek Hukvaldský potlach, Hukvaldy

ZA KOLIK: 300 Kč

PROČ PŘIJÍT: Příznivci folkové hudby se již určitě těší na přehlídku moravských folkových a bluegrassových kapel + hosta. Zahrají kapely Sladíme, Teatet, BG Styl, sourozenci Novorkovi , VeHiBa a skupina Nezmaři.

Zdroj: město Frýdek-Místek

Joker´s IV křtí album

KDY: sobota 11. listopadu, 19 hodin

KDE: Frýdek-Místek, klub Stoun

ZA KOLIK: 190 Kč předprodej/ 250 Kč na místě

PROČ PŘIJÍT: Hard-rocková parta Joker´s IV a jejich křest nového alba Pink Wolrd v domácím frýdecko-místeckém klubu STOUN. Speciální host večera Acoustica.

*********************************************************************************************

FK Třinec - FC Zlínsko

KDY: sobota 11. listopadu, 10.15 hodin

KDE: Třinec, fotbalový stadion

PROČ PŘIJÍT: Další zápas třineckých fotbalistů doma v 16. kole pomalu končící Moravskoslezské fotbalové ligy.

*********************************************************************************************

Uspáváme broučky + lampionový průvod Faunaparkem pro nejmenší

KDY: neděle 12. listopadu, 15 hodin

KDE: Frýdek-Místek, Faunapark

ZA KOLIK: 100 Kč, rodinné 300 Kč (rodiče a 1-3 děti), děti do 3 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Vyrobíme si lampiony. Po setmění v cca 16:30 lampionový průvod kolem Faunaparku. Uložíme broučky k zimnímu spánku.

KARVINSKO

Lampiónový průvod s Martinem na bílém koni

KDY: sobota 11. listopadu, 16.30 hodin

KDE: Karviná, sraz na louce pod zámkem v parku B. Němcové, poté průvod na Lodičky

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Můžete se těšit na ohnivou show, rytířské klání a opékání párků. S sebou: lampion, svítidlo, párky.

*********************************************************************************************

Vyprávění indiánské babičky

KDY: neděle 12. listopadu, 16 hodin

KDE: Městský dům kultury Karviná

ZA KOLIK: 80 Kč

PROČ PŘIJÍT: Příběh indiánského chlapce Mato Tope z kmene Siouxů, který má sílu a odvahu čtyř medvědů a je odhodlán bránit svůj kmen před Vraními indiány, zloději koní. Chrání a ctí totiž svou posvátnou zemi, jejíž srdce tluče v rytmu bubnů a dech je větrem. Kde vše živé i neživé promlouvá stejným jazykem ducha. Kde voda je čistá, obloha modrá a kde hvězdy zpívají svoji píseň. Účinkuje: Těšínské divadlo, Loutková scéna Bajka

*********************************************************************************************

Den válečných veteránů v Těšíně

KDY: sobota 11. listopadu

KDE: Historická budova, Hlavní třída, Český Těšín

ZA KOLIK: 120 Kč, cena vlčího máku 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: U příležitosti konce první světové války se celosvětově slaví 11. listopadu Den válečných veteránů.Symbolem svátku se stal vlčí mák. Po celý měsíc listopad bude možno v Historické budově vyrábět nebo zakoupit květy vlčího máku. Zakoupením květu přispějete na přímou pomoc veteránům a dalším bojovníkům za svobodu prostřednictvím Centra pomoci Paměti národa.

NOVOJIČÍNSKO

Jazz klub & Ruchadze Band Amsterdam Beyond

KDY: pátek 10. listopadu

KDE: Stará pošta, Nový Jičín

ZA KOLIK: 180 Kč

PROČ PŘIJÍT: Pokud máte rádi bezprostřednost, výbušnost a kreativitu a chcete-li se alespoň na chvíli odpoutat od svých denních starostí a stát se svědky mimořádného hudebního dobrodružství, pak neváhejte a přijďte na koncert tohoto výjimečného tělesa.

*********************************************************************************************

Koncert: Ventolin

KDY: sobota 11. listopadu

KDE: klub Galerka na Staré poště, Nový Jičín

ZA KOLIK: 350 Kč

PROČ PŘIJÍT: Přes den David Doubek alias Ventolin přednáší na univerzitě, po večerech baví na koncertech. Pět let po vydání úspěšného debutu Totem má pozici jednoho z nejvyhledávanějších elektronických hráčů. A jeho show je k nezastavení i na singlu Disco Science, kterým Ventolin ohlašuje svou novou desku Vitajte.

*********************************************************************************************

Svatováclavský hudební festival - Biblické písně

KDY: neděle 12. listopadu od 17 hodin

KDE: kostel sv. Bartoloměje, Kopřivnice

ZA KOLIK: 200 Kč / student, senior, ZTP 150 Kč / do 15 let vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: V rámci Svatováclavského hudebního festivalu zazní písně Farkase, Bacha, Albinoniho a Dvořáka v podání Stadlerova klarinetového kvarteta a sólisty Martina Gurbaľa.

*********************************************************************************************

Předmartinské odpoledne a příjezd svatého Martina

KDY: pátek 10. listopadu, od 12 hodin, sobota 11. listopadu od 8

KDE: náměstí Míru, Frenštát pod Radhoštěm

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: V pátek se na náměstí uskuteční již tradiční odpoledne před Martinským trhem. Na náměstí postupně od 14.30 hodin vystoupí kapely HTK Band, Klika NJ Blues a FRE/E/ROCK. V 17 hodin bude vyhodnocení soutěže o nejlepší vařonku. Na parkovišti u kostela sv. Martina se od 16 do 23 uskuteční Martinská párty s DJ’s, projekcí a světelnou show. V sobotu už v 8 hodin začne na náměstí Martinský trh. Od 9 hodiny bude hrát dobová kapela Calata, v 10 hodin přijede svatý Martin se svou družinou a dojde i na vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší recepturu na svatomartinskou husu. V 11 hodin zahraje moderní cimbálová muzika Poštár, od 14 hodin vystoupí skupina Navalentym.

OSTRAVSKO

Slavnost a průvod Svatého Martina v Ostravě

KDY: sobota 11. listopadu od 11 do 21 hodin

KDE: Vila Hanse Ulricha, Sokolská třída 175/2

PROČ PŘIJÍT: Slavnost svatého Martina se letos poprvé uskuteční ve Vile Hanse Ulricha a v jejím okolí. Bohatý program začíná už v 11 hodin dopoledne a zakončí ho koncert v Klubu Parník. Největším lákadlem pro rodiny s dětmi bude světelný průvod v čele s Martinem na bílém koni a jeho gardou, bubeníky, šermíři a vojáky s loučemi. Start průvodu je v 16:30 na Masarykově náměstí a povede po Poštovní a Matiční ulici směrem k Vile Hanse Ulricha. Děti si mohou přinést vlastní lampionky a lucerny. Možnost zakoupení bude i na Masarykově náměstí.

V okolí Vily Hanse Ulricha (sídlo klubu Parník) bude připraven dobový jarmark s pochutinami a tematickými specialitami jako husí játra, koláče, svatomartinské rohlíky, domácí chleby, sýry, pirohy, samozřejmě i pivní speciály a další. Představí se například dobová řemesla s dílnami pro děti, Historický šerm Viator, zbrojnice a vojenské ležení. V Klubu Parník budou společně se slavnostním otevřením v 11 hodin a následnou degustací mladých vín probíhat i husí hody za doprovodu cimbálové muziky Radegast.

*********************************************************************************************

Baník hostí Spartu, fanouškům nabídne husu

KDY: sobota 12. listopadu od 15 hodin

KDE: Městský stadion Ostrava-Vítkovice

ZA KOLIK: 200 až 450 Kč

PROČ PŘIJÍT: Baník v neděli hostí Spartu. A pro své fanoušky chystá ještě větší Food zónu, než byla ta před utkáním s Jabloncem. Slibuje před utkáním a v průběhu přestávky ještě rozmanitější výběr. Také proto, že duel se Spartou se bude hrát o Svatomartinském víkendu, bude v nabídce nově například trhané husí stehno se zelím a knedlíkem. Před utkáním se Spartou se bude do skla čepovat znovu a pozor, vzhledem k jinému dispozičnímu řešení Food zóny bude možné točit pivo do skla před utkáním po celou dobu, tedy až do zahájení zápasu! Hospoda ve Food zóně v rámci utkání se Spartou bude mít rozšířenou kapacitu a bude posílena o další výčepy! A ani tentokrát nebudou chybět velmi atraktivní hosté.

*********************************************************************************************

Rhythm of the Dance poprvé v Ostravě

KDY: neděle 12. listopadu od 20 hodin

KDE: multifunkční hala Gong, Ostrava

ZA KOLIK: od 490 až 1690 Kč

PROČ PŘIJÍT: Nabitý program zve diváky na cestu irskou historií od starověku plného legend a mýtů, až po moderní, městské Irsko pulsující životem a mladými talenty. Irská taneční a hudební skupina Rhythm of The Dance se poprvé představí v České republice, v rámci světové turné na oslavu 25. výročí svého založení. Představení plné skvělých hudebníků, kteří hrají živě na pódiu, hvězdných vokalistů a stepařských mistrů světa přináší zcela strhující zážitek. Show pulzuje v rytmu světových stepařských šampionů, živé kapely a nádherné choreografie. Jejich show si vysloužila standing ovation více než 7 milionů nadšených diváků v 50 zemích světa. Bohatá jevištní technika ještě umocňuje až magickou atmosféru celého představení

OPAVSKO

Vinobraní s husími hody

KDY: pátek 10. listopadu od 19 hodin

KDE: kulturní dům Chuchelná

ZA KOLIK:120 korun

PROČ PŘIJÍT: Gurmáni, kteří se na akci dostaví, si pochutnají na husích specialitách šéfkuchaře a zapít je mohou hned několika druhy bílých, růžových nebo červených vín. K tanci i poslechu jim bude vyhrávat skupina Unico.

*********************************************************************************************

Vinobraní je tady!

KDY: sobota 11. listopadu od 17 hodin

KDE: kulturní dům Šilheřovice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Kulturním domem bude vládnout jednoznačný názor, přikazující: Pijme ho až do rána bílého. Řeč je o vínu, kterého bude velký a široký výběr a pozadu nezůstanou ani jiné nápoje. Přítomným bude k dobré náladě i případnému zpívání vyhrávat cimbálová skupina Grunt.

*********************************************************************************************

Na hody Hvozdnickým expresem

KDY: sobota 11. listopadu v 9.30 hodin

KDE: železniční stanice Opava - východ

PROČ PŘIJÍT: Se svými pasažéry vyjede na trať do Svobodných Heřmanic zvláštní vlak, příznačně nazvaný Svatomartinský hvozdnický expres. Po dojezdu budou pro cestující připraveny pravé a nefalšované Svatomartinské hody se vším, co k nim patří.

*********************************************************************************************

Města navštíví svatý Martin

KDY: sobota 11. listopadu

KDE: centrum Opavy a náměstí Republiky v Budišově nad Budišovkou

PROČ PŘIJÍT: Opavské Dolní náměstí zaplní od dopoledních hodin účastníci oslavy sv. Martina a svatomartinských vín. Program zahájí od 10.30 hodin u Obecního domu průjezd světce na bílém koni se svou družinou, tvořenou rytíři a hudebníky, centrem města na Dolní náměstí. Náplň slavnosti odstartují od 11.11. hodin slavnostní fanfáry a následovat bude celodenní podívaná od šermířů přes pohádky, dílničky, projížďky na povozech a další atraktivní zábava, určená hlavně dětem. Dospělí si mimo jiné poslechnou cimbálovku, ochutnají vína a budou sledovat ukázky tanců a od 17.40 hodin i závěrečnou ohňovou show. Budišovské Náměstí Republiky uvítá v 17 hodin Martina na bílém koni a program bude pokračovat lampionovým průvodem, cestičkou za Paní Zimou a Ohňovou show.

*********************************************************************************************

Jak si spolu žijí pejsek s kočičkou

KDY: neděle 12. listopadu od 10 a 16 hodin

KDE: Loutkové divadlo, Opava

ZA KOLIK: 90 korun

PROČ PŘIJÍT: Pražské Divadlo Puk přiveze do Opavy pejska a kočičku. Roztomilou Čapkovu pohádku o idylickém soužití dvou odvěkých nepřátel milují všechny generace. Opavská inscenace bude dětem od tří let vyprávět o tom, jak si myli podlahu, jak si dělali k svátku dort, jak našli panenku, která tence plakala a ještě o pyšné noční košilce.

BRUNTÁLSKO

Svatomartinská pouť v Krnově

KDY: neděle 12. listopadu od 10 hodin

KDE: v kostele sv. Martina, Krnov

ZA KOLIK: dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Svatomartinská pouť v Krnově začíná v 10.00 hodin ve farním kostele dne 12. 11. 2023 mší svatou s hudebním doprovodem chrámového sboru a jeho hosty pod vedením Václava Mičky, kteří provedou skladbu Missa Sancti Joanis de Deo od Josefa Haydna. Svatý Martin na bílém koni se dostaví ke kostelu v 11.00 hod. Tradičně potěší místní děti a všechny přítomné příběhem o tom, jak ze soucitu věnoval chudému žebrákovi svůj vojenský plášť. Pro všechny účastníky je připraveno také malé pohoštění, ke kterému tentokrát zveme ke vchodu do farní budovy. Kromě perníčků a čaje na zahřátí se bude rozlévat také svatomartinské víno.

*********************************************************************************************

TOI TOI CUP v Rýmařově

KDY: sobota 11. listopadu od 8 hodin

KDE: Sportovní a společenské centrum Flemda, Sokolovská ulice, Rýmařov

PROČ PŘIJÍT: Pátý díl Českého poháru v cyklokrosu pokračuje v sobotu v Rýmařově. Toi Toi Cup Českého poháru v cyklokrosu pro sezónu 2023 odstartoval 28. září v Kolíně. Celý pohár má dohromady 7 závodů a všechny budou zařazeny do kategorie C2 dle bodového hodnocení UCI. O republikové tituly se pojede v polovině ledna v Táboře, kde se uskuteční tři týdny na to mistrovství světa. Po úvodním závodě v Kolíně se Toi Toi Cup přesunul do Mladé Boleslavi, kde jel 7. října, 14. října hostil třetí díl Toi Toi Cupu Jičín, na Holých Vrších se jel 21. října a nyní je na řadě Rýmařov. V Hlinsku se pak pojede 2. prosince a závěrečný díl se bude konat ve Veselí nad Lužnicí 9. prosince. Den před závodem v Rýmařově se od půl třetí do 16 hodin koná oficiální trénink na trati závodu.