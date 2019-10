Karolina Oktobeerfest

Kdy: v pátek 11. a v sobotu 12. října

Kde: Ostrava, prostranství v okolí obchodního a zábavného centra Forum Nová Karolina

Za kolik: Dvoudenní vstupenky za 499 korun byly v předprodeji do 9. října. Od 10. října a na místě konání pak vyjde vstup na oba dny na 600 korun. K dispozici jsou ještě dvoudenní VIP vstupenky. Zvýhodněné vstupné mají senioři a děti do 15 let. Vstup zdarma mají osoby zdravotně postižené s průkazem ZTP, osoby s průkazem ZTP/P a děti do 140 cm. Vstupenky a další informace jsou k dispozici na www.oktobeerfest.cz.

Největší pivní festival v Moravskoslezském kraji Karolina Oktobeerfest se uskuteční v pátek 11. a v sobotu 12. října 2019 u obchodního a zábavního centra Forum Nová Karolina. Festivalová nabídka zahrnuje přes 120 druhů piv, hudební lahůdky v čele s Boney M, pestré gurmánské speciality, novou pivní zonu Beerhalí nebo dětskou zónu s bohatým programem. Pivní fajnšmekři budou mít v Ostravě z čeho vybírat. Na čepu bude přes 120 druhů piv a pivních speciálů od více než 40 regionálních, řemeslných i zahraničních pivovarů včetně světlého ležáku Weihenstephan FESTBIER, který se vaří pro světoznámý mnichovský pivní festival. Hudební program zahrnuje kvalitní výběr z české a slovenské scény. Na festivalovém podiu se představí Rybičky 48, Lenny, Iné Kafe, Sto zvířat, Děda Mládek Illegal Band nebo Mňága a Žďorp. Československou hudební sestavu pak vyšperkují hudební legendy Boney M. „Během festivalu také uctíme památku hudební legendy Karla Gotta. A to i závěrečným ohňostrojem s hudebním podkresem písně Srdce nehasnou,“ dodal Tomáš Lučan, marketingový manažer obchodního a zábavního centra Forum Nová Karolina. Karolina Oktobeerfest je akcí pro celou rodinu. Pro malé návštěvníky budou připraveny hned dvě dětské zóny s celodenním program, zábavní a pouťové atrakce, herní koutky i animátoři. Rodiče také mohou využít hlídání dětí a komfortní rodinné zázemí. (lap)

Koncert Alphaville v Gongu

Kdy: neděle 13. října od 20 hodin

Kde: Multifunkční aula Gong, DOV

Za kolik: v prodeji v infocentrech bez možnosti rezervace (cena 890 až 1190)



Jedinečný koncert v České republice odehraje v neděli 13. října legendární skupina Alphaville. Mnozí z nás si zanotují nesmrtelné hity „Big In Japan“ nebo „Forever Young“. Tyto rock-popové melodie podbarvené syntezátory jsou hudbou mládí dnešních čtyřicátníků. A právě skupina Alphaville, blýskavá ikona hudby osmdesátých let, která se výrazně podílela na formování zvuku této doby podobně jako Depeche Mode, zavítá 13. října do České republiky a v ostravské Multifunkční aule Gong odehraje nezapomenutelnou show. (lap)

Charitativní běh dobré vůle

Kdy: sobota 12. října od 10 hodin

Kde: Ostrava, Komenského sady

Přijďte si zaběhat nebo se jen projít podzimním parkem a svou účastí podpořit dobrou věc. Start i cíl je u lávky přes řeku Ostravici za ostravskou Novou radnicí. Veškerý výtěžek z registrace je určen na pomoc dětem s vývojovým neurologickým postižením prostřednictvím Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV). Stačí uhradit příspěvek 100 korun na účet VDV č. 478437033/0300, VS 20191, nebo přispět do kasičky přímo na místě. Akci můžete sledovat na FB události. (lap)

Tančím srdcem

Kdy: neděle 13. Října od 16 hodin

Kde: Ostrava, Music club Garage v Martinově



Tančím srdcem, to je název už 4. ročníku projektu, který pomáhá zlepšovat prostředí Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice Ostrava. Za uplynulé tři ročníky se podařilo dohromady vybrat téměř 235 tisíc korun. Exkluzivním hostem 4. ročníku je skupina POETIKA !!! Stačí si objednat vstupenky na akci nebo jen poslat finanční příspěvek. Začátek akce je v 16 hodin, po té následuje Latin Street Dance s Vláďou. Letos bude speciálním hostem Tančím srdcem kapela POETIKA, která vystoupí od 18.20 hodin. Objednejte si vstupenky na www.tancimsrdcem.cz, kde najdete i podrobnější informace o akci. (lap)

Barbora Poláková v Garage clubu

Kdy: v sobotu 12. října od 20 hodin

Kde: klub GARAGE Ostrava-Martinov

Za kolik: vstupné na stání za 390 korun, na SEZENÍ VIP balkón za 550 korun. Vstupenky jsou k dostání v předprodeji na webu klubu Garage nebo v recepci retrohotelu Garage v Martinově.

Jedna z populárnějších českých hereček, Barbora Poláková, se vrací do ostravského klubu Garage, kde s obrovským úspěchem koncertovala už v letech 2016 a 2018. Jako zpěvačka na sebe poprvé upozornila v roce 2015, kdy nazpívala píseň podpořenou velmi úspěšným videoklipem − Kráva. Následovalo první album, které si brzy získalo spousty fanoušků i díky dalšímu hitu − Nafrněná. Za tento singl získala na výročních Cenách Anděl 2015 cenu za Skladbu roku a zároveň jí Akademie české populární hudby ocenila jako Objev roku. Druhé album “ZE.MĚ“ navázalo na úspěch předchozího alba a videoklip k písni 2-8-5 získal Cenu Anděl za rok 2018. Zároveň byla Barbora Poláková vyhlášena Interpretkou roku. (lap)

Japonské dny v Ostravě 2019

Kdy: neděle 13. října od 15 hodin

Kde: Dům kultury města Ostravy

Za kolik: vstup je zdarma



Divadlo Kjógen není třeba představovat. Japonské frašky hrané v češtině s japonským přízvukem. Zábava je zaručena. „Díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje a města Ostravy si letos v rámci festivalu Japonské dny budete moci vychutnat představení Divadla Kjógen plnými doušky. Připraveny jsou pro vás tři hry: Horský asketa zlodějem tomelů (Kaki jamabuši), Chrám Inaba (Inabadó), Lahodný jed (Busu),“ informují pořadatelé akce. Před představením jsou pro návštěvníky připraveny malé workshopy kaligrafie, origami a deskové hry GO a několik krátkých výstupů. Doprovodný program proběhne ve vestibulu Domu kultury města Ostravy od 15 hodin. (lap)

Objevte staré Vítkovice

Kdy: neděle 13. října (od 10 a od 14 hodin)

Kde: sraz u Vítkovické radnice (ÚMOb Vítkovice)

Za kolik: vstupenky v předprodeji v ostravských infocentrech. Na místě srazu na vycházku je nebude možné koupit.



Objevte staré Vítkovice a poznejte, jak se z malé vesničky stalo průmyslové centrum Ostravy. Dvě komentované vycházky se budou konat v neděli 13. října (v 10 a od 14 hodin). Sraz bude na Mírovém náměstí před vítkovickou radnicí 15 minut před začátkem procházky. Trasa bude měřit půldruhého kilometru. Bližší informace je možné získat na telefonním čísle 724 166 992. (lap)

Zvonky otevírají srdce Evropy

Kdy: sobota 12. října od 16 hodin

Kde: evangelický kostel v Ostravě (červený kostel)

Za kolik: vstup je zdarma



Akce nazvaná Zvonky otevírají srdce Evropy se koná v sobotu 12. října od 16 hodin v evangelickém kostele v centru Ostravy. Akce se koná v rámci Erasmusdays 2019. Vystoupí soubor Zvonky dobré zprávy z Kateřinic (z malé obce na Valašsku). Návštěvníci si tak budou v sobotu odpoledne vyslechnout nezvyklý koncert - ručních zvonků.

OPAVSKO

Víkend se zajímavými výstavami

Kdy: Sobota a neděle 12. a 13. října od 10 hodin

Kde: Dům popisné číslo 1, Deštné

Za kolik: plné 70 Kč, děti do tří let zdarma

Místní vojensko – historické muzeum otevře během víkendu výstavu s názvem Ruční palné zbraně. Další výstavy v rámci doprovodného programu jsou zaměřené na nože, historické motocykly, papírové modely a dřevěné hračky. (jih)

Oslava Dne stromů

Kdy: v neděli 13. října od 13 hodin

Kde: sady Svobody, Opava



Park ožije do 17 hodin řadou stanovišť, obsazenými mimo jiné zástupci z řad opavských škol, včelaři, zahrádkáři, houbaři a řezbáři. Organizátoři připravili pro návštěvníky kreativní dílničky, ochutnávky plodů některých stromů, tvorbu ze dřeva, mykologickou výstavku a další zajímavé aktivity. Odpoledne se zájemci mohou vydat s dendrologem Miroslavem Frankem na komentovanou prohlídku parků pod názvem Od sadů U Muzea k Ptačímu vrchu. (jih)

Do divadla zavítá Nituška

Kdy: v neděli 13. října od 19 hodin

Kde: Slezské divadlo, Opava



Členové operního i činoherního souboru s hosty nabídnou divákům premiéru slavné operety Mamzelle Nitouche. Francouzský skladatel Florimond Hervé v ní představí dvojí život klášterního varhaníka Célesténa a klášterní chovanky Denisy, který přivodí spoustu zápletek. Jeho dílo nese autobiografické rysy svého autora a patří k divácky nejoblíbenějším. Režii inscenace má Dominik Beneš. (jih)

Vinobraní na zámku

Kdy: v sobotu 12. října od 14 hodin

Kde: Zámek, Raduň

Za kolik: vstupné 95 Kč včetně degustační skleničky, průvodce a vstupu do oranžérie



Zámecké prostory budou patřit vybraným druhům vína z malých rodinných moravských vinařství. Pobyt v krásném prostředí zámeckého parku doplní kromě lahodného moku i dobré jídlo. (jih)

Kostelem zazní varhany

Kdy: v neděli 13. října od 18.30 hodin

Kde: chrám sv. Mikuláše, Markvartovice

Za kolik: vstupné dobrovolné



Kostelní lodí se ponese benefiční varhanní koncert, pořádaný římskokatolickou farností Ludgeřovice a obcí Markvartovice. Za nástroj usedne varhaník Marek Kozák a výtěžek koncertu je určený na opravu místních varhan. (jih)

Vzduchem poplují draci

Kdy: v neděli 13. října od 14 hodin

Kde: na Kučakovci, Rohov



Kromě běžného vypouštění nejrůznějších draků jsou pro jejich malé majitele připravené i různé soutěžní disciplíny. Malí pčastníci se mohou navíc vydovádět též na obří skákací skluzavce. (jih)

BRUNTÁLSKO

Svatohubertská mše v Malé Morávce

Kdy: v sobotu 12. října ve 14 hodin

Kde: Malá Morávka, kostel Nejsvětější Trojice

Za kolik: vstup volný

Svatohubertská mše je pěknou ukázkou mysliveckých tradic, je poděkováním za dary a radosti, které nabízí příroda. Zažít působivý obřad svatohubertské mše mohou lidé v sobotu 12. října od 14 hodin v kostele Nejsvětější Trojice v Malé Morávce. Mši svatou slouží Karel Rechtenberg, v hudebním doprovodu se představí myslivečtí trubači Rabštejn. Svatohubertská mše je poděkováním Bohu za dary, které poskytuje les a příroda, prosbou za dostatek zvěře v honitbách, za štěstí při lovu, za ochranu pro myslivce i jejich psy. Myslivci si skrze slavnostní mší připomínají, že nejsou pouze lovci, ale že jejich hlavním posláním je starat se o přírodu a o zvěř. Slavnost připomíná patrona myslivců svatého Huberta, který bdí také nad lesními dělníky, řezníky, kožešníky či matematiky. Svatý Hubert žil na přelomu 7. a 8. století. Pocházel ze šlechtické rodiny v Akvitánii. Jeho největší zálibou byl lov. Po zážitku v lese, když spatřil velkého jelena, jemuž mezi parohy zářil kříž a uslyšel hlas, nabádající ho k nápravě, se stal knězem a později i biskupem. (ot)

Exkurze za historií osad Vidly a Bílý Potok

Kdy: v sobotu 12. října od 8.20 do 15 hodin

Kde: Bílý Potok, Vidly

Za kolik: 30 korun



Na neobvyklou turistickou exkurzi se mohou vydat zájemci s historikem Matějem Matelou. Ten povede v sobotu 12. října výpravu za historií dvou horských osad, obcí Vidly a Bílý Potok. Účastníci se vypraví do podmanivého údolí Střední Opavy. Na horním toku této zlatonosné řeky leží osada Vidly s kaplí sv. Hedviky a místy úzce spojenými s dějinami hutnictví a lesnictví v Jeseníkách. Pak se výletníci přesunou podle svých sil buď autobusem nebo pěšky po lesnických stezkách na nedaleký Bílý Potok, kde bude pokračovat vzpomínání na časy minulé. Sraz zájemců je v sobotu 12. října v 8.20 hodin na křižovatce ve Vidlích, ukončení se předpokládá okolo patnácté hodiny. Poplatek je třicet korun na osobu. (ot)

Den zdraví

Kdy: v sobotu 12. října od 9 do 12 hodin

Kde: Vrbno pod Pradědem, středisko Střecha

Za kolik: vstup volný

Den zdraví a sociálních služeb proběhne v sobotu 12. října od 9 do 12 hodin ve středisku Střecha ve Vrbně pod Pradědem. Představí se poskytovatelé služeb, kteří působí ve městě – Domov pro seniory Vrbno, Help-in, Vrbenské klubíčko, Centrum pro zdravotně postižené a Open House. Návštěvníci ochutnají zdravé výrobky a nápoje, mohou si zakoupit výrobky z dílny Vrbenského klubíčka a podívat se na ukázku canisterapie. Připraveno bude cvičení pro děti i

dospělé, v 10 hodin proběhne přednáška na téma výživa dětí, pro děti bude přichystáno také malování na obličej a další aktivity. Na stanovišti Podhorské nemocnice si zájemci mohou nechat změřit krevní tlak, množství cukru v těle, cholesterol, cukr a BMI. Vstup na akci je zdarma. (ot)

Gulášový festival

Kdy: v sobotu 12. října od 10 hodin

Kde: Rýmařov, hospoda Na Kluzišti

Za kolik: vstup volný

Do soutěže ve vaření kotlíkového guláše se pustí kuchaři v sobotu 12. října od 10 hodin v hospodě Na Kluzišti v Rýmařově. Koná se zde Gulášfest - první ročník soutěže o nejlepší kotlíkový guláš. Lidé mohou přijít ochutnat, jak se soutěžícím jejich guláše povedly. Zájemci o účast v gurmánském klání se mohou přihlásit předem v hospodě a nebo v den konání přímo na místě, od 10 do 11 hodin probíhá prezentace soutěžících, mělo by jít o dvoučlenné týmy. Ve 12 hodin se kuchaři pustí do díla, aby měli vše hotovo v 16 hodin. Pak předají své vzorky porotě a především může ochutnávat i veřejnost.

NOVOJIČÍNSKO

Festival outdoorových jede celý víkend

Kdy: pátek 11. října – neděle 13. října

Kde: Nový Jičín, Kino Květen

Za kolik: jednotlivé dny 120 Kč, permanentka (5 dní) 300 Kč



Mezinárodní festival outdoorových filmů opět zavítal do Nového Jičína. Letos se pořadatelé rozhodli festival natáhnout na pět dní. Festival, který začal již ve středu, pokračuje v pátek 11. října od 17 hodin další várkou zajímavých filmů, například tím prvním bude Pro vrchol až na konec světa, ve 20 hodin také filmy Nomádi a Za hranicí snů. V sobotu se návštěvníci novojičínského Kina Květen mohou těšit kupříkladu na díla S šamany v zádech, Humboldtova ztracenou opici a cestu za bílým zlatem – to vše již od 4 hodin. Po 16. hodině pak bude v prostorách kina připraven doprovodný program – virtuální realita, outdoor aktivity, výstavy, hudba, tanec a zpěv. Další promítání začne ve 20 hodin, na programu budou například filmy Nanga Parbat, Komfortní zóny a Teória šťastia podľa Rybanského. Také nedělní program začíná již ve 14 hodin – promítat se budou třeba filmy Z nulové výšky na Kilimanjaro, 387 dnů na cestě domů a Ohromná cesta, , v 17 hodin odstartuje přednáška Lucie Radové s názvem 5 holek v tuktuku, které přejely Jižní Ameriku. Festival zakončí poslední filmy promítané od 20 hodin. Celý přehledný program je na www.galerdoor.cz. (tj)

Den bude zasvěcený klobouku

Kdy: sobota 12. října

Kde: Nový Jičín, Masarykovo náměstí

Za kolik: dospělí 120 Kč, děti 50 Kč



Kdo má zájem, může v sobotu 12. října podniknout výlet do světa oživených technických památek, ve kterém čeká mnoho opravdových zážitků. Na vlastní kůži prožije autentické příběhy lidí severu Moravy a Slezska, jejichž srdce a pracovité ruce po staletí přetvářejí suroviny na energii a ušlechtilou krásu. Historie kloboučnictví na Novojičínsku sahá až do středověku, největší rozmach však přišel s rodinou Hückelů na přelomu 19. a 20. století. Komentované projížďky dobovým autobusem Tatra z roku 1928 budou zaměřené především na technické památky města Nový Jičín. Po projížďce bude následovat prohlídka expozice klobouků v Návštěvnickém centru s možností vyrobit si na jediném parním stroji, který v České republice nemá obdoby, svůj mini klobouček a následně si jej i dozdobit podle svých představ a fantazie. Vstupné do Návštěvnického centra a výroba kloboučku je již zahrnuta v ceně komentované projížďky. Projížďky budou tři a to v 10, 12 a 14 hodin. Kapacita autobusu je omezena. Kdo má o tuto jedinečnou akci zájem, může vyplnit závaznou rezervaci na: https://www.icnj.cz/stranka/rezervace-prohlidek.html. (tj)

Kdo rád běhá, má možnost

Kdy: neděle 13. října

Kde: Kateřinice, areál obecního úřadu



Již osmý ročník akce Kateřinický trail pořádají Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice a obec Kateřinice v neděle 13. října. Jak uvádějí pořadatelé, jedná se o závod, ve kterém účastníci překonávají především sami sebe. Kategorie jsou následující - děti do 6 let (v doprovodu rodičů) Děti 6 - 8 let, děti 9 – 12 let Ženy 13-34 let, ženy 35-49 let, ženy 50+ Muži 13-34 let, muži 35-49 let, muži 50+ Hobby (všechny věkové kategorie), štafety a nová, smíšená kategorie Ty & Já na 12 kilometrů. Tratě jsou dlouhé od 600 do 12 000 metrů, závod je určen pro širokou veřejnost a pro všechny výkonnostní a věkové skupiny. Je připraveno bohaté občerstvení a zázemí pro fanoušky i závodníky. Běží se v krásném prostředí obce Kateřinice, registrace je možná pouze v den závodu. Bližší informace a přihlášení: www.trail.katerinice.cz. (ipa)

Den bez aut bude hlavně ve vzduchu

Kdy: sobota 12. října

Kde: Příbor, letiště pro modely a Ranč u Michálků

Za kolik: zdarma



Evropský den bez aut si aktivně připomenou v sobotu 12. října Příboře. Město Příbor, centrum volného času LUNA a Ranč u Michálků pořádají Pouštění draků, předvedení leteckých modelů za letů a další aktivity. Vše začne v 13.30 pouštěním draků na letišti pro modely letadel na kopci u sv. Jana, hodinu nato tamtéž mohou přítomní sledovat předvádění leteckých modelů. V 14.30 hodin zároveň začnou v Ranči u Michálků soutěže a hry, a rovněž tam bude zajištěno občerstvení, které bude pro návštěvníky letiště zdarma. Dopravu na ranč zajistí z letiště koňský povoz, jehož bude možno využít také k menším projížďkám v okolí ranče. Organizátoři mají podmínku, aby se účastníci dostavili na akci jakkoli, jen ne za použití motorového vozidla.

Klub bude patřit punkové muzice

Kdy: sobota 12. října

Kde: Nový Jičín, MusiClub Drago

Za kolik: 150 Kč předprodej/200 Kč na místě



Jedna z nejznámějších kapel české punkové scény Znouzectnost zahraje v sobotu 12. října v hudebním klubu MC Drago v Novém Jičíně. Tato parta vznikla z plzeňské scény 80. let 20. století. Začínala jako skupina ovlivněná punkovou jednoduchostí, ale od prvních nahrávek zařazovala do svého repertoáru i písně náležící k jiným hudebním stylům. Znouzectnost je kapela s punkovou pověstí a schopností napsat popovou písničku i folkovou baladu. Jako support v hudebním večeru vystoupí novojičínská čtyřčlenná punk-rocková kapela Hobití noha, která inspiraci pro texty nachází v neobyčejných příbězích ve svém okolí. Klub je otevřen od 19 hodin, začátek akce je naplánován na 20.30 hodin. (ipa)

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Strašidelný hrad Hukvaldy zve na večerní návštěvu

Kdy: v sobotu 12. října od 18 do 22 hodin

Kde: hrad Hukvaldy

Za kolik: 90 korun dospělí, 40 korun děti, senioři a studenti



Na hradě Hukvaldy se v sobotu od 18 do 22 hodin objeví strašidla a duchové. Návštěvníci jsou zváni na večerní prohlídku hradu, který bude v obležení záhadných tajemných bytostí, které mohou být opravdu kdekoliv. K vidění budou také šermířské pohádky a souboje a ohňová show.

K otevření strašidelné části hradu dojde v 19 hodin po setmění. Program nabídne nejprve od 18 hodin šermířské vystoupení skupiny historického a scénického šermu Valmont, následovat bude pohádkové šermířské vystoupení skupiny scénického šermu Allegros a tyto skupiny se budou střídat až do 22 hodin, kdy večer zakončí skupina Boca Fuego se svou ohňovou show.

Na akci nebudou chybět ani Krampus čerti z Frýdku-Místku a Prahy, gotická katovna Ordál nebo skupina Růže draka. Strašidelný hrad se koná pouze za příznivého počasí a bude to rozlučka s návštěvnickou sezonou 2019.

Bašťanská šestka zažije šestý ročník

Kdy: sobota 12. října od 9 hodin

Kde: areál přehrady v Bašce

Za kolik: 70 korun, mládež zdarma

Šestý ročník běžeckého závodu Bašťanská šestka se bude konat v sobotu 12. října u přehrady v Bašce. Přihlášky se budou přijímat v místě konání akce od 9 hodin. Závod pro mládež má začátek o půl desáté dopoledne, dospělí budou mít start hodinu před polednem. Pořadatelé upozorňují, že zájemci se můžou nejpozději přihlásit dvacet minut před startem každé kategorie. Ceny budou připraveny pro tři nejlepší běžce ve vypsaných věkových kategoriích. Speciální cenu dostane i nejrychlejší občan Bašky. Startovné pro dospělé činí sedmdesát korun, děti platit nebudou.

Na Discopříběh zvou ve Frýdlantu nad Ostravicí

Kdy: sobota 12. října od 20 hodin

Kde: Kulturní centrum ve Frýdlantu nad Ostravicí

Za kolik: 90 korun



Taneční hudba ovládne v sobotu 12. října taneční parket frýdlantského kulturního centra. Discopříběh, který se vrací po letní pauze, bude podle pořadatelů našlapaný hudbou 80 a 90 let. O divoké hity, které budou vybízet k tanečním kreacím, se od 20 hodin postará Dj Honza z Olomouce. Pokud si někdo bude chtít odnést z akce památku, může se nechat vyfotit ve fotobuňce. Na baru bude navíc velký výběr dobrého pití. Akce je určena lidem, kterým je minimálně 16 let.

Dětské publikum se přenese do hmyzí říše

Kdy: neděle 13. října od 15 hodin

Kde: Nová Scéna Vlast v Místku

Za kolik: 70 korun



Divadlo Řád červených nosů potěší v neděli 13. října především dětské publikum pohádkou Obrázky ze života hmyzu, kterou představí v místecké Nové scéně Vlast. Zajímavý děj, který bude vyprávět o nápravě zlobivců z řad hmyzí říše, začne ve tři hodiny odpoledne. Vstupenky vyjdou na sedmdesát korun.

KARVINSKO

Padesátka na divadelních prknech

Kdy: pondělí 14. října od 19 hodin

Kde: Havířov, KD Petra Bezruče

Za kolik: od 320 korun



A Studio Rubín Praha se představí v Havířově s inscenací Padesátka, jejímž autorem je úspěšný scénárista Petr Kolečko. Jak na vysvětlenou uvádějí autoři hry: Padesátka je běžecký závod v Jizerkách i žena v nejlepším. V hlavních rolích uvidíte Ondřeje Pavelku, Marka Taclíka a Davida Prachaře. Hraje se v pondělí 14. října od 19 hodin v KD Petra Bezruče v Havířově.

Naučte se kreslit a malovat



KDE: Havířov, Hotel Rudolf

KDY: 12. a 13. října



Pokud neumíte kreslit, ale chtěli byste se to naučit, pak máte ideální šanci. V Havířově proběhne 12. a 13. října v Hotelu Rudolf v Havířově. Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou. Kurzy jsou vhodné i pro úplné začátečníky. Registrace na info@ateliermozaika.cz. Více na www.ateliermozaika.cz.

Marlene Dietrich a její dcera v divadelní dramatizaci

Kdy: 12. října

Kde: K3, Bohumín

Za kolik: 530 Kč



Legenda stříbrného plátna a její dcera. Regina Rázlová v roli Marlene Dietrich a Simona Postlerová jako Maria Riva. Herecký koncert divadla Ungelt už tuto sobotu 12. října v Bohumíně. Představení „Miss Dietrich lituje“ uvádí K3 na pódiu kina od 19 hodin. Hru britské dramatičky Gail Louwové Ungelt vybral pro konkrétní herce, takzvaně na míru. „Je to jedno z vážnějších divadel, kde vyniknou fenomenální herecké výkony plné emocí a životních protikladů,“ říká ředitel K3 Bohumín Karel Balcar. Louwová líčí poslední den Marlene Dietrich, zestárlé, upoutané na lůžko, bez fanoušků a pozlátka, zato na konci sil. Popisuje vztah matky a dcery ve vší jeho obnažené drsnosti i zranitelnosti, vztah dominantní matky a manipulované dcery, která skutečnou matku a normální život nikdy nepoznala. Reginu Rázlovou a Simonu Postlerovou vedl režisér Radovan Lipus. V úvodu představení K3 vzpomene a uctí památku zesnulého zpěváka Karla Gotta, se kterým se Česko v sobotu rozloučí taky dnem státního smutku. Rezervace a vstupenky on-line na webu K3.

Speciální prohlídka karvinského zámku a kostela



Kdy: 12. říjen

Kde: Zámek Fryštát a kostel Povýšení sv. Kříže, Karviná

Za kolik: 60 Kč



Karviná - Speciální prohlídku nabídne v sobotu 12. října zámek Fryštát a kostel Povýšení sv. Kříže. Prohlídka obou objektů bude obsahovat speciální trasu, na kterou bude zaměřená a kterou návštěvníci budou moci zažít jen v tento říjnový den. Prohlídky budou probíhat od 10, 11, 12, 13, 14, 15 a 16 hodin. Součástí akce bude tradiční Hubertovba jízda. Začátek je plánován na desátou hodinu v parku pod zámkem, kde bude akce zahájena slavnostními fanfárami.