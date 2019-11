Výtvarné dílny pro rodiny s dětmi

Kdy: sobota 2. listopadu od 15 hodin

Kde: Ostrava, Galerie výtvarného umění-Dům umění (Jurečkova 1750/9)

Za kolik: vstupné 30 korun, rodiče vstupné neplatí

Dílny Galerie výtvarného umění Ostrava jsou určeny pro rodiny s dětmi. Tuto sobotu bude inspirací tvorba Rudolfa Sikory, jehož výstavu můžete právě v galerii vidět. Děti budou mít možnost malovat pastely, hrát si s barvami, různými objekty a především s fantazií. Dílny GVUO se konají od 15 do 18 hodin. Zúčastnit se můžete kdykoli v tomto časovém rozmezí. Rodiče můžou tvořit s dětmi, anebo se zatím projít výstavami. Budou moci využít i nabídku kavárny, kde jim ke kávě či čaji nabídnou i výborné domácí koláče.

ČokoFest 2019

Kdy: pátek 1. až neděle 3. listopadu

Kde: Ostrava, výstaviště Černá louka

Za kolik: V prodeji v infocentrech (bez možnosti rezervace). Jednodenní vstupenky: dospělí 60 korun, studenti do 26 let a senioři 61+ platí 40 korun

Jedinečná událost pro všechny milovníky čokolády a cukrovinek, kteří mají chuť se pobavit, skvěle si pochutnat a případně se i přiučit vaření s čokoládou. To vše nabízí ČokoFest, který se koná od pátku 1. do neděle 3. listopadu. Návštěvníci letošního Čokoládového festivalu se mohou těšit také na velkou atrakci – jedinečnou výstavu čokoládových soch. Jde vlastně o Čokoládovou Zoo. Obří sochy z čokolády jsou totiž instalovány v malé džungli včetně typických zvukových efektů. Vstupné do Čokoládové Zoo je za příplatek 60 korun (nákup pouze na místě). (lap)

Giganti doby ledové

Kdy: od pátku 1. listopadu 2019 do 23. února 2020

Kde: Ostrava, Trojhalí Karolina

Za kolik: dospělí 150 korun, děti do 15 let, senioři nad 65 let, studenti 90 korun, rodinné vstupné 350 korun (2 dospělí+2 děti nebo 1 dospělý+3 děti)

Každý, kdo by chtěl stát tváří v tvář pětimetrovému mamutovi nebo si na vlastní oči prohlédnout obřího pozemního lenochoda, má možnost navštívit výstavu „Giganti doby ledové“ v prostoru zastřešeného Náměstí ostravského Trojhalí Karolina. Tato jedinečná výstava bude k vidění od pátku 1. listopadu letošního roku do 23. února 2020. Vědci se spojili s umělci a připravili unikátní expozici 17 modelů zvířat z doby ledové v životní velikosti. Všechny modely vynikají reálným zpracováním, jsou zde zastoupeny druhy, které vyhynuly před 10 tisíci lety vlivem klimatických změn ale i druhy, které skonaly před „pár staletími“ rukou lidskou. (lap)

Pilsner Urquell slaví v Havířově i v Ostravě

Kdy: pátek 1. listopadu v Havířově (Restaurace u Příborů od 19 hodin), sobota 2. listopadu v Ostravě PUOR Slezská od 19 hodin)

Pilsner Urquell slaví 177 let od uvaření první várky. Oslava narozenin zlatého ležáku začala tradičně na Pilsner Festu, největším pivním festivalu v ČR. Navázala na ni roadshow, která probíhá od 9. října do 2. listopadu v hospodách a restauracích ve vybraných městech po celé republice. Hosté vybraných restaurací se tak mohou v následujícím týdnu setkat se sládkem Plzeňského Prazdroje, který na místě slavnostně narazí dřevěný sud s nefiltrovaným plzeňským ležákem. „Návštěvníci si tak budou moci dopřát nefiltrovaný Pilsner Urquell, stejný jako ve sklepích plzeňského pivovaru,“ říká emeritní vrchní sládek Plzeňského Prazdroje Václav Berka. V Havířově proběhne oslava první várky 1. listopadu v restauraci U Příborů od 19 hodin. V Ostravě pak 2. listopadu v PUOR Slezska od 19 hodin. (lap)

Tanja Askani: Vlčí stopy

Kdy: pátek 1. listopadu od 15.30 do 16.30 hodin

Kde: Ostrava, Dům knihy-Knihcentrum

Za kolik: vstup je zdarma, organizátoři besedy doporučují rezervovat si místo na www.knihcentrum.cz/rezervace

Když Tanja Askani před dvaceti šesti lety poprvé hřála v náručí mládě polárního vlka, zatoužila zabývat se těmito inteligentními šelmami co nejvíce. Dnes je prakticky členem vlčí smečky a zároveň patří mezi největší odborníky na tyto inteligentní psovité šelmy. Práci s vlky se Tanja Askani (rozená Kovalská) věnuje v největším severoněmeckém Wildparku. Vlci se stali její životní láskou, rozumí jim a oni ji milují nade vše. Respekt a mimořádná schopnost vcítění jí umožňují hluboké empatické spojení s těmito inteligentními šelmami. Forma vztahu, který si postupně vybudovala, je novým modelem přístupu člověka k vlkovi. (lap)

Na slezské hranici

Kdy: sobota 2. listopadu od 10 hodin

Kde: odjezd od Slezskoostravského hradu

Za kolik: vstupenka stojí 190 korun

Komentovaná vyjížďka do Těšína s průvodcem Tomášem Majlišem, která účastníkům představí příběhy stýkání a potýkání obyvatel slezského příhraničí v průběhu staletí, se uskuteční v sobotu 2. listopadu. Při cestě do Těšína se účastníci zastaví například ve Slezské Ostravě, Orlové či Karviné. V samotném Těšíně se uskuteční prohlídka české i polské části města. Délka zájezdu bude zhruba 6 a 7 hodin. V ceně vstupného je zahrnut autobus, vstupy, průvodci. V ceně není pojištění, proto organizátoři doporučují se na cestu do zahraničí připojistit. (lap)

Od Jubilejní po Jeremenko

Kdy: neděle 3. listopadu (v 10 a ve 14 hodin)

Kde: Procházka na pomezí tří ostravských obvodů s průvodcem (sraz u Komorního klubu, Velflíkova 285/8, Ostrava-Hrabůvka 15 minut před začátkem procházky)

Za kolik: dospělí 80 korun, děti 7 až 15 let, studenti do 26 let, senioři od 65 let, ZTP, ZTP/P za 50 korun

Chcete se vydat i s průvodcem na procházku, která vás zavede do Hrabůvky, Zábřehu a Vítkovic? Během zhruba dvoukilometrové trasy si prohlédnete také Jubilejní kolonii, dostanete se na náměstí generála Svobody v Zábřehu a pak projdete kolem vítkovického hřbitova a dorazíte až k Dolu Jeremenko ve Vítkovicích. Procházky se konají v 10 a ve 14 hodin. Pozor: vstupenky můžete koupit pouze v předprodeji v ostravských infocentrech nebo na webu Ostravského informačního servisu. V místě před procházkou už je nepořídíte. Bližší informace na telefonním čísle 724 166 992. (lap)

OPAVSKO

Nezmar vydá své šupinaté poklady

KDY: víkend 2. a 3.. října od 9 hodin

KDE: Rybník Nezmar, Dolní Benešov

Návštěvníci mohou při výlovu tohoto největšího rybníka na Opavsku sledovat práci rybářů. Vylovené sladkovodní ryby si mohou ještě mokré koupit nebo je přímo ochutnat pečené i smažené. Příležitost ke koupi dostanou i zájemci o okrasné bazénové ryby z hodonínské líhně a výlov doplní řada prodejních stánků s různým sortimentem.

Muzeum obsadí příšerky

Kdy: v sobotu 2. listopadu od 18 do 24 hodin

Kde: Muzeum, Chuchelná

Ctihodné muzejní prostory se na chvíli změní v podsvětí zapomenutých i zavržených duší. Návštěvníky budou během prohlídek děsit nejenom pochmurnou halloweenskou atmosférou, plnou očekávání, ale též masky, proslulé ze světových filmových hororů. Pod rouškou tmy se v temně děsivé atmosféře začnou kolem návštěvníků rojit oživlé mrtvoly, přivolané halloweenskou nocí. Návštěva je vhodná pro děti od 10 let a pro pevné nervy a odvážná srdce, které ji bez problému zvládnou. Ostatně, kdo by se příšerek nechtěl tak krásně bát?

Známá pohádka v divadle

Kdy: v neděli 3. listopadu od 14 hodin

Kde: Slezské divadlo, Opava

Nastupující divácká generace přivítá v neděli na prknech Slezského divadla premiérovou Královnu Koloběžku první. Známý Werichův příběh se týká rybářské dcerky Zdeničky, která svou chytrostí a prozíravostí zdolá veškeré úkoly a získá si královo srdce i trůn. Inscenace v režii Martina Tichého je uvedena mimo předplatné.

Noc duchů a strašidel

Kdy: v sobotu 2. listopadu od 15 hodin

Kde: Zámek Raduň

Za kolik: Dospělí 160 a děti od šesti let 110 korun

Na zámku bude malé i velké návštěvníky až do 23 hodin svědomitě strašit smečka duchů a dalších příšer, spadajících do halloweenské noci. Srdnatí zájemci se v zámku dostanou na nová strašidelná místa, kde budou čelit strašení všeho duchu a přílivům hrůzy, střídaném zábavou.

Den pro včelu

Kdy: v sobotu 2. listopadu od 8.30 hodin

Kde: Obecní dům, Opava

Za kolik: vstupné dobrovolné

Včelaři i milovníci medu se mohou až do 16 hodin účastnit dalšího ročníku akce Den pro včelu. Na programu bude ochutnávka druhových medů i soutěž o ten nejchutnější, ukázky života v úle, odborná přednáška o léčbě včelími produkty i výroba voskových svíček. Připravené je i tvoření pro děti.

BRUNTÁLSKO

Retrospektiva Miroslava Šnajdra

Kdy: v sobotu 2. listopadu v 16 hodin

Kde: Rýmařov, městské muzeum

Za kolik: vstupné 30 korun dospělí, 20 korun děti do 15 let, studenti, senioři

Nová výstava je pro diváky připravena v Městském muzeu v Rýmařově, nazvaná je Retrospektiva. K vidění zde budou obrazy a kresby olomouckého výtvarníka Miroslava Šnajdra. Na rýmařovské výstavě budou vystaveny jak známější obrazy výtvarníka, tak i ty dosud nikdy nevystavené. Vernisáž se uskuteční za účasti autora. Zahájení výstavy proběhne v sobotu 2. listopadu v 16 hodin, návštěvníci si mohou díla prohlédnout až do 4. prosince.

Koncert na Petrinu

Kdy: v sobotu 2. listopadu v 18 hodin

Kde: Bruntál, Petrin

Za kolik: vstupné zdarma

Bruntálský ženský komorní sbor Puellae cantantes a brněnský mužský vokální kvartet Vocal overdose vystoupí na koncertě v Bruntále. Domovskou půdou bruntálského sboru je Petrin a také zde v aule Petrina se v sobotu 2. listopadu koncert uskuteční, začátek je v 18 hodin. Vstup volný.



Ženský sbor Puellae cantantes vznikl v roce 2008, jeho začátky jsou spojeny s jménem významného bruntálského sbormistra Jaroslava Číhala. Hlavním sbormistrem je Dagmar Sedláková, která po zesnulém Jaroslavu Číhalovi převzala umělecké vedení. Sbor má na svém kontě několik ocenění z pěveckých soutěží.

Kvartet Vocal overdose se věnuje pozapomenutému stylu tzv. Barbershopu. Na jeho vystoupeních si posluchači vychutnají melodie z dob ragtimu, jazzu, swingu, ale i rock'n'rollu.



Barbershopová hudba je styl vokální hudby bez doprovodu. Barbershop se začal provozovat v Severní Americe mezi lety 1890-1895 v tzv. barbershopech – holičstvích (odtud tento hudební styl dostal pojmenování). Zákazníci si krátili chvíle čekání pozpěvováním, začali volně improvizovat na známé hudební téma na populární písně tehdejší doby.

Svatohubertská mše

Kdy: v neděli 3. listopadu v 11 hodin

Kde: Třemešná, kostel svatého Šebastiána

Za kolik: vstup volný

Svého patrona svatého Huberta uctí myslivci z Třemešné bohoslužbou v neděli 3. listopadu v 11 hodin v kostele svatého Šebastiána v Třemešné. Na mši je zvána široká veřejnost, která se může seznámit s mysliveckými tradicemi.

Svatohubertskou mši bude celebrovat farář Jan Randa. Celou mší svatou zazní troubená a zpívaná Hubertská mše B dur v podání mysliveckých trubačů Rabštejn. Na závěr proběhne slavnostní ceremoniál přijímání dvou adeptů mezi myslivce. Pasování bude výjimečné i tím, že jde o manželský pár. Před kostelem představí sokolníci své lovecké dravce a pro přítomné bude přichystáno malé občerstvení v podobě koláčků, čaje a kávy. Po skončení mše proběhne také přátelské posezení u guláše v místním kulturním domě.

NOVOJIČÍNSKO

Je libo trochu hard core, punku či metalu?

Kdy: pátek 1. listopadu

Kde: Nový jičín, MusiClub Drago

Za kolik: 350 Kč na místě

Po dvou letech opět zavítá do hudebního MusiClubu Drago v Novém Jičíně slovenská partička BijouTerrier se sličnou frontmankou Zitou Rigondeaux, aby napumpovala do návštěvníků něco ze své hardcore punkové tvorby s vtipnými, občas i drsnými texty. Jako support vystoupí novojičínská kapela S.P.A.M. produkující tvrdý metal. Hudební klub otevírá v 19 hodin, začátek koncertu je naplánován na 20.30 hodin. Vstupné na místě stojí 350 korun, organizátoři upozorňují, že vstup je povolen osobám starším 15 let.

Na své si přijdou nejen milovníci výlovů

Kdy: sobota 2. listopadu

Kde: Bartošovice, rybník, zámek a okolí

Za kolik: zdarma

Podzim patří tradičně rybářským výlovům. Ten, který bude v sobotu 2. listopadu v Bartošovicích, je i letos spojený s dalšími lákadly. Podzimní pooderské rybářské slavnosti, jak se akce jmenuje, už od rána nabízejí možnost sledovat výlov Dolního bartošovického rybníka, s možností zakoupení ryb. V době od 9.00 do 17.00 hodin bude pro veřejnost otevřen Dům přírody Poodří a od 10.00 do 16.00 může veřejnost navštívit rovněž nedaleký zámek a nádvoří zámku se stánky a stánkaři. V nabídce jsou nejen rybářské speciality, ale také domácí kuchyně. Návštěvníci se rovněž mohou seznámit s projektem Pohádkové Poodří, prezentovat se bude MAS Regionu Poodří, z.s., chybět nebude stánkový prodej výrobků se značkou „Moravské Kravařsko, regionální produkt“ a k vidění bude také tématická výstava výtvarných prací žáků ZŠ Bartošovice.

Čiperkové už se těší na děti

Kdy: sobota 2. listopadu

Kde: Nový Jičín, Závodní klub Varroc Lighting

Za kolik: 160 Kč

Čiperkové zpívají písničky, které baví děti, rodiče, babičky i dědy. Zpívají dětské písničky, jak vlastní tvorby, tak převzaté. Jedno ze svých vystoupení předvedou Čiperkové sobotu 2.listopadu v Novém Jičíně v sále Závodního klubu Varroc Lighting, kde od 10 hodin budou učit malé diváky říkánky a tancovat.

Přines, vyměň a měj radost

Kdy: neděle 3. listopadu

Kde: Frenštát pod Radhoštěm, Astra

Za kolik: zdarma

Dojdi, přines, vyměň, odnes. Swap je výměna nových, zachovalých, ale nevhodných kousků dámského oblečení a oděvních doplňků, které lidem doma leží a čekají na využití. Kdo má zájem, může na swap věci jednoduše donést, i když to není podmínkou, a pokud se mu něco zalíbí, věci v jakémkoliv množství si naopak může odnést. Malé občerstvení a káva jsou zajištěné, stejně tak dětská hernička. Swap v Astře, ve frenštátském centru volného času, začne v neděli 3. listopadu v 9 hodin.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Dětské publikum potěší Čert a Káča

Kdy: neděle 3. listopadu od 15 hodin

Kde: Nová scéna Vlast v Místku

Za kolik: 70 korun

Divadelní agentura Praha odehraje v neděli na prknech Nové scény Vlast ve Frýdku-Místku známou a oblíbenou pohádku Čert a Káča. Dětské publikum se může těšit na výpravný příběh o zamilovaném děvčeti, které slouží u panovačné a sobecké kněžny. Vstupenka na představení, které začne ve tři hodiny odpoledne, stojí sedmdesát korun.

Hornická desítka poměří síly závodníků

Kdy: sobota 2. listopadu, prezentace od 9.30 hodin

Kde: Národní dům ve Frýdku-Místku

Za kolik: startovné podle věkových kategorií a délky trasy

V sobotu se u Národního domu ve Frýdku-Místku sejdou stovky příznivců aktivního pohybu na 34. ročníku Hornické desítky. Předběžně je přihlášeno přes 1400 běžců všech věkových kategorií a další stovky závodníků se očekávají v den závodu. Přihlašování bude zahájeno v 9.30 hodin v Národním domě. Možnost přihlášení bude ukončena u všech závodů 15 minut přes startem dané kategorie a závodu. Hlavní závod na 10 kilometrů odstartuje ve 14.30 hodin, předcházet mu bude závod mládeže, který odstartuje v 10.30 hodin. Startovné na hlavní závod stojí na místě 500 korun.

Witch Hammer slaví 20 let na scéně

Kdy: sobota 2. listopadu od 19 hodin

Kde: klub Rock Cafe Southock v Jablunkově

Za kolik: 120/150 korun

V září roku 1999 v Jablunkově spatřila světlo světa metalová kapela Witch Hammer. Od té doby vydala čtyři alba, tři singly, měla nespočet koncertů na prestižních festivalech a společná vystoupení se světovými kapelami. Takřka v nezměněné sestavě, spolu kapela hraje už dvě dekády. U příležitosti oslav 20 let úspěšného působení na hudební scéně se koná speciální koncertní večer symbolicky právě tam, kde celá pouť kapely začala, a to v Jablunkovském klubu Rock Cafe Southock. Kapela si pozvala také celou řadu hostů. Koncert začne v 19 hodin.

Beseda přiblíží cestování na kole v páru

Kdy: sobota 2. listopadu od 18 hodin

Kde: Chata Prašivá ve Vyšních Lhotách

Za kolik: dobrovolné vstupné

Pěší tulák i cykloturista Marek Šalanda bude mít v sobotu besedu s projekcí v chatě Prašivá ve Vyšních Lhotách. Povídat bude o slastech a strastech cestování muže a ženy na kole. Účastníci se například dozvědí, co by se ženě na kole nikdy říkat nemělo, aby partneři mohli dlouhou cestu spolu nejen přežít, ale především si ji krásně užít. Cesta na kole vedla od severských fjordů až k náčelníkovi jordánské policie. Vstupné na akci, která začne v osmnáct hodin, je dobrovolné.