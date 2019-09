Fuj je to

Kdy: pátek 27. září od 17 hodin

Kde: Divadlo loutek (alternativní scéna)

V pátek 27. září v 17 hodin proběhne na alternativní scéně Divadla loutek Ostrava premiéra inscenace Fuj je to! v režii Michaely Homolové. Příběh o špinavém pejskovi je určen dětem od tří let. Jedná se o první premiéru nové sezóny v Divadle loutek Ostrava. Představení nabídne dětem jednoduchý příběh o pejskovi Harykovi, který si rád hraje, ale opravdu nerad se koupe. Už v neděli 29. září pak v divadle začíná mezinárodní loutkářský festival Spectaculo Interesse, který potrvá do 4. října.

Den otevřených dveří Slezskoostravské radnice

Kdy: sobota 28. října od 16 do 18 hodin

Kde: Slezskoostravská radnice (Těšínská ulice 35)

Za kolik: zdarma bude i vstup na běžně nepřístupnou věž a půdu budovy, stejně tak i do prostor Slezskoostravské galerie

Městský obvod Slezská Ostrava zve v sobotu 28. září na Den otevřených dveří historické budovy Slezskoostravské radnice. Uskuteční se od 16 do 18 hodin. Prohlídky se budu konat každou půlhodinu. Návštěvníci si budou moci zdarma prohlédnout vybrané reprezentační prostory radnice, jako je obřadní síň, kanceláře starosty i místostarostů či běžně nepřístupnou půdu budovy i Slezskoostravskou galerii. V prostorách galerie je ke zhlédnutí výstava fotografií slovenského fotografa Jaroslava Horečného. Slezskoostravská radnice byla postavena v roce 1913 podle projektu architekta Viktora Šulce.

Svatováclavské slavnosti piva



Kdy: od pátku 27. do soboty 28. září

Kde: Zámek Zábřeh, Ostrava

Za kolik: vstup je zdarma



Svatováclavské slavnosti piva na Zámku Zábřeh v Ostravě nabízejí návštěvníkům degustační přehlídku minipivovarů i velmi bohatý kulturní program. V pátek projde areálem průvod svatého Václava s družinou. V rámci kulturního programu vystoupí například i Four Band, AC/DC revival, Michal Ambrož & Hudba Praha a od 20.45 pak Tata Bojs. Bohatý bude i sobotní program, který nabídne koncert Ready Kirken, od 18 hodin se pak mohou těšit na koncert své oblíbené skupiny fandové Abraxasu.

Festival Zdraví & Duše

Kdy: od pátku 27. do neděle 29. září

Kde: Pavilon A na Černé louce, Ostrava

Za kolik: vstupné na jeden den: 130 korun dospělí, 70 korun děti (nad 6 let včetně), studenti (s platným studentským průkazem), důchodci (nad 63 let včetně).

Festival Zdraví & Duše nabízí dny nabité pozitivní energií. V jednom místě se dozvíte informace o novinkách ve zdravém životním stylu a celostní medicíně, budete mít možnost ochutnat speciality ve veganství, vegetariánství i raw stravě, nebo si přijďte jen tak posedět v našich relaxačních zónách s vodními fontánami. Koncepce celého festivalu je založena na principech Feng–Shui. Těšit se můžete na více než 100 vystavovatelů z ČR i zahraničí. Mezi nejzajímavější patři například Pyramidy DD, kteří představí výrobu a montáž užitkových pyramid a využití pyramidální energie doma. (lap)

Noc vědců



Kdy: pátek 27. září od 17 do 22 hodin

Kde: Ostrava, VŠB-TUO, Ostravská univerzity, Dolní Vítkovice a další

Za kolik: vstup je zdarma



Noc vědců letos doslova pohltí celou Českou republiku. Univerzity, hvězdárny a vědecká pracoviště, od Děčína přes Humpolec až po Ostravu, otevřou v pátek 27. září od 17. do 22. hodiny své brány všem příchozím. Na návštěvníky čekají exkurze do laboratoří, setkání s vědci, workshopy, vědecké show nebo pokusy. Seznam všech míst, kde se Noc vědců 2019 koná, najdou lidé na novém společném webu akce www.nocvedcu.cz a v nové aplikaci pro chytré telefony. V Ostravě je v době konání akce zajištěny kyvadlová doprava mezi jednotlivými místy, kde se Noc vědců uskuteční.

Komentovaná procházka Židovská Ostrava

Kdy: v neděli 29. září (v 10 a ve 14 hodin)

Kde: Knihovna města Ostravy (KMO) - ústřední knihovna

Za kolik: 80 korun dospělí, 50 korun děti 7 až 15 let, studenti do 26 let, senioři od 65 let, ZTP, ZTP/P

Vydejte se po stopách ostravských Židů, kteří formovali vývoj města v 19. a 20. století. Procházky se konají v 10 a ve 14 hodin. Sraz je před knihovnou u Sýkorova mostu 15 minut před začátkem procházky. Délka trasy je zhruba kilometr a půl. NOVINKA!!! Vstupenky zakoupíte pouze online na www.ostravainfo.cz nebo v předprodeji v ostravských infocentrech. Vstupenky už nebude možné pořídit na místě před procházkou. Bližší informace na telefonním čísle 724 166 992.

Svatováclavský jarmark



Kdy: sobota 28. září od 10 hodin

Kde: Ostrava, náměstí Svatopluka Čecha v Přívoze



Poslední zářijovou sobotu se náměstí Svatopluka Čecha v Ostravě- Přívoze stane se dějištěm tradičních oslav svatého Václava. Návštěvníci budou moci zhlédnout historický průvod s koňmi, ukázky tradičních řemesel a chybět nebude ani bohatý doprovodný program. Už od 10 hodin dopoledne vypukne v rámci Svatováclavského jarmarku náměstí atraktivní program přibližující historické období spojené především s koncem 10. století. Historii řemesel představí ukázky práce vlásenkáře, pekaře, kováře, či dráteníka a ve 14 hodin projde tradičně náměstím družina v čele se svatým Václavem. Ten bude u hlavního podia se všemi poctami uvítán zástupci města.

Okr. OPAVA

Houslí tesklivý ozve se hlas



Kdy: v sobotu 28. září od 19 hodin

Kde: v kostele sv. Václava, Opava



Světově známý houslista Václav Hudeček rozezní kostelní loď skladbami W. A. Mozarta, A. Vivaldiho, J. Suka, L. Janáčka i J. Bendy. Doprovodí ho komorní orchestr Musica Opavia. Hudeček je žákem legendárního houslisty Davida Oistracha, který v něm rozpoznal velký talent a sám mu nabídl své pedagogické vedení. K odkazu svého proslulého učitele i dalších velikánů ruské houslové školy se Václav Hudeček stále hlásí. Vystupoval po celém světě na nejprestižnějších podiích s nejlepšími světovými orchestry a též na světových festivalech. Smyčcový komorní orchestr Musica Opavia vznikl v roce 1999 a vystupuje s různými díly světového repertoáru.

Divadelní inscenace a koncert

Kdy: v neděli 29. září od 10, 16, 17 a 19 hodin

Kde: Loutkové divadlo a Lidový dům, Opava

Divadlo Buchty a loutky představí v opavském divadélku v 10 a 16 hodin malým dětem známou pohádku Neposlušná kůzlátka. Na příkladu kozích dětiček jim ukáží, kam vede zlobení a neposlouchání. Za staršími dětmi přijde do stejných prostor v 17 hodin Bílý tesák ve společnosti členů divadla Drak. Příběh křížence vlka a psa v drsné severské přírodě během zlaté horečky popsal ve své knize Jack London a v podání Draku je efekt dokonalý. V Lidovém domě vystoupí od 19 hodin polský Zeppelinians a tato pětičlenná gdaňská kapela vzdá koncertem poctu Led Zeppelin.

Běh O zlatého Myšelína



Kdy: v sobotu 28. září od 10.30 hodin

Kde: v areálu Myšinec, Budišovice



Okolí volnočasového areálu Myšinec bude patřit sportu, zábavě pro malé i velké a současně též charitě. Spolek Duha Zámeček v něm zajistil charitativní běh, výtvarné dílny a dětský den, plný atrakcí a soutěží. Výtěžek je určený pro akce, pořádané pro dětské domovy s cílem připravit děti po plnoletosti na život po odchodu ze zařízení. Dětské závody v kategoriích mikromyši, minimyši a tryskomyši začínají v 10:30 a hlavní běh pro dospělé v délce pěti kilometrů bude odstartovaný v 11.30 hodin. Odpoledne bude následovat zábava pro všechny generace.

Vstup do světa nevidových

Kdy: v sobotu 28. září od 14 hodin

Kde: v Domě sv. Cyrila a Metoděje, Vlaštovičky

Svátek sv. Václava a Den české státnosti bude v městské části spojený s výročím založení zdejšího charitního Domu sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené.Oslavy budou zahájené ve 14 hodin v kapli Domu sv. Cyrila a Metoděje bohoslužbou a následně se malí i velcí návštěvníci budou bavit. Na děti bude čekat klaun, skákací hrad a osedlaný poník, dospělí si mohou prohlédnout výstavu obrazů o zrakovém a mentálním postižení a zúčastnit se zajímavého zážitkového semináře. Kromě informací o průvodcovství nevidomých osob se Zájemci se na chvíli vydají do světa nevidomých - zkusí si poslepu nalít nápoj, namazat rohlík, poznat různé předměty, napsat jméno na Pichtově psacím stroji a zvládat další úkoly, které jsou pro nevidomé každodenní záležitostí.

Nebe budou křižovat draci



Kdy: v neděli 29. září od 14.30 hodin

Kde: na poli u kulturního domu, Uhlířov



Nad obci vzlétnou draci, ale oheň na lidičky pod sebou chrlit nebudou. Papírové letci, ovládaní dětmi, však nebudou jediným bodem programu. Drakiáda nabídne i různé soutěže, týkající se draků a opečené špekáčky s čajem. V 16.15 hodin budou vyhlášeni nejhezčí ručně vyrobený drak, nejdéle létající drak, nejvýše létající drak a největší i nejmenší drak.

Okr. NOVÝ JIČÍN

V Galerce bude znít blues



Kdy: 27. září

Kde: Nový Jičín, Klub Galerka

Za kolik: 180 Kč



Bluesový večer přichystalo novojičínské městské kulturní středisko na pátek 27. září do Klubu Galerka. V rámci jazz klubu tam vystoupí kytarista a zpěvák Troy Redfern z Walesu a česká kapela The BladerStones. Troy Redfern hraje bluesrock a dirty psychedelic blues. Je vášnivým, spontánním, intenzivním a rázným hudebníkem, indie-bluesrockoovým kytaristou s divokou slideovou hrou, vyrůstajícím na stylu „americana“ s lehoučkým šmrncem country, je textařem s překvapivými dějovými zvraty a nadčasovými motivy. V jeho hudbě je patrná inspirace Johnnym Winterem, Elmorem Jamesem či Frankem Zappou. Kapela The Bladderstones vychází z blues, aby se do něj zase vrátila. Bluesové crossoverové power trio, které hledá tradici a zároveň příběh bluesové hudby v současnosti. V roce 2014 vydali CD Bored of Love, v roce 2015 zvítězili v mezinárodní bluesové soutěži Blues aperitiv a v roce 2016 získali ocenění bluesové ankety “Nejlepší počin na české bluesové scéně “, kterou uděluje Bluesmusic.sk.

Zámek bude opět patřit růžím

Kdy: 28. a 29. září

Kde: Kunín, zámek

Největší událost sezony na zámku v Kuníně začíná v sobotu 28. září. Ten den zahajuje již tradiční výstava s názvem Růže pro hraběnku. „Jedná se o jednu z největších floristických výstav na českých a moravských zámcích v letošním roce,“ upozorňuje kastelán zámku v Kuníně Jaroslav Zezulčík. Slavnost Růže pro paní hraběnku připomíná skutečnost, že nejslavnější zámecká paní, hraběnka Marie Walburga, která na zámku vychovávala chudé a talentované děti, milovala růže. „Také letos bude historické vazby květin připravovat přední český florista Slávek Rabušic,“ poznamenal Jaroslav Zezulčík. Právě s autorem výstavy Slávkem Rabušicem mohou návštěvníci absolvovat v sobotu v 10 a v 15 hodin komentované prohlídky s následnými ukázkami aranžování květin od doby baroka až po období romantismu. V sobotní ráno bude areál zámku patřit rovněž automobilovým veteránům, jež odtud vyrazí na spanilou jízdu.

V neděli se návštěvníci zámku mohou kochat nejen pohledem na růže, ale také na fotografie, nebo také „cvaky“, jak svým dílkům říká fotografa se zbytky zraku Lubomír Pavelčák – Lichoočko. Ten vystaví fotografie v rámci závěrečného festivalového dne Dnů umění nevidomých na Moravě. Vyvrcholením slavnosti Růže pro hraběnku bude nedělní koncert v kostele Povýšení sv. Kříže v Kuníně. Od 14 hodina tam vystoupí vokálně instrumentální soubor Musica pro Sancta Cecilia, který se zaměřuje především na interpretaci hudby z období gotiky, renesance a baroka.

Výstava vazeb růží potrvá do neděle 6. října.

Parkem se poběží potřinácté



Kdy: 28. září

Kde: Nový Jičín, Smetanovy sady

Za kolik: startovné: dospělí 150 Kč, děti a junioři zdarma



Běh novojičínským parkem je název oblíbené akce, která v sobotu 28. září napíše již svůj 13. ročník. Uskuteční se opět ve Smetanových sadech v Novém Jičíně, kde je v době od 9.20 do 9.30 registrace do závodů dětí, první závod odstartuje v 9.30 hodin. Dospělí a junioři se mohou registrovat v době od 10.30 do 12.15 hodin. Všechny dětské trasy se běží v parku, nejkratší, pro tříleté a mladší účastníky měří 100 metrů. Ženy a juniory čeká trať dlouhá 5,5 kilometrů do kopce na Čerťák a zpět, muži nejprve poběží do místní části Kojetín, odtud na Čerťák a zpět. Jejich trasa měří 10 kilometrů. Ti, co se umístí na stupních vítězů, dostanou věcné ceny a diplomy, oceněni budou také nejmladší a nejvzdálenější účastník. O doprovodný program se od 11 hodin postarají děti z kroužků SVČ Fokus.

Káva provoní Nový Jičín

Kdy: neděle 29. září

Kde: Nový Jičín, zahrada restaurace Nové Slunce

Za kolik: vstup zdarma

Tři různé zóny, kde si návštěvníci budou moci vychutnat vůni a chuť kávy… to zní jako pohádková neděle! Kdo ji chce zažít, měl by dorazit v neděli 29. září do zahrady restaurace Nové Slunce, kde se bude konat Coffeecake festival. Na výběr bude káva z pěti kaváren z Nového Jičína, o latte art povypráví odborník na kávu a pro tvořivé duše bude přichystáno i vyrábění hrnečků. Festival začíná v 13 hodin.

Okr. FRÝDEK-MÍSTEK

Hrad Hukvaldy zve na Svatováclavské slavnosti



Kde: hrad Hukvaldy

Kdy: sobota od 10 do 16 hodin

Za kolik: 90 korun dospělí, 40 korun děti, studenti a senioři



Lidé se mohou těšit na hradní slavnosti s doprovodným programem. Návštěvníci uvidí ukázky práva útrpného, vojenského ležení, palných a chladných zbraní a nebude chybět ani gotický turnaj. Na akci se představí šermířský spolek Honorata.

Burčák poteče proudem ve Frýdlantu nad Ostravicí

Kde: náměstí ve Frýdlantu nad Ostravicí

Kdy: sobota od 10 do 18 hodin

Za kolik: zdarma

Na frýdlantském náměstí se v sobotu od 10 do 18 hodin uskuteční Burčákové slavnosti. Lidé se mohou těšit i na farmářský trh, řízenou degustaci vín, přednášky spojené s pěstováním a výrobou vína nebo filmovou projekci. K poslechu zahraje cimbálová muzika. Občerstvení na akci bude zajištěno. Pro zájemce budou připraveny výtvarné dílny a zábavný program pro děti. Na závěr slavností čeká na návštěvníky promítání filmu Bobule s vinařskou tématikou.

Rybářské závody o zlatou šupinu se konají v Brušperku



Kde: vodní nádrž v Brušperku

Kdy: sobota od 6 do 13 hodin

Za kolik: zdarma



Rybářské závody o zlatou šupinu se uskuteční v sobotu dopoledne v revíru rekreační vodní nádrže v Brušperku. Závodu se mohou zúčastnit děti od 6 do 15 let, které jsou držitelem platné MP povolenky pro Severní Moravu a Slezsko. Závodit se bude v soutěži jednotlivců v lovu na jeden prut s jedním návazcem bez cizí pomoci. Je zakázáno používat patentky. Bodovat se budou všechny ulovené ryby. Prezentace závodníků bude od 6 hodin, první kolo závodů se uskuteční v 8 hodin, druhé kolo v 11 hodin. Vyhlášení výsledků a předání cen bude po 13 hodině. Akci pořádá rybářský kroužek Šupináči.

Okr. KARVINÁ

V Hard Café zahraje kapela Orchidea



Kde: Karviná, klub Hard Café

Kdy: sobota 28. září, od 20 h.



Po více než roce se v sobotu 28. září na domácí scéně představí karvinská heavy metalová kapela Orchidea. Koncertem v karvinském klubu Hard Café kapela završí letošní koncertní sezónu, když koncertovala doma, ale i v Polsku a Německu. V Karviné hrála Orchidea naposledy loni v dubnu, kdy slavila výročí 15 let existence. Tentokrát se s kapelou doma poprvé ukáže také kytarista Martin „Buchta“ Cupek, který do kapely naskočil teprve letos na jaře. Na akci zahrají také hard rockoví Coincidence z Ostravy.

V Bohumíně proběhnou oslavy regionálního Dne železnice



Kde: Železniční stanice Bohumín

Kdy: sobota 28. Září od 9 hodin

Výlety historickým vlakem kolem Ostravy a také po vlečkách AWT, po staré části košicko-bohumínské dráhy se mohou milovníci železnice vydat v sobotu 28. září v rámci regionálního Dne železnice.

Také v letošním roce nabídne Regionální den železnice program pro celou rodinu. Na tzv. „Ostravské kolečko“ vyjede v sobotu v 8 hodin z bohumínského nádraží historický parní vlak tažený lokomotivou 464.202 „Rosnička“. Přes zastávky Ostrava hl.n, Ostrava-Stodolní, Ostrava střed, Ostrava-Kunčice, Ostrava-Vítkovice, Ostrava-Svinov a Ostrava hl.n. dojede v 9:45 zpět do Bohumína.

Další zvláštní vlak vyrazí po vlečkách společnosti AWT, po části staré Košicko-bohumínské dráhy. Parní vlak odjede z Bohumína v 10.15 hodin a přes Český Těšín, Třinec a Bystřici přijede ve 12:07 hodin do Návsí. Na zpáteční jízdu po stejné trase se pak vydá z Návsí ve 13.38 hodin.

Program regionálního Dne železnice začne na bohumínském nádraží už v 9 hodin, slavnostní zahájení je v plánu krátce před desátou hodinou. Celodenní program zahrnuje vedle jízd zvláštních vlaků také hudební vystoupení, atrakce a loutková představení pro děti, k dostání bude také železniční literatura. Koordinátor ODIS bude prezentovat svůj výstavní autobus ODISbus.

V bohumínském depu kolejových vozidel si pak návštěvníci prohlédnou jednotlivá pracoviště. V rámci dne otevřených dveří tak budou mít jedinečnou příležitost podívat se do míst, která veřejnosti nejsou běžně přístupná.

Proč se slaví Den železnice?

Den železnice připomíná datum 27. září 1825, kdy byl zahájen provoz s parní lokomotivou konstruktéra Georga Stephensona mezi anglickými městy Stockton a Darlington na trase dlouhé 40 km. Byla to revoluční změna, která nahrazovala koňské povozy, začaly se budovat tratě a postupně přecházela přeprava zboží a cestujících na železnici. Na našem území se první železnice objevila v roce 1832, kdy byla vybudován

Okr. BRUNTÁL

Koncert pro opravu kostela ve Vrbně



Kdy: v pátek 27. září od 18 hodin

Kde: Vrbno pod Pradědem, kostel svatého Michaela Archanděla

Za kolik: 200 a 150 korun



Šestý benefiční koncert pro opravu kostela svatého Michaela Archanděla ve Vrbně pod Pradědem se uskuteční v pátek 27. září v 18 hodin. Vystoupí na něm Pěvecký sbor města Vrbna a jako host vystoupí ženské trio Musica Dolce Vita. Koncert se koná přímo v kostele svatého Michaela Archanděla ve Vrbně. Vstupné činí 200 korun, zvýhodněné vstupné je za 150 korun. Benefiční koncerty jsou určené výhradně pro rekonstrukci kostela sv. Michaela Archanděla, kulturní památky z roku 1844. Sbírka byla vyhlášena od 1. září 2013. V předchozích letech na vrbenských benefičních koncertech hráli kapely Hradišťan a Spirituál kvintet, houslový virtuóz Pavel Šporcl a smyčcový orchestr Archi iuventi.

Výstup na věž farního kostela v Bruntále

Kdy: v sobotu 28. září od 11 do 14 hodin

Kde: Bruntál

Za kolik: zdarma

Jedinečnou příležitost podívat se na Bruntál z výšky z kostelní věže dostanou lidé v sobotu 28. září. Od 11 do 14 hodin se zájemci mohou vydat na výstup do věže farního kostela a pokochat se nevšedním pohledem na blízké náměstí, zámek a na další místa a okolí města. Výstup je pořádán v rámci osmého ročníku akce Noc, den a měsíc věží a rozhleden ČR aneb stoupá celá rodina. Vstup na věž je zdarma. Další příležitost dostanou lidé za měsíc, věž farního kostela Nanebevzetí Panny Marie se opět otevře znovu na státní svátek v pondělí 28. října od 14 do 17 hodin. (ot)

Koncert v kostele



Kdy: v sobotu 28. září od 15 hodin

Kde: Bruntál, farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

Za kolik: vstupné dobrovolné



Smíšený pěvecký sbor Bruntál a sólisté vystoupí na koncertě u příležitosti státního svátku v sobotu 28. září. Ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Bruntále se od 15 hodin koná Svatováclavský duchovní koncert. Vstupné je dobrovolné.

Vernisáž na státní svátek

Kdy: v sobotu 28. září od 15 hodin

Kde: Rýmařov, Městské muzeum a Středisko volného času

Za kolik: vstup volný

V Městském muzeu Rýmařov v Galerii Octopus se koná na státní svátek české státnosti, v sobotu 28. září v 15 hodin vernisáž kolektivní výstavy fotografií, maleb, soch a dalších výtvarných forem skupiny Wýtvarný cosočtverec - Tvrdé játro Brno. Na výstavě, kterou zahájí Emir Chali, budou zastoupeni Andrej Čulák, Marie Němcová, Michal Král, Jindra Kučera, Jana Navaříková a Vladimír Havran Smýkal.

Na vernisáž pak naváže hudební setkání brněnských skupin Underground jak Brno v Jazzclubu ve Středisku volného času Rýmařov, a to od 17 hodin. Vystoupí kapely Balet Československého rozhlasu, NicMoc Kvintet, Hrozně, Tiché lodi a Čočka. Vstup na akci je volný.