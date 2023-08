Jak si užít nastávající víkend? Na Frýdecko-Místecku proběhne v zahradě Národního domu ve Frýdku-Místku electro swing party, Sady Bedřicha Smetany v neděli přivítají známou cimbálovku Portáši. Sobota bude patřit Písečné, která pořádá den obce. Vyrazit ale můžete i k sousedům do Ostravy nebo na Novojičínsko. Pod Pradědem se zase konají borůvkové hody.

Portáši | Foto: Deník/Pavel Bohun

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Electro swing party ve Frýdku-Místku

KDY: pátek 18. srpna, 20 hodin

KDE: zahrada ND, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 150 Kč předprodej/200 Kč na místě

PROČ PŘIJÍT: Moderní swing v podání DJ a live saxofonu: Freaky Swingerzzz & Radim Nowak.

Den obce Písečná

KDY: sobota 19. srpna

KDE: Písečná

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Obec Písečná srdečně všechny zve na Den obce Písečná 2023, který se uskuteční v sobotu dne 19. srpna. O odpolední kulturní program se postarají Kaczi, Team Revival Martin, DJ Lowa, Jablunkovanka a Klauni na volné noze. Dopoledne se můžete postavit na start, již VI. ročníku Běhu Písečnou, anebo se zúčastnit tradičního fotbalového turnaje družstev z Písečné, Písku a Jablunkova.

Cimbálová muzika Portáši

KDY: neděle 20. srpna, 16 hodin

KDE: Sady Bedřicha Smetany, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Portáši hrají původní neupravovanou lidovou muziku, navazují také na odkaz světově uznávaného hudebního skladatele Leoše Janáčka. Svá vystoupení zahajují jeho autorským tancem „Čeladenský“.

KARVINSKO

Lodičky Summer Open Air

KDY: pátek 18. srpna, 20 hod.

KDE: areál Lodičky, Karviná

ZA KOLIK: 250 Kč předprodej/300 Kč na místě

PROČ PŘIJÍT: Velká diskotéka pod širým nebem se spoustou DJ´s.

Fotbal Karviná - Jablonec

KDY: sobota 19. srpna, 15 hodin

KDE: městský stadion Karviná

ZA KOLIK: 150 Kč předprodej/ 180 Kč v den zápasu

PROČ PŘIJÍT: Půjde o prakticky další klíčový záchranářský souboj karvinských ligových fotbalistů, kteří se po úvodní výhře nad Zlínem notně zadrhli. Jablonec už není co býval, doma bude povinností vyhrát.

OSTRAVA

Divadelní hvězdy nad Ostravou

KDY: neděle 20. srpna od 20 hodin

KDE: Vila na Landeku, areál hornického muzea v Petřkovicích

ZA KOLIK: 399 Kč

PROČ PŘIJÍT: Přijďte si užít bouři smíchu a emocí do magického Amfiteátru u Vily na Landeku, kde se o víkendu rozzáří hvězdy divadelní scény i televizní obrazovky. Na sobotu je připraveno představení Miluji Tě, tak se měj, komedie plná lásky, sentimentu a skvělých výkonů s Ljubou Krbovou a Adrianem Jastrabanem. Divadelní hvězdy nad Ostravou jsou tady!

Vrat fest 2023: Bubble Edition!

KDY: sobota 19. a neděle 20. srpna od 12 hodin

KDE: Hospůdka Meteor Kluziště Vratimov

ZA KOLIK: 100 Kč, děti do 15 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Vrat Fest 2023: BUBBLES EdiTiON je rodinný festival, který si klade za cíl oživit unikátní zábavou město Vratimov. Láká na den plný bublin, hudby a spoustu zábavy pro všechny věkové skupiny. Od mega bublin se mohou návštěvníci těšit na slizové laboratoře, skákací hrady, skvělou gastronomii a pestrý hudební program.

Rodinná olympiáda ve Skalce

KDY: sobota 19. srpna

KDE: Skalka family park, Ostrava

ZA KOLIK: all inclusive dítě 450 Kč, dospělý 200 Kč, senior 80 Kč

PROČ PŘIJÍT: Skalka family park nabízí každý den více než čtyři desítky atrakcí. V sobotu toho ale nabídne mnohem více. Pro rodiče s dětmi pořádá Rodinnou olympiádu. Připraveny budou různé soutěže, malování na obličej a mnoho dalšího.

NOVOJIČÍNSKO

Trio In Flagranti s kapelou a hostem Josefem Vojtkem

KDY: pátek 18. srpna, od 20 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Nový Jičín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Vystoupení fenomenálních houslistek za doprovodu pop-rockové kapely s hostem Josefem Vojtkem, frontmanem skupiny Kabát. Jako support vystoupí kapela Ta Hakuna.

Žilinský den

KDY: sobota 19. srpna, od 9 hodin

KDE: přístřešek a travnatá plocha v Beskydské ulici v Žilině, Nový Jičín

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Den zahájí v 8 hodin mše v kostele sv. Mikuláše v Žilině, v 9 hodin začne sousedská snídaně, v 15 hodin zahraje FCM Radegast, v 17 hodin nastoupí novojičínská revivalová kapela ReLucie, akci zakončí taneční večer s kapelou Flegmens. Na místě bude skákací hrad, malování na obličej, soutěže a ukázky s mysliveckou tematikou, pěnová party s hasiči z Hladkých Životic a také skupina historických bojovníků s ležením.

Letní slavnosti v Mniší

KDY: sobota 19. srpna, od 10 hodin

KDE: před kulturním domem v Mniší, Kopřivnice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Celodenní zábavný den v obci Mniší pro všechny věkové skupiny. Program zahájí v 10 hodin start 23. ročníku závodu Běh oborou, v 11 hodin začne 3 ročník Guláš cupu, k tomu od 13 do 15 hodin zahraje kapela Sunar Rock. Po 15. hodině nastane koštování gulášů, vyhlášení vítěze bude v 16 hodin, v 16.30 hodin začne koncert Lenky Szabó Hrůzová se skupinou LoGarytmy. Od 19 hodin vystoupí kapela KOPROCK a hosté. V doprovodném programu bude hrát od 9 do 17 hodin DJ Radim Kapica, v 13.30 hodin začne dětská olympiáda, na místě budou také RC Auta, skákací hrady, ukázky ručního kování, StraKafe, malování do písku.

OPAVSKO

Zámek v hudebním ataku

KDY: pátek 18. a sobota 19. srpna

KDE: zámek Hradec nad Moravicí

PROČ PŘIJÍT: Pouť Hrady cz se na dva dny zastaví na hradeckém zámku a roztočí na něm kolotoč hudby. V pátek bude areál otevřený v 15.30 hodin a o půl hodiny později ho rozezvučí Sofian Medjmedj. Po něm se vystřídají Majk Spirit, Gaia Mesiah a Anna K. Fanoušky od 17 hodin dobře naladí Michal Hrůza a po něm skupina Kryštof. V sobotu bude areál otevřený od 10.30 hodin a za půl hodiny nato vystoupí Pam Rabbit. Po něm Kurtizány z 25. avenue, Cocotte Minute, Dymytry a Mirai. Své písničky od 12 hodin zazpívá Tomáš Klus, po něm vystoupí skupiny No Name, Skyline, Wanastowi vjeci a program od 22 do 23.20 hodin uzavře Kabát.

Festival bude napěchovaný aktivitami

KDY: sobota 19. srpna od 11 hodin

KDE: Kozmické ptačí louky a Vila Vilekula v Háji ve Slezsku

PROČ PŘIJÍT: Poslechová cvičení, koncerty, performance, přednášky a procházky nabídnE festival Pohyb — Zvuk — Prostor 2023. Jeho kurátoři Michal Kindernay a Magdaléna Manderlová v něm navázali na svůj dlouhodobý projekt Po proudu zvuku. První část proběhne od 11.30 hodin formou zastavení na různých lokacích v okolí Kozmických luk, od 14 hodin bude pikniková pauza a druhá část se od 18.30 hodin přesune do hájecké Vily Vilekula. Festival představí účastníkům tvůrčí osobnosti, které se věnují zvukovému umění ve spojení s místem, krajinou a přírodou - hudba Peter Kusák, Carina Pesch. František Hruška, Martin Režný a Yvetta Ellerová, performance Michal Kindernay a Anna Vohralíková a poslechová cvičení Magdaléna Manderlová s Martinou Weber. Festival Pohyb — Zvuk — Prostor 2023 pořádá spolek Bludný kámen.

BRUNTÁL

Borůvkové hody pod Pradědem

KDY: sobota 19. srpna a neděle 20. srpna

KDE: Malá Morávka, Karlov pod Pradědem

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Borůvkové speciality, nejčistší vzduch v ČR, živá hudba i soutěže v obecním parku. To vše a nejen to nabídne již 22. ročník tradičních a velmi oblíbených borůvkových hodů v Malé Morávce a v Karlově pod Pradědem. V místních restauracích bude pro návštěvníky připraveno borůvkové menu, jehož základem budou již tradičně borůvkové knedlíky. Těšit se můžete i na stánkový prodej, ochutnávku dobrot z borůvek a mnoho dalšího a celodenní soutěžně-zábavní program. Slezský železniční spolek vypraví v sobotu i v neděli speciální borůvkový vlak do Malé Morávky. Jízdenky se kupují u průvodčího ve vlaku. Pro potřeby návštěvníků borůvkových hodů, kteří přijedou autem, bude mj. zprovozněno dočasné parkoviště na louce u odbočky do Karlova pod Pradědem. Aby byl pohyb pěších návštěvníků mezi jednotlivými restauracemi co nejplynulejší i nejbezpečnější, bude v sobotu i v neděli jezdit speciální bezplatná borůvková autobusová linka.

Festival Dračích lodí na Slezské Hartě

KDY: pátek 18. až neděle 20. srpna

KDE: Leskovec nad Moravicí, Slezská Harta

PROČ PŘIJÍT: Již devátý ročník Festivalu Dračích lodí na Slezské Hartě se koná za podpory mikroregionu Slezská Harta a Moravskoslezského kraje. V pátek se budou konat tréninky, v sobotu závod na 200 metrů a v neděli na 1000 metrů.

Lukostřelecký turnaj na Sovinci

KDY: sobota 19. a neděle 20. srpna

KDE: hrad Sovinec, Jiříkov

ZA KOLIK: 180 Kč, zvýhodněné vstupné 120 Kč, rodinné 540 Kč

PROČ PŘIJÍT: Největší moravský hrad založený mezi léty 1329 – 1332 bratry z rodu Hrutoviců bude hostit klání v historické akční lukostřelbě. Jedná se již o devátý a předposlední ročník Velkého lukostřeleckého turnaje. Akce ve fantasy duchu přenese návštěvníky do světů Zaklínače i Pána prstenů a nabídne 5 disciplín, účastníci se představí v dobových kostýmech. Dále návštěvníci uvidí drezuru koně, mořskou pannu, tance i školu tance, ukázky zbraní a další. První den se koná turnaj lukostřelců, druhý den v neděli si budou moci návštěvníci vyzkoušet lukostřelbu sami.