Tančící mosty - Happening na mostech a lávkách přes řeku Ostravici

KDY: 4. - 5. června od 16 hodin

KDE: Ostrava

Balet a soubor opereta/muzikál Národního divadla moravskoslezského zvou na páteční a sobotní odpoledne v centru Ostravy - na open-air akci s názvem Tančící mosty. Speciální choreografie doprovodí hudebníci z muzikálového souboru, na jednom z prvních stanovišť zazpívá Hana Fialová šansony Edith Piaf. Tančit se bude od lávky ke Slezskoostravskému hradu až po zpevněné slunící plochy a břehy Ostravice v Komenského sadech. A zpět. Začne se na Hradní lávce, pokračování bude u bývalé Střelniční lávky, pak na mostě Miloše Sýkory, lávce u Havlíčkova nábřeží, lávce za Novou radnicí, na pontonech pod lávkou, na nábřeží pod mostem Pionýrů, a nakonec na nábřeží pod mostem Miloše Sýkory. V případě nepříznivého počasí je zde možnost náhradního termínu akce. Sledujte web, Facebook a Instagram.

Akce Tančící mosty představí opět balet a soubor opereta/muzikál Národního divadla moravskoslezského v novém světle.Zdroj: Achiv NDM

Dialog o výstavách s kurátory (obraz proměna) | komentovaná prohlídka

KDY: pátek 4. června od 17 hodin

KDE: PLATO Ostrava



O výstavách prvního obrazu Proměna celoročního cyklu Ó a ach, krása, ruina a strach s kurátorkou PLATO Edith Jeřábkovou a ředitelem PLATO Markem Pokorným. Společně v souvislosti s výstavami Lukáše Jasanského a Martina Poláka, Patricka Keillera, Richarda Nikla a Micol Assaël vznikne diskuze nad ruinami, které se nás přímo dotýkají. Doporučuje se rezervace na info@plato-ostrava.cz. Více ZDE.

Tracy Letts: Zabiják Joe

KDY: pátek 4. června od 18.30 hodin

KDE: Komorní scéna Aréna

Uváděná hra je z roku 1991 a je autorovou první hrou. Mistrovsky napsaná hra, sebevědomě rozkročená mezi groteskou a antickou tragédií šokuje černým humorem, amorálností postav i vulgárním jazykem. V roce 1993 ji proto Letts uvedl ve vlastní produkci. O rok později už slavila úspěch na festivalu experimentálního divadla Fringe Theatre v Edinburghu a suverénně se zařadila do právě vznikajícího proudu tzv. coolness dramatiky. Dnes patří Letts k nejhranějším americkým dramatikům.

Historická vozidla v E-motion u Avionu 2021

KDY: neděle 6. června od 9 hodin

KDE: E-MOTION park Ostrava



Chystá se setkání nadšenců historických vozidel (do r.v. 1990) s dobrovolným doprovodným programem (orientační jízda, jízda zručnosti atd.), registrace je od 9 hodin. Připraveny jsou hodnotné ceny pro výherce. Registrace pro vozidlo je 100 Kč. Pro veřejnost vstup zdarma. Více na FB události.



Ilustrační fotoZdroj: DENÍK

Divadlo D5, Praha: Káťa a Škubánek

KDY: neděle 6. června od 10 hodin

KDE: Dům kultury města Ostravy

Káťa a Škubánek je původně československý animovaný televizní seriál, jehož první série vznikla v rozmezí let 1980–1984. Druhá série vznikala v letech 1990–1993 již pouze v české produkci. První díl měl premiéru v rámci večerníčku v prosinci roku 1982. Příhody vycházely i ve formě komiksu ve Čtyřlístku, některé díly také knižně a namluvené na CD. Pohádka kombinuje prvky činoherního herectví s loutkami a zpěvem.

Do sedel - od katedrály k dřevěnému kostelíku

KDY: neděle 6. června od 14 hodin

KDE: Ostrava



Komentovaná vyjížďka na kole za historií, přírodou a kulturou Ostravy: historie ostravských kostelů, architektura staveb, sochy, mozaiky, obrazy, varhany, významné osobnosti. Možno jet na vlastním kole nebo si vypůjčit sdílené kolo. Obsahovou část připravuje Ostravské muzeum. Doprovodným programem je přednáška Ostravské varhany, na které varhaník a ředitel Základní umělecká školy Jožky Matěje v Brušperku, Mgr. Jan Strakoš, povypráví něco o historii ostravských varhan a poutavou přednášku doplní i ukázkami hry na varhany a malým koncertem. Program startuje ve 14 hodin v centru Ostravy v Katedrále Božského spasitele.



Katedrála Božského Spasitele v Ostravě. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Vít Peřina: Hrnečku, vař! aneb Dvě pohádky o hrnečku

KDY: neděle 6. června od 17 hodin

KDE: Divadlo loutek Ostrava

Byly jednou dva hrnečky. Jeden vařil lahodnou kaši, a ten druhý? Inu, ten byl také kouzelný, i když jinak. Líný Honza totiž díky němu přestal být líný. V loutkové inscenaci se potkávají dvě jednoduché pohádky, Hrnečku, vař! a O kouzelném hrnku. V té první, všeobecně známé, dostane hrneček od kouzelné žebračky Barunka - mladé pěkné děvče, které žije v chaloupce na kopci se svou krapet zapomnětlivou babičkou. A na druhém kopci žije mladý krejčík František, který Barunku miluje. Kromě něho si však na ni pomýšlí i pan mlynář, mrzout a hrubián. Aby dostala Barunka toho správného muže, bude muset hrneček navařit veliký kopec kaše! Druhá pohádka je o líném Honzovi, řece bez vody, žábách a čápovi, a také o hrnčířství - děti totiž už možná ani nevědí, jak se takový hrnek vyrábí. Ve Dvou pohádkách o hrnečku se to dozvědí. V režii Václava Klemense a výpravě Jaroslava Milfajta se představí herci Božena Homolková, Lenka Pavlíčková a Karel Růžička. Představení je pro děti od 3 let. Více na webu Divadla loutek.

Nová šichta – projekce v rámci festivalu Jeden svět 2021 Praha

KDY: neděle 6. června od 19 hodin

KDE: Kino Etáž Ostrava



„Z horníka programátorem“ je lákavý novinový titulek, má ale tato premisa šanci na úspěch? Po čtvrt století pod zemí hledá propuštěný dělník novou životní cestu. Tomáš Hisem je jedním z mnoha propuštěných horníků. Okolí ho považuje za ztracený případ. Už po jeho poslední šichtě na něj a jeho kolegy před branami uzavřeného dolu čekají novináři – jeho zdánlivá ztracenost a nepoužitelnost do dalšího života je pro ně kuriózní anekdotou. Tomáš má ale plán. Přihlásí se na kurz programátorství, ostříhá si své dlouhé vlasy a přestěhuje se. Začne nový život. Dokumentarista Jindřich Andrš ho sledoval na každém kroku této cesty. Stal se Tomáš, který je zván do médií promlouvat o svém postupu, maskotem nefunkčního systému, jak mu vyčítají jeho bývalí kolegové, nebo se jeho snaha a energie zúročí? (oficiální popis dokumentu) Film, který se zaručeně dotkne duší diváků především z Moravskoslezského kraje.



Snímek z facebookové stránky věnované dokumentu Nová šichta.Zdroj: Facebook.com

TIPY ZA KARVINSKO

II. FOLKLORNÍ (ne)FEST

KDY: sobota 5. června od 14 hodin

KDE: Letní kino v Havířově

Folklórní soubor Jagár pořádá již druhý ročník akce s názvem (Ne)fest, který navazuje na dlouholetou a oblíbenou tradici Folklórních (Ne)plesů. Pod širým nebem v Havířovském letním kině zahrají FS Rozsutec (SK), Skład niearchaiczny (PL), CM Harafica (CZ), Balkansambel (SK), FS Šmykňa a FS Jagár.

Folklorní festival. Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/David Taneček

Veronika June: June In June

KDY: sobota 5. června od 19 hodin

KDE: Letní kino v Bohumíně



Veronika June (Červeňová; červen = june angl.) je bohumínská zpěvačka a písničkářka původem z Českého Těšína. Hudba a zpěv ji doprovázejí už od dětství, kdy navíc inspirovaná folkovou a rockovou hudbou linoucí se z domácího rádia začala psát své první písně. Díky rozmanitým hudebním vlivům vystřídala hned několik různých žánrů. Několik let působila jako zpěvačka a textařka v česko-těšínských kapelách Almost Good (hard rock) a IGNITED (electro pop, future bass). Postupem času však skládala množství dalších písní, které do nich žánrově nezapadaly, pro něž vznikl právě projekt Veronika June, který se z původního country-popu postupně přerodil do indie/alternative-popu. (oficiální popis interpretky bohumínským K3) Na tomto koncertě dále s Veronikou vystoupí například Petr Syrovátka (el. kytara), Antonín Balon (basa) a Erik Bubík (bicí) a Adam Foldyna (klavír). Více o zpěvačce ZDE.



Zpěvačka Veronika June.Zdroj: Archiv Veroniky June

TIPY ZA FRÝDECKO-MÍSTECKO

ČteFesT – Fest regionální večer

KDY: pátek 4. června od 19 hodin

KDE: knihovna v Třinci

ZA KOLIK: 50 korun

První Čtenářský festival v Třinci bude především o osobnostech. Bude to opravdu fest regionální a fest literárně-kulturní večer. Hosty budou Renata Putzlacher-Buchtová (básnířka, překladatelka, polonistka), Bogdan Trojak (básník, vinař, kavárník a autentista), Vojtěch Kučera (básník a organizátor literární soutěže Františka Halase) a Radovan Lipus (divadelní, televizní a rozhlasový režisér, cestovatel).

Autorské čtení v kostelní věži

KDY: pátek 4. června od 18 hodin

KDE: věž farního kostela sv. Jana Křtitele ve Frýdku-Místku



Elli (1968) a Ivan (1967) Motýlovi společně publikovali například ve sborníku ostravské poezie o Ostravě - Briketa (Větrné Mlýny, Brno 2013) a Nejlepší české básně 2014 (Host, Brno 2014). Provozovali a provozují galerie, literární podniky a tajné krčmy různého typu. Večer ve věži farního kostela sv. Jana Křtitele ve Frýdku-Místku bude jejich prvním společným samostatným autorským čtením. Užijte si ho společně s nimi.

Pohádková cesta

KDY: sobota 5. června od 15 hodin

KDE: přehrada Baška

ZA KOLIK: startovné 40 korun

Vydejte se na Pohádkovou cestu, která je určena dětem i jejich rodičům. Registrovat se můžete v čase 15 do 16.30 na parkovišti pod přehradou. Pohádková trasa kolem přehrady je vhodná i pro kočárky a je doplněna pohádkovými bytostmi a soutěžemi. Těšit se můžete i na hasičskou techniku, skákací hrad a posezení u občerstvení domácí výroby

Letní kino Šarlatán

KDY: pátek 4. června od 21.30

KDE: stadion Stars v Třinci

ZA KOLIK: 90 korun



Příběh je inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, na kterého se v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o pomoc sta tisíce lidí ze všech společenských vrstev včetně nejvýznamnějších osobností politického i kulturního života. Mikolášek je člověk bez odborného lékařského vzdělání, ale s nevšedním a nevysvětlitelným nadáním diagnostikovat a pomocí bylinek léčit nemoci, se kterými si ani doktoři nevědí rady. Jeho mimořádné schopnosti jsou však vykoupeny bojem s vlastními démony. Nenechte si ujít životopisný film s Ivanem Trojanem v hlavní roli.

TIPY ZA OPAVSKO

Dětský den v Hlučíně

KDY: sobota 5. června od 15 do 18 hodin

KDE: zahrada DDM, ulice Zámecká 6, Hlučín

Ještě jste nestihli s dětmi oslavit jejich úterní svátek? Pak společně dorazte v sobotu 5. června od 15 hodin na dětský den do zahrady Domu dětí a mládeže v Hlučíně. Pro děti bude připraveno odpoledne plné her a zábavných soutěží. Budete si moct u ohýnku také opéct nějakou dobrotu (tak si nezapomeňte do batůžku nějaký ten špekáček a chleba přibalit). V případě nepříznivého počasí se akce konat nebude.

Retrohraní v městských parcích

KDY: víkend 5. – 6. června od 9.30 do 18 hodin

KDE: opavské parky – Dvořákovy sady, sady Svobody, Smetanovy sady, Sady u Muzea, Janáčkovy sady



Nechce se vám cestovat za dobrodružstvím nikam daleko? Pak využijte jedinečnou možnost a vyrazte s dětmi do městských parků v Opavě, ve kterých opavské volnočasové středisko přichystalo hravou retro stezku aneb Park plný tradičních i méně známých retro her. Přijďte je objevit, bude to stát za to. Na děti čeká ve Dvořákových sadech, sadech Svobody, sadech U Muzea a v Janáčkových sadech zábavná stezka s tradičními i zapomenutými retrohrátkami. Malí návštěvníci si na ní užijí kolo štěstí, vyzkouší skákací a házecí panáky, kvízy, hádanky a další aktivity. Své putování můžete zahájit v jakémkoliv z uvedených sadů a pokud přitom využijete hrací karty, můžete získat další magnetky do sbírky i sladkou odměnu. (jih)

Den slezských varhan

KDY: sobota 5. června od 19 hodin

KDE: kostel sv. Mikuláše, Ludgeřovice

ZA KOLIK: plné vstupné 350 a snížené 250 korun

Den slezských varhan je koncert v rámci Mezinárodního festivalu Leoše Janáčka. Zazní v něm díla Jana Zacha, Františka Xavera Brixiho, Felixe Mendelsohna – Bartholdyho a Thierryho Escaicha. Posluchačům je přiblíží světový francouzský varhaník Thierry Escaich s Janáčkovým komorním orchestrem. (jih)

Rozvolnění otevírá radniční věž

KDY: sobota 5. června od 10 do 17 hodin

KDE: věž Hlásky, Opava

ZA KOLIK: plné vstupné 30 a zlevněné 10 korun



Město po dlouhé době znovu umožňuje zájemcům přístup na svou radniční věž, ze které je v pěkném počasí krásný rozhled nejenom po městě, ale i po jeho okolí. Cena zahrnuje kromě samotného výstupu i prohlídku velmi zajímavé části expozice Opava /Troppau, umístěné v půdním prostoru. Tvoří ji artefakty, bezprostředně související s minulostí města – obrazy, mapy, předměty denní potřeby i věci spojené s provozem místních firem a živnostníků. Vstupenky jsou v prodeji v Turistickém informačním centru i přímo na místě. (jih)



Ukázka slaňování a záchrany osob z radniční věže Hláska, o kterou se postaralo lezecké družstvo z opavské stanice Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. archivní snímekZdroj: Hasiči

Branský seriál hudby

KDY: sobota 5. června od 16 hodin

KDE: před KD Branka u Opavy

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

V pořadí třetí letní minifestival zahájí acoustick-rockem Lucie Redlová z Valašského Meziříčí, v 17 hodin ji folk-punkem vystřídá Jakub Tichý z Frýdku – Místku, od 19 hodin vystoupí bluesový Bužma z Hněvošic a závěr ovládne od 20.30 hodin folk v podání opavského My dva trio. (jih)

TIPY ZA NOVOJIČÍNSKO

Masters Czech Stihl Timbersports

KDY: sobota 5. června od 13 hodin

KDE: areál Agrocar, Frenštát pod Radhoštěm

ZA KOLIK: neuvedeno

Neobvyklá dřevorubecká klání se chystají tuto sobotu v areálu Agrocar ve Frenštátě pod Radhoštěm. Od 13 hodin se zde uskuteční první závod nové série Masters Czech Stihl Timbersports. Tříkolový formát prověří postupně um závodníků ve všech šesti disciplínách. V 1. kole nastoupí šestnáct závodníků na disciplíny Underhand Chop, Stock Saw a Standing Block se základní bodovou dotací. Před 2. kolem 9. až 16. místo nastoupí mimo závod na Single Buck, aby získali své časy pro nominaci na Mistrovství ČR. Závod pak pokračuje 2. kolem pro osm závodníků disciplínami Single Buck a Springboard s dvojnásobnou dotací bodů. Třetí kolo je už jen pro šest závodníků a nabídne disciplínu Hot Saw.

Ilustrační foto.Zdroj: Stihl TIMBERSPORTS® CZ

Pohádkový les

KDY: sobota 5. června

KDE: start Husova lípa 10 - 12 hodin, Kopřivnice

ZA KOLIK: 20 Kč dítě/ doprovod dobrovolné



Na procházku Kopřivnickou přírodou, která je oživena pohádkovými bytostmi, se můžete vydat v sobotu 5. června. Každá pohádka si pro děti připravila důležitý úkol. A za správné absolvování budou odměněni razítkem na svou kartičku. Za splnění všech úkolů, čeká pro dobrodruha odměna. Bohužel z důvodu vládních opatření zrušili pořadatelé cíl, takový jaký účastníci znali z předešlých let. Po projití trasy, nebude nic připraveno, aby se zabránilo shlukování osob. Akce se koná za každého počasí. Špatné počasí dle pořadatelů totiž neexistuje, pouze špatně oblečený člověk. A po skoro roční izolaci i v dešti je skvělá procházka. Těší se na vedoucí a členové PS Kopřivnice.

Káťa a Škubánek

KDY: neděle 6. června v 15.30 hodin

KDE: velký sál Domu kultury, Frenštát pod Radhoštěm

ZA KOLIK: 90 korun

Pohádkové neděle pravidelně nabízí velkým a malým divákům spoustu krásných pohádek. S pohádkou známou také z Večerníčků a knížek pro děti do Frenštátu zavítá pražské Divadlo D5. Kdo by neznal dva nerozlučné kamarády Káťu a Škubánka, kteří spolu žijí v malém domku, a kteří spolu zažívají nejen veselé, ale i napínavé příhody a dobrodružství. Nebylo by to ale jen tak, aby jim někdo nezáviděl jejich přátelství. Škodolibý kocour Luciáš se snaží všemožným způsobem jejich kamarádství překazit. Společně se podíváme na věhlasné psí závody a také uvidíme jestli se Škubánkovi podaří pomocí Džina v láhvi vytrestat Luciáše, Agara a Ramba.

Trpasličí stezka

KDY: pátek 4. až neděle 6. června

KDE: Turistické informační centrum, Příbor

ZA KOLIK: zdarma



Město Příbor a parta trpaslíků připravili ke Dni dětí procházku s úkoly. Start je od Turistického centra v příboře. Úkolem bude projít stezku, plnit úkoly a vyluštit tajenku, za kterou si pak účastníci vyzvednou malou drobnost. Důležité je si s sebou vzít tužku a mapka s instrukcemi bude k vyzvednutí na začátku trasy u TIC nebo ke stažení na webu města www.pribor.cz

Znovuotevření Flascharova dolu

KDY: začátky prohlídek jsou v 9, 11, 13 a v 15 hodin

KDE: Flascharův důl v Odrách

ZA KOLIK: dospělí 150 Kč;, děti, studenti, ZTP 80 Kč; rodinné vstupné 300 Kč; školní výlety 50 Kč

Populární břidlicový důl se znovu otevírá návštěvníkům. Důlní muzeum Flascharův důl v Odrách se nachází v lokalitě Nový Svět. Takzvaná oderská vrása, která vznikla ohromným tlakem hrnoucího se bahna, které se zarolovalo jako těsto a později ztuhlo a zkamenělo, je asi největším lákadlem tohoto netypického turistického cíle. Více informací naleznete na webu dolu, informace k rezervacím pak zde.

U města Odry se otevřel Flascharův důl, kde se v minulosti těžila břidlice. Jeden z iniciátorů projektu Jakub Zeman.Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

TIPY ZA BRUNTÁLSKO

Hrad Sovinec zaplní šermíři a komedianti

KDY: víkend 5. – 6. června od 9 hodin do 17 hodin

KDE: hrad Sovinec

ZA KOLIK: plné vstupné 150 korun/ snížené 90 korun /rodinné 400 korun

Konečně. Hrad Sovinec se v úterý 1. června konečně otevírá veřejnosti a sezonu začne hezky zostra. Hned první červnový víkend bude hrad hostit ve svých historických kulisách šermíře, žongléře, tanečnice a komedianty. Těšit se můžete i na sokolníka a fakírskou ohňovou show. Pořadatelé s programem myslí také na děti. Těšit se můžete na: Memento mori z Uherského Ostrohu, Salva Quardia z Olomouce, Taurus Brno, Kejklíře Křupína z Ostravy, Sokolníka a další. Vstup s respirátorem a negativním testem! Akce je pořádána šermířskou a divadelní skupinou Memento mori ve spolupráci s Muzeem v Bruntále.

Historická akce opět láká na hrad Sovinec.Zdroj: archiv pořadatele

Krnov láká na Den otevřených památek

KDY: sobota 5. června

KDE: památky města Krnova

ZA KOLIK: vstupné se řídí aktuálním ceníkem jednotlivých památek



Loni se tradiční akce, která zahajovala turistickou sezonu v Krnově skrze pandemii, nemohla uskutečnit. Proto si ji letos nenechte ujít. V sobotu 5. června si po celý den můžete užít prohlídky krásných míst Krnova. Vstupné se řídí aktuálním ceníkem jednotlivých památek. Více informací zde.



PŘEHLED PAMÁTEK:

- Krnovská synagoga – prohlídky od 13 do 16 hodin

- Kostel Panny Marie Sedmibolestné na Cvilíně – prohlídka s průvodcem od 10 do 17 hodin

- Městské muzeum Krnov, Flemmichova vila – otevřeno od 8 do 18 hodin (koment. prohlídka v 10 a 11 hodin)

- Evangelický kostel – prohlídky od 14 do 18 hodin

- Kostel Narození Panny Marie – prohlídky od 10 do 12 hodin; od 14 do 17 hodin)

- Kostel sv. Ducha a špitál – komentovaná prohlídka v 10 a 11 hodin

- Radniční věž – komentované prohlídky ve 14 a 14.30 hodin

- Věž kostela sv. Martina – otevřeno od 13 do 18 hodin

- Kostel sv. Benedikta – prohlídkys průvodcem od 13 do 18 hodin

- Stálá expozice panenek a historických hraček – otevřeno od 10 do 17 hodin



Radniční věž v KrnověZdroj: Petr Parák

Dětský den ve Vrbně

KDY: pátek 4. června od 12 hodin

KDE: areálu Turistické základny v Železné

Ještě jste nestihli s dětmi oslavit jejich úterní svátek? Pak společně dorazte v pátek 4. června od 12 hodin na dětský den do areálu Turistické základny v Železné. Pro děti bude připraveno odpoledne plné her a zábavných soutěží. V 15 hodin vystoupí kouzelnice Radana a přijde i klaun! Můžete se těšit i na dílničku, kde si zkusíte vyrobit drobnosti z vlny a korálků. Více informací získáte na telefonním čísle: 730 150 086 nebo přes e-mail na: miroslavachybikova@svcbruntal.cz

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ TIPY ZE SOUSEDNÍCH KRAJŮ

Zlínský kraj

Vsetínské kulturní léto odstartuje kapela Docuku

KDY: každý čtvrtek, od 3. června do 2. září, vždy od 19 hodin

KDE: Dolní náměstí, Vsetín

ZA KOLIK: zdarma

Stýskalo se vám po živých koncertech a promítání? Pak si zatrhněte v diáři čtvrtky, které budou patřit na vsetínském Dolním náměstí právě kultuře v podobě jedinečných koncertů skvělých kapel, a prostor dostanou i tradiční promítání divácky oblíbených snímků. Akci pořádá DK Vsetín ve spolupráci s městem Vsetín. Od čtvrtku 3. června až do čtvrtku 2. září si po celé dva měsíce budete moci vychutnat celkem 14 koncertů, které budou začínat vždy v 19 hodin a 10 promítání pod širým nebem (začátky vždy od 21.30 hodin). Koncerty Vsetínského kulturního léta a promítání letního kina se uskuteční jen v případě příznivého počasí.

„Koncerty na Dolním náměstí se staly vsetínským fenoménem. Každý navštívily stovky diváků, a to i za nepříznivého počasí. Schody ke knihovně jsou využity jako hlediště a komfortní je také nové pojízdné pódium, a to nejen pro diváky, ale také pro účinkující,“ uvedl k sérii koncertů a promítání místostarosta, Pavel Bartoň.

Pořadatelé žádají veřejnost o důsledné dodržování platných vládních opatření. „Celá příprava letní série venkovních koncertů je upravena mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví, které stanovuje pravidla pro návštěvníky. A tak i my, stejně jako ostatní subjekty pracující s veřejností, musíme žádat návštěvníky našich akcí, aby dodržovali aktuální hygienická pravidla a měli u sebe připraveny patřičné dokumenty o prodělání nemoci Covid-19, očkování nebo negativním testování,“ dodala Vaňková.

Tento čtvrtek se můžete těšit na meziříčskou kapelu Docuku. Lidové písničky z Moravy, Slovenska, Polska a Rumunska v energickém folklor-bigbítovém pojetí výborných muzikantů z Valašského Meziříčí.

Program na červen:

3. června - Docuku

10. června - Podjezd

17. června - Veselá Bída

24. června - Z horní dolní a dál na jih

Kapela Docuku. Ilustrační fotoZdroj: zdroj: archív kapely

Olomoucký kraj

Burger Street Festival Olomouc

KDY: pátek 4. a sobota 5. června od 10 do 21 hodin, neděle 6. června od 10 do 20 hodin

KDE: před Galerií Šantovka Olomouc

ZA KOLIK: zdarma

Olomoucký Burger Festival je tady! Ani letos o pochoutky v housce a delikatesy z grilu nepřijdete. Těšit se můžete nejen na pořádné hovězí burgery, ale také vegetariánské, veganské, s bezlepkovou houskou a další dobroty. Dočkáte se i speciálního olomouckého burgeru. Jeho výrobu můžete sami ovlivnit. Jako bonus nebude chybět bohatý doprovodný program a spousta soutěží.

Burger Street Festival Olomouc. Ilustrační fotoZdroj: Deník / František Berger