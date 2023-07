Jak si užít nastávající víkend? Na Frýdecko-Místecku se koná historicko-vojenská akce v Mostech u Jablunkova, metalový festival, akce Slezský dřevorubec v Třinci a další. Spousty se toho děje i jinde v kraji, více již v Tipech Deníku.

Metalový festival se koná ve Frýdku-Místku. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Pavel Bouda

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Utok Uhrů na Velkou šanci

KDY: sobota 22. července, 10-21 hodin

KDE: Mosty u Jablunkova, Návštěvnické centrum opevnění šance

ZA KOLIK: pořadatel neuvádí

PROČ PŘIJÍT: Akce začne v 10 hodin výstřelem z děla. Pak budou následovat ukázky výcviku vojska, napadení císařské hlídky, vyplácení žoldu, útok Uhrů na Velkou šanci. Hrát bude historická kapela Ragojka, bude zde gastrozóna, historický kolotoč a žebřík a další interaktivní program.

Dark Session - metalový festival

KDY: sobota 22. července, od 17 hodin

KDE: Frýdek-Místek, Národní dům, zahrada

ZA KOLIK: 200 Kč

PROČ PŘIJÍT: Třetí ročník Dark Session „pod širým nebem“ opět v prostorách zahrady Národního Domu ve Frýdku-Místku letos přivítá špičku na poli slovenského undegroundu, a sice black-deathové Depresy. Mezi stálice české extrémně metalové scény dozajista patří From Beyond se svým těžkotonážním, brutálním pojetím doomového žánru. Thrash-deathovou brusku přivezou, rovněž léty prověřeni, Scabbard. Soupisku kapel doplňují akci spolupořádající, death-blackoví Darkwind, v současné době dokončující materiál nového alba, a syrový black metal zazní skrze talentované kluky ze slovenska - Sorgoth. Nekompromisní řezničinu předvedou death metaloví Bestial Therapy, na melodičtější deathové vlně se nese tvorba bandy Anselm.

Slezský dřevorubec

KDY: neděle 23. července, od 10 hodin

KDE: Třinec, Vendryňský park

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Kácení na přesnost, výměna řetězu na čas, vyřezávání soch a další disciplíny předvedou mistři řezbáři v mezinárodní soutěži. Připraven je i bohatý doprovodný program, projížďky na koních a další.

Akuma - promenádní koncert

KDY: neděle 23. července, 16 hodin

KDE: Frýdek-Místek, Sady Bedřicha Smetany

PROČ PŘIJÍT: K tanci i poslechu zahrají: Bohumil Kocich (kytara), Waldemar Svatoš (bicí), Zdeněk Kohut (basová kytara), Karel Peter (klávesy), Aleš Gurecký (saxofon), Milan Michna (trubka), Milan Šárek (zpěv). Občerstvení zajištěno. Akce se koná pouze za příznivého počasí.

KARVINSKO

Stonavská pouť

KDY: 21. - 23. července

KDE: Stonava, areál PZKO a okolí

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční oblíbená pouť láká do centra Stonavy nejen místní a rodáky, ale lidí z celého okresu. Akce nabízí kolotočové atrakce pro děti a dospělé i další program.

Orlovský gulášfest

KDY: sobota 22. července, od 12 hodin

KDE: Areál letního kina Orlová

ZA KOLIK: 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: Akce nabídne vystoupení několika kapel, doprovodný program pro děti, soutěž o nejlepší guláš a další.

Hasičská pohádka

KDY: neděle 23. července, 17 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Karviná-Fryštát

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Honza není ani hloupý ani chytrý. Není ani chudák ani princ. Má rád oheň. Ne že by ho přímo zakládal, ale rád ho krotí. Honza je krotitel ohně! Zatímco jiní Honzové krotí draky, náš Honza krotí divoké plameny, které šlehají všude tam, kde hoří. Už jste přišli na to, kdo je náš Honza? Honza je hasič. A panečku, ne ledajaký! Je to velitel všech hasičů u nás ve městě. A jeho syn, malý Honzík, tak ten až vyroste, tak bude určitě taky hasičem. Dobré příklady totiž táhnou, víme?!

Drops country music

KDY: neděle 23. července, 16 hodin

KDE: Havířov, park za KD Radost

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: U zrodu kapely Drops v roce 1983 stál nynější kapelník a houslista Miroslav Urbaník spolu s banjistou Štefanem Lukáčem zvaným Lucky. V té době se kapela zaměřila na bluegrass a hrála skladby známých amerických muzikantů jako Bill Monroe, Tony Trischka atd. Drops má za sebou řadu úspěšných vystoupení, ať už na domácí nebo zahraniční scéně.

OSTRAVA

Colours of Ostrava

KDY: od středy 19. do soboty 22. července

KDE: Dolní oblast Vítkovice

ZA KOLIK: jednodenní 2 990 Kč

PROČ PŘIJÍT: Od středy se v areálu Dolní oblasti Vítkovice koná patrně nejoblíbenější akce svého druhu v České republice vůbec. Zlatě Holušové a jejímu organizačnímu týmu se podařilo získat další skvělá jména. V minulosti se v Ostravě ukázali například Imagine Dragons, The Cure, The Cranberries, LP nebo Björk a letošní ročník má na to všechny předchozí opět trumfnout. S rozpočtem 200 milionů korun to ani jinak nejde. Pozvání do Ostravy z amerického Colorada přijala jedna z nejpopulárnějších kapel současnosti OneRepublic nebo třeba také britská zpěvačka Ellie Goulding a spousta dalších hvězd. Velká lákadla opět slibuje také diskuzní fórum Meltingpot. Hlavním mediálním partnerem Colours se po letech stal opět Deník.

Fajront v Ostravě-Jihu

KDY: sobota 22. července od 9 do 18 hodin

KDE: náměstí Ostrava-Jih, Ostrava-Hrabůvka

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Ostrava bude v září ve dnech 8. - 10. místem 27. setkání hornických měst a obcí. V Ostravě-Jihu připomenou hornickou minulost moravskoslezské metropole už tuto sobotu. Hlavním bodem dopolední části akce Fajront na Jihu bude od 9 do 12 hodin zábavně-edukační soutěž s názvem Dobrodružství na černé stezce, během které na účastníky čekají úkoly související s hornictvím. Zájemci je mohou absolvovat u hornických vozíků v Hrabůvce a zapojit se tak do soutěže o tři rodinné vstupenky do hornického muzea Landek Park. Odpoledne na náměstí v Hrabůvce vystoupí kapela Stonava. V repertoáru představí hornické písně, ale i skladby z filmů a muzikálů. O hornictví během své přednášky povypráví i kronikář obvodu Petr Lexa Přendík spolu se zástupci projektu Paměť národa. V přilehlém podchodu se budou promítat záznamy pamětníků.

Fauna trhy na Černé louce

KDY: neděle 23. července od 6 do 12 hodin

KDE: Černá louka, Ostrava

ZA KOLIK: 50 Kč (snížené vstupné 30 Kč)

PROČ PŘIJÍT: Plocha Fauna trhů je opět větší – byla rozšířena na všechny prostory výstaviště, tedy celkem činí 5.700 metrů čtverečních. Tradičně nabídne vše pro chovatele nejrůznějších živých tvorů, od okrasného ptactva, přes fanoušky akvaristiky, teraristiky, až po milovníky psů a koček. K mání bude krmivo i nejrůznější pomůcky a potřeby.

NOVOJIČÍNSKO

Festival pod kaštany

KDY: pátek 21. července od 19 hodin, sobota 22. července od 14 hodin

KDE: zahrada restaurace Nové Slunce, Nový Jičín

ZA KOLIK: pátek 150 Kč, sobota 200 Kč, dvoudenní na místě 290 Kč/ZTP poloviční

PROČ PŘIJÍT: Festival pod Kaštany si oblíbili zejména příznivci folkové muziky, kteří si každoročně mohou poslechnout i špičkové kapely a osobnosti folkové scény. V pátek vše odstartuje domácí seskupení Fčil a Tu, po něm obsadí pódium Vojta Nedvěd s kapelou Tie Break. Závěr obstarají Martin Miki Zábranský & Joe After Pak. V sobotu zahájí program na hlavní scéně akustická kapela Noční vlak, po které vstoupí na pódium legendární Žalman & Spol. Country folkrockovou smršť spustí následně slovenské seskupení Janko kulich a orchestra (SK), pak už pódium opanuje nominant na Cenu Anděl 2018 legendární AG Flek. Závěr festivalu bude patřit kapele Bandaband. V průběhu dne se na sólo představí písničkáři Marian Mari, Vlna a Lenka Mandoli. V případě špatného počasí se akce přesouvá do prostoru SVČ Fokus Nový Jičín.

Fest Cup 2023

KDY: sobota 22. července, od 9 hodin

KDE: fotbalové hřiště, Tísek

ZA KOLIK: zdarma/startovné na pochod 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Akce pro všechny příznivce sportu, dobrého jídla a skvělé zábavy. Od 13 hodin budou k mání rybí speciality, o dvě hodiny později začne ochutnávka a hodnocení kotlíkových gulášů a od 19 hodin si všichni mohou užít pravou mexickou noc s tortillami, míchanými nápoji a tequilou. V 13 hodin odstartuje na hasičském hřišti asi šestikilometrový pochod vinnou stezkou, o hodinu později odstartuje na fotbalovém hřišti sedmikilometrový běh pro zdraví. V 9 hodin začne nohejbalový turnaj, v 16 hodin si zahrají fotbal přípravky FK Tísek a v 17 hodin začne zápas Tísku proti Bílovci. Pro děti jsou přichystané lanovka pro nejmenší, skákací hrady, pro starší závod zručnosti a dovednosti Fest Cup Race, pro všechny ukázky zemědělské techniky. Akci doprovodí hudebně kapely Poslední šance a TeTečko.

100 let založení SDH Lubina II Větřkovice

KDY: sobota 22. července, od 14 hodin

KDE: fotbalové hřiště Lubina, Kopřivnice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: SDH Lubina II Větřkovice pořádá „Hasičský výlet“ při příležitosti výročí 100 let od založení sboru. K vidění budou ukázky cvičení mladých hasičů a s možností vyzkoušet si dovednost na hasičských překážkách. K pobavení dětí bude také sloužit skákací hrad či kolo štěstí. Dále zde bude vystavena historická i současná technika sboru, od ruční, 99 let staré dosud funkční stříkačky až po nové auto Iveco. Současnou profesionální techniku představí HZS MSK ÚO Nový Jičín. Dále budou předvedeny zásahy přenosným hasičským přístrojem. Akci zakončí letní večer s kapelou Maras Banda, který začne ve 20 hodin.

Poslechový koncert

KDY: sobota 22. července, od 18 hodin

KDE: Sportovní centrum – zimák, Studénka

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Sobotní večer zpříjemní talentovaná bílovecká písničkářka Gabriela Dreslerová a novojičínský rodák David Tichopád.

Benátská noc

KDY: sobota 22. července, od 19 hodin

KDE: zahrada hasičské stanice, Příbor

ZA KOLIK: 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: Hasiči nabízejí tradiční hasičský guláš, párky v rohlíku a další občerstvení, k tanci a poslechu zahraje skupina Arion.

Noc s hvězdáři na Trúbě

KDY: sobota 22. července, od 21 hodin

KDE: věž Trúba, Štramberk

ZA KOLIK: 60/poloviční 30 Kč

PROČ PŘIJÍT: Pozorování vesmírných těles společně s astronomy z hvězdárny ve Valašském Meziříčí. Pozorování se bude konat jen za příznivých meteorologických podmínek, náhradní termín je v neděli 23. července od 21 hodin. Aktuální informace budou na facebooku a webových stránkách města Štramberk.

Letní koncert

KDY: neděle 23. července, od 17 hodin

KDE: Sad Dr. E. Beneše, Kopřivnice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Seriál nedělních letních koncertů v Sadu Dr. E. Beneše v Kopřivnici pokračuje. Tentokrát se představí nespoutané duo talentovaných bratrů z Kopřivnice, kteří to umí rozproudit a postarat se o pohodovou atmosféru. Muzika je jejich život, o čemž se posluchači sami přesvědčí.

OPAVSKO

Do obce vtrhnou Divoké kočky

KDY: pátek 21. července od 20 hodin

KDE: koupaliště Píšť

PROČ PŘIJÍT: Špičková ostravská travesti skupina bude k radosti diváků dovádět na místním koupališti. Pánové v v přesně vystižených podobách českých i světových zpěvaček a hereček naplno rozjedou své proslulé show, ke kterému připojí i humorně laděné scénky. O dobrou zábavu rozhodně nebude nouze.

Večírek na Ptačáku

KDY: sobota 22. července od 13 hodin

KDE: Ptačí vrch, Opava

PROČ PŘIJÍT: Tradiční Ptačák nabídne spoustu zábavy, na kterou jsou Opavané během Opavského léta zábavy už zvyklí. Znovu si užijí porci muziky, dětských programů a dalších radovánek pod širým nebem. Úvod zajistí DJ Jaffa mixem ChillOut a v 17 hodin budou děti sledovat Eliščiny pohádky o princi, princezně, draku, skřítcích a všude přítomném strachu v podání Divadla Já to jsem. Od 18 hodin hrábne do strun své kytary Michaela Chillová a hudbou bude posluchačům vyprávět životní příběhy. Od 19 hodin znovu nastoupí DJ Jaffa a bude přítomné těšit až do půlnoci.

Slamáky šlechtických rodů

KDY: víkend 22. a 23. července

KDE: zámek Hradec nad Moravicí

PROČ PŘIJÍT: Součástí hlavního prohlídkového okruhu bude do 31. října od 9 do 17 hodin výstava pod názvem Svůj slaměný klobouk odhazuji v dáli… Tvoří ji klobouky, vyrobené z přírodních materiálů a expozice představuje unikátní kolekci šlechtických rodů Lichnovský, Metternich, Waldstein, Kinský nebo Hartig. Instalovány jsou rovněž klobouky z Číny, Vietnamu, Japonska, Spojených států amerických i modelové řady z dnešní České republiky. Výstava je instalovaná ve spolupráci s Muzeem Novojičínska.

Zámecká historie ožívá

KDY: sobota 22. července od 19 hodin

KDE: zámek Kravaře

ZA KOLIK: plné vstupné 150 a snížené pro děti a seniory 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Večerní prohlídky zámeckých prostor si zvídaví návštěvníci mohou dopřát až do 21 hodin. Kromě výkladu jsou doplněné hranými scénkami, které je zábavnou formou seznámí s historií zámku a navíc je pozvou do běžně nepřístupných míst.

Fotbalový klub slaví narozeniny

KDY: víkend 22. a 23. července

KDE: hřiště, Kravaře

PROČ PŘIJÍT: Stoleté narozeniny oslaví místní fotbalisté sportem i zábavou. Sobotní část nabídne od 9 hodin turnaj přípraven, turnaj místních fanoušků a zápas oslavujícího klubu s FC Hlučín. Program uzavře od 19 hodin karneval se sto korunovým vstupným. Nedělní část oslav zahájí ve 14 hodin přátelské utkání žen a po něm zápas staré gardy místního klubu s Baníkem Ostrava. Program doplní dětské atrakce i tombola.

V obci bude veselo

KDY: sobota 22. července od 15 hodin

KDE: náměstíčko u kulturního domu, Dolní Benešov

PROČ PŘIJÍT: Prostor ovládne Obecné veselice, během které vystoupí pop folkoví písničkáři Kaczi a René Matlášek i kapela Silver Bliss. Děti se vydovádějí na skákacím hradu a všichni účastníci se budou těšit na tombolu.

Protančený víkendový krmáš

KDY: sobota 22. a neděle 23. července

KDE: hřiště u ZŠ, Slavkov

PROČ PŘIJÍT: Sobotní program Slavkovského krmáše účastníci od 20 hodin protancují. Do tanečního reje je za dobrovolné vstupné pozve skupina Motýl band. Program pokračuje v neděli od 16 hodin posezením návštěvníků s doprovodem živé hudby.

Posvícení na hřišti

KDY: pátek 21. až neděle 23. července

KDE: areál TJ Tatran, Štítina

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Sportovně hudební program posvícenecké zábavy začíná v pátek od 17 hodin volejbalem starých proti mladým a fotbalem svobodných proti ženatým. Sportovní náplň vystřídá od 20 hodin taneční zábava s kapelou Tamburáši. V sobotu zahraje přítomným od 19 hodin k tanci i poslechu kapela Golden Hits a třídenní maraton sportu i tance zakončí v neděli od 16 hodin posezení s cimbálovou muzikou Grunt.

BRUNTÁLSKO

Lesní slavnost Lapků z Drakova

KDY: sobota 22. a neděle 23. července

KDE: Jeseníky

ZA KOLIK: 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: Oblíbená akce v Jesenickém regionu Lesní slavnost Lapků z Drakova v Biskupských lesích se koná na trase mezi Vrbnem pod Pradědem, Drakovem a Rejvízem a nabídne bohatý program zejména pro rodiny s dětmi. V zaniklé osadě Drakov v lesích Biskupství Ostravsko – Opavského nedaleko Vrbna pod Pradědem budou připraveny zajímavé lesní atrakce a vystoupení známých rytířských spolků.

Hradní bestie na Sovinci

KDY: sobota 29. až neděle 30. dubna

KDE: hrad Sovinec, Jiříkov

ZA KOLIK: 180 Kč, zvýhodněné vstupné 120 Kč, rodinné 540 Kč

PROČ PŘIJÍT: Bohatý program po celý víkend plný divadelních a šermířských scének. A k tomu se areálem hradu prohání bestie rozličných podob. Největší moravský hrad byl založený mezi léty 1329 – 1332 bratry z rodu Hrutoviců, rozšířený za vlády Pňovštích a Boskovických v 16. století. Většina hradeb a bastionů včetně samostatné dělové bašty byla postavena v 17. století, kdy hrad vlastnil Řád německých rytířů. Vojenský význam hradu od konce 17. století postupně klesal a v polovině 18. století byl odzbrojen.