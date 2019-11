KDY: sobota 9. listopadu od 10 hodin

KDE: Ostrava, Skalka Family park

ZA KOLIK: zdarma

Například veřejné bruslení bude pro zájemce od 10 do 13 hodin, můžete zhlédnout krasobruslařské vystoupení, zasoutěžit si a od 15.45 do 16.15 hodin získat i podpis vítkovického hokejisty Honzy Výtiska. Zdarma bude i diskotéka na ledě (od 16.15 do 20 hodin). V dalších dnech bude provozní doba kluziště pro veřejnost od 10 do 13 hodin, od 13.30 do 16.30 a od 17 do 20 hodin. Ceník najdou zájemci na webových stránkách Skalka Family parku. Děti do 2 let mají vstup na kluziště zdarma.