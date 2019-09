Trasa: přehrada Olešná – rozhledná Okrouhlá ve Staříči – cvičná štola – Brušperk – Fryčovice – Dolní Sklenov – Hukvaldy

Náročnost: 2/5

Délka: cca 25 kilometrů

Doba: dvě hodiny

Od přehrady Olešná (49.6641342N, 18.3119786E) pojedou cyklisté po cyklotrase 6003, a to přes nadjezd na dálnicí D48 a Lysůvky směrem do Staříče. Před vjezdem do obce je uvítá rozhledna Okrouhlá (49.6806231N, 18.2774403E), která je pro veřejnost až do konce září otevřena o víkendu od 12 do 16 hodin.

Stožár je vysoký 55 metrů, turistická rozhledna, ze které je nádherný rozhled po okolí, se nachází ve výšce 30 metrů. Za vstup zaplatí zájemci desetikorunu.

Po sjezdu směrem k dálnici D56 na Sviadnov se cyklisté napojí na cyklotrasu 6006. Zhruba kilometr pojedou po trase, která vede souběžně s dálnicí, než je trase zavede ke cvičné štole ve Staříči (49.6990789N, 18.2823264E). Expozice moderního způsobu dolování je zpřístupněna veřejnosti na objednávku.

Cyklotrasa pak vede okolo dolu Staříč, kde už se sice černé uhlí netěží, pozůstatky těžby tam ale zatím zůstávají.

Zhruba v polovině trasy mezi přehradou Olešná a obcí Hukvaldy dorazí cyklisté do Brušperku, kde si můžou udělat odbočku k nedaleké malé přehradě (49.6995844N, 18.2387242E). Ta je sice umístěna v pěkném prostředí i s výhledem na nedaleký důl, koupání se tam ale příliš nedoporučuje.

Přes centrum Brušperku, kde můžou zájemci navštívit například památník významného pedagoga a literáta Vojtěcha Martínka (49.6993231N, 18.2242153E) nebo si prohlédnout měšťanské domy na náměstí, se cyklisté dostanou po stejné cyklotrase 6006 až k říčce Ondřejnici.

Pohodová trasa proti proudu Ondřejnice vede převážně okolo rodinných domů, chvílemi cyklotrasa zavede na silnici.

Přes Fryčovice a Rychaltice pak cyklisté zamíří do Dolního Sklenova, kde láká k návštěvě místní minipivovar (49.6341575N, 18.2164225E). Ačkoli na Hukvaldy to je odsud už kousek, závěrečné stoupání po cyklotrase a silnici směrem do centra obce potrápí nejednoho výletníka.

Odměnou může být kromě chutného oběda relax na lavičce v hukvaldské oboře, kde návštěvníky vítá kromě jiných zvířat také socha lišky Bystroušky (49.6182656N, 18.2258764E). Jezdit oborou na kole ale není dovoleno.