KDY: 25. srpna, od 8.30 hodin

KDE: Malenovice

Účastníci výšlapu objeví krásu Satinských vodopádů, poznají nejstarší hospůdku v Beskydech, seznámí se se zbojníky, dozví se pověsti spjaté s Lysou horou, to vše v pohodovém tempu s krátkými zastávkami a poutavým výkladem. Nutná je rezervace předem, poplatek za komentovanou výpravu je 50 korun, děti do šesti let platit nemusí. Sraz účastníků výstupu je v 8.30 hodin v Malenovicích, na parkovišti u Rajské boudy.