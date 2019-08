KDY: 22. srpna, od 15 hodin

KDE: Frýdlant nad Ostravicí

Průvodkyně Kateřina Švarcová se bude věnovat nejen historii místních železáren, výrobě smaltovaných a litinových předmětů, ale i novému výtvarnému oboru - uměleckému smaltu. Zájemci se dozvědí o období největší slávy i postupného úpadku tohoto surového odvětví průmyslové výroby.

Během prohlídky nahlédnou do smaltérské dílny i do prostor slévárny společnosti Beskyd.

Dále si můžou prohlédnout stálé expozice litiny a smaltu v kulturním centru. Frýdlantské prohlídky města jsou zapojeny do projektu „Technotrasa“, který propojuje technické památky na území Moravskoslezského kraje. Akce se koná za každého počasí. Nutná je ovšem předchozí rezervace na telefonním čísle 558 676 909. Vstupné pro dospělé činí 90, děti do 15 let zaplatí 70 korun.