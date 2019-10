Kde: hrad Hukvaldy

Kdy: v sobotu 12. října od 18 do 22 hodin

Za kolik: 90 korun dospělí, 40 korun děti, senioři a studenti

K otevření strašidelné části hradu dojde v 19 hodin po setmění. Program nabídne nejprve od 18 hodin šermířské vystoupení skupiny historického a scénického šermu Valmont, následovat bude pohádkové šermířské vystoupení skupiny scénického šermu Allegros a tyto skupiny se budou střídat až do 22 hodin, kdy večer zakončí skupina Boca Fuego se svou ohňovou show.

Na akci nebudou chybět ani Krampus čerti z Frýdku-Místku a Prahy, gotická katovna Ordál nebo skupina Růže draka. Strašidelný hrad se koná pouze za příznivého počasí a bude to rozlučka s návštěvnickou sezonou 2019.

V říjnu se provozní doba hradu zkrátí a otevřeno bude pouze od 9 do 16 hodin, kromě pondělí, kdy je zavřeno. Výjimkou bude státní svátek v pondělí 28. října, kdy veřejnost na hrad může dorazit. Poslední vstup do areálu hradu je možný půl hodiny před zavírací dobou. Základní vstupné stojí 90 korun pro dospělé, děti, senioři a studenti zaplatí 40 korun. Rodinné vstupné vyjde na 220 korun pro dva dospělé a dvě děti. Od listopadu až do března budou brány hradu pro návštěvníky uzavřeny.