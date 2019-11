Jedu v jedu - tak se jmenuje nová výstava, která začne slavnostní vernisáží ve čtvrtek 14. listopadu od 17 hodin ve frýdeckém zámku.

Zámek ve Frýdku. | Foto: Deník/Lukáš Morys

KDY: čtvrtek 14. listopadu od 17 hodin

KDE: Muzeum Beskyd ve Frýdku-Místku

ZA KOLIK: 30 korun dospělí, 15 korun mládež od 6 do 18 let, děti do 6 let zdarma