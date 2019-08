Dominantní památkou Paskova je zámecký areál, který návštěvníka uvítá na ulici Nádražní budovami předzámčí, zámecké vily a barokními sochami svatého Jana Nepomuckého a svatého Šebestiána.

Paskovský zámek. | Foto: Deník/Patrik Rymel

Park je celoročně přístupný, od dubna do září v čase 7:00 - 21:00 a od října do března v čase 7:00 - 19:00

Zámek v Paskově je přístupný pro veřejnost až do konce října každou sobotu a neděli vždy od 10 do 17 hodin.