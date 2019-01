Akce přiblíží život v Bangladéši

Chcete se dozvědět, jak se žije lidem v Bangladéši? Jakým životním výzvám čelí jeho obyvatelé a jak se s nimi vyrovnávají? A jak jim v tom pomáhají lidé z Česka s humanitární organizací ADRA? Na malý výlet do Bangladéše můžou zájemci vyrazit v sobotu od 14 do 17 hodin do Sboru Církve adventistů sedmého dne ve Slezské ulici ve Frýdku-Místku. Chybět nebude promítání autentických videí, vyprávění příběhů dětí z programu BanglaKids, BanglaKoutek, kde si zájemci vyzkouší Bangladéš na vlastní kůži, fotokoutek a soutěž o ceny. Vstup na akci je zdarma.